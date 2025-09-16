Procurorul general, Alex Florența: România a fost ținta unor atacuri hibride de amploare în contextul alegerilor din 2024
Europa Liberă România, 16 septembrie 2025 11:50
Procurorul general, Alex Florența, a declarat că România a fost unor campanii hibrid de amploare în contextul alegerilor din 2024. Campania s-a realizat prin atacuri cibernetice și acțiuni de destabilizare a ordinii publice, dezinformare și influențarea electoratului.
Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost trimiși în judecată pentru tentativă de lovitură de stat # Europa Liberă România
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, împreună cu mercenarul Horațiu Potra și alți inculpați, au fost trimiși în judecată pentru acțiuni contra ordinii constituționale.
Armata israeliană a lansat o ofensivă terestră pentru a ocupa Gaza City, cel mai mare centru urban din Fâșia Gaza, potrivit CNN și Axios. Deocamdată nu există o confirmare oficială din partea armatei israeliene.
Omul de afaceri Jurgen Faff, reținut pentru evaziune fiscală. Compania lui aeriană i-a dus în Congo pe mercenarii lui Horațiu Potra # Europa Liberă România
Proprietarul și administratorul companiei aeriene FlyLili, Jurgen Faff, a fost reținut, luni seara, pentru o zi, pentru acuzații de evaziune fiscală.
Ambasadorul României în Mexic, rechemat în țară. Nicușor Dan, întrebat dacă îl numește la SIE: Utilitatea lui e mai mare la București # Europa Liberă România
Marius-Gabriel Lazurcă, ambasador al României în șapte țări din America Centrală, a fost rechemat în țară, potrivit unui decret semnat luni de președintele Nicușor Dan. Numele său a fost recent vehiculat ca șef al unui serviciu secret.
O dronă a zburat deasupra sediilor guvernamentale din Varșovia. Polonia a reținut doi bărbați din Belarus # Europa Liberă România
Autoritățile poloneze au neutralizat o dronă care zbura deasupra mai multor sedii guvernamentale, luni seară, și au reținut doi suspecți din Belarus. Drona a zburat inclusiv deasupra Președinției din zona centrală a Varșoviei.
Victor Rebengiuc, unul dintre cei mai cunoscuți și longevivi actori ai scenei românești, și-a anunțat retragerea după o carieră de șapte decenii, la vârsta de 92 de ani.
Moţiunea simplă împotriva ministrului Educaţiei, Daniel David, a fost respinsă de Senat # Europa Liberă România
Moţiunea simplă împotriva ministrului Educației, Daniel David, a fost dezbătută luni după-amiază în Senatul României. Moțiunea depusă de opoziție a fost respinsă după ce au fost doar 40 de voturi „pentru”. 82 de senatori au votat „împotrivă” şi a fost înregistrată și o abținere.
Curtea de Conturi verifică de ce întârzie livrarea celor peste 30 de trenuri Coradia Stream # Europa Liberă România
Curtea de Conturi verifică de ce nu au ajuns încă în România toate ramele Coradia Stream, printr-un audit declanșat la Autoritatea pentru Reformă Feroviară. Contractul a fost încheiat cu în 2022 Alstom Ferroviaria SpA pentru furnizarea a 37 de rame, însă doar cinci trenuri au ajuns până acum.
Pod aerian Tel Aviv - Iași. Pelerinii evrei care merg la Uman, în Ucraina, vor continua drumul cu autocarele # Europa Liberă România
Pelerinii evrei care merg în orașul ucrainean Uman vor ateriza în acest an predominant în estul României, la Iași, după care vor traversa R. Moldova pe șosele. Autoritățile moldovene nu s-au înțeles cu cele israeliene cu privire la folosirea Aeroportului Internațional Chișinău.
Ministrul de Externe, Oana Țoiu: Piloții care au escortat drona intrată în spațiul aerian românesc au identificat un model al armatei ruse # Europa Liberă România
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat că drona ajunsă în spațiul aerian al României este de proveniență rusească și că Ucraina nu are în dotare acest model.
