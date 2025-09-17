Grecii s-au răzgândit: Plahotniuc nu va mai fi extrădat în R. Moldova. Oligarhul trebuia să ajungă pe 25 septembrie
PSNews.ro, 17 septembrie 2025 18:50
Ministerul Justiției din Grecia a decis, pe 17 septembrie, să suspende extrădarea oligarhului pro-rus Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut chiar de Procuratura Generală moldovenească, însă motivele nu au fost precizate. Extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată Reacția premierului moldovean, Dorin Recean, a venit imediat, pe rețelele de socializare: „Am […] Articolul Grecii s-au răzgândit: Plahotniuc nu va mai fi extrădat în R. Moldova. Oligarhul trebuia să ajungă pe 25 septembrie apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 10 minute
19:10
Ediția Fidelis desfășurată în perioada 5 – 12 septembrie 2025 a atras un număr semnificativ de investitori. Au fost înregistrate subscrieri în valoare de peste 2,15 miliarde lei, prin 19.434 de ordine. Tranșa denominată în euro, cu scadență la 10 ani, a fost extrem de bine primită de investitori și în cadrul acestei ediții, conform […] Articolul Fidelis VIII: Cât au investit românii în noua ediție a titlurilor de stat apare prima dată în PS News.
19:10
VIDEO Mihai Coteț (PNL): Mi-aș dori să eliminăm jocul ăsta politic intern care are, pe românește, proptele # PSNews.ro
Senatorul PNL Mihai Coteț atrage atenția că dacă partidele coaliției nu își vor respecta promisiunile față de oameni, voturile vor merge spre AUR. În acest context este important ca pentru primăria Capitalei să fie desemnat cel mai capabil candidat și nu cel care are cele mai mari „proptele”. PS News: În afară de Ciprian Ciucu, […] Articolul VIDEO Mihai Coteț (PNL): Mi-aș dori să eliminăm jocul ăsta politic intern care are, pe românește, proptele apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
19:00
De ce s-a supărat Ciucu și a plecat din conferința de presă. PNL a șters apoi înregistrarea de pe Facebook # PSNews.ro
Moment inedit în Parlament. Ciprian Ciucu pleacă de la propria conferință de presă, după prima întrebare. Ieșind la declarații, în calitate de purtător de cuvânt al PNL, Ciucu a fost deranjat că unul dintre jurnaliști nu a respectat regula de a adresa o singură întrebare. După un schimb de replici cu jurnalistul, Ciucu decide să […] Articolul De ce s-a supărat Ciucu și a plecat din conferința de presă. PNL a șters apoi înregistrarea de pe Facebook apare prima dată în PS News.
19:00
Atenție la ce ții în computer! Noua bară de căutare Google poate scotoci în toate fișierele personale # PSNews.ro
Google testează o bară de căutare inteligentă care nu doar că îți arată rezultatele clasice de pe internet, ci poate găsi și documentele ascunse prin calculatorul tău. Tot ce trebuie să faci este să apeși combinația Alt + Space, iar bara de căutare apare instant pe ecran. De acolo, poți scrie orice: fie că vrei […] Articolul Atenție la ce ții în computer! Noua bară de căutare Google poate scotoci în toate fișierele personale apare prima dată în PS News.
19:00
Proteste în Slovacia împotriva măsurilor de austeritate și a politicilor pro-ruse ale guvernului Fico # PSNews.ro
Mii de oameni s-au adunat marți în toată Slovacia într-un protest național împotriva politicilor economice și pro-ruse ale prim-ministrului populist Robert Fico. Mitingurile au avut loc în 16 orașe mari, inclusiv în capitala Bratislava, scrie The Associated Press. Ultima serie de proteste a fost alimentată de vizita lui Fico în China, unde s-a întâlnit cu președintele […] Articolul Proteste în Slovacia împotriva măsurilor de austeritate și a politicilor pro-ruse ale guvernului Fico apare prima dată în PS News.
