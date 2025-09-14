Benfica, mesaj clar după ce a AFLAT de „româneasca” lui Gigi Becali. „Nu putem fi păcăliţi”
Gândul, 14 septembrie 2025 20:20
Gigi Becali a vrut să-l transfere pe Mario Tudose (20 de ani) de la FC Argeș, jucător deținut și de Benfica. Din suma de transfer jumătate trebuia să ajungă la clubul portughez, dar patronul FCSB a vrut să-i păcălească pe lusitani. Mutarea ar fi fost un milion de euro și jumătate intrau în contul celor […]
• • •
Acum 5 minute
20:40
Ursula von der Leyen CONDAMNĂ incursiunea dronei rusești în spațiul aerian românesc: „Din nou, o încălcare flagrantă a suveranității UE” # Gândul
Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian românesc, numind-o o încălcare flagrantă a suveranității UE și o amenințare la adresa securității regionale. Într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, Ursula von der Leyen a declarat că „incursiunea Rusiei în spațiul aerian românesc este, din nou, o […]
Acum 10 minute
20:30
Doi români, un bărbat și o femeie, au MURIT într-un grav accident rutier în Bulgaria. O altă româncă a ajuns la spital, cu fracturi la picioare # Gândul
Doi români, un bărbat și o femeie, au murit – duminică după-amiază – într-un grav accident produs în Bulgaria O altă femeie, tot româncă, a ajuns la spital cu fracturi la picioare. Accidentul s-a produs între localităţile Vaglevţi şi Voneşta, în apropiere de Veliko Tărnovo, iar Pasajul Republicii a fost închis. Autoturismele sunt redirecţionate prin […]
20:30
Pelerinaj IMPRESIONANT de Ziua Crucii în centrul Capitalei. Credincioșii au stat ore la coadă să atingă lemnul Crucii pe care a fost răstignit Iisus Hristos / Povestea neștiută a relicvei sfinte și cum a fost redescoperită din întâmplare. „Este cel mai mare fragment din lemnul Sfintei Cruci din România” # Gândul
București, Calea Victoriei. Peste drum de terasele pline cu bucureștenii care au ieșit să ocupe bulevardul închis circulației rutiere, se poate vedea o coadă de oameni care crește de la un minut la altul. Destinația finală este Biserica „Sfânta Cruce și Sfântul Vasile cel Mare”. În curtea lăcașului, adăpostit într-un cort albastru, se află un […]
Acum 30 minute
20:20
Acum o oră
19:50
AFACEREA cu care a dat lovitura un român întors din Suedia: „M-am născut la țară, iubesc animalele și pământul” # Gândul
Samuel Bărbos, un român în vârstă de 34 de ani din comuna Agriș, județul Satu Mare, s-a întors țară după patru ani petrecuți în Suedia și a pus bazele unei ferme agricole și avicole. Inspirat de nevoia locuitorilor din mediul urban de a consuma produse naturale, el a introdus un sistem inedit de vânzare: ouăle […]
Acum 2 ore
19:40
SCANDAL în Moldova. Maia Sandu și-a luat mama și sora în vizită la Papa. Principala acuză: au călătorit pe banii statului. Ce răspunde Președinția # Gândul
Vizita Maiei Sandu la Vatican, alături de mama și de sora ei, a stârnit speculații în mediul online. Criticii au comentat că președinta Republicii Moldova ar fi călătorit pe banii statului, astfel că purtătorul de cuvânt al Președinției a venit, duminică, cu precizări. Maia Sandu a fost primită vineri în audienţă de Papa Leon al […]
19:20
Anestezistul MORȚII. Un celebru medic din Franța este acuzat că a otrăvit intenționat zeci de oameni, iar 12 dintre ei au murit până acum # Gândul
Într-un spital, un medic a otrăvit intenționat 30 de pacienți, ca să le demonstreze colegilor că știe să resusciteze. Este vorba de un caz incredibil din Franța, acolo unde un medic anestezist celebru face obiectul unui proces intentat pentru că ar fi otrăvit intenționat 30 de pacienți, iar, dintre aceștia, 12 ar fi murit. Anesezistul […]
Acum 4 ore
18:40
Ambasadorul Rusiei, convocat, DIN NOU, la MAE. De data asta din cauza dronei. Țoiu: Vrem să comunicăm foarte clar protestul # Gândul