Supraviețuitori ucraineni sunt evacuați din satul în care un atac rusesc a ucis 25 de pensionari # Europa Liberă România
Supraviețuitorii unui atac aerian rus în care au fost uciși 25 de vârstinci care stăteau la rând ca să își ia pensia povestesc pentru Serviciul Ucrainean al RFE/RL șocul pe care l-au trăit și durerea uriașă pe care o simt.
Secretarul general OCDE, Mathias Cormann: „România a făcut progrese foarte bune pentru aderare la OCDE” # Europa Liberă România
Secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, aflat într-o vizită în România, a declarat că România a făcut „progrese foarte bune” către aderarea la organizație.
De ce nu (mai)există niciun fel de vaccin anticovid în România? Numărul de cazuri grave crește, iar alte țări iau măsuri # Europa Liberă România
Cazurile de covid sunt în creștere în ultima lună, potrivit datelor oficiale de la Institutul de Sănătate Publică, dar cine vrea să se imunizeze și să nu facă boala nu poate face acest lucru în România.
Observatori din SUA și țări NATO la „Zapad-2025”. Exerciții militare în Rusia, Belarus și zona arctică # Europa Liberă România
Pe poligonul „Borisov” din regiunea Minsk, Belarus, unde se desfășoară exercițiile militare „Zapad-2025”, a sosit un atașat militar al SUA, împreună cu reprezentanți din alte 22 de țări, inclusiv trei state membre NATO: SUA, Turcia și Ungaria.
Volodimir Zelenski spune că forțele ucrainene fac progrese în zonele de frontieră din regiunea Sumî # Europa Liberă România
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminică seara că forțele ucrainene au avansat în zonele de frontieră din nordul regiunii Sumî, o regiune în care trupele ruse au încercat de luni de zile să câștige controlul.
Germania. Alegeri locale în Renania de Nord-Westfalia. Conservatorii câștigă, dar extremiștii de dreapta își triplează scorul # Europa Liberă România
Rezultatele preliminare arată că Uniunea Creștin-Democrată, partidul cancelarului Friedrich Merz, a câștigat alegerile locale cu aproximativ 33,3% din voturi. Partidul Social Democrat a obținut 22,1%, iar partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania a obținut 14,5% din voturi.
În România urbană, meditațiile dublează școala publică. Se întâmplă din cauza educației de stat nereformate. Sau și din cauza părinților? # Europa Liberă România
Meditațiile. Perspectiva părințilorIonuț (la cererea mamei, prenumele copilului este fictiv) este unul dintre cei 234 de boboci care, de acum o săptămână, sunt elevi ai Colegiului Național de Informatică Tudor Vianu din București.Colegiul e pe locul doi în topul național al liceelor în 2025. Cea mai mică notă de admitere a fost 9,62 în acest an, notă obținută după evaluarea națională, care constă în două examene scrise, unul la matematică și altul la limba română. Media de admitere într-un...
MApN: O dronă Geran, folosită de Rusia în atacurile asupra Ucrainei, a pătruns sâmbătă în spațiul aerian românesc. Piloții au decis să nu riposteze # Europa Liberă România
O dronă Geran folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns în spațiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18.05 și a fost interceptată de două aeronave de luptă F-16, care executau o misiune de patrulare aeriană în nordul Dobrogei
Video | Un echipaj de piloți ucraineni de drone vânează trupele ruse, pe front # Europa Liberă România
Sub acoperirea nopții, corespondentul Current Time Olexi Prodavîvoda și operatorul Mikola Rîzcenko se îndreaptă spre linia frontului din regiunea Dnipropetrovsk, Ucraina.