18:50
Grecii s-au răzgândit: Plahotniuc nu va mai fi extrădat în R. Moldova. Oligarhul trebuia să ajungă pe 25 septembrie # PSNews.ro
Ministerul Justiției din Grecia a decis, pe 17 septembrie, să suspende extrădarea oligarhului pro-rus Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut chiar de Procuratura Generală moldovenească, însă motivele nu au fost precizate. Extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată Reacția premierului moldovean, Dorin Recean, a venit imediat, pe rețelele de socializare: „Am […] Articolul Grecii s-au răzgândit: Plahotniuc nu va mai fi extrădat în R. Moldova. Oligarhul trebuia să ajungă pe 25 septembrie apare prima dată în PS News.
Acum o oră
18:40
Scandal uriaș în SUPERLIGA. Impresari celebri au plasat mii de pariuri și au avut câștiguri de milioane de euro # PSNews.ro
FRF: „Nu confirmăm și nu infirmăm investigațiile aflate în desfășurare” Impresari celebri au plasat mii de pariuri și au avut câștiguri de milioane de euro, iar fotbaliști de top din Superliga sunt cercetați în dosar. prosport.ro a intrat în posesia unor informații care vor zgudui fotbalul românesc. Este vorba despre o anchetă care vizează mai mulți […] Articolul Scandal uriaș în SUPERLIGA. Impresari celebri au plasat mii de pariuri și au avut câștiguri de milioane de euro apare prima dată în PS News.
18:40
Prelungirea plafonării preţului alimentelor. Bolojan se întâlnește cu retailerii. Cât am putea plăti în plus # PSNews.ro
După trei ore de negocieri nu s-a ajuns la niciun rezultat. Liderii Coaliţiei se pun greu de acord sau deloc. de data aceasta nu s-au înţeles asupra plafonării adaosului la alimentele de bază. Discuţiile s-au blocat, PSD ar vrea prelungirea măsurii şi după 1 octombrie. Vineri, Ilie Bolojan se întâlnește cu marii retaileri – vrea să […] Articolul Prelungirea plafonării preţului alimentelor. Bolojan se întâlnește cu retailerii. Cât am putea plăti în plus apare prima dată în PS News.
18:30
Sfârșit de săptămână bogat în evenimente, în Capitală, unde sâmbătă și duminică vor fi celebrate Zilele Bucureștiului 2025: de la concerte în aer liber la tururi ghidate și de la spectacol multimedia la muzică de fanfară și parade. Se marchează astfel 566 de ani de la prima atestare documentară a orașului. Primăria Municipiului București Explorăm […] Articolul Concerte, spectacole, raliu și iMapp, sâmbătă și duminică, la Zilele Bucureștiului 2025 apare prima dată în PS News.
18:20
Președintele Cehiei a fost într-o excursie cu motocicleta prin România, incognito: „Locuri foarte frumoase” # PSNews.ro
Petr Pavel a fost într-o mică vacanță privată în România, la începutul lunii septembrie, împreună cu alți prieteni motocicliști, potrivit site-ului ceh Idnes. El a vizitat, printre altele, Cetatea Alba Iulia, Transfăgărășanul și Transalpina, însoțit doar de o mică pază. Șeful statului ceh și câțiva prieteni, plus o mică gardă de corp, au luat trenul până […] Articolul Președintele Cehiei a fost într-o excursie cu motocicleta prin România, incognito: „Locuri foarte frumoase” apare prima dată în PS News.
18:20
EUROPA În timp ce în ultimele luni au avut loc în întreaga Europă mai multe mitinguri anti-imigrație organizate de partide radicale de dreapta, videoclipurile și imaginile online sunt utilizate pentru a distorsiona amploarea mișcării de protest. După ce un miting de extremă-dreapta a adunat duminică la Londra aproape 150.000 de protestatari, o serie de postări […] Articolul Știri din capitalele Europei, 17 septembrie apare prima dată în PS News.