Ambasadorul Rusiei în România a fost convocat din nou la Ministerul Afacerilor Externe, potrivit Mediafax. Oana Țoiu a anunțat, duminică, la Digi24, că ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat la sediul MAE pentru discuții, de la ora 18.00, după ce, sâmbătă, o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al țării noastre. […]
18:40
NUMERELE extrase la Tragerile Speciale Loto Aniversare de duminică, 14 septembrie 2025. Loteria Română împlinește 119 ani # Gândul
Duminică, 14 septembrie 2025, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri loto vor avea loc joi, 18 septembrie 2025. La tragerile loto de joi, 11 septembrie, Loteria Română a acordat peste 21.900 de câștiguri în valoare totală de peste 1,54 milioane […]
18:30
Pensionarii români stabiliți în străinătate riscă să rămână fără venituri, dacă nu trimit în țară un anumit DOCUMENT. Ce act face diferența # Gândul
Pensionarii români stabiliți în afara țării au obligația de a trimite semestrial autorităților române certificatul de viață, iar nerespectarea termenelor poate duce la suspendarea plății veniturilor acestora. Certificatul de viață este documentul care confirmă că beneficiarul unei pensii este în viață și, începând cu anul 2024, acesta trebuie transmis de două ori pe an, în […]
17:30
JOBUL din România pentru care nu se cere diplomă de facultate, iar salariul poate fi mai mare decât al unui medic # Gândul
România asistă la o revenire a meseriilor tradiționale, iar o diplomă universitară aproape că nici nu mai comtează… când vorbim de venituri consistente. De exemplu, acum, un instalator poate câștiga mai mult decât un medic, fără ca nimeni să realizeze acest lucru. Costul mare pentru studii, stagnarea salariilor și procesul obositor de a găsi un […]
17:20
Moarte suspectă în PENITENCIAR. Unul din capii clanului Pian a murit subit. Ce s-a întâmplat în celula interlopului # Gândul
Un nou eveniment tragic zguduie mediul carceral din România. Lider Nicușor, unul dintre capii cunoscutului clan Pian, și-a pierdut viața în Penitenciarul Rahova, la doar 42 de ani. Circumstanțele în care s-a produs decesul ridică semne de întrebare, mai ales că situația seamănă izbitor cu cea a altui membru marcant al aceleiași grupări, Ciprian Pian, […]
17:00
MAPN răspunde întrebării de pe buzele tuturor: De ce nu a fost doborâtă drona RUSEASCĂ de avioanele F-16? # Gândul
Piloții români de F-16 au primit autorizarea de a doborî o dronă rusească intrată sâmbătă în spațiul aerian al României, dar au decis să nu deschidă focul din cauza riscurilor colaterale, anunță MApN, potrivit Mediafax. O dronă Geran folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns sâmbătă în spațiul aerian al României și […]
Acum 6 ore
16:30
Mircea Lucescu ar putea pleca de la echipa națională dacă în locul său ar veni Gică Hagi. „Regele” a vorbit despre varianta de a deveni selecționer. Gică Hagi a mai fost selecționerul României în 2001, dar a stat doar două meciuri și naționala nu a reușit calificarea la CM 2022. Rezultatele naționalei din această perioadă […]
16:20
Accident grav în București: Două mașini, daună TOTALĂ. O victimă a fost transportată la spital # Gândul
Un accident grav a avut loc duminică după-amiază, la intersecția dintre Bulevardul Mircea Eliade și Primăverii. Din primele imagini, se observă că mașinile au fost avariate. Conform surselor Gândul, o persoană a fost transportată la spital. -Știre în curs de actualizare –
16:00
Vânt puternic și ploi torențiale în mai multe zone din țară/ANM a dat prognoza meteo pentru luni, 15 septembrie, în București # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică, 14 septembrie, o atenționare tip cod galben de intensificări ale vântului valabilă în mai multe județe din vestul și nord-estul țării. De asemenea, a fost emisă o informare de averse și descărcări electrice. Cum va fi vremea în București Potrivit ANM, duminică, până la ora 20:00, în județele […]
