România, ținta unor campanii ample hibride, în contextul electoral din 2024

Moscova amenință cu atacuri nucleare asupra SUA și Europei, propaganda Kremlinului de toate felurile îi transformă pe moldoveni în „noi naziști”, iar Lukașenko face crize de nervi pentru că este ignorat de Uniunea Europeană. Ce se ascunde în spatele acestor declarații? O amenințare reală sau o altă tentativă de șantaj? De ce dictatorii se joacă de frică de fiecare dată? Răspunsurile se află în noul episod PROFILAKTIKA.