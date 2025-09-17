Ungurii de la MVM s-au retras din tranzacția pentru preluarea E.On. Care sunt motivele invocate
PSNews.ro, 17 septembrie 2025 17:20
Grupul ungar de stat MVM s-a retras din tranzacția prin care urma să cumpere compania de furnizare de energie electrică și gaze E.On România și firma de servicii E.On Assist, potrivit unor surse din piață. Ungurii au confirmat informația, precizând însă că procesul ar putea fi reluat, întrucât interesul pentru piața românească rămâne. Retragerea are […]
• • •
Acum 5 minute
17:40
VIDEO Mihai Coteț: Mă îndoiesc că Nicușor Dan îi poate transmite un capital de imagine lui Cătălin Drulă # PSNews.ro
Vicepreședintele senatului, liberalul Mihai Coteț, spune că românii nu mai sunt atât ușor de convins cu privire la votul lor. „Oamenii nu mai reacționează la transferul de imagine" și în acest context recomandarea unui politician pentru un altul trebuie estimată cu prudență. PS News: Ați văzut că, de exemplu, președintele Nicușor Dan îl preferă pe […]
Acum 30 minute
17:20
Ungurii de la MVM s-au retras din tranzacția pentru preluarea E.On. Care sunt motivele invocate # PSNews.ro
Grupul ungar de stat MVM s-a retras din tranzacția prin care urma să cumpere compania de furnizare de energie electrică și gaze E.On România și firma de servicii E.On Assist, potrivit unor surse din piață. Ungurii au confirmat informația, precizând însă că procesul ar putea fi reluat, întrucât interesul pentru piața românească rămâne. Retragerea are […]
17:20
VIDEO PSD nu mai contează în jocul politic serios, anunță Corlățean: „Bătălia strategică se va da între noi și AUR” # PSNews.ro
Fostul ministru de Externe, senatorul PSD Titus Corlățean, a declarat în emisiunea Puterea Știrilor că Partidul Social Democrat se află într-un moment critic și „nu mai contează în jocul politic serios". El a subliniat că România are nevoie, mai mult ca oricând, de un partid social-democrat solid, capabil să reprezinte o parte semnificativă a societății. […]
Acum o oră
17:10
Poliţia atrage atenţia asupra unei noi metode de fraudă prin intermediul aplicaţiei WhatsApp. În judeţul Giurgiu, au existat mai multe cazuri de fraudă în care au fost folosite fotografiile unor persoane, asociate cu numere care nu sunt ale acestora, fiind contactate rude cărora li s-a cerut să transfere sume de bani, sub pretextul unor urgenţe. […]
17:00
Cine are salariu mai mare: Nicușor Dan, Mugur Isărescu sau Ursula von der Leyen? Clasament surprinzător # PSNews.ro
Mulți români ar putea crede că președintele României are un salariu foarte mare, comparabil cu cel al șefilor de instituții europene sau naționale de prim rang. În realitate, lucrurile stau exact invers. Nicușor Dan, actualul președinte al României, a dezvăluit că venitul său este chiar mai mic decât cel pe care îl primea atunci când […]
16:50
Curtea Constituţională a României (CCR) a amânat, miercuri, pentru 8 octombrie, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan în legătură cu o lege iniţiată de deputatul Silviu Vexler referitoare la regimul cultelor. La jumătatea lunii iulie, şeful statului a sesizat Curtea Constituţională în legătură cu o lege care modifică şi completează Legea 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul […]
16:50
Alertă în SUA! O mașină a intrat în poarta sediului FBI din Pittsburgh. Șoferul a aruncat un steag americii peste gard # PSNews.ro
O mașină a intrat cu viteză în poarta sediului FBI din Pittsburgh. Șoferul a aruncat un steag american peste gard și apoi a dispărut. Reprezentanții FBI consideră că s-au confruntat cu un atac. Incidentul a avut loc miercuri dimineață. Un șofer a intrat cu mașina în poarta clădirii FBI din Pittsburgh, apoi a scos un […]