15:50
Care sunt regulile ce trebuie respectate, când construiești sau repari un GARD. Legea este clară chiar și pentru înălțime, indiferent de zonă # Gândul
Când vine vorba de construirea sau repararea unui gard, există niște reguli clare care trebuie respectate. Astfel, dacă ți-ai cumpărat un teren si vrei să construiești un gard sau ai deja o casă și vrei să faci câteva reparații, este bine să știi ce spune legea, care se referă la înălțime și nu numai. Codul […]
15:50
Țoiu cere „adoptarea rapidă” a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian românesc # Gândul
„Astfel de acțiuni ale Rusiei sunt inacceptabile și nesăbuite”, este mesajul transmis de Oana Țoiu, ministrul de Externe, după ce o dronă rusească a intrat sâmbătă în spațiul aerian românesc. Șefa diplomației românești a mai adăugat că „românii nu au fost niciodată în pericol”. „România condamnă comportamentul Rusiei și ia măsurile necesare pentru a-și proteja […]
15:20
Ce nu se pune niciodată în CIORBA de pui. Acest ingredient poate compromite gustul tradițional # Gândul
Ciorba de pui rămâne unul dintre preparatele preferate ale românilor, datorită gustului autentic, asta ca să nu mai pomenim de beneficiile pentru organism. Însă, pentru ca rețeta să iasă așa cum trebuie, există un ingredient care ar trebui evitat cu orice preț. Marii chefi bucătari spun că acest ingredient poate compromite gustul tradițional dacă este […]
15:10
Prezentul e cel mai bun timp. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 15 septembrie 2025. Berbec Ai observat cum întârzierile par să apară tot mai des. Ziua de astăzi nu va face excepție. Ceva ce așteptai a fost amânat din nou. S-ar putea ca formularul de comandă să se fi pierdut sau […]
15:00
Băncile din România, noi PROFITURI URIAȘE: 7,4 miliarde de lei la jumătatea lui 2025. Care sunt dobânzile # Gândul
Băncile din România au marcat iun nou profit de miliarde în prima jumătate din 2025. Potrivit datelor Ziarului Financiar, care citează Banca Națională a României, băncile au înregistrat un profit total de 7,4 mld. lei în ianuarie-iunie 2025, în scădere cu 1% față de aceeași perioadă a anului trecut. Pe scurt, în prima jumătate a […]
14:50
Donald Trump merge la înmormântarea lui CHARLIE KIRK, pe 21 septembrie/60.000 de oameni așteptați la funeralii # Gândul
Activistul Charlie Kirk, una dintre cele mai puternice voci conservatoare din America, va fi înmormântat pe 21 septembrie, în cadrul unei ceremonii la care și-a anunțat prezența și președintele Statele Unite. Donald Trump a promis că va merge la funeraliile celui care i-a fost aliat în „bătălia” pentru Casa Albă. Kirk a fost asasinat miercuri, […]
Acum 8 ore
14:40
Zeci de mascați au împânzit zona în care s-a desfășurat războiul în toată regula dintre clanurile interlope din Craiova # Gândul
Zeci de polițiști și jandarmi au împânzit zona în care clanurile interlope din Craiova s-u ciocnit ieri. Scandalul s-a lăsat cu un deces și mai mulți răniți. Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a dispus instituirea unei zone speciale de siguranță publică în cartierul Romanești. Oamenii legii se tem de un nou conflict între cele doua […]
14:20
Cea mai NOROCOASĂ zi pentru fiecare zodie în săptămâna 15-21 septembrie 2025. Cine are parte de succes deplin # Gândul
Săptămâna viitoare, 15-21 septembrie, aduce momente favorabile pentru toate semnele zodiacale. În următoarele 7 zile, pozițiile planetelor creează contexte prielnice atât în plan personal, cât și profesional. Fiecare zodie va avea o zi în care norocul îi poate surâde, arată astrele. Zodiile și zilele lor norocoase Pentru ziua de marți, 16 septembrie, Luna aflată în […]
