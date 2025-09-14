Incredibil! Purtătoarea de cuvânt a Guvernului îl face mincinos pe Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu tace!

15:00

Vicepremierul Ionuţ Moşteanu susține că Ilie Bolojan nu va demisiona din funcţie dacă CCR respinge Pachetul 2 de reformă. Acesta afirmă că Bolojan este omul de care România are nevoie acum. „Nu cred (că Ilie Bolojan va demisiona-n.r.). Pot să înţeleg presiunea, că sunt alături de dânsul. Ne vedem şi credeţi-mă că Ilie Bolojan are […]