18:20
Ciprian Ciucu: PNL merge mai departe cu reformele. Orice stopare pune România în pericol # PSNews.ro
Ciprian Ciucu, prim-vicepreşedintele PNL, a transmis, după şedinţa pe care conducerea partidului a avut-o cu premierul Ilie Bolojan, că formațiunea merge mai departe cu reformele propuse de Executiv și a subliniat că orice stopare a acestui proces nu ar face decât să pună România în pericol. „Astăzi am avut o discuţie în care premierul a informat […] Articolul Ciprian Ciucu: PNL merge mai departe cu reformele. Orice stopare pune România în pericol apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
18:10
VIDEO Viața bugetarilor e mai ușoară, ei sunt mai protejați, cei din privat încasează toate loviturile – deputat PNL # PSNews.ro
Ca fost antreprenor cu 25 de ani de experiență, nu mi-ar fi convenit ca statul să crească impozitul pe dividende, costul cu energia, cu salariile, recunoaște deputatul Mihai Coteț, invitat în emisiunea Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș. „Pe de altă parte, din poziția de președinte al Comisiei de Afaceri Europene, am inițiat câteva dezbateri […] Articolul VIDEO Viața bugetarilor e mai ușoară, ei sunt mai protejați, cei din privat încasează toate loviturile – deputat PNL apare prima dată în PS News.
18:10
Lucian Duță, fost șef al CNAS, eliberat după suspendarea de către ÎCCJ a pedepsei de 6 ani # PSNews.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis miercuri suspendarea pedepsei de 6 ani de închisoare aplicată lui Lucian Duță, fost președinte al CNAS. Acesta urmează să fie eliberat din penitenciar până la soluționarea pe fond a recursului în casație, o cale extraordinară de atac, informează Agerpres. Lucian Duţă se află în închisoare din iulie […] Articolul Lucian Duță, fost șef al CNAS, eliberat după suspendarea de către ÎCCJ a pedepsei de 6 ani apare prima dată în PS News.
18:10
Nicușor Dan a aprobat ca SUA să folosească baza Kogălniceanu pentru operațiuni în Orientul Mijlociu # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a informat oficial Parlamentul că a aprobat solicitatea SUA de a folosi Baza de la Mihail Kogălniceanu ca sprijin pentru misiunile din Orientul Mijlociu. Prectic a dat undă verde pentru staționarea unor aeronave americane de realimentare în aer, a unui contingent de forțe din SUA, precum și a unor aeronave de supraveghere, în caz […] Articolul Nicușor Dan a aprobat ca SUA să folosească baza Kogălniceanu pentru operațiuni în Orientul Mijlociu apare prima dată în PS News.
18:00
UE amână decizia privind țintele climatice de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Cum a votat țara noastră # PSNews.ro
Țările UE au amânat o decizie privind obiectivele pentru 2040 de la reuniunea miniștrilor din această săptămână la summitul liderilor din octombrie, dar există și divergențe majore în legătură cu obiectivele pentru 2035, care trebuie stabilite înainte de COP30 din Brazilia, ce va avea loc în noiembrie. Miniștrii mediului, care urmează să se întâlnească joi […] Articolul UE amână decizia privind țintele climatice de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Cum a votat țara noastră apare prima dată în PS News.
18:00
Angajații șantierului naval Damen Mangalia vor protesta miercuri, 24 septembrie 2025, la sediul Ministerului Economiei din București, acuzând autoritățile de nepăsare față de soarta celui mai mare șantier naval din România, aflat în prag de colaps. Protestul este programat între orele 11:30 și 15:30, în fața Ministerului Economiei, sub sloganul „Mangalia Trezește-te! Salvați șantierul! Salvați […] Articolul Protest la Ministerul Economiei: „Salvați șantierul! Salvați Mangalia!” apare prima dată în PS News.
17:50
Obiceiul patronilor români: Munca nedeclarată. Neregulile descoperite după 2.000 de controale făcute la nivel național # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, afirmă că, în urma a peste 2.000 de controale, inspectorii de muncă au depistat 370 de persoane care munceau nedeclarat, el precizând că la o fabrică de mobilă din Bihor au fost găsiţi 295 de angajaţi care, deşi aveau contracte part-time, lucrau zilnic, fără protecţie şi fără drepturile cuvenite. ”Fiecare produs […] Articolul Obiceiul patronilor români: Munca nedeclarată. Neregulile descoperite după 2.000 de controale făcute la nivel național apare prima dată în PS News.