14:10
Dedesubturile dosarului Voiculescu-Telepatia și motivele deciziei ICCJ cu privire la judecătoarea Camelia Bogdan. 11 ani de haos juridic # Gândul
Decizia definitivă a instanței supreme – ICCJ restabilește un adevăr juridic. În dosarul cunoscut de multă vreme sub numele de TELEPATIA. Cazul are rădăcini în 2014 – când Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani închisoare, în modul în care a judecat acest dosar fostul magistrat Camelia Bogdan și colegul ei de complet, Alexandru […]
13:40
RĂZBOIUL de la Radio. După sondajul de la Digi FM “A primit Kirk ce a meritat?”, Mihai Dobrovolschi, de la Guerrila, lansează sondajul: ”Este Florin Negrutiu…?” # Gândul
După ce Gândul a scris despre derapajele influencerilor și televiziunilor, care au comentat uciderea lui Charlie Kirk, realizatorul de emisiuni Mihai Dobrovolschi de la Radio Guerrilla vine cu o replică dură la afirmațiile de la Digi FM ale lui Florin Negruțiu. „Sondaj. Este Florin Negruțiu limitat intelectual?”, a scris realizatorul radio pe platforma X, postare […]
13:40
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp # Gândul
Nu puține sunt surprizele de care românii au parte pe site-urile de anunțuri, mai ales când vorbim despre „vânători” de oferte imobiliare. Dar un astfel de anunț postat pe olx.ro chiar merită luat în considerare și asta fiindcă într-o localitate se vinde o casă cu doar 5000 de euro. Iată că nu doar italienii au […]
13:30
„România, cel mai recent stat NATO care a raportat o incursiune”. Relatările presei internaționale despre drona rusească din spațiul aerian românesc # Gândul
Știrea că o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României a stârnit reacții nu doar pe plan intern, ci și la nivel internațional. Subiectul a fost preluat în presa internațională, care a citat declarații ale oficialilor români, ucraineni, dar și ale reprezentanților altor state europene și aliați NATO. Peste ocean, CBS News a […]
13:20
Acum 12 ore
12:40
În ultima zi de weekend GÂNDUL.RO vă propune bancul zilei de azi. Află câtă pastă de dinți se află într-un tub, de fapt. – Mami, știi câtă pastă de dinți se află într-un tub? – Câtă, puișor? – Din sufragerie până-n dormitor și înapoi. Să râdem în continuare: Bulă se angajează matelot pe iahtul lui […]
12:30
Accident lângă Cotroceni: O ambulanță aflată în MISIUNE s-a răsturnat. Două persoane au fost rănite # Gândul
O ambulanță aflată în misiune s-a răsturnat, după un accident cu o altă mașină, în zona Palatului Cotroceni. „La data de 14.09.2025, în jurul orei 11.00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier la Piața Leu. Din primele informații, un autovehicul condus de către o femeie a […]
12:20
Echinocțiul de toamnă 2025. Ce schimbări aduce și cum se resimt în viața fiecărei zodii în parte # Gândul
Echinocțiul de toamnă 2025 va avea loc pe 22 septembrie, la ora 18:20. În acel moment, Soarele va traversa Ecuatorul, trecând din emisfera nordică în cea sudică. Ziua și noaptea vor avea, atunci, aproape aceeași durată. Acest fenomen astronomic marchează începutul toamnei, dar și o perioadă de transformări pentru fiecare zodie în parte. Cum resimte […]
12:00
Victor Ponta comentează Fake News-ul marca USR dezvăluit de Gândul: Și împrumutați, și cu banii luați # Gândul
Ionuț Moșteanu, ministrul USR al Apărării, anunța, în urmă cu câteva zile, că România primește 16,7 miliarde de euro din fondurile SAFE de la Uniunea Europeană. În mesaj nu se specifica, însă că acești bani sunt împrumutați. Gândul a dezvăluit că cele aproape 17 miliarde de euro sunt, de fapt, un credit. Victor Ponta a […]
11:50
Începe dimineața de duminică un zâmbind! GÂNDUL.RO îți înseninează ziua cu bancul despre greșelile în lanț pe care le face un bărbat. – Iubire, astăzi te scot în oraş. – Ce e asta „te scot”? Sunt câine, cumva? – Nuuu, era un fel de a spune că ieşim şi plătesc eu. – Dar, de ce sa plăteşti tu? Eu […]
