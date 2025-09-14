Papa Leon al XIV-lea a împlinit duminică 70 de ani. El a primit un tort de ciocolată de la Chicago
Papa Leon al XIV-lea, care a preluat şefia Bisericii Catolice în luna mai, împlineşte duminică 70 de ani. De ziua sa, suveranul pontif a primit un tort adus de noul reprezentant al SUA la Vatican, Brian Burch. Brian Burch a adus un tort de ciocolată de la Portillo's, un popular lanţ de restaurante din Chicago,
Ionuț Moșteanu, ministrul USR al Apărării, anunța, în urmă cu câteva zile, că România primește 16,7 miliarde de euro din fondurile SAFE de la Uniunea Europeană. În mesaj nu se specifica, însă că acești bani sunt împrumutați. Gândul a dezvăluit că cele aproape 17 miliarde de euro sunt, de fapt, un credit. Victor Ponta a
Ministrul Educației, noi detalii despre salariile profesorilor. Ce spune Daniel David despre plata cu ora # PSNews.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a fost întrebat sâmbătă, la Digi 24, despre modificarea normei didactice de la 18 la 20 de ore pe săptămână şi despre faptul că profesorii susţin că în acest mod le-a scăzut venitul pentru că orele suplimentare erau plătite mai bine. „Am pornit să implementăm aceste măsuri de criză fiscal-bugetară de
Explozie puternică într-o cafenea din Madrid: cel puţin 25 de răniţi, dintre care trei sunt în stare gravă # PSNews.ro
O explozie de gaz a avut loc sâmbătă într-o cafenea din Madrid, Spania. În urma deflagraţiei puternice, cel puţin 25 de persoane au fost rănite, dintre care trei se află în stare gravă. Jurnaliştii publicaţiei El País au scris că explozia a provocat pagube și la un bloc de locuințe, iar oamenii au fost evacuaţi
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!” # PSNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a transmis un mesaj dur de avertizare înainte de alegerile parlamentare ce vor avea în R. Moldova la sfârșitul acestei luni. „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!", a scris Băsescu pe pagina sa de Facebook, adăugând că lupta electorală de peste Prut este extrem
Belgia: „Este necesară revizuirea Directivei privind produsele din tutun și măsurile referitoare la alcool" Șase state-membre al Uniunii Europene doresc să introducă măsuri restrictive cu privire la consumul de alcool, potrivit Politico. Austria, Belgia, Franța, Letonia, Slovenia și Spania și-au exprimat îngrijorarea cu privire la consumul de alcool al cetățenilor lor. Un document intern consultat
Extragere Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker duminică, 14 septembrie 2025. Report de peste 5,25 milioane de euro la 6/49 # PSNews.ro
Duminică, 14 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat peste 21.900 de câştiguri în valoare totală de peste 1,54 milioane de lei. Noroc: Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română a suplimentat
Cifre triste: 6 din 10 elevi au început anul școlar fără rechizite, ghiozdane sau încălțăminte # PSNews.ro
Șase din zece elevi au început noul an școlar fără toate rechizitele necesare, iar 10% dintre copii abia au reușit să își cumpere un caiet și un pix, în timp ce aproape 80% dintre părinți se confruntă cu dificultăți financiare pentru a acoperi cheltuielile legate de școală. Cifrele triste ale României: școala aşa-zis gratuită îi
Gimnasta Sabrina Maneca Voinea va evolua, duminică, în finală la sol, la Cupa Mondială de la Paris, penultima etapă din circuit. La bârnă, gimnasta tricoloră a ratat evoluţia, iar la sărituri este prima rezervă în finală. Notele obţinute de gimnasta tricoloră au fost: 10.166 la bârnă şi 13.666 la sol. La sărituri a fost pe
Proiect de 135 milioane de euro la Oradea: un nou spital de Boli Infecțioase, continuat din PNRR cu fonduri europene # PSNews.ro
Un nou spital de Boli Infecțioase se ridică în România. Construcția sa costă 135.000.000 de euro. Proiectul a fost început prin PNRR și este dus mai departe cu finanțare europeană nerambursabilă. Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete a anunțat că la Oradea se ridică unul dintre cele mai importante proiecte medicale din România: un spital nou de
