Asasinarea lui Charlie Kirk: speculaţii, dezinformări şi teorii ale conspiraţiei
Veridica.ro, 16 septembrie 2025 13:50
Moartea comentatorului conservator a dus la un potop de afirmaţii false, înşelătoare şi teorii ale conspiraţiei, pe cât de elaborate, pe atât de nefondate.
• • •
Alte ştiri de Veridica.ro
Acum 30 minute
13:50
Moartea comentatorului conservator a dus la un potop de afirmaţii false, înşelătoare şi teorii ale conspiraţiei, pe cât de elaborate, pe atât de nefondate.
13:50
Principalul beneficiar al acestora a fost candidatul pro-rus Călin Georgescu.
13:40
În același dosar au fost trimiși în judecată și Horațiu Potra, fiul și fratele acestuia, alături de alți 20 de mercenari din gruparea sa.
Acum 2 ore
12:50
„Coaliția de Voință” urmărește ocuparea Ucrainei – România și Polonia va primi teritorii, iar Franța și Marea Britanie resurse și porturi, potrivit propagandei pro-Kremlin.
Acum 6 ore
09:10
Opoziția suveranistă îl acuză pe Daniel David că distruge sistemul educațional din România.
08:40
Acesta va intra în funcțiune în toată Uniunea Europeană la 12 octombrie.
Acum 24 ore
18:50
Președintele SUA, Donald Trump, a etichetat în sfârșit Rusia drept agresor în războiul împotriva Ucrainei, demonstrând încă o dată o înăsprire a poziției sale față de Moscova.
17:40
Ofițeri militari americani efectuează o vizită surpriză în Belarus pentru a observa exerciții militare cu Rusia # Veridica.ro
Ofițeri militari americani au participat luni ca observatori la exercițiile militare comune între Rusia și Belarus și au fost informați de ministrul belarus al Apărării, Viktor Khrenin, că pot analiza „orice este de interes pentru ei”.
17:30
Secretarul Trezoreriei SUA a declarat că Washingtonul a ajuns la un acord „cadru” cu China privind proprietatea asupra operațiunilor americane ale TikTok.
17:10
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu nu a exclus noi atacuri asupra liderilor Hamas în urma atacului de săptămâna trecută din Qatar, declarând că aceștia nu vor avea imunitate „oriunde s-ar afla”.
16:40
Rusia a avertizat luni statele europene că va ataca orice stat care încearcă să-i ia activele, după ce au apărut rapoarte conform cărora Uniunea Europeană ar fi lansat ideea de a cheltui miliarde de dolari din active rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina.
16:40
Calculul diferențial nicușoresc și drona rusească
14:50
Aceștia protestează împotriva măsurilor luate de Guvern și cer dialog cu autoritățile.
Ieri
11:50
FAKE NEWS: Moldovenii primesc electricitate românească la un preț mai mic decât românii # Veridica.ro
Guvernul României preferă să exporte electricitate ieftină în Republica Moldova, impunând prețuri exagerate românilor, afirmă deputatul AUR Călin Matieș.
09:50
Mathias Cormann va avea întâlniri cu mai mulţi oficiali români.
07:20
Moscova amenință cu atacuri nucleare asupra SUA și Europei, propaganda Kremlinului de toate felurile îi transformă pe moldoveni în „noi naziști”, iar Lukașenko face crize de nervi pentru că este ignorat de Uniunea Europeană. Ce se ascunde în spatele acestor declarații? O amenințare reală sau o altă tentativă de șantaj? De ce dictatorii se joacă de frică de fiecare dată? Răspunsurile se află în noul episod PROFILAKTIKA.
05:30
Vladimir Lipaev a susţinut, fără dovezi, că drona pătrunsă în spaţiul aerian românesc era de provenienţă ucraineană.
14 septembrie 2025
20:30
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că relațiile dintre SUA și Israel „nu au fost niciodată mai puternice”, în cadrul vizitei secretarului de stat american Marco Rubio pentru a discuta despre războiul din Gaza, în urma atacului Israelului asupra membrilor Hamas din Qatar.
19:20
Ucraina a lansat un atac masiv cu cel puțin 361 de drone care au vizat Rusia, declanșând un scurt incendiu la vasta rafinărie de petrol Kirishi din nord-vestul Rusiei, au declarat duminică oficiali ruși, care nu au raportat victime.
19:00
Premierul bulgar a dat asigurări că armata a luat toate măsurile necesare pentru protejarea spațiului aerian, fără a da detalii.
16:40
A fost publicat raportul cu privire la pătrunderea, ieri, a unei drone rusești în spațiul aerian al României # Veridica.ro
Piloții ar fi avut aprobarea de a doborî ținta, însă au decis să nu deschidă focul, după o evaluare a riscurilor colaterale.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
AUR a depus o moţiune simplă, în care îl acuză pe Daniel David că distruge sistemul educațional din România.
08:40
Manevrele vor avea loc între 20 octombrie și 13 noiembrie în România și Bulgaria.