17:50
Trei persoane din Bucureşti au fentat sistemul Sistemul de Garanţie-Returnare (SGR) şi au încasat ilegal aproape 60.000 de lei. După ce au fost descoperiţi au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei şi vor primi pedepse cu suspendare. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a sesizat Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti cu trei acorduri de […] Articolul Cum au reușit trei români să falsifice voucherele SGR și să încaseze 60.000 lei apare prima dată în PS News.
17:40
VIDEO Mihai Coteț: Mă îndoiesc că Nicușor Dan îi poate transmite un capital de imagine lui Cătălin Drulă # PSNews.ro
Vicepreședintele senatului, liberalul Mihai Coteț, spune că românii nu mai sunt atât ușor de convins cu privire la votul lor. „Oamenii nu mai reacționează la transferul de imagine” și în acest context recomandarea unui politician pentru un altul trebuie estimată cu prudență. PS News: Ați văzut că, de exemplu, președintele Nicușor Dan îl preferă pe […] Articolul VIDEO Mihai Coteț: Mă îndoiesc că Nicușor Dan îi poate transmite un capital de imagine lui Cătălin Drulă apare prima dată în PS News.
17:20
Ungurii de la MVM s-au retras din tranzacția pentru preluarea E.On. Care sunt motivele invocate # PSNews.ro
Grupul ungar de stat MVM s-a retras din tranzacția prin care urma să cumpere compania de furnizare de energie electrică și gaze E.On România și firma de servicii E.On Assist, potrivit unor surse din piață. Ungurii au confirmat informația, precizând însă că procesul ar putea fi reluat, întrucât interesul pentru piața românească rămâne. Retragerea are […] Articolul Ungurii de la MVM s-au retras din tranzacția pentru preluarea E.On. Care sunt motivele invocate apare prima dată în PS News.
17:20
VIDEO PSD nu mai contează în jocul politic serios, anunță Corlățean: „Bătălia strategică se va da între noi și AUR” # PSNews.ro
Fostul ministru de Externe, senatorul PSD Titus Corlățean, a declarat în emisiunea Puterea Știrilor că Partidul Social Democrat se află într-un moment critic și „nu mai contează în jocul politic serios”. El a subliniat că România are nevoie, mai mult ca oricând, de un partid social-democrat solid, capabil să reprezinte o parte semnificativă a societății. […] Articolul VIDEO PSD nu mai contează în jocul politic serios, anunță Corlățean: „Bătălia strategică se va da între noi și AUR” apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
17:10
Poliţia atrage atenţia asupra unei noi metode de fraudă prin intermediul aplicaţiei WhatsApp. În judeţul Giurgiu, au existat mai multe cazuri de fraudă în care au fost folosite fotografiile unor persoane, asociate cu numere care nu sunt ale acestora, fiind contactate rude cărora li s-a cerut să transfere sume de bani, sub pretextul unor urgenţe. […] Articolul O nouă metodă de fraudă folosind WhatsApp. Poliția trage semnalul de alarmă apare prima dată în PS News.
17:00
Cine are salariu mai mare: Nicușor Dan, Mugur Isărescu sau Ursula von der Leyen? Clasament surprinzător # PSNews.ro
Mulți români ar putea crede că președintele României are un salariu foarte mare, comparabil cu cel al șefilor de instituții europene sau naționale de prim rang. În realitate, lucrurile stau exact invers. Nicușor Dan, actualul președinte al României, a dezvăluit că venitul său este chiar mai mic decât cel pe care îl primea atunci când […] Articolul Cine are salariu mai mare: Nicușor Dan, Mugur Isărescu sau Ursula von der Leyen? Clasament surprinzător apare prima dată în PS News.
16:50
Curtea Constituţională a României (CCR) a amânat, miercuri, pentru 8 octombrie, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan în legătură cu o lege iniţiată de deputatul Silviu Vexler referitoare la regimul cultelor. La jumătatea lunii iulie, şeful statului a sesizat Curtea Constituţională în legătură cu o lege care modifică şi completează Legea 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul […] Articolul CCR amână pentru 8 octombrie sesizarea lui Nicuşor Dan privind legea cultelor apare prima dată în PS News.
