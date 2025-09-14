Marco Rubio, secretarul de stat americn, începe duminică o vizită în Israel
Europa Liberă România, 14 septembrie 2025 12:40
Secretarul de stat american, Marco Rubio, a ajuns duminică în Israel, unde face o vizită oficială după ce a exprimat sprijinul neclintit al Statelor Unite pentru aliatul său în războiul împotriva Hamas, în ciuda unui atac israelian în Qatar care a stârnit condamnări, relatează AFP.
• • •
Alte ştiri de Europa Liberă România
Acum 30 minute
12:40
12:40
Oficiali americani şi chinezi se întâlnesc în Spania pentru a discuta despre disputele comerciale şi termenul-limită pentru vânzarea TikTok # Europa Liberă România
Oficialii americani şi chinezi se întâlnesc duminică la Madrid pentru a discuta despre disputele comerciale de lungă durată pe care le au, printre acestea fiind termenul limită pentru vânzarea aplicaţiei chineze TikTok
Acum 2 ore
11:30
Analiză. China își continuă expansiunea constantă în Asia Centrală în marja marilor summituri din ultimul an # Europa Liberă România
În timp ce atenția s-a concentrat asupra președintelui rus Vladimir Putin și a liderului chinez Xi Jinping la o paradă militară de săptămâna trecută în China, Beijingul a semnat o serie de noi acorduri în valoare de miliarde de dolari cu guverne și companii din Asia Centrală.
Acum 4 ore
10:30
Rusia şi Belarus au început vineri exerciţiile comune Zapad 2025. Soldații au folosit rachete supersonice Kinjal # Europa Liberă România
Rusia şi Belarus au început vineri exerciţiile comune Zapad 2025, într-un moment tensionat al războiului dintre Rusia şi Ucraina, la câteva zile după ce Polonia, cu ajutorul aliaţilor, a doborât drone ruseşti suspecte deasupra spaţiului său aerian.
09:30
Ucraina a atacat instalații petroliere din Rusia. Volodimir Zelenski: „Facem tot posibilul să reducem capacitatea Rusiei de a lupta” # Europa Liberă România
Ucraina a atacat cel puțin două rafinării majore de petrol din Rusia - inclusiv una aflată la 1.400 de kilometri de linia frontului .
Acum 24 ore
19:40
Dronă interceptată în spațiul aerian al României. Două avioane F16, ridicate de la Baza Fetești # Europa Liberă România
O dronă a pătruns în spațiul aerian al României sâmbătă, pe 13 septembrie, după amiază, informează Ministerul Apărării Naționale(MApN). Două avioane F16 au decolat la ora 18:05 de la Baza Aeriană Fetești, pentru „a monitoriza situația aeriană la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusesti asupra infrastructurii ucrainene de la Dunare”, scrie MApN.Un mesaj Ro Alert pentru nordul județului Tulcea a fost emis la 18:12, iar cele două avioane de luptă au detectat, 11 minute mai...
17:10
Președintele Donald Trump anunță că va impune sancțiuni Rusiei atunci când țările NATO vor înceta să mai cumpere petrol din Rusia # Europa Liberă România
Preşedintele SUA, Donald Trump, a adresat sâmbătă o scrisoare ţărilor din NATO, cerându-le să înceteze achiziţiile de petrol rusesc şi să impună astfel sancţiuni majore Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
16:30
Guvernul susține că partidele de coaliție au decis eliminarea plafonării prețurilor la alimentele de bază. PSD spune că nu e de acord # Europa Liberă România
Guvernul a decis că prețurile la alimentele de bază vor crește începând cu 1 octombrie. Într-o informare oficială, purtătoarea de cuvânt a guvernului spune că acest lucru a fost stabilit de coaliția de guvernare a decis, „fără nicio opinie contrară”, să se renunțe la plafonarea adaosului comercial.