Acum 2 ore
16:40
Donald Trump, primit cu fast de regele Charles la Windsor, în prima zi a vizitei sale de stat în Regatul Unit # PSNews.ro
Președintele american Donald Trump a fost plimbat cu trăsura regală pe domeniul Castelului Windsor. El a discutat cu Regele Charles și a salutat Garda de Onoare. După ceremoniile de primire, Trump și soția sa Melania vor participa la prânzul oficial oferit de Familia Regală. Elicopterul în care se aflau Donald Trump și soția sa Melania […]
16:30
Ministrul Barbu dă vina pe avocado pentru creşterea deficitului: Costă cât 3 kg de roșii. INS îl contrazice # PSNews.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat într-o conferinţă de presă că dacă mâncăm brânză franțuzească și avocado, în locul produselor româneşti, deficitul comercial va crește. Datele INS arată, însă, că avocado reprezintă doar 18,7 mil. € din importuri, mult sub citrice (264,1 mil. €) și banane (221,5 mil. €), ceea ce contrazice declaraţia oficialului. Ministrul Agriculturii […]
16:20
Fifor: Oare Bolojan se uită pe cifre atunci când nu e ocupat să se admire în oglindă, încruntat și supărat pe viață? # PSNews.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor anunţă, miercuri, după şedinţa coaliţiei, că PSD va folosi toate pârghiile politice pentru a menţine plafonarea adaosurilor la alimente, el venind cu un nou atac la adresa premierului, pe care îl acuză că "a încercat să şunteze coaliţia" şi a comunicat oficial o mare minciună: "Oare premierul Bolojan se mai uită […]
16:20
Nazare: „Trecem printr-o schimbare extrem de profundă în modul în care gestionăm finanţele publice” # PSNews.ro
Trecem printr-o schimbare extrem de profundă în modul în care gestionăm finanţele publice, iar în ultimele trei luni a trebuit să luăm decizii foarte dificile, pentru a remedia o situaţie foarte complicată, care se prelungeşte de ani de zile, a declarat, miercuri, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. „Recent, discutam cu un coleg polonez care mă întreba […]
16:10
ANOSR anunţă proteste, în toată ţara, în 29 septembrie, faţă de măsurile de austeritate din Educaţie # PSNews.ro
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) anunţă că va organiza, în 29 septembrie, proteste în toată ţara, faţă de măsurile de austeritate luate în Educaţie şi faţă de modul în care au fost luate aceste decizii, susţinând că mesajele studenţilor au fost ignorate. "Încă de la finalul anului 2024, educaţia a fost prima […]
16:10
VIDEO Mihai Coteț (PNL) despre alegerile din București: „Să nu ne mai trezim cu surprize” # PSNews.ro
Vicepreședintele Senatului, liberalul Mihai Coteț evită să vorbească de alegerile din București, subliniind că actuala coaliție de guvernare are alte obiective. În opinia sa, după ce se va stabili data scrutinului pentru Primarul general al Capitalei, vor avea loc și negocieri între partide pentru susținerea unui anume candidat. PS News: Credeți că ar fi o […]
15:50
Peste 70 de percheziţii se desfăşurau, miercuri, pe întreg teritoriul Republicii Moldova într-un dosar de finanţare ilegală a partidelor politice, fiind deja efectuate mai multe acţiuni de amploare în acest sens de la începutul campaniei electorale pentru alegerile din 28 septembrie, în condiţiile în care au existat avertismente din partea autorităţilor în ceea ce priveşte […]
Acum 4 ore
15:40
VIDEO Cristian Pîrvulescu: Dependența de rețelele sociale este la fel ca dependența de droguri foarte periculoasă # PSNews.ro
Cristian Pîrvulescu atrage atenția că violența din ultima vreme pe care o vedem nu doar în SUA, dar și în România, este influențată major de internet. „Mă gândesc la crimele acestor bărbați care se consideră defavorizați pentru faptul că nu au partenere sociale, tineri bărbаți care fac foarte multe crime, îndreptate în special împotriva femeilor. […]
