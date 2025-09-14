Ministrul educației va demisiona dacă moțiunea împotriva sa trece de Parlament
Veridica.ro, 14 septembrie 2025 09:20
AUR a depus o moţiune simplă, în care îl acuză pe Daniel David că distruge sistemul educațional din România.
• • •
Alte ştiri de Veridica.ro
Acum o oră
09:20
AUR a depus o moţiune simplă, în care îl acuză pe Daniel David că distruge sistemul educațional din România.
Acum 2 ore
08:40
Manevrele vor avea loc între 20 octombrie și 13 noiembrie în România și Bulgaria.
Acum 12 ore
21:50
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că o dronă rusească a zburat în spațiul aerian al României timp de 50 de minute.
Acum 24 ore
18:30
Un incendiu a izbucnit la instalațiile unei companii petroliere din regiunea rusă Bashkortostan în urma unui atac cu drone, sâmbătă, a declarat guvernatorul.
17:30
Liderul de la Casa Albă spune că este pregătit să impună „sancțiuni majore” Rusiei dacă țările NATO fac același lucru.
17:20
Sunt peste 100.000 de oameni în centrul Londrei pentru un marș organizat de activistul de extremă dreapta Tommy Robinson, în același timp având loc și o contramanifestație a activiștilor antirasism.
16:30
Autoritățile așteaptă acum aprobarea formală de către Comisie și apoi decizia Consiliului ECOFIN.
16:20
Menţinerea sprijinului politic pentru programul de reforme este esențială pentru consolidarea fiscală.
16:10
Ministrul Apărării a reafirmat că țara noastră nu va trimite militari să lupte în Ucraina.
Ieri
19:40
Noul program „Santinela de est” al NATO va consolida securitatea împotriva Rusiei.
14:40
Un atac cu drone asupra portului Primorsk din nord-vestul Rusiei a incendiat vineri o navă și o stație de pompare, a declarat guvernatorul regional, acesta fiind primul atac cu drone raportat asupra unuia dintre cele mai mari terminale de export de petrol și combustibil din țară.
13:50
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost condamnat la 27 de ani și trei luni de închisoare după ce a fost găsit vinovat de planificarea unei lovituri de stat militare.
12:00
Marea Britanie anunță noi sancțiuni împotriva Rusiei, vizând flota din umbră și furnizorii de arme # Veridica.ro
Marea Britanie a lansat vineri un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, vizând navele care transportă petrol rusesc, precum și companiile și persoanele care furnizează electronice, substanțe chimice și explozibili utilizați pentru fabricarea armelor rusești.
11:50
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat vineri că incursiunile dronelor din această săptămână în spațiul aerian al țării sale nu au fost o greșeală a Rusiei, în ciuda sugestiei președintelui american Donald Trump că incidentul ar fi putut fi accidental.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Alexandru Nazare se va întâlni cu reprezentanți ai mediului financiar-bancar american și cu mari finanțatori interesați de oportunitățile din România.
09:10
Cei doi șefi de guvern au discutat despre proiecte de transport și îmbunătățirea navigației pe Dunăre.
09:00
România a condamnat violarea spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești.
11 septembrie 2025
23:00
Atacul asupra aerodromurilor aviației strategice a complicat situația pentru Forțele aeriene ale Federației Ruse.
19:20
BNR prognozează o inflație de circa nouă procente la finalul anului 2025.
19:10
Agenția spațială americană NASA a blocat accesul cetățenilor chinezi cu vize americane valabile la facilitățile sale - o mișcare care le interzice efectiv să lucreze la unul dintre cele mai respectate centre de cercetare spațială.
19:00
Supranumit „Prințul Întunericului” în anii în care a fost consultant media, Peter Mandelson a fost numit ambasador al Marii Britanii în SUA în februarie.
18:40
Polonia a interzis zborurile cu drone și a introdus restricții care afectează în principal traficul aerian de mici dimensiuni, necomercial, de-a lungul granițelor sale estice cu Belarus și Ucraina, în urma incursiunilor dronelor în spațiul său aerian din această săptămână.
18:30
Belarus a eliberat joi 52 de prizonieri de diferite naționalități, în urma unui apel din partea președintelui american Donald Trump , iar aceștia se îndreptau spre Lituania împreună cu delegația americană care a negociat eliberarea lor, a anunțat ambasada SUA la Vilnius.
18:20
FBI a recuperat o pușcă despre care se crede că a fost folosită pentru uciderea unui aliat al lui Trump # Veridica.ro
Ucigașul lui Charlie Kirk este încă în libertate, dar FBI-ul spune că a găsit o pușcă de mare putere și a urmărit mișcările suspectului atacator.
15:40
Dacă mâine ar fi alegeri, formațiunea extremistă ar obține aproape 41% din voturi.
14:30
Laureatul premiului Nobel pentru pace, Elie Wiesel, a susținut în mod fals că a fost prizonier la Auschwitz și Buchenwald, potrivit senatorului AUR Sorin Lavric.
09:00
Fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din R. Moldova, arestat preventiv # Veridica.ro
Alexandru Bălan este acuzat de trădare și transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus.