11:30
Cum comentează Marco Rubio prezența dronelor rusești în spațiul aerian NATO/România a ridicat avioane F-16 de la Baza 86 Fetești # Gândul
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei este „inacceptabilă și periculoasă”. Afirmațiile oficialului american vin după ce Polonia a doborât drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian. Rubio: „O evoluție inacceptabilă, nefericită și periculoasă” Incidentul din Polonia a fost primul caz în care un […]
11:10
De ce s-a blocat programul „Cornul și laptele”. Dorin Cojocaru, președintele APRIL: Mulți copii depind de mâncarea de la școală # Gândul
Elevii din România nu primesc încă laptele, cornul și mărul, la școală, deși o mare parte din bani vin de la bugetul Uniunii Europene. În acest context, ministerul Agriculturii dă vina pe proceduri birocratice. În schimb, procesatorii din industria laptelui spun că totul s-a blocat din cauza majorării TVA de la 9% la 11%. Concret, […]
10:50
Incredibil! Purtătoarea de cuvânt a Guvernului îl face mincinos pe Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu tace! # Gândul
În ultimul episod din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu atrage atenția asupra unui episod neașteptat pe scena politică: purtătoarea de cuvânt a Guvernului condus de Ilie Bolojan, Ioana Ene Dogioiu, l-a contrazis direct pe Sorin Grindeanu, președintele PSD, sugerând că acesta a mințit. Surprinzător, liderul social-democrat nu a avut nicio reacție publică până […]
10:30
Băsescu, alarmist înainte de alegerile din Moldova: Putin și ai lui pot fi la granița României. Ce recomandare are pentru Maia Sandu ca să câștige # Gândul
În perspectiva viitoarelor alegeri parlamentare care vor avea loc în Republica Moldova, fostul președinte Traian Băsescu lansează un avertisment puternic – „Pe 28 septembrie, seara, Vladimir Putin poate fi la graniţa României!”. Scrutinul parlamentar de la Chișinău este extrem de important pentru viitorul Moldovei, remarcă fostul șef al statului. Băsescu: „Bătălia este extrem de strânsă” […]
10:10
Pilotul bucureștean Dragoș Savloschi, la bordul monopostului Wolf F1 Mistral, a reușit să câștige prima ediție a Trofeului Mihai Leu de la Hunedoara și a bifat astfel a doua victorie consecutivă în Campionatul Național de Super Rally, devenind lider înaintea etapei finale de la București. Un total de 25 de piloți de top, din discipline […]
10:00
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a venit cu detalii despre acțiunile întreprinse de Forțele Aeriene Română după pătrunderea unei drone pe teritoriul nostru, în nordul județului Tulcea. Moșteanu a precizat răspicat că drona rusească nu a fost doborâtă de avioanele de luptă. „Au fost foarte aproape să o dea jos” Ministrul susține că momentan se așteaptă […]
09:50
Fotbalistul care a fost dat afară de Dinamo pentru consum de cocaină a semnat cu altă echipă din România # Gândul
Magaye Gueye, 35 de ani, a revenit în fotbalul românesc. Atacantul a fost la Dinamo în 2020, dar a fost depistat pozitiv la cocaină în 2021, după un meci cu FCSB. A fost dat afară de roș-abi. Acum a semnat cu CS Păuleşti, în Liga 3, după ce trei ani nu a avut echipă. În […]
09:20
Mare sărbătoare ortodoxă duminică, 14 septembrie. Tradiții și obiceiuri de ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI # Gândul
Înălţarea Sfintei Cruci este considerată cea mai veche dintre sărbătorile creştine și amintește de patimile şi moartea Mântuitorului Iisus Hristos pe muntele Golgota. Această zi este cinstită prin post aspru de creștinii ortodocși. Data de 14 septembrie se consideră a vesti sfârşitul verii şi începutul toamnei. În popor, ziua mai este cunoscută drept Cârstovul Viilor […]
09:10
