VIDEO PSD nu mai contează în jocul politic serios, anunță Corlățean: „Bătălia strategică se va da între noi și AUR”

15:00

Un administrator de bloc a delapidat, timp de cinci ani, asociațiile de proprietari din Cluj-Napoca, pe care le avea în grijă. Paguba se ridică la aproximativ 900 000 de mii lei. Judecătorul de drepturi și libertăți a emis mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele administratorului. Bărbatul arestat este acuzat că, timp cinci […]