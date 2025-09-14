Cum au acționat autoritățile române în cazul dronei ruse ce a intrat în spațiul aerian românesc. Detaliile date de MAPN
Adevarul.ro, 14 septembrie 2025 15:30
O dronă Geran, folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei, a intrat în spațiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:05. Aceasta a fost interceptată de două aeronave F-16 românești, aflate într-o misiune de patrulare în nordul Dobrogei.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
16:00
Angajații din administraţie protestează luni în fața Guvernului și vor merge în marș la Parlament. Amenință cu greva, iar premierul Bolojan i-a chemat la discuții # Adevarul.ro
Sindicaliştii din administraţie protestează luni în Capitală, nemulţumiţi de noile măsuri anunţate de Guvern, pe care le consideră generator de blocaje în sectorul public. Aceștia amenință cu declanșarea unei greve generale.
Acum 30 minute
15:45
Uciderea lui Charlie Kirk: Posibila legătură între furia suspectului Tyler Robinson și orientarea colegului său de cameră # Adevarul.ro
Anchetatorii care investighează uciderea activistului conservator Charlie Kirk explorează posibilitatea ca motivul atacului să fie legat de opiniile lui Kirk privind identitatea de gen.
Acum o oră
15:30
Papa Leon al XIV-lea a împlinit astăzi 70 de ani. Credincioșii din Piața Sf. Petru i-au urat „La mulți ani”. Ce le-a spus Suveranul Pontif # Adevarul.ro
Papa Leon al XIV-lea a împlinit duminică 70 de ani şi le-a mulţumit credincioşilor adunaţi cu miile în Piaţa Sfântul Petru, unde a fost întâmpinat cu aplauze şi pancarte cu urări de „La mulţi ani”, în timp ce lideri politici italieni i-au transmis mesaje de felicitare