16:50
Alertă în SUA! O mașină a intrat în poarta sediului FBI din Pittsburgh. Șoferul a aruncat un steag americii peste gard # PSNews.ro
O mașină a intrat cu viteză în poarta sediului FBI din Pittsburgh. Șoferul a aruncat un steag american peste gard și apoi a dispărut. Reprezentanții FBI consideră că s-au confruntat cu un atac. Incidentul a avut loc miercuri dimineață. Un șofer a intrat cu mașina în poarta clădirii FBI din Pittsburgh, apoi a scos un […] Articolul Alertă în SUA! O mașină a intrat în poarta sediului FBI din Pittsburgh. Șoferul a aruncat un steag americii peste gard apare prima dată în PS News.
16:40
Donald Trump, primit cu fast de regele Charles la Windsor, în prima zi a vizitei sale de stat în Regatul Unit # PSNews.ro
Președintele american Donald Trump a fost plimbat cu trăsura regală pe domeniul Castelului Windsor. El a discutat cu Regele Charles și a salutat Garda de Onoare. După ceremoniile de primire, Trump și soția sa Melania vor participa la prânzul oficial oferit de Familia Regală. Elicopterul în care se aflau Donald Trump și soția sa Melania […] Articolul Donald Trump, primit cu fast de regele Charles la Windsor, în prima zi a vizitei sale de stat în Regatul Unit apare prima dată în PS News.
16:30
Ministrul Barbu dă vina pe avocado pentru creşterea deficitului: Costă cât 3 kg de roșii. INS îl contrazice # PSNews.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat într-o conferinţă de presă că dacă mâncăm brânză franțuzească și avocado, în locul produselor româneşti, deficitul comercial va crește. Datele INS arată, însă, că avocado reprezintă doar 18,7 mil. € din importuri, mult sub citrice (264,1 mil. €) și banane (221,5 mil. €), ceea ce contrazice declaraţia oficialului. Ministrul Agriculturii […] Articolul Ministrul Barbu dă vina pe avocado pentru creşterea deficitului: Costă cât 3 kg de roșii. INS îl contrazice apare prima dată în PS News.
16:20
Fifor: Oare Bolojan se uită pe cifre atunci când nu e ocupat să se admire în oglindă, încruntat și supărat pe viață? # PSNews.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor anunţă, miercuri, după şedinţa coaliţiei, că PSD va folosi toate pârghiile politice pentru a menţine plafonarea adaosurilor la alimente, el venind cu un nou atac la adresa premierului, pe care îl acuză că ”a încercat să şunteze coaliţia” şi a comunicat oficial o mare minciună: ”Oare premierul Bolojan se mai uită […] Articolul Fifor: Oare Bolojan se uită pe cifre atunci când nu e ocupat să se admire în oglindă, încruntat și supărat pe viață? apare prima dată în PS News.
16:20
Nazare: „Trecem printr-o schimbare extrem de profundă în modul în care gestionăm finanţele publice” # PSNews.ro
Trecem printr-o schimbare extrem de profundă în modul în care gestionăm finanţele publice, iar în ultimele trei luni a trebuit să luăm decizii foarte dificile, pentru a remedia o situaţie foarte complicată, care se prelungeşte de ani de zile, a declarat, miercuri, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. „Recent, discutam cu un coleg polonez care mă întreba […] Articolul Nazare: „Trecem printr-o schimbare extrem de profundă în modul în care gestionăm finanţele publice” apare prima dată în PS News.
16:10
ANOSR anunţă proteste, în toată ţara, în 29 septembrie, faţă de măsurile de austeritate din Educaţie # PSNews.ro
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) anunţă că va organiza, în 29 septembrie, proteste în toată ţara, faţă de măsurile de austeritate luate în Educaţie şi faţă de modul în care au fost luate aceste decizii, susţinând că mesajele studenţilor au fost ignorate. ”Încă de la finalul anului 2024, educaţia a fost prima […] Articolul ANOSR anunţă proteste, în toată ţara, în 29 septembrie, faţă de măsurile de austeritate din Educaţie apare prima dată în PS News.