Noi atacuri cu drone asupra orașelor ucrainene sâmbătă noaptea, după ce Kievul a atacat instalații petroliere din interiorul Rusiei # Europa Liberă România
Russia fired dozens of drones at Ukraine overnight, Ukrainian officials said on September 14, a day after Romania reported that a Russian drone entered its airspace and Ukraine struck two major Russian oil refineries in part of Kyiv's effort to blunt Moscow's ability to wage war.
Secretarul de stat american, Marco Rubio, a ajuns duminică în Israel, unde face o vizită oficială după ce a exprimat sprijinul neclintit al Statelor Unite pentru aliatul său în războiul împotriva Hamas, în ciuda unui atac israelian în Qatar care a stârnit condamnări, relatează AFP.
Oficiali americani şi chinezi se întâlnesc în Spania pentru a discuta despre disputele comerciale şi termenul-limită pentru vânzarea TikTok # Europa Liberă România
Oficialii americani şi chinezi se întâlnesc duminică la Madrid pentru a discuta despre disputele comerciale de lungă durată pe care le au, printre acestea fiind termenul limită pentru vânzarea aplicaţiei chineze TikTok
Analiză. China își continuă expansiunea constantă în Asia Centrală în marja marilor summituri din ultimul an # Europa Liberă România
În timp ce atenția s-a concentrat asupra președintelui rus Vladimir Putin și a liderului chinez Xi Jinping la o paradă militară de săptămâna trecută în China, Beijingul a semnat o serie de noi acorduri în valoare de miliarde de dolari cu guverne și companii din Asia Centrală.
Rusia şi Belarus au început vineri exerciţiile comune Zapad 2025. Soldații au folosit rachete supersonice Kinjal # Europa Liberă România
Rusia şi Belarus au început vineri exerciţiile comune Zapad 2025, într-un moment tensionat al războiului dintre Rusia şi Ucraina, la câteva zile după ce Polonia, cu ajutorul aliaţilor, a doborât drone ruseşti suspecte deasupra spaţiului său aerian.
Ucraina a atacat instalații petroliere din Rusia. Volodimir Zelenski: „Facem tot posibilul să reducem capacitatea Rusiei de a lupta” # Europa Liberă România
Ucraina a atacat cel puțin două rafinării majore de petrol din Rusia - inclusiv una aflată la 1.400 de kilometri de linia frontului .
Dronă interceptată în spațiul aerian al României. Două avioane F16, ridicate de la Baza Fetești # Europa Liberă România
O dronă a pătruns în spațiul aerian al României sâmbătă, pe 13 septembrie, după amiază, informează Ministerul Apărării Naționale(MApN). Două avioane F16 au decolat la ora 18:05 de la Baza Aeriană Fetești, pentru „a monitoriza situația aeriană la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusesti asupra infrastructurii ucrainene de la Dunare”, scrie MApN.Un mesaj Ro Alert pentru nordul județului Tulcea a fost emis la 18:12, iar cele două avioane de luptă au detectat, 11 minute mai...
Președintele Donald Trump anunță că va impune sancțiuni Rusiei atunci când țările NATO vor înceta să mai cumpere petrol din Rusia # Europa Liberă România
Preşedintele SUA, Donald Trump, a adresat sâmbătă o scrisoare ţărilor din NATO, cerându-le să înceteze achiziţiile de petrol rusesc şi să impună astfel sancţiuni majore Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
Guvernul susține că partidele de coaliție au decis eliminarea plafonării prețurilor la alimentele de bază. PSD spune că nu e de acord # Europa Liberă România
Guvernul a decis că prețurile la alimentele de bază vor crește începând cu 1 octombrie. Într-o informare oficială, purtătoarea de cuvânt a guvernului spune că acest lucru a fost stabilit de coaliția de guvernare a decis, „fără nicio opinie contrară”, să se renunțe la plafonarea adaosului comercial.