Un grafic realizat de MadeVisual scoate în evidență cele mai impresionante averi personale deținute de monarhi și lideri autoritari. Mulți dintre aceștia își consolidează bogăția pe baza resurselor statului, al unor monopoluri sau prin moștenirea regală, generând averi care uneori întrec puterea economică a țărilor pe care le conduc. Cei mai bogați lideri politici (estimări
METEO Vremea azi, 14 septembrie. Averse și vânt de până la 70 km/h în vest și nord-est. Unde vor fi 29 de grade # PSNews.ro
Ziua de astăzi aduce înnorări și averse în ținuturile vestice, soare și vreme bună în rest. Vântul bate cu putere în vestul și în nord-estul României, iar maximele pornesc de la 21…22 de grade în depresiuni și pe litoral și ajung la 28…29 de grade în sudul extrem. Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune
Simion a participat la protestul anti-imigrație din Londra: „Pentru Charlie Kirk, pentru libertatea de exprimare” # PSNews.ro
Liderul AUR, George Simion, a participat sâmbătă la Londra la marșul „Unite the Kingdom" pentru „libertatea de exprimare", la care au luat parte peste 100.000 de persoane. „Pentru Charlie Kirk, pentru libertatea de exprimare, pentru prietenia dintre națiuni – azi la Londra!", a scris George Simion pe pagina sa de Facebook. Simion a ținut un
Mare sărbătoare ortodoxă duminică, 14 septembrie: Înălţarea Sfintei Cruci. Tradiții și obiceiuri # PSNews.ro
Înălţarea Sfintei Cruci, cea mai veche dintre sărbătorile creştine, aduce aminte de patimile şi moartea Mântuitorului pe Golgota, de aceea este cinstită prin post aspru, fiind totodată considerată şi data ce vesteşte sfârşitul verii şi începutul toamnei. Ziua de 14 septembrie mai este cunsocută în popor drept Cârstovul Viilor şi Ziua Şarpelui. Biserica Ortodoxă sărbătoreşte
Cum a evitat România un scenariu catastrofal. Unde ajungeam fără măsurile controversate de austeritate # PSNews.ro
Măsurile de austeritate luate de Guvernul Bolojan s-au tradus în ultimele săptămâni în proteste, nemulțumiri și tensiuni sociale. Și, totuși, potrivit Romanian Economic Monitor (UBB Cluj-Napoca), măsurile au avut și un rol extrem de important, s-a evitat un scenariu mult mai grav, România fiind ținută departe de o criză economică majoră. Cum arată scenariul evitat
Investitorii și marile economii ale lumii dau semnalul: Vin vremuri grele, banii se mută pe aur # PSNews.ro
Când prețul aurului crește, cotația dolarului scade. Dacă se adaugă și posibila scădere a dobânzilor și politizarea FED, interesul investitorilor se orientează către metalul galben. De la începutul anului, prețul metalului prețios a crescut cu peste 40%, majorare similară cu cea din timpul pandemiei Covid. Deocamdată, aurul se pregătește să închidă anul la valoarea de
Mihai Fifor susţine că „nu există nicio decizie a Coaliţiei privind eliminarea plafonării preţurilor” la alimente # PSNews.ro
Deputatul social-democrat Mihai Fifor susţine că a verficat „lucrurile" cu colegii săi care au participat la şedinţele Coaliţiei şi „nu există nicio decizie a Coaliţiei privind eliminarea plafonării preţurilor" la alimentele de bază. „Subiectul nici măcar nu a fost pe ordinea de zi, nu a fost discutat", susţine Fifor. El a adăugat că, „în schimb",
Incident în spațiul aerian al României: o dronă a pătruns 10 km în teritoriul nostru. Aeronave de luptă, mobilizate # PSNews.ro
O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României, sâmbătă după-amiază, în timpul unui atac rusesc asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre. Autorităţile au emis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, populația locală fiind informată că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi îndemnată să se adăpostească. Două
Între 13 și 21 septembrie, în Japonia, vor avea loc Campionatele Mondiale de Atletism, unde țara noastră va fi prezentă cu o delegație formată din nouă sportivi. Aruncarea greutății și a ciocanului, sărituri în lungime, aruncarea discului, triplusalt – sunt disciplinele la care vor concura cei nouă sportivi. Iată programul românilor la Mondialele de Atletism
Armata ar putea începe să patruleze pe străzile capitalei belgiene începând cu 8 aprilie 2026 # PSNews.ro