Ieri
13:00
Noapte liniștită în Ucraina. Volodimir Zelenski a glumit despre prezența trimisului SUA care protejează Kievul # Europa Liberă România
Ucraina a avut o noapte relativ calmă în comparație cu zilele recente, însă forțele ruse au efectuat în continuare atacuri limitate cu drone și bombe ghidate, au declarat oficiali ucraineni pe 13 septembrie.Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat că mai multe drone rusești au fost lansate spre regiunile Herson și Nikolaev din sud, precum și spre Zaporojie.Forțele ruse au lansat, de asemenea, bombe aeriene ghidate împotriva regiunii Sumî din nord-est, deși nu au existat rapoarte despre...
11:10
Ministrul Mediului l-a demis pe directorul Administraţiei Naţionale Apele Române pentru că a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR # Europa Liberă România
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis pe directorul Administraţiei Naţionale „Apele Române”, Sorin Lucaci.
10:40
Moody's confirmă ratingul României la „Baa3”, dar perspectiva rămâne negativă. Există riscuri semnificative pentru măsurile luate de guvern # Europa Liberă România
Agenția de evaluare financiară Moody's Ratings a confirmat vineri ratingul pe termen lung atribuit României la Baa3 cu perspectivă negativă, dar atrage atenția asupra riscurilor semnificative cu privire la implementarea cu succes a planului de consolidare fiscală.
10:40
România a transmis oficial, vineri seara, PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană # Europa Liberă România
România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană vineri seara, a anunțat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.
09:50
Atacul rusesc care a ucis 25 de persoane a lăsat un crater în inima satului Yarova # Europa Liberă România
Un crater uriaș se află în inima satului Iarova din regiunea Donețk din Ucraina. Este rezultatul atacului cu rachete rusești din 9 septembrie, în urma căruia au fost 25 de morți.
12 septembrie 2025
20:30
ArcelorMittal anunță oprirea definitivă a producției la combinatul siderurgic din Hunedoara # Europa Liberă România
Compania siderurgică ArcelorMittal a luat decizia de a opri definitiv activitatea la combinatul din Hunedoara, care produce profile și corniere pentru piețele de energie, construcții și infrastructură.
19:40
Drone în Polonia | NATO lansează sistemul „Eastern Sentry” pentru a consolida poziția sa de-a lungul flancului estic # Europa Liberă România
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich au anunțat vineri lansarea misiunii „Eastern Sentry”, o activitate militară menită să consolideze poziția NATO de-a lungul flancului estic.
18:40
SmartJob contra minciunii | Bogdan Putinică, Microsoft: Atacurile cibernetice sunt acum coordonate de AI. Atacă tot. România nu e pregătită # Europa Liberă România
Bogdan Putinică, General Manager Microsoft, vorbește la SmartJob despre lipsa de pregătire a României pentru atacurile cibernetice moderne, cu ajutorul AI: politicienii nu învață din lecția Ucrainei, care e un model de digitalizare
18:40
SmartJob contra minciunii | Bogdan Putinică, Microsoft: Atacurile cibernetice ale AI pot bloca tot ce mișcă și zboară. România nu face față # Europa Liberă România
Bogdan Putinică, General Manager Microsoft, vorbește la SmartJob despre lipsa de pregătire a României pentru atacurile cibernetice moderne, cu ajutorul AI: politicienii nu învață din lecția Ucrainei, care e un model de digitalizare.
17:30
„Pur și simplu distrug oamenii”: deținuții belaruși eliberați descriu condițiile brutale din închisori # Europa Liberă România
Oamenii eliberați într-o amplă punere în libertate au descris condițiile sumbre și uneori „sadice” din timpul detenției. Unii dintre ei au vorbit vineri pentru prima dată în public după mulți ani.Pe 11 septembrie au fost eliberate din închisori, în total, 52 de persoane, cărora li s-a ordonat să părăsească Belarusul. Eliberarea s-a petrecut la scurt timp după ce un înalt reprezentant al SUA s-a întâlnit personal, la Minsk, cu Alexandr Lukașenko. Printre cei eliberați sunt Ihar Losik,...
17:20
Donald Trump despre lunetistul care l-ar fi ucis pe activistul Charlie Kirk: „Cred că l-am prins” # Europa Liberă România
Suspectul pentru uciderea activistului conservator american Charlie Kirk a fost prins și se află în custodia autorităților americane.