Noapte liniștită în Ucraina. Volodimir Zelenski a glumit despre prezența trimisului SUA care protejează Kievul # Europa Liberă România
Ucraina a avut o noapte relativ calmă în comparație cu zilele recente, însă forțele ruse au efectuat în continuare atacuri limitate cu drone și bombe ghidate, au declarat oficiali ucraineni pe 13 septembrie.Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat că mai multe drone rusești au fost lansate spre regiunile Herson și Nikolaev din sud, precum și spre Zaporojie.Forțele ruse au lansat, de asemenea, bombe aeriene ghidate împotriva regiunii Sumî din nord-est, deși nu au existat rapoarte despre...
Ministrul Mediului l-a demis pe directorul Administraţiei Naţionale Apele Române pentru că a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR # Europa Liberă România
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis pe directorul Administraţiei Naţionale „Apele Române”, Sorin Lucaci.
Moody's confirmă ratingul României la „Baa3”, dar perspectiva rămâne negativă. Există riscuri semnificative pentru măsurile luate de guvern # Europa Liberă România
Agenția de evaluare financiară Moody's Ratings a confirmat vineri ratingul pe termen lung atribuit României la Baa3 cu perspectivă negativă, dar atrage atenția asupra riscurilor semnificative cu privire la implementarea cu succes a planului de consolidare fiscală.
România a transmis oficial, vineri seara, PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană # Europa Liberă România
România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană vineri seara, a anunțat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.
Atacul rusesc care a ucis 25 de persoane a lăsat un crater în inima satului Yarova # Europa Liberă România
Un crater uriaș se află în inima satului Iarova din regiunea Donețk din Ucraina. Este rezultatul atacului cu rachete rusești din 9 septembrie, în urma căruia au fost 25 de morți.
ArcelorMittal anunță oprirea definitivă a producției la combinatul siderurgic din Hunedoara # Europa Liberă România
Compania siderurgică ArcelorMittal a luat decizia de a opri definitiv activitatea la combinatul din Hunedoara, care produce profile și corniere pentru piețele de energie, construcții și infrastructură.
Drone în Polonia | NATO lansează sistemul „Eastern Sentry” pentru a consolida poziția sa de-a lungul flancului estic # Europa Liberă România
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich au anunțat vineri lansarea misiunii „Eastern Sentry”, o activitate militară menită să consolideze poziția NATO de-a lungul flancului estic.
SmartJob contra minciunii | Bogdan Putinică, Microsoft: Atacurile cibernetice sunt acum coordonate de AI. Atacă tot. România nu e pregătită # Europa Liberă România
Bogdan Putinică, General Manager Microsoft, vorbește la SmartJob despre lipsa de pregătire a României pentru atacurile cibernetice moderne, cu ajutorul AI: politicienii nu învață din lecția Ucrainei, care e un model de digitalizare
Bogdan Putinică, General Manager Microsoft, vorbește la SmartJob despre lipsa de pregătire a României pentru atacurile cibernetice moderne, cu ajutorul AI: politicienii nu învață din lecția Ucrainei, care e un model de digitalizare.
„Pur și simplu distrug oamenii”: deținuții belaruși eliberați descriu condițiile brutale din închisori # Europa Liberă România
Oamenii eliberați într-o amplă punere în libertate au descris condițiile sumbre și uneori „sadice” din timpul detenției. Unii dintre ei au vorbit vineri pentru prima dată în public după mulți ani.Pe 11 septembrie au fost eliberate din închisori, în total, 52 de persoane, cărora li s-a ordonat să părăsească Belarusul. Eliberarea s-a petrecut la scurt timp după ce un înalt reprezentant al SUA s-a întâlnit personal, la Minsk, cu Alexandr Lukașenko. Printre cei eliberați sunt Ihar Losik,...
Donald Trump despre lunetistul care l-ar fi ucis pe activistul Charlie Kirk: „Cred că l-am prins” # Europa Liberă România
Suspectul pentru uciderea activistului conservator american Charlie Kirk a fost prins și se află în custodia autorităților americane.