Patrule de soldaţi ar putea începe să circule pe străzile capitalei belgiene începând cu 8 aprilie 2026, în încercarea de a combate violenţa legată de droguri, potrivit ministrului apărării belgian, Theo Francken. Ministrul a dat detalii vineri despre un astfel de plan, în timpul unui interviu acordat ziarului flamand Het Laatste Nieuws, în care a
Wizz Air, obligată să restituie sume calculate greșit sau neplătite pentru concediile personalului de zbor din România # PSNews.ro
Sucursalele din Ungaria și Malta ale Wizz Air au fost obligate în instanță să ramburseze sumele datorate piloților și însoțitorilor de bord din România pentru concedii de odihnă plătite parțial și concediile fără plată forțate din pandemie. Sucursalele din Ungaria și Malta ale Wizz Air au fost obligate în instanță să ramburseze sumele datorate piloților
„Trebuie să fim pregătiți”. Viktor Orban, acuzat că ar vrea să anexeze regiunea ucraineană Transcarpatia # PSNews.ro
Tibor Tompa, președintele comunității maghiare din Kiev, a declarat la postul News. LIVE și citat de dialog.ua, că premierul ungar Viktor Orban ar putea încerca să folosească șantajul politic pentru a-și spori influența în zonă și, pe termen lung, chiar pentru a urmări anexarea regiunii. Potrivit acestuia, opțiunea unei confiscări forțate este exclusă: armata maghiară are
Șoferii și curierii de pe Glovo, Bolt și Uber vor avea propriul sindicat. Se vor putea înscrie şi cetățenii străini # PSNews.ro
Blocul Național Sindical a lansat Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforme Digitale (SLPD), prima structură sindicală din România destinată exclusiv celor care muncesc prin aplicații precum Uber, Bolt, Glovo, Wolt și altele. SLPD va funcţiona ca un sindicat naţional, cu filiale în toate judeţele ţării. În cadrul acestuia se pot înscrie atât cetăţeni români, cât şi
Ministrul Apărării: Dronele ruseşti care vor intra în spaţiul aerian al României vor fi doborâte. Ne vom proteja ţara # PSNews.ro
Dronele rusești care vor pătrunde în spațiul aerian al României vor fi doborâte, a anunțat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, precizând că autoritățile sunt în contact permanent cu centrul de comandă NATO, la fel ca în cazul Poloniei. „Există, în fiecare săptămână, şi noi acum comunicăm la Ministerul Apărării, cazuri în care dronele sunt în nordul
Panică în Polonia de teama unei agresiuni ruse: Val record de înscrieri voluntare la antrenamente militare # PSNews.ro
Mii de polonezi se înscriu la antrenamente militare voluntare, în timp ce autoritățile de la Varșovia accelerează recrutarea și cheltuielile pentru apărare, pe fondul tensiunilor cu Rusia și al îngrijorărilor tot mai mari privind securitatea regională. Cum se pregătesc deja polonezii de eventualitatea unui război direct cu Federația Rusă Mii de polonezi se înscriu pentru
Ministrul Educaţiei, Daniel David, spune că nu va mai rămâne în funcţie dacă moţiunea simplă depusă de AUR va fi aprobată, chiar dacă nici el, nici premierul nu sunt obligaţi să-i ceară demisia. David afirmă că şi-a făcut datoria în educaţie şi aşteaptă ca programul său de reforme să fie susţinut. „Dacă în urma moţiunii
Sportivii români au obţinut, sâmbătă, zece medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj de la Ioannina: 3 medalii de aur, 2 de argint şi 5 de bronz. Aur • Dublu vâsle feminin (JW2x): Mădălina Dumitriţa Ursaciuc & Daria Elena Maximiuc • 8+1 masculin (JM8+): Ionuţ David, Adrian Eduard Stan, Carol Logofătul, Sebastian Iulian Ciubotariu, Răzvan Marin,
România, recomandată turiștilor străini de un fost bancher de pe Wall Street care a străbătut toată Europa # PSNews.ro

Boeing, amendată cu 3,1 milioane de dolari pentru încălcări repetate ale regulilor de siguranţă # PSNews.ro
Administraţia Federală a Aviaţiei din SUA (FAA) a propus vineri o amendă de 3,1 milioane de dolari împotriva Boeing, acuzând compania de încălcări grave şi repetate ale regulilor de siguranţă, inclusiv acţiuni legate de incidentul din ianuarie 2024, când un avion Alaska Airlines 737 MAX 9 a suferit o avarie majoră în zbor, transmite Reuters. […] Articolul Boeing, amendată cu 3,1 milioane de dolari pentru încălcări repetate ale regulilor de siguranţă apare prima dată în PS News.