15:40
Țara europeană care limitează creșterea chiriilor și extinde protecția chiriașilor. Mulți români sunt stabiliți acolo # PSNews.ro
Executivul de la Viena extinde controlul chiriilor și asupra contractelor private, limitând indexarea cu inflația și prelungind durata minimă a închirierii la 5 ani. Guvernul austriac a anunțat miercuri că extinde controlul chiriilor cu măsuri noi, aplicabile de acum înainte nu doar locuințelor sociale, ci și contractelor de închiriere din sectorul privat. Reglementările au drept […]
15:30
Noi aeronave și efective militare ale SUA vor fi dislocate în România. Informarea lui Nicușor Dan către Parlament # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a aprobat suplimentarea forțelor la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, inclusiv aeronave ISR, de realimentare și protecția forței, ca răspuns la amenințările regionale și incidentele recente cu drone rusești. Pe ordinea de zi a ședinței comune a Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului de astăzi se află o ″Scrisoare din partea […]
15:20
Coaliția a decis noi împărțiri politice: USR ia 4 posturi de prefect de la PSD și PNL. Ce alte funcții sunt în joc # PSNews.ro
Liderii Coaliției de guvernare au stabilit, după mai multe săptămâni de amânare, cum își vor împărți posturile de prefect, subprefect și șefii unor mari agenții de stat. Surse politice au explicat pentru Digi24.ro că USR va avea 4 prefecți, în loc de 9 cât ceruseră liderii formațiunii inițial, PSD urmând să cedeze trei posturi, iar […]
15:20
Echipe de polițiști, jandarmi și inspectori RAR au verificat taxiurile și pe șoferii acestora care își desfășoară activitatea în aeroporturile din țară. În urma inspecțiilor au fost aplicate aproape o sută de sancțiuni pentru nereguli tehnice sau în documente. Poliția a făcut, miercuri, bilanțul raziilor desfășurate recent în zona aeroporturilor, care a vizat pirateria și […]
15:20
VIDEO „Coaliția nu-și mai are rostul!”. Reacție tranșantă din PNL la planul B al PSD la plafonarea alimentelor # PSNews.ro
Susținând în continuare măsura privind plafonarea prețului la produsele de bază, PSD ar încălca o decizie luată de comun acord în cadrul coaliției, spune deputatul PNL, Mihai Coteț. „Dacă va face acest lucru, coaliția nu-și mai are rostul. Ne-am înțeles că susținem un plan de reforme, dar pe o parte venim și-l decimăm cu […]
15:10
VIDEO Cristian Pârvulescu, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Vor fi câștigate de un independent, nu de AUR # PSNews.ro
Fără sprijinul PNL, Nicușor Dan nu ar fi câștigat cel de-al doilea mandat la Primăria Capitalei, a afirmat politologul Cristian Pîrvulescu, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor. „În ce privește șansele viitorilor candidați la Primăria București, AUR nu cred că se va clasa pe primul loc, mai degrabă un independent. Alegerile din București sunt esențiale […]
15:10
Zamfir (PSD) a cerut audierea ministrului Mediului în comisia economică din Senat, pe tema finalizării hidrocentralelor # PSNews.ro
Senatorul Daniel Zamfir (PSD) anunţă că a cerut audierea ministrului Mediului, Diana Buzoianu, pe tema finalizării hidrocentralelor, în comisia economică din Senat, luni, după ce aceasta a spus că nu dă avize de mediu acestor investiţii, pentru că nu sunt rentabile. "Mare unitate în gândirea strategică a salvatorilor României", comentează social-democratul. Senatorul PSD Daniel Zamfir […]
15:10
Noi reguli de circulație în Grecia, valabile din septembrie. Controalele extinse și în destinațiile turistice # PSNews.ro
Guvernul elen a adoptat o serie de măsuri de schimbare a Codului Rutier, pentru reducerea numărului accidentelor și a urmărilor deosebit de grave cauzate de conducerea periculoasă a vehiculelor, noile reguli de circulație fiind de interes inclusiv pentru șoferii din România, informează Consulatul General al României din Salonic. Legea 5209/2025 a intrat în vigoare în […]