15:40
DAFA 2025, exercițiu militar NATO în România și Bulgaria cu 5.000 de militari din 10 state aliate # Europa Liberă România
Peste 5.000 de militari din 10 state aliate vor participa în România și Bulgaria la exercițiul multinațional Dacial Fall 2025 (DAFA 2025) în perioada 20 octombrie - 13 noiembrie 2025.
14:50
Analiza FMI privind economia României: inflație mare în următorul an, datorie publică în creștere și nevoia de măsuri fiscale riguroase # Europa Liberă România
Fondul Monetar Internațional (FMI) a finalizat recent o misiune în România. Șeful misiunii, Joong Shik Kang, și a făcut o evaluare a situației economice actuale din România.
13:50
Cum pot fi atrași copiii spre muzica clasică? Profesorul Dan Dediu, compozitor și muzicolog: Părinții să lase să se întâmple totul natural # Europa Liberă România
Compozitorul și pianistul Dan Dediu spune că nu există o rețetă universală pentru ca un copil să studieze muzica, ci contează inclinațiile acestuia. Cel mai bine funcționează poveștile, adaugă el într-un interviu pentru Europa Liberă. „Muzica povestită” trebuie să fie făcută cu multă imaginație.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Atac aerian ucrainean asupra portului rusesc Primorsk, aproape de St. Petersburg. Incendii la o navă și la o stație de pompare a petrolului # Europa Liberă România
Un atac ucrainean cu drone asupra portului Primorsk din nord-vestul Rusiei a provocat un incendiu la o navă și la o stație de pompare a petrolului, a declarat guvernatorul regiunii Leningrad. Este primul atac asupra unuia dintre cele mai mari terminale de petrol și combustibili din Rusia.
12:00
O femeie, invitată de partidul AUR la un forum, a încercat să intre cu șase cuțite în clădirea Parlamentului # Europa Liberă România
O femeie a încercat să intre, vineri, în clădirea Parlamentului având asupra ei mai multe cuțite. Persoana ar fi fost înscrisă pe o listă suplimentară de invitați a partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și urma să participe la un forum economic.
11:10
Enescu 2025 | Ce concerte și evenimente sunt în weekend. Un pian Bösendorfer, adus în premieră în România # Europa Liberă România
Festivalul Internațional George Enescu se apropie de ultima săptămână, iar evenimentele artistice din acest weekend sunt susținute de unele din cele mai mari orchestre din lume.
11:10
Rusia și Belarus încep exercițiul militar „Zapad 2025”, provocând îngrijorare în Occident și în țările de pe flancul estic al NATO # Europa Liberă România
Rusia și Belarus încep vineri, 12 septembrie 2025, exercițiul militar comun „Zapad 2025”. Manevrele militare au loc la câteva zile după ce Polonia a acuzat Moscova că a lansat drone în spațiul său aerian.
11:10
VIDEO | Paradoxul unei noi industrii de miliarde: românii o evită, străinii se implică, extremiștii se agită # Europa Liberă România
Anul trecut, afacerile platformelor de livrare mâncare la domiciliu au fost de aproximativ un miliard de lei, conform termene.ro. Cifrele de afaceri ale firmelor care administrează platformele nu reprezintă valoarea comenzilor primite, ci procentul încasat la fiecare comandă pentru acest serviciu.
09:10
MAE l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la București pentru a condamna incursiunea dronelor rusești în Polonia: „O escaladare fără precedent” # Europa Liberă România
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la București pentru a condamna incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei. Mai multe țări membre NATO, printre care Suedia, Olanda și Republica Cehă, i-au convocat pe ambasadorii Moscovei pentru mesaje similare.
08:20
Aliații se mobilizează în apărarea Poloniei după ce drone rusești i-au violat spațiul aerian. Trump: Ar putea fi „o greșeală a Rusiei” # Europa Liberă România
Franța și Germania au transmis că sprijină consolidarea apărării aeriene a Poloniei, după ce cel puțin 19 drone rusești au pătruns în spațiul aerian al țării pe 10 septembrie, într-o escaladare semnificativă a tensiunilor dintre alianța militară occidentală și Moscova.