Conflict sângeros pe o stradă din Craiova: un mort, patru răniți și trei persoane reținute # PSNews.ro
Un conflict cu bâte și topoare, izbucnit în această dimineață pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova, s-a soldat cu o tragedie. Un bărbat a murit, patru persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngriji medicale, iar alte trei persoane se află în custodia polițiștilor. Totul ar fi pornit de la o șicanare în […] Articolul Conflict sângeros pe o stradă din Craiova: un mort, patru răniți și trei persoane reținute apare prima dată în PS News.
Putin simplifică relocarea moldovenilor în Rusia. Printr-un decret, condiția cunoașterii limbii ruse a fost eliminată # PSNews.ro
Vladimir Putin simplifică relocarea moldovenilor în Rusia. Printr-un decret, condiția cunoașterii limbii ruse a fost eliminată Președintele rus, Vladimir Putin, a semnat un decret care le permite cetățenilor Republicii Moldova să se stabilească în Rusia fără a mai fi obligați să demonstreze cunoașterea limbii ruse, alături de cetățenii Ucrainei, Belarusului și Kazahstanului. Preşedintele rus, Vladimir […] Articolul Putin simplifică relocarea moldovenilor în Rusia. Printr-un decret, condiția cunoașterii limbii ruse a fost eliminată apare prima dată în PS News.
Guvernul confirmă! Prețurile alimentelor de bază nu vor mai fi plafonate de la 1 octombrie. PSD se opune # PSNews.ro
Este oficial! Plafonarea prețurilor la alimentele de bază nu va mai fi prelungită de la 1 octombrie. Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a confirmat informația într-un răspuns pentru Gândul: „Decizia neprelungirii plafonării prețurilor la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare”. „Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară, că prelungirea […] Articolul Guvernul confirmă! Prețurile alimentelor de bază nu vor mai fi plafonate de la 1 octombrie. PSD se opune apare prima dată în PS News.
Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) a organizat la Tulcea ședința Nucleului Central de Conducere, în cadrul căreia a fost analizată situația economică actuală și efectele crizei asupra categoriilor sociale vulnerabile, precum și strategia de dezvoltare a partidului la nivel local. Totodată, în cadrul ședinței s-a votat desemnarea lui Liviu Negoiță în funcția de președinte al organizației […] Articolul Liviu Negoiță a fost ales președinte PUSL București apare prima dată în PS News.
La vârsta de 18 ani, Tyler Robinson părea să aibă în faţă un viitor strălucit. Adolescentul din Utah obţinuse note foarte bune la examenul de admitere la facultate şi câştigase o bursă de patru ani la Universitatea de Stat din Utah, în Logan. Mândră, mamă sa a postat un videoclip pe Facebook în care Tyler, […] Articolul Cine este Tyler Robinson, suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk? apare prima dată în PS News.
Zelenski spune că multe detalii despre garanţiile de securitate acordate Ucrainei au fost deja puse pe hârtie # PSNews.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat vineri că multe detalii referitoare la garanţiile de securitate pentru Ucraina sunt deja puse pe hârtie, adăugând că trupele străine prezente pe teren ar semnala sprijinul politic pentru Kiev, relatează Reuters. Trimisul special al SUA, Keith Kellogg, şi consilierii de securitate naţională din Marea Britanie, Germania, Franţa şi Italia se […] Articolul Zelenski spune că multe detalii despre garanţiile de securitate acordate Ucrainei au fost deja puse pe hârtie apare prima dată în PS News.
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat că afirmaţia potrivit căreia România va trimite militari în războiul din Ucraina este o minciună şi o speculaţie şi că cei din opoziţie propagă neadevăruri în spaţiul public care îl ajută pe preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin. Moşteanu a adăugat că Putin şi-a găsit în România oameni care au […] Articolul Va trimite România militari în războiul din Ucraina? Ce spune ministrul Apărării apare prima dată în PS News.