13 septembrie 2025
21:50
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că o dronă rusească a zburat în spațiul aerian al României timp de 50 de minute.
18:30
Un incendiu a izbucnit la instalațiile unei companii petroliere din regiunea rusă Bashkortostan în urma unui atac cu drone, sâmbătă, a declarat guvernatorul.
17:30
Liderul de la Casa Albă spune că este pregătit să impună „sancțiuni majore” Rusiei dacă țările NATO fac același lucru.
17:20
Sunt peste 100.000 de oameni în centrul Londrei pentru un marș organizat de activistul de extremă dreapta Tommy Robinson, în același timp având loc și o contramanifestație a activiștilor antirasism.
16:30
Autoritățile așteaptă acum aprobarea formală de către Comisie și apoi decizia Consiliului ECOFIN.
16:20
Menţinerea sprijinului politic pentru programul de reforme este esențială pentru consolidarea fiscală.
16:10
Ministrul Apărării a reafirmat că țara noastră nu va trimite militari să lupte în Ucraina.
12 septembrie 2025
19:40
Noul program „Santinela de est” al NATO va consolida securitatea împotriva Rusiei.
14:40
Un atac cu drone asupra portului Primorsk din nord-vestul Rusiei a incendiat vineri o navă și o stație de pompare, a declarat guvernatorul regional, acesta fiind primul atac cu drone raportat asupra unuia dintre cele mai mari terminale de export de petrol și combustibil din țară.
13:50
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost condamnat la 27 de ani și trei luni de închisoare după ce a fost găsit vinovat de planificarea unei lovituri de stat militare.
12:00
Marea Britanie anunță noi sancțiuni împotriva Rusiei, vizând flota din umbră și furnizorii de arme # Veridica.ro
Marea Britanie a lansat vineri un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, vizând navele care transportă petrol rusesc, precum și companiile și persoanele care furnizează electronice, substanțe chimice și explozibili utilizați pentru fabricarea armelor rusești.
11:50
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat vineri că incursiunile dronelor din această săptămână în spațiul aerian al țării sale nu au fost o greșeală a Rusiei, în ciuda sugestiei președintelui american Donald Trump că incidentul ar fi putut fi accidental.
09:30
Alexandru Nazare se va întâlni cu reprezentanți ai mediului financiar-bancar american și cu mari finanțatori interesați de oportunitățile din România.
09:10
Cei doi șefi de guvern au discutat despre proiecte de transport și îmbunătățirea navigației pe Dunăre.
09:00
România a condamnat violarea spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești.
11 septembrie 2025
23:00
Atacul asupra aerodromurilor aviației strategice a complicat situația pentru Forțele aeriene ale Federației Ruse.
19:20
BNR prognozează o inflație de circa nouă procente la finalul anului 2025.
19:10
Agenția spațială americană NASA a blocat accesul cetățenilor chinezi cu vize americane valabile la facilitățile sale - o mișcare care le interzice efectiv să lucreze la unul dintre cele mai respectate centre de cercetare spațială.
19:00
Supranumit „Prințul Întunericului” în anii în care a fost consultant media, Peter Mandelson a fost numit ambasador al Marii Britanii în SUA în februarie.
18:40
Polonia a interzis zborurile cu drone și a introdus restricții care afectează în principal traficul aerian de mici dimensiuni, necomercial, de-a lungul granițelor sale estice cu Belarus și Ucraina, în urma incursiunilor dronelor în spațiul său aerian din această săptămână.
18:30
Belarus a eliberat joi 52 de prizonieri de diferite naționalități, în urma unui apel din partea președintelui american Donald Trump , iar aceștia se îndreptau spre Lituania împreună cu delegația americană care a negociat eliberarea lor, a anunțat ambasada SUA la Vilnius.
18:20
FBI a recuperat o pușcă despre care se crede că a fost folosită pentru uciderea unui aliat al lui Trump # Veridica.ro
Ucigașul lui Charlie Kirk este încă în libertate, dar FBI-ul spune că a găsit o pușcă de mare putere și a urmărit mișcările suspectului atacator.
15:40
Dacă mâine ar fi alegeri, formațiunea extremistă ar obține aproape 41% din voturi.
14:30
Laureatul premiului Nobel pentru pace, Elie Wiesel, a susținut în mod fals că a fost prizonier la Auschwitz și Buchenwald, potrivit senatorului AUR Sorin Lavric.
09:00
Fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din R. Moldova, arestat preventiv # Veridica.ro
Alexandru Bălan este acuzat de trădare și transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus.
08:50
Președintele Nicușor Dan spune că procedurile în astfel de cazuri sunt bine definite de legislația în vigoare.
10 septembrie 2025
23:50
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: UE împinge SUA și Rusia spre un război nuclear din cauza Ucrainei # Veridica.ro
UE alimentează tensiunile dintre SUA și Rusia, riscând un conflict nuclear, în timp ce Kievul este un pion al Occidentului în confruntarea cu Moscova, potrivit presei pro-Kremlin.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.