Alanyaspor, cu Ianis Hagi aflat la debut, a dispus sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-1, de gruparea Konyaspor, pentru care a jucat şi Marius Ştefănescu. Ianis Hagi a intrat pe gazon în minutul 66 în Superlig, iar internaţionalul român a debutat în noul sezon. Ianis Hagi, debut în campionatul Turciei! A intrat în minutul 66 […]
09:00
CFR Cluj, în criză! Mandorlini nu poate bate nici pe Metaloglobus: „Cred că putem face mai bine de atât” # Gândul
Metaloglobus a terminat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea clujeană CFR, obţinând, în etapa a noua, cel de-al doilea punct în clasament. Formația din Pantelimon a deschis scorul prin Dragoș Huiban (4 – penalty), după ce francezul Marcus Coco, debutant în Superligă, l-a faultat în careu pe Ely Fernandes. CFR […]
09:00
Mihai Teja a tunat după Metaloglobus – CFR Cluj, meci cu trei penaltyuri decise după VAR. „Astea sunt nelămuririle mele. Să ne spună și nouă clar” # Gândul
Metaloglobus a terminat la egalitate cu CFR Cluj, 1-1, într-un meci din etapa a 9-a a Superligii. Au marcat Dragoș Huiban (4 – penalty), respectiv Meriton Korenica (37 – penalty), dar Meriton Korenica a ratat un penalty în min. 45+4, fiind apărat de George Gavrilaș. Arbitrul Andrei Moroiță a fost la centru, asistenți – Ionel […]
08:40
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 708. Mitinguri pro-Palestina cu zeci de mii de participanți în weekend # Gândul
Mai bine de 12.000 de persoane au participat sâmbătă, 13 septembrie, la un miting organizat în centrul Berlinului sub sloganul „Opriți genocidul din Gaza”. Organizatorii au estimat numărul participanților la circa 20.000. Evenimentul din districtul guvernamental berlinez s-a încheiat în jurul orei 16:30 (14:30 GMT) și, potrivit unei purtătoare de cuvânt a poliției, s-a desfășurat […]
08:10
Cum arată șantierul la PARCUL LINIEI Faza 3. Adevărul despre linia de cale ferată strategică „dezafectată” de primărie # Gândul
Șantierul unde Primăria Sectorului 6 va amenaja Parcul Liniei Faza 3 se schimbă de la o zi la alta. Terenul a fost împrejmuit, iar, recent, autoritatea locală a dispus dezafectarea uneia dintre cele două linii de cale ferată. Este vorba de linia industrială, care era montată pe traverse de lemn, și care sunt acum aproape […]
08:10
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1298. Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, atacată cu două drone # Gândul
O rafinărie aparținând companiei petroliere Bashneft a luat foc în republica rusă Bașchiria, pe râul Volga, în urma unui atac cu drone, au anunțat oficiali ai firmei, citați de AFP și Reuters. Potrivit guvernatorului regional Radîi Habirov, rafinăria, una din cele mai mari din Rusia, a fost vizată de două drone, dintre care una a […]
Acum 24 ore
07:40
Programul SAFE, văzut prin ochii unui fost șef al Statului Major: „Este o soluție, dar nu este singura și, poate, nu întotdeauna și cea mai bună” # Gândul
Începutul săptămânii aducea veste că României i-a fost alocată suma de aproximativ 17 miliarde de euro prin Programul SAFE. Banii alocați de către Comisia Europeană vor putea fi obținuți sub forma unui împrumut cu o perioadă de grație de 10 ani și o maturitate de 45 de ani. Potrivit Ministerului de Finanțe, dobânzile sunt avantajoase […]
07:40
Zelenski, despre incidentul din Tulcea: „Drona a pătruns10 kilometri în teritoriul românesc şi a operat 50 de minute în spaţiul aerian al NATO” # Gândul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a comentat incidentul din Tulcea, de sâmbătă, 13 septembrie, când o dronă rusească a pătruns pe teritoriul României. Liderul de la Kiev a insistat că acesta este modul în care operează Federația Rusă și a tras un semnal de alarmă cu privire la securitatea regională. Într-o postare pe rețeaua de socializare […]