16:10
VIDEO Mihai Coteț (PNL) despre alegerile din București: „Să nu ne mai trezim cu surprize” # PSNews.ro
Vicepreședintele Senatului, liberalul Mihai Coteț evită să vorbească de alegerile din București, subliniind că actuala coaliție de guvernare are alte obiective. În opinia sa, după ce se va stabili data scrutinului pentru Primarul general al Capitalei, vor avea loc și negocieri între partide pentru susținerea unui anume candidat. PS News: Credeți că ar fi o […] Articolul VIDEO Mihai Coteț (PNL) despre alegerile din București: „Să nu ne mai trezim cu surprize” apare prima dată în PS News.
15:50
Peste 70 de percheziţii se desfăşurau, miercuri, pe întreg teritoriul Republicii Moldova într-un dosar de finanţare ilegală a partidelor politice, fiind deja efectuate mai multe acţiuni de amploare în acest sens de la începutul campaniei electorale pentru alegerile din 28 septembrie, în condiţiile în care au existat avertismente din partea autorităţilor în ceea ce priveşte […] Articolul 70 de percheziții au loc în R. Moldova, legat de finanțarea ilegală a alegerilor apare prima dată în PS News.
15:40
VIDEO Cristian Pîrvulescu: Dependența de rețelele sociale este la fel ca dependența de droguri foarte periculoasă # PSNews.ro
Cristian Pîrvulescu atrage atenția că violența din ultima vreme pe care o vedem nu doar în SUA, dar și în România, este influențată major de internet. „Mă gândesc la crimele acestor bărbați care se consideră defavorizați pentru faptul că nu au partenere sociale, tineri bărbаți care fac foarte multe crime, îndreptate în special împotriva femeilor. […] Articolul VIDEO Cristian Pîrvulescu: Dependența de rețelele sociale este la fel ca dependența de droguri foarte periculoasă apare prima dată în PS News.
15:40
Țara europeană care limitează creșterea chiriilor și extinde protecția chiriașilor. Mulți români sunt stabiliți acolo # PSNews.ro
Executivul de la Viena extinde controlul chiriilor și asupra contractelor private, limitând indexarea cu inflația și prelungind durata minimă a închirierii la 5 ani. Guvernul austriac a anunțat miercuri că extinde controlul chiriilor cu măsuri noi, aplicabile de acum înainte nu doar locuințelor sociale, ci și contractelor de închiriere din sectorul privat. Reglementările au drept […] Articolul Țara europeană care limitează creșterea chiriilor și extinde protecția chiriașilor. Mulți români sunt stabiliți acolo apare prima dată în PS News.
15:30
Noi aeronave și efective militare ale SUA vor fi dislocate în România. Informarea lui Nicușor Dan către Parlament # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a aprobat suplimentarea forțelor la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, inclusiv aeronave ISR, de realimentare și protecția forței, ca răspuns la amenințările regionale și incidentele recente cu drone rusești. Pe ordinea de zi a ședinței comune a Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului de astăzi se află o ″Scrisoare din partea […] Articolul Noi aeronave și efective militare ale SUA vor fi dislocate în România. Informarea lui Nicușor Dan către Parlament apare prima dată în PS News.
15:20
Coaliția a decis noi împărțiri politice: USR ia 4 posturi de prefect de la PSD și PNL. Ce alte funcții sunt în joc # PSNews.ro
Liderii Coaliției de guvernare au stabilit, după mai multe săptămâni de amânare, cum își vor împărți posturile de prefect, subprefect și șefii unor mari agenții de stat. Surse politice au explicat pentru Digi24.ro că USR va avea 4 prefecți, în loc de 9 cât ceruseră liderii formațiunii inițial, PSD urmând să cedeze trei posturi, iar […] Articolul Coaliția a decis noi împărțiri politice: USR ia 4 posturi de prefect de la PSD și PNL. Ce alte funcții sunt în joc apare prima dată în PS News.
