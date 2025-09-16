Rusia lansează rachete de croazieră la Zapad 2025. Doi ofițeri americani au participat în Belarus la observarea exercițiilor militare

17:30

Oamenii eliberați într-o amplă punere în libertate au descris condițiile sumbre și uneori „sadice” din timpul detenției. Unii dintre ei au vorbit vineri pentru prima dată în public după mulți ani.Pe 11 septembrie au fost eliberate din închisori, în total, 52 de persoane, cărora li s-a ordonat să părăsească Belarusul. Eliberarea s-a petrecut la scurt timp după ce un înalt reprezentant al SUA s-a întâlnit personal, la Minsk, cu Alexandr Lukașenko. Printre cei eliberați sunt Ihar Losik,...