DAFA 2025, exercițiu militar NATO în România și Bulgaria cu 5.000 de militari din 10 state aliate # Europa Liberă România
Peste 5.000 de militari din 10 state aliate vor participa în România și Bulgaria la exercițiul multinațional Dacial Fall 2025 (DAFA 2025) în perioada 20 octombrie - 13 noiembrie 2025.
Analiza FMI privind economia României: inflație mare în următorul an, datorie publică în creștere și nevoia de măsuri fiscale riguroase # Europa Liberă România
Fondul Monetar Internațional (FMI) a finalizat recent o misiune în România. Șeful misiunii, Joong Shik Kang, și a făcut o evaluare a situației economice actuale din România.
Cum pot fi atrași copiii spre muzica clasică? Profesorul Dan Dediu, compozitor și muzicolog: Părinții să lase să se întâmple totul natural # Europa Liberă România
Compozitorul și pianistul Dan Dediu spune că nu există o rețetă universală pentru ca un copil să studieze muzica, ci contează inclinațiile acestuia. Cel mai bine funcționează poveștile, adaugă el într-un interviu pentru Europa Liberă. „Muzica povestită” trebuie să fie făcută cu multă imaginație.
Atac aerian ucrainean asupra portului rusesc Primorsk, aproape de St. Petersburg. Incendii la o navă și la o stație de pompare a petrolului # Europa Liberă România
Un atac ucrainean cu drone asupra portului Primorsk din nord-vestul Rusiei a provocat un incendiu la o navă și la o stație de pompare a petrolului, a declarat guvernatorul regiunii Leningrad. Este primul atac asupra unuia dintre cele mai mari terminale de petrol și combustibili din Rusia.
O femeie, invitată de partidul AUR la un forum, a încercat să intre cu șase cuțite în clădirea Parlamentului # Europa Liberă România
O femeie a încercat să intre, vineri, în clădirea Parlamentului având asupra ei mai multe cuțite. Persoana ar fi fost înscrisă pe o listă suplimentară de invitați a partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și urma să participe la un forum economic.
Enescu 2025 | Ce concerte și evenimente sunt în weekend. Un pian Bösendorfer, adus în premieră în România # Europa Liberă România
Festivalul Internațional George Enescu se apropie de ultima săptămână, iar evenimentele artistice din acest weekend sunt susținute de unele din cele mai mari orchestre din lume.
Rusia și Belarus încep exercițiul militar „Zapad 2025”, provocând îngrijorare în Occident și în țările de pe flancul estic al NATO # Europa Liberă România
Rusia și Belarus încep vineri, 12 septembrie 2025, exercițiul militar comun „Zapad 2025”. Manevrele militare au loc la câteva zile după ce Polonia a acuzat Moscova că a lansat drone în spațiul său aerian.
VIDEO | Paradoxul unei noi industrii de miliarde: românii o evită, străinii se implică, extremiștii se agită # Europa Liberă România
Anul trecut, afacerile platformelor de livrare mâncare la domiciliu au fost de aproximativ un miliard de lei, conform termene.ro. Cifrele de afaceri ale firmelor care administrează platformele nu reprezintă valoarea comenzilor primite, ci procentul încasat la fiecare comandă pentru acest serviciu.
MAE l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la București pentru a condamna incursiunea dronelor rusești în Polonia: „O escaladare fără precedent” # Europa Liberă România
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la București pentru a condamna incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei. Mai multe țări membre NATO, printre care Suedia, Olanda și Republica Cehă, i-au convocat pe ambasadorii Moscovei pentru mesaje similare.
Aliații se mobilizează în apărarea Poloniei după ce drone rusești i-au violat spațiul aerian. Trump: Ar putea fi „o greșeală a Rusiei” # Europa Liberă România
Franța și Germania au transmis că sprijină consolidarea apărării aeriene a Poloniei, după ce cel puțin 19 drone rusești au pătruns în spațiul aerian al țării pe 10 septembrie, într-o escaladare semnificativă a tensiunilor dintre alianța militară occidentală și Moscova.