15:10
Cifre uluitoare. Scădere record a producției auto în România – cu 75% mai puține autoturisme în august față de iulie # PSNews.ro
Piața auto de second-hand e în creștere constantă, iar înmatriculările de autoturisme noi sunt în creștere Asociația Constructorilor de Automobile din România publică un raport al producției totale de automobile în România, iar cifrele sunt uluitoare. Dacă în iulie 2025, în România au fost produse 50.241 de autoturisme (dintre care 23.71 la Dacia Mioveni și […]
15:00
Un administrator a delapidat 900.000 de lei, banii de utilități de la nouă asociații de proprietari # PSNews.ro
Un administrator de bloc a delapidat, timp de cinci ani, asociațiile de proprietari din Cluj-Napoca, pe care le avea în grijă. Paguba se ridică la aproximativ 900 000 de mii lei. Judecătorul de drepturi și libertăți a emis mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele administratorului. Bărbatul arestat este acuzat că, timp cinci […]
15:00
Trenuri noi în România: Traseul de 12 ore pe care CFR Călători ar putea introduce o ramă Alstom din iarnă # PSNews.ro
CFR Călători intenționează să introducă un tren nou de la Alstom pe ruta București – Timișoara în Mersul Trenurilor 2026, conform unor documente postate pe forumul PeUndeMerg.ro al Asociației Pro Infrastructură. Noul tren ar urma să plece din Gara de Nord la 11:20 și să ajungă la stația Timișoara Nord la 23:33. Așadar, o călătorie […]
14:50
Anchetă la Iași, după ce 13 persoane din R. Moldova s-ar fi transformat telefonic în agenți electorali pentru Dodon # PSNews.ro
Poliţiştii ieşeni au anunţat că fac cercetări, după ce au primit o sesizare privind faptul că mai multe persoane din Republica Moldova s-ar afla în municipiul Iaşi şi contactează telefonic alegători moldoveni pentru a le cere să voteze Partidul Socialiştilor, condus de Igor Dodon. În reacţie, formaţiunea fostului preşedinte prorus de la Chişinău califică drept […]
14:50
Unde sunt bugetarii din care Bolojan vrea să dea afară – „Enigma” celor 150.000 „lipsă” la Guvern, prezenți la Finanțe # PSNews.ro
Una dintre direcțiile importante în reformarea statului, dar mai ales în salvarea bugetului prin reducerea deficitului, este reducerea numărului de angajați din administrația locală, după cum a anunțat recent premierul Ilie Bolojan. Per total ar fi vorba despre o reducere cu 10% a numărului efectiv de angajați, nu doar a posturilor din organigrame, unele neocupate
14:40
Donald Trump și-a început vizita de stat în Marea Britanie. Delegația americană ar putea semna contracte și acorduri în valoare de peste 10 miliarde de dolari. Marea Britanie este în prezent cel mai apropiat aliat european al Statelor Unite. Este însă absolut fără precedent ca un lider internațional să facă o a doua vizită de […] Articolul Donald Trump și-a început a doua vizită de stat în Marea Britanie. Care este miza apare prima dată în PS News.
14:40
VIDEO „Rusia râde de noi!”. Victor Negrescu, declarații despre competitivitate, incidentele cu drone și congresul PES # PSNews.ro
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a vorbit, într-un interviu pentru Ps News, despre competitivitatea Uniunii Europene, incidentele cu dronele pe teritoriul României și viitorul congres al Partidului Socialist European. „Trebuie să planificăm investiții coerente, nu doar să lansăm proiecte” Ps News: Ați subliniat recent importanța competitivității pentru Uniunea Europeană și România. Ce ar trebui făcut concret? […] Articolul VIDEO „Rusia râde de noi!”. Victor Negrescu, declarații despre competitivitate, incidentele cu drone și congresul PES apare prima dată în PS News.