Un senator PSD propune ca prima zi de școală să fie zi liberă pentru părinți: „Statul trebuie să fie partenerul familiei” Senatorul PSD Claudiu-Daniel Catană a depus la Senat o inițiativă legislativă prin care propune ca prima zi a anului școlar să fie liberă pentru părinți. Măsura ar urma să fie aplicată angajaților care au […] Articolul Un senator PSD propune ca prima zi de școală să fie zi liberă pentru părinți apare prima dată în PS News.
Preşedintele Donald Trump a anunţat vineri că va trimite trupe ale Gărzii Naţionale la Memphis, în Tennessee, pentru a combate criminalitatea, după ce, într-o mişcare fără precedent, administraţia sa a preluat luna trecută controlul asupra poliţiei în Washington, D.C., relatează Reuters. Trump a încercat să facă din criminalitate o problemă centrală, chiar dacă rata criminalităţii […] Articolul Trump anunţă că va trimite Garda Naţională la Memphis apare prima dată în PS News.
AUR propune înfiinţarea ”Fondului Moldova” – un instrument destinat să consolideze prezenţa economică în R. Moldova # PSNews.ro
AUR propune înfiinţarea ”Fondului Moldova”, pe care îl prezintă ca fiind un instrument investiţional strategic al României, destinat să consolideze prezenţa economică în R. Moldova şi să sprijine integrarea acesteia în spaţiul economic si financiar românesc şi european. ”“Fondul Moldova” va fi un fond de investiţii alternativ cu capital public şi privat, destinat sprijinirii integrării […] Articolul AUR propune înfiinţarea ”Fondului Moldova” – un instrument destinat să consolideze prezenţa economică în R. Moldova apare prima dată în PS News.
Fitch retrogradează ratingul Franţei intrate în criză politică la cel mai mic nivel atribuit vreodată # PSNews.ro
Agenţia Fitch a retrogradat vineri ratingul de credit suveran al Franţei la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată, retrăgând celei de-a doua economii din zona euro statutul de AA- (calitate ridicată) şi plasând-o la „A+” (calitate medie superioară), în contextul crizei politice în desfăşurare şi al creşterii datoriei. Simbolistica este puternică: prin schimbarea categoriei ţării, […] Articolul Fitch retrogradează ratingul Franţei intrate în criză politică la cel mai mic nivel atribuit vreodată apare prima dată în PS News.
Oficial BNR: „Politicienii să înțeleagă că suntem aproape de marginea prăpastiei”. Ce deficit ar putea avea România # PSNews.ro
Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, a declarat vineri, într-o intervenție la Digi24, că situația economică a României rămâne tensionată, în contextul în care reforma administrației locale a fost amânată, iar proiecte din al doilea pachet de măsuri fiscale au fost contestate la CCR. El avertizează politicienii că trebuie să înțeleagă că „suntem foarte aproape de […] Articolul Oficial BNR: „Politicienii să înțeleagă că suntem aproape de marginea prăpastiei”. Ce deficit ar putea avea România apare prima dată în PS News.
SUA promit în Consiliul de Securitate al ONU să apere „fiecare centimetru” din teritoriul NATO # PSNews.ro
Statele Unite au declarat vineri în Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite că „vor apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO” după o incursiune în Polonia a unor drone suspectate a fi ruseşti, relatează Reuters. „Statele Unite sunt alături de aliaţii NATO în faţa acestor încălcări alarmante ale spaţiului aerian”, a declarat ambasadoarea interimară a SUA […] Articolul SUA promit în Consiliul de Securitate al ONU să apere „fiecare centimetru” din teritoriul NATO apare prima dată în PS News.
METEO Avertizări ANM la sfârșit de săptămână. Cod galben de vânt puternic în mai multe județe # PSNews.ro
Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis două atenționări cod galben de vânt puternic pentru acest sfârșit de săptămână. Prima avertizare este valabilă de sâmbătă, 13 septembrie, ora 20:00, până duminică, 14 septembrie, ora 8:00. În județul Caraș-Severin și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul va sufla cu intensificări de […] Articolul METEO Avertizări ANM la sfârșit de săptămână. Cod galben de vânt puternic în mai multe județe apare prima dată în PS News.