11 septembrie 2025
21:40
Compania aeriană care i-ar fi transportat în Congo pe mercenarii lui Horaţiu Potra, acuzată de evaziune fiscală. Replica companiei # Europa Liberă România
Compania aeriană care i-a transportat în Congo pe mercenarii lui Horațiu Potra, cercetată pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu la bugetul de stat de 12 milioane de lei, anunţă că îşi asumă plata restanţelor către stat şi că va lua măsuri de redresare.
21:00
Ucraina primește încă un miliard de euro de la UE, din cele peste 18 cu care contribuie la inițiativa G7 # Europa Liberă România
Comisia Europeană a plătit joi Ucrainei 1 miliard de euro, cea de a opta tranșă a împrumutului său de asistență macrofinanciară în valoare totală de 18,1 miliarde de euro cu care contribuie la inițiativa G7.
19:30
17:30
Jurnalistul RFE/RL Igor Losik a fost eliberat după mai bine de 5 ani de detenție brutală în Belarus # Europa Liberă România
Jurnalistul Igor Losik de la Radio Europa Liberă/Radio Liberty (RFE/RL) a fost eliberat – după ce a petrecut mai bine de cinci ani în detenție brutală în Belarus pe baza unor acuzații inventate – ca parte a celei mai recente eliberări a prizonierilor politici pe fondul dezghețării relațiilor dintre Minsk și Statele Unite.Losik a ajuns în Lituania vecină pe 11 septembrie, împreună cu alte 51 de persoane, la câteva ore după ce a părăsit o închisoare din nordul Belarusului.„Suntem extrem de...
16:30
SUA ridică sancțiunile impuse companiei aeriene Belavia din Belarus. 52 de prizonieri, eliberați. Printre ei, 14 străini # Europa Liberă România
Statele Unite ale Americii au ridicat sancțiunile impuse companiei aeriene Belavia, a declarat trimisul prezidențial american John Coale la întâlnirea cu președintele belarus, Alexandr Lukașenko, scrie agenția belarusă de știri BelTA.
16:30
Drone în Polonia | Țările est-europene din NATO limitează traficul aerian după incursiunea dronelor rusești în Polonia # Europa Liberă România
Polonia a anunțat joi interdicții de zbor într-o fâșie de la granițele sale de est, după ce aproape 20 de drone rusești i-au violat în noaptea de 9 spre 10 septembrie spațiul aerian, forțându-i armata să riposteze.
15:30
Curtea de Justiție a UE anulează decizia Comisiei de aprobare a ajutoruluiacordat de Ungaria pentru centrala nucleară Paks II # Europa Liberă România
Curtea Europeană de Justiție (CJUE) a anulat joi decizia Comisiei Europene de a aproba ajutorul de stat maghiar pentru două noi reactoare nucleare de la centrala nucleară Paks.
15:20
Guvernul României a deblocat programul „Sprijin pentru România”, destinat persoanelor vulnerabile # Europa Liberă România
Guvernul României a deblocat programul „Sprijin pentru România”, a anunțat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Programul, finanțat din fonduri europene nerambursabile, oferă sprijin pentru aproximativ 2 milioane de persoane vulnerabile.
15:10
Spitalul de Urgență Floreasca, amendat pentru neraportarea infecțiilor nosocomiale # Europa Liberă România
Direcția de Sănătate Publică (DSP) București a amendat Secția de Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului „Floreasca” din București pentru că nu a raportat un focar de infecții nosocomiale la pacienți care au fost internați anul trecut. Sesizarea a fost făcut în cazul unei paciente care a decedat.
13:30
Exercițiu de mobilizare a rezerviștilor din județele Sibiu și Mureș. MApN: „nu are legătură cu situația de securitate din regiune” # Europa Liberă România
În perioada 15-19 septembrie 2025, Ministerul Apărării Naționale (MApN) organizează în județele Sibiu și Mureș un exercițiu de mobilizare care are ca scop „verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare”.
12:30
Comisia Europeană cere reluarea selecției directorilor la companii energetice precum Hidroelectrica sau Complex Energetic Oltenia # Europa Liberă România
Comisia Europeană (CE) menține solicitarea ca autoritățile române să reia procedurile de selecție și numire directorilor și membri ai consiliilor de administrație la companii energetice de stat, care să respecte standardele de transparență și competitivitate impuse PNRR.