14:40
Aproape trei sferturi (74,2%) dintre români au o părere bună despre introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat, relevă un sondaj INSCOP dat miercuri publicității. Barometrul a fost realizat în perioada 1 – 9 septembrie, la comanda platformei de știri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group. Datele au fost culese prin metoda CATI […] Articolul Sondaj INSCOP: 74% dintre români, de acord cu stagiul militar pe bază de voluntariat apare prima dată în PS News.
14:30
Eurostat: Inflaţia din România a fost de trei ori mai mare decât media din UE în luna august # PSNews.ro
Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a rămas stabilă în luna august la 2,4%, iar România este în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie, cu un avans anual al preţurilor de 8,5%, arată datele publicate miercuri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat). Luna trecută, ţările membre UE cu cele mai scăzute […] Articolul Eurostat: Inflaţia din România a fost de trei ori mai mare decât media din UE în luna august apare prima dată în PS News.
14:30
Prima reacție a Kremlinului la acuzațiile că Rusia a influențat alegătorii în favoarea lui Călin Georgescu # PSNews.ro
Declarația procurorului general Alex Florența cu privire la interferența Rusiei în alegerile prezidențiale din 2024 nu este adevărată, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru publicația rusă RBK. „Nu, nu este adevărat. Să ne amintim cum Washingtonul a acuzat Rusia de interferență în alegeri, de tentative de destabilizare și așa mai departe. […] Articolul Prima reacție a Kremlinului la acuzațiile că Rusia a influențat alegătorii în favoarea lui Călin Georgescu apare prima dată în PS News.
14:00
AUR a depus moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu: „Politicile de mediu slăbesc securitatea energetică a României” # PSNews.ro
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus marți o moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu, ministrul Mediului. Moțiunea a fost semnată de 50 de deputați AUR și este intitulată „Slăbirea securității energetice a României prin politici de mediu care obstrucționează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute de 1989”. Moțiunea, care are șase pagini, va fi dezbătută […] Articolul AUR a depus moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu: „Politicile de mediu slăbesc securitatea energetică a României” apare prima dată în PS News.
14:00
Crin Antonescu, necruțător: “Dacă PNL devine o forță anti-Soroșistă, o voi sprijini / USR “noii bolșevici” # PSNews.ro
Crin Antonescu a declarat în cadrul podcastului „Hai România” că ignorarea partidului AUR, în favoarea USR-ului și a actualei puteri este o formă de „propagandă”. În acest sens, fostul prezidențiabil a adus în discuție și discursul laudativ al lui Liiceanu la adresa lui Bolojan. „Un partid care nu e în afara legii care e în […] Articolul Crin Antonescu, necruțător: “Dacă PNL devine o forță anti-Soroșistă, o voi sprijini / USR “noii bolșevici” apare prima dată în PS News.
13:50
Sorin Grindeanu ar fi stabilit deja nucleul echipei pe care intenţionează să o propună la viitorul Congres al PSD, ca parte a strategiei de consolidare a puterii sale interne. Astfel, potrivit unor surse politice, în planul lui Grindeanu figurează nume precum: Victor Negrescu, europarlamentar și vicepreședinte PSD; Bogdan Ivan, ministrul Energiei; Lia Olguța Vasilescu, primar […] Articolul SURSE Planul lui Grindeanu pentru Congresul PSD: nume grele și un nou secretar general apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
13:40
VIDEO În timp ce PNL și USR și-au păstrat locul pe care îl ocupau la alegeri, PSD a pierdut foarte mult – politolog # PSNews.ro
Potrivit ultimelor sondaje, AUR continuă să conducă detașat în preferințele electoratului. Astfel, dacă mâine ar avea loc alegeri, 40,8% dintre alegători ar vota cu AUR. 17,9% ar vota cu Partidul Social Democrat, 15,2% cu PNL și 12,8% cu USR. „Aceste rezultate nu ne miră foarte mult, pentru că este de fapt susținerea de care […] Articolul VIDEO În timp ce PNL și USR și-au păstrat locul pe care îl ocupau la alegeri, PSD a pierdut foarte mult – politolog apare prima dată în PS News.