Presupusul asasin al lui Charlie Kirk a fost prins. Întrebări care încă nu au un răspuns # PSNews.ro
Un tânăr din Utah care se numeşte Tylor Robinson şi are 22 de ani este suspectat de uciderea activistului conservator Charlie Kirk şi a fost arestat, a anunţat vineri guvernatorul Spencer Cox, punând capăt căutărilor care se desfăşurau deja de două zile, după evenimentul ce a sporit îngrijorare la nivel naţional cu privire la valul […] Articolul Presupusul asasin al lui Charlie Kirk a fost prins. Întrebări care încă nu au un răspuns apare prima dată în PS News.
Constanța: Primăria a făcut o bandă specială pentru transport public pe un bulevard unde nu circulă autobuze # PSNews.ro
La Constanța, primăria locală a înfiinţat o bandă de circulație dedicată transportului public pe un bulevard unde nu trece niciun autobuz, decizie care ridică semne de întrebare privind modul cum sunt administraţi banii publici la nivel local. Primăria Constanța este, din nou, în atenția publicului după ce a inaugurat o bandă de circulație destinată exclusiv transportului public […] Articolul Constanța: Primăria a făcut o bandă specială pentru transport public pe un bulevard unde nu circulă autobuze apare prima dată în PS News.
O femeie de 54 de ani din Iași este anchetată de polițiști pentru uciderea animalelor cu intenție fără drept, după ce a prins și a mâncat un porumbel. O femeie fără adăpost, vizibil flămândă și dezorientată, a prins un porumbel, l-a jumulit de pene și l-a mâncat pe loc, sub privirile trecătorilor. Autoritățile au fost sesizate cu […] Articolul Caz şocant la Iaşi. O femeie a prins și a mâncat un porumbel, în plină stradă apare prima dată în PS News.
Parlamentul European vrea modificarea acordului comercial între UE şi SUA. Eurodeputaţii insistă pentru o clauză # PSNews.ro
Parlamentul European face presiuni pentru modificarea unui acord comercial controversat între UE și SUA, încheiat în această vară, ceea ce crește riscul unor noi tensiuni, chiar în momentul în care Bruxelles-ul încearcă să stabilizeze relațiile tensionate cu președintele Donald Trump. Eurodeputaţii insistă pentru introducerea unei clauze de caducitate, anunţă Bloomberg. Membrii Parlamentului European fac presiuni pentru […] Articolul Parlamentul European vrea modificarea acordului comercial între UE şi SUA. Eurodeputaţii insistă pentru o clauză apare prima dată în PS News.
Fostul prefect Luciana Antoci, numită consilier de stat în cadrul Cancelariei premierului # PSNews.ro
Printr-o decizie a premierului Ilie Bolojan publicată, vineri, în Monitorul Oficial, Luciana Antoci, fost prefect al județului Iași (din partea PNL), a fost numită în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului. Luciana Antoci este profesoară de Limba și literatura română din 2003 la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași și a […] Articolul Fostul prefect Luciana Antoci, numită consilier de stat în cadrul Cancelariei premierului apare prima dată în PS News.
Sorin Grindeanu: „Zvonurile privind ridicarea plafonării la alimente m-au îngrijorat”. Avertismentul liderului PSD # PSNews.ro
Sorin Grindeanu, lider interimar PSD, a declarat că zvonurile privind ridicarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază l-au îngrijorat, avertizând că o astfel de măsură ar creşte inflaţia şi ar afecta puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici şi medii. „România are nevoie de stimularea investiţiilor, de idei care să aducă un plus […] Articolul Sorin Grindeanu: „Zvonurile privind ridicarea plafonării la alimente m-au îngrijorat”. Avertismentul liderului PSD apare prima dată în PS News.
Cutremur de 7,4 în largul peninsulei Kamceatka, în estul Rusiei. Epicentrul, la 111 km de o bază de submarine nucleare # PSNews.ro
Un cutremur cu magnitudinea de 7,4 pe scara Richter s-a produs sâmbătă în Pacific, în largul peninsulei ruse Kamceatka, şi a declanşat o alertă de tsunami, potrivit serviciilor specializate americane, citate de AFP. Cutremurul a avut loc la o adâncime de 39,5 km, la 111 km est de portul rus Petropavlovsk-Kamceaţki, potrivit serviciului seismologic american […] Articolul Cutremur de 7,4 în largul peninsulei Kamceatka, în estul Rusiei. Epicentrul, la 111 km de o bază de submarine nucleare apare prima dată în PS News.