15:20
Echipe de polițiști, jandarmi și inspectori RAR au verificat taxiurile și pe șoferii acestora care își desfășoară activitatea în aeroporturile din țară. În urma inspecțiilor au fost aplicate aproape o sută de sancțiuni pentru nereguli tehnice sau în documente. Poliția a făcut, miercuri, bilanțul raziilor desfășurate recent în zona aeroporturilor, care a vizat pirateria și […] Articolul Razii la aeroporturi: Taximetriștii, verificați de polițiști și inspectori RAR apare prima dată în PS News.
15:20
VIDEO „Coaliția nu-și mai are rostul!”. Reacție tranșantă din PNL la planul B al PSD la plafonarea alimentelor # PSNews.ro
Susținând în continuare măsura privind plafonarea prețului la produsele de bază, PSD ar încălca o decizie luată de comun acord în cadrul coaliției, spune deputatul PNL, Mihai Coteț. „Dacă va face acest lucru, coaliția nu-și mai are rostul. Ne-am înțeles că susținem un plan de reforme, dar pe o parte venim și-l decimăm cu […] Articolul VIDEO „Coaliția nu-și mai are rostul!”. Reacție tranșantă din PNL la planul B al PSD la plafonarea alimentelor apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
15:10
VIDEO Cristian Pârvulescu, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Vor fi câștigate de un independent, nu de AUR # PSNews.ro
Fără sprijinul PNL, Nicușor Dan nu ar fi câștigat cel de-al doilea mandat la Primăria Capitalei, a afirmat politologul Cristian Pîrvulescu, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor. „În ce privește șansele viitorilor candidați la Primăria București, AUR nu cred că se va clasa pe primul loc, mai degrabă un independent. Alegerile din București sunt esențiale […] Articolul VIDEO Cristian Pârvulescu, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Vor fi câștigate de un independent, nu de AUR apare prima dată în PS News.
15:10
Zamfir (PSD) a cerut audierea ministrului Mediului în comisia economică din Senat, pe tema finalizării hidrocentralelor # PSNews.ro
Senatorul Daniel Zamfir (PSD) anunţă că a cerut audierea ministrului Mediului, Diana Buzoianu, pe tema finalizării hidrocentralelor, în comisia economică din Senat, luni, după ce aceasta a spus că nu dă avize de mediu acestor investiţii, pentru că nu sunt rentabile. ”Mare unitate în gândirea strategică a salvatorilor României”, comentează social-democratul. Senatorul PSD Daniel Zamfir […] Articolul Zamfir (PSD) a cerut audierea ministrului Mediului în comisia economică din Senat, pe tema finalizării hidrocentralelor apare prima dată în PS News.
15:10
Noi reguli de circulație în Grecia, valabile din septembrie. Controalele extinse și în destinațiile turistice # PSNews.ro
Guvernul elen a adoptat o serie de măsuri de schimbare a Codului Rutier, pentru reducerea numărului accidentelor și a urmărilor deosebit de grave cauzate de conducerea periculoasă a vehiculelor, noile reguli de circulație fiind de interes inclusiv pentru șoferii din România, informează Consulatul General al României din Salonic. Legea 5209/2025 a intrat în vigoare în […] Articolul Noi reguli de circulație în Grecia, valabile din septembrie. Controalele extinse și în destinațiile turistice apare prima dată în PS News.
15:10
Cifre uluitoare. Scădere record a producției auto în România – cu 75% mai puține autoturisme în august față de iulie # PSNews.ro
Piața auto de second-hand e în creștere constantă, iar înmatriculările de autoturisme noi sunt în creștere Asociația Constructorilor de Automobile din România publică un raport al producției totale de automobile în România, iar cifrele sunt uluitoare. Dacă în iulie 2025, în România au fost produse 50.241 de autoturisme (dintre care 23.71 la Dacia Mioveni și […] Articolul Cifre uluitoare. Scădere record a producției auto în România – cu 75% mai puține autoturisme în august față de iulie apare prima dată în PS News.
15:00
Un administrator a delapidat 900.000 de lei, banii de utilități de la nouă asociații de proprietari # PSNews.ro
Un administrator de bloc a delapidat, timp de cinci ani, asociațiile de proprietari din Cluj-Napoca, pe care le avea în grijă. Paguba se ridică la aproximativ 900 000 de mii lei. Judecătorul de drepturi și libertăți a emis mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele administratorului. Bărbatul arestat este acuzat că, timp cinci […] Articolul Un administrator a delapidat 900.000 de lei, banii de utilități de la nouă asociații de proprietari apare prima dată în PS News.