10:50
Interviu | Analistul Peter Doran: Este timpul ca NATO să impună o zonă de interdicție aeriană defensivă peste vestul Ucrainei # Europa Liberă România
Analistul Peter Doran a declarat pentru RFE/RL că incursiunea dronelor rusești în Polonia reprezintă o escaladare gravă, afirmând că este un test pentru unitatea NATO și hotărârea SUA. Acțiunea Rusiei necesită un răspuns puternic și coordonat, spune el.
10:10
Rata inflației anuale a ajuns la aproape 10% în august. Cele mai mari scumpiri anuale, la energie electrică, fructe și servicii de igienă # Europa Liberă România
Institutul Național de Statistică a anunță că în luna 2025, rata anuală a inflației, adică majorarea generalizată a prețurilor, a fost de 9,9%. Creșterea este una semnificativă, după ce, în luna iulie, rata inflației a fost de 7,8%.
09:40
Activistul conservator american Charlie Kirk, împușcat mortal în timpul unui eveniment la o universitate din Utah # Europa Liberă România
Influentul activist conservator Charlie Kirk, susținător al lui Donald Trump, a fost împușcat mortal în timpul unui eveniment la o universitate din Utah, miercuri. Kirk a fost lovit în zona gâtului și a murit ulterior din cauza rănilor, au anunțat autoritățile.
09:10
Imagini din satelit par să arate construcția secretă a unei baze „strategice” în Belarus # Europa Liberă România
Pe un șantier din Belarus, construcțiile sunt în curs de desfășurare. Par, spun experții, să fie lucrări pentru construirea unei instalații militară care ar putea găzdui rachete strategice rusești, după cum arată imagini de satelit examinate de Europa Liberă (RFE/RL) și de partenerii săi într-un proiect de investigații.Imaginile Planet Labs cu șantierul extins din districtul Sluțk, la 60 de kilometri sud de Minsk, arată lucrări de construcție substanțiale pe ceea ce până anul trecut era...
08:10
Donald Trump a discutat cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki, despre pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian polonez # Europa Liberă România
Donald Trump a discutat telefonic cu președintele polonez Karol Nawrocki, după ce aproape 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez.
10 septembrie 2025
21:20
Extrema stângă și extrema dreaptă din Parlamentul European vor depune câte o moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen # Europa Liberă România
Grupurile de dreapta și de stânga din Parlamentul European intenționează să depună separat moțiuni de neîncredere împotriva președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la miezul nopții.
18:40
Alexandru Balan, fostul adjunct al serviciului secret din Republica Moldova care spiona România pentru Belarus, arestat pentru 30 de zile # Europa Liberă România
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Balan, a fost arestat în baza unui mandat de 30 de zile emis de judecătorii Curții de Apel București la cererea procurorilor antimafia, scrie News.ro.
17:40
Protestele din Nepal împotriva interdicției temporare de utilizare a rețelelor de socializare devin manifestații anticorupție # Europa Liberă România
Protestele din Nepal au dezvăluit amploarea frustrării tinerilor față de lipsa de oportunități din țara himalayană, acestea transformându-se într-o provocare mai amplă la adresa guvernului și a corupției generalizate în țara dintre China și India.
15:40
NATO, reunit la nivel de ambasadori după ce Polonia a invocat articolului 4 din Tratat în urma intruziunilor rusești cu drone # Europa Liberă România
Ambasadorii statelor membre NATO s-au reunit miercuri dimineață la Bruxelles într-o reuniune programată de mult timp, dar consacrată cererii făcute miercuri de Polonia ca reuniunea să aibă loc în temeiul articolului 4 din Tratatul Nord Atlantic.
15:00
Echipele de urgență poloneze intervin după ce o dronă rusească a provocat pagube la o fermă din Polonia # Europa Liberă România
La câteva ore după ce autoritățile poloneze au declarat că au doborât drone rusești care au intrat în spațiul său aerian, echipele de urgență au inspectat pagubele produse unei ferme din localitatea Wyryki-Kolonia, situată în estul țării.