08:50
Președintele Nicușor Dan spune că procedurile în astfel de cazuri sunt bine definite de legislația în vigoare.
10 septembrie 2025
23:50
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: UE împinge SUA și Rusia spre un război nuclear din cauza Ucrainei # Veridica.ro
UE alimentează tensiunile dintre SUA și Rusia, riscând un conflict nuclear, în timp ce Kievul este un pion al Occidentului în confruntarea cu Moscova, potrivit presei pro-Kremlin.
20:00
Fiecare episod încearcă să surprindă o temă la zi, în plan internațional sau local, pe principiul unei dezbateri între cei doi protagoniști, care se află cel mai des în antiteză.
18:50
Articolul 4 permite statelor membre să inițieze o discuție formală în cadrul alianței cu privire la amenințările la adresa securității lor și nu angajează alianța la acțiuni militare.
18:30
Noul premier francez preia mandatul în timp ce protestele „Blocați totul” zguduie țara # Veridica.ro
Sébastien Lecornu, ales de președintele Emmanuel Macron ca al cincilea prim-ministru al Franței în doi ani, a preluat funcția miercuri, într-o zi de ample proteste antiguvernamentale, care au subliniat gravitatea crizei politice din țară.
18:10
Amplul discurs despre starea Uniunii susținut miercuri de Ursula von der Leyen a acoperit numeroase subiecte, de la un plan de sancționare a miniștrilor israelieni și apărarea acordului comercial cu SUA, până la sprijinirea reglementărilor privind marile companii tehnologice și apeluri ca toți europenii să aibă acces la vehicule electrice.
17:50
Ministerul rus al Apărării a declarat că nu intenționează să atace nicio țintă din Polonia, după ce Varșovia a anunțat că dronele rusești au intrat în spațiul său aerian.
13:50
De la colaps la posibilitatea de a alege: Treizeci de ani de traiectorii libere în Europa de Est # Veridica.ro
La mai bine de trei decenii de la prăbușirea Uniunii Sovietice, cele trei State Baltice rămân democrații prospere, ferm ancorate în Europa, în timp ce Belarus și Moldova vecine se află încă în orbita Moscovei, în măsuri diferite. Deși uneori umbrit de nostalgie și dezinformare, contrastul este unul izbitor.
11:00
Vizita şefei CE în Bulgaria: falsuri dovedite, dezinformări eşuate şi ipoteze infirmate # Veridica.ro
Vizita de la sfârşitul lunii trecute a preşedintei Comisiei Europene în Bulgaria a prilejuit mai multe dezinformări propagate pe reţelele de socializare şi în unele publicaţii, inclusiv din România.
08:50
Suma este a doua cea mai mare distribuită unui stat membru, după Polonia.
07:30
Sistemele terestre de apărare aeriană şi de recunoaştere radar poloneze au fost activate la "cel mai înalt nivel de alertă”.
9 septembrie 2025
21:40
Președintele francez Emmanuel Macron l-a numit pe Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru al țării, al cincilea în mai puțin de doi ani, a anunțat marți palatul Elysee.
19:20
Prim-ministrul nepalez KP Sharma Oli a fost forțat să demisioneze marți de tinerii protestatari anticorupție furioși care au sfidat interdicția de circulație și s-au ciocnit cu poliția, la o zi după ce 19 persoane au murit în violențe.
18:30
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Zelenski este inadecvat, iar armele occidentale doar adâncesc „agonia regimului” # Veridica.ro
Președintele Ucrainei nu este adecvat din cauza unor substanțe narcotice pe care le consumă, iar ajutorul militar occidental continuă suferințele civililor, potrivit propagandei pro-Kremlin.
18:10
Președinta Republicii Moldova acuză Rusia că poartă un „război hibrid” înaintea alegerilor # Veridica.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat marți că democrația țării sale se confruntă cu o „cursă contra cronometru” din cauza a ceea ce a numit a fi încercări ale Rusiei de a influența alegerile parlamentare din această lună.
17:20
Armata israeliană și serviciul intern de securitate , Shin Bet, au confirmat marți un atac asupra conducerii Hamas la Doha, Qatar.
16:20
Președintele francez Emmanuel Macron a acceptat marți demisia prim-ministrului său, François Bayrou, după ce acesta din urmă a pierdut un vot de încredere pe care el însuși îl solicitase cu privire la bugetul său de austeritate.
13:40
O treime dintre adolescenți și unul din șase copii nu erau înscriși în școală, în 2023.
09:50
Votanții PSD și AUR, persoanele între 45 și 59 de ani și angajații la stat sunt de părere contrarie.
09:20
Alexandru Bălan ar fi divulgat informații secrete către KGB-ul din Belarus.
8 septembrie 2025
20:10
Premierul Fracois Bayrou a venit în fața Adunării Naționale pentru a cere votul de încredere al deputaților pentru planul său de redresare a economiei franceze.
19:50
Președintele Trump l-a primit pe ambasadorul Republicii Moldova la Washington, Vlad Kuminski, care și-a prezentat scrisorile de acreditare.
15:30
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, astăzi, cu o delegație de investitori străini, coordonată de J.P. Morgan.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.