15:00
Trenuri noi în România: Traseul de 12 ore pe care CFR Călători ar putea introduce o ramă Alstom din iarnă # PSNews.ro
CFR Călători intenționează să introducă un tren nou de la Alstom pe ruta București – Timișoara în Mersul Trenurilor 2026, conform unor documente postate pe forumul PeUndeMerg.ro al Asociației Pro Infrastructură. Noul tren ar urma să plece din Gara de Nord la 11:20 și să ajungă la stația Timișoara Nord la 23:33. Așadar, o călătorie […] Articolul Trenuri noi în România: Traseul de 12 ore pe care CFR Călători ar putea introduce o ramă Alstom din iarnă apare prima dată în PS News.
14:50
Anchetă la Iași, după ce 13 persoane din R. Moldova s-ar fi transformat telefonic în agenți electorali pentru Dodon # PSNews.ro
Poliţiştii ieşeni au anunţat că fac cercetări, după ce au primit o sesizare privind faptul că mai multe persoane din Republica Moldova s-ar afla în municipiul Iaşi şi contactează telefonic alegători moldoveni pentru a le cere să voteze Partidul Socialiştilor, condus de Igor Dodon. În reacţie, formaţiunea fostului preşedinte prorus de la Chişinău califică drept […] Articolul Anchetă la Iași, după ce 13 persoane din R. Moldova s-ar fi transformat telefonic în agenți electorali pentru Dodon apare prima dată în PS News.
14:50
Unde sunt bugetarii din care Bolojan vrea să dea afară – „Enigma” celor 150.000 „lipsă” la Guvern, prezenți la Finanțe # PSNews.ro
Una dintre direcțiile importante în reformarea statului, dar mai ales în salvarea bugetului prin reducerea deficitului, este reducerea numărului de angajați din administrația locală, după cum a anunțat recent premierul Ilie Bolojan. Per total ar fi vorba despre o reducere cu 10% a numărului efectiv de angajați, nu doar a posturilor din organigrame, unele neocupate. Astfel, premierul estimează că […] Articolul Unde sunt bugetarii din care Bolojan vrea să dea afară – „Enigma” celor 150.000 „lipsă” la Guvern, prezenți la Finanțe apare prima dată în PS News.
14:40
Donald Trump și-a început vizita de stat în Marea Britanie. Delegația americană ar putea semna contracte și acorduri în valoare de peste 10 miliarde de dolari. Marea Britanie este în prezent cel mai apropiat aliat european al Statelor Unite. Este însă absolut fără precedent ca un lider internațional să facă o a doua vizită de […] Articolul Donald Trump și-a început a doua vizită de stat în Marea Britanie. Care este miza apare prima dată în PS News.
14:40
VIDEO „Rusia râde de noi!”. Victor Negrescu, declarații despre competitivitate, incidentele cu drone și congresul PES # PSNews.ro
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a vorbit, într-un interviu pentru Ps News, despre competitivitatea Uniunii Europene, incidentele cu dronele pe teritoriul României și viitorul congres al Partidului Socialist European. „Trebuie să planificăm investiții coerente, nu doar să lansăm proiecte” Ps News: Ați subliniat recent importanța competitivității pentru Uniunea Europeană și România. Ce ar trebui făcut concret? […] Articolul VIDEO „Rusia râde de noi!”. Victor Negrescu, declarații despre competitivitate, incidentele cu drone și congresul PES apare prima dată în PS News.
14:40
Aproape trei sferturi (74,2%) dintre români au o părere bună despre introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat, relevă un sondaj INSCOP dat miercuri publicității. Barometrul a fost realizat în perioada 1 – 9 septembrie, la comanda platformei de știri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group. Datele au fost culese prin metoda CATI […] Articolul Sondaj INSCOP: 74% dintre români, de acord cu stagiul militar pe bază de voluntariat apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.