13:40
S-a lăsat cu amenzi pentru simpatizanții lui Călin Georgescu care s-au îmbrâncit cu jandarmii la IJP Ilfov # PSNews.ro
Au fost tensiuni la Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov, acolo unde Călin Georgescu s-a prezentat astăzi pentru a semna controlul judiciar. Ca de fiecare dată, simpatizanții AUR și grupările suveraniste s-au mobilizat pentru a-l susține, organizând o adunare publică în fața sediului poliției. Potrivit Jandarmeriei, pe timpul desfășurării manifestației au avut loc îmbrânceli între protestatari […] Articolul S-a lăsat cu amenzi pentru simpatizanții lui Călin Georgescu care s-au îmbrâncit cu jandarmii la IJP Ilfov apare prima dată în PS News.
13:30
Asteroidul considerat „potențial periculos” 2025 FA22 va trece în apropierea Pământului cu o viteză de peste 38.600 km/h joi, 18 septembrie, scrie LiveScience, citat de Mediafax. Inițial, Agenția Spațială Europeană a pus roca spațială pe primul loc pe o listă importantă de risc de a lovi planeta, în 2089. Cu toate acestea, ulterior, după alte […] Articolul Un asteroid cât un zgârie-nori trece joi pe lângă Pământ. Cum poate fi observat apare prima dată în PS News.
13:20
Avocata lui Călin Georgescu distruge rechizitoriul: „Procurorul a scris un roman poliţist bunicel. Instanţa o să râdă” # PSNews.ro
Avocata lui Călin Georgescu, Elena Radu, a publicat o scrisoare prin care îl atacă dur pe procurorul general Alex Florența, în contextul dosarului care îl implică pe clientul său. Radu contestă ferm modul în care Florența a redactat rechizitoriul și susține că acesta conține exagerări menite să înfățișeze o situație mult mai gravă decât realitatea. […] Articolul Avocata lui Călin Georgescu distruge rechizitoriul: „Procurorul a scris un roman poliţist bunicel. Instanţa o să râdă” apare prima dată în PS News.
13:10
Prima reacție de la POT în cazul lui Călin Georgescu. Ce îi cere Anamaria Gavrilă lui Nicușor Dan # PSNews.ro
Președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, a lansat miercuri, 17 septembrie, un apel către președintele României Nicușor Dan. Gavrilă îi cere șefului statului să desecretizeze ședința CSAT din decembrie 2024, în urma căreia s-a decis anularea alegerilor prezidențiale în care Georgescu ajunsese în turul 2. „Domnule Președinte, desecretizați ședința CSAT de anulare a alegerilor! […] Articolul Prima reacție de la POT în cazul lui Călin Georgescu. Ce îi cere Anamaria Gavrilă lui Nicușor Dan apare prima dată în PS News.
13:00
Compania aeriană HiSky lansează încă o rută transatlantică, astfel că din 4 iunie 2026 va opera zboruri directe între Bucureşti şi Chicago, după 24 de ani de la suspendarea acestei rute. Zborurile vor avea loc cu două frecvenţe pe săptămână, în fiecare zi de joi şi duminică. ”La doi ani de la operarea primului zbor […] Articolul O noua cursă aeriană directă spre SUA. Ruta care se reia după 24 de ani de suspendare apare prima dată în PS News.
13:00
„Cu Sorin Grindeanu și echipa lui, PSD se va duce sub 10%!”. Previziunea sumbră a unui primar social-democrat # PSNews.ro
Primarul Buzăului, Constantin Toma, consideră că Sorin Grindeanu nu mai are nimic de oferit social-democraților la conducerea PSD. Toma, care îl susține pe senatorul Titus Corlățean pentru șefia partidului, a explicat la RFI miercuri, 17 septembrie, că Sorin Grindeanu și echipa lui „acum doar încurcă”. „Puteau să facă multe lucruri până acum, cât au fost […] Articolul „Cu Sorin Grindeanu și echipa lui, PSD se va duce sub 10%!”. Previziunea sumbră a unui primar social-democrat apare prima dată în PS News.
13:00
Unde se află Horațiu Potra, fugarul dispărut de 6 luni din România? Radu Marinescu: „Au fost mai multe indicii” # PSNews.ro
La șase luni de când a fugit din țară și pe numele lui a fost emis un mandat de arestare în lipsă, Horațiu Potra este de negăsit. Ministerul Justiției a spus miercuri, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că au fost „mai multe indicii” cu privire la țara în care se află mercenarul, dar statul […] Articolul Unde se află Horațiu Potra, fugarul dispărut de 6 luni din România? Radu Marinescu: „Au fost mai multe indicii” apare prima dată în PS News.
12:50
Invitat în emisiunea Sorinei Matei de la postul Aleph News, fostul premier a anunțat că are un nou proiect politic, după ce la scrutinul prezidențial din luna mai s-a clasat pe un onorabil loc 3 în preferințele electoratului. Chestionat de moderatoare în legătură cu o eventuală intenție de a-și face un nou partid, după episodul […] Articolul Victor Ponta, detalii în premieră despre noul partid pe care îl pregătește apare prima dată în PS News.
12:50
Bolojan nu și-a dat demisia, deși circulă zvonuri care spun altceva. „Fake absolut”, acuză Guvernul Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a reacționat la informațiile apărute între jurnaliști privind o presupusă demisie a premierului României în ședința coaliției de guvernare. „Am primit deja întrebări, deci răspund și aici ca să fie clar: zvonul […] Articolul Purtătorul de cuvânt al Guvernului, precizări privind demisia lui Ilie Bolojan apare prima dată în PS News.
12:40
VIDEO Surpriza anului: Dacia lansează un nou model în România. Cum arată Duster Pickup și cât costă # PSNews.ro
Dacia face o bucurie fanilor săi cu lansarea unei noi generații Duster Pickup, un model care a fost dezvoltat și de această dată în parteneriat cu Romturingia. Dacia face o bucurie fanilor săi cu lansarea unei noi generații Duster Pickup, un model care a fost dezvoltat și de această dată în parteneriat cu Romturingia. Dacia […] Articolul VIDEO Surpriza anului: Dacia lansează un nou model în România. Cum arată Duster Pickup și cât costă apare prima dată în PS News.
12:30
Se deschide o nouă fabrică în care se investesc 1,8 milioane €. Danezii aduc noi locuri de muncă # PSNews.ro
Fabrică nouă la Brașov. Danezii de la Sekura, printre liderii europeni în domeniu, vor produce componente pentru cabine. Câți angajați vor avea Compania daneză Sekura, specializată în realizarea de cabine industriale, anunță deschiderea unei fabrici la Brașov. Unitatea va produce componente din tablă și cadre pentru uzina Sekura din Randers. „Sekura Cabins Group, unul dintre […] Articolul Se deschide o nouă fabrică în care se investesc 1,8 milioane €. Danezii aduc noi locuri de muncă apare prima dată în PS News.
12:30
AUR, reacție oficială târzie la trimiterea în judecată a lui Georgescu: „Trăim într-un stat polițienesc” # PSNews.ro
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) au transmis miercuri o primă reacție după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu. „Vocea opoziției este redusă la tăcere prin dosare”, au precizat reprezentanții formațiunii politice. „Trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu arată încă o dată că trăim într-un stat polițienesc, în care vocea opoziției este redusă […] Articolul AUR, reacție oficială târzie la trimiterea în judecată a lui Georgescu: „Trăim într-un stat polițienesc” apare prima dată în PS News.
12:20
Administrația Națională de Meteorologie a emis noi atenționări cod galben de vreme severă. Miercuri, în judeţele Mehedinţi şi Dolj, vântul va atinge, la rafală, viteze de 50-70 de kilometri pe oră, iar joi se vor afla sub cod galben de vânt puternic 13 judeţe din Moldova, Dobrogea şi estul Munteniei. În Bucureşti, vremea se răceşte […] Articolul Se schimbă vremea. Temperaturile au scăzut. Cod galben de vânt în 13 județe, joi apare prima dată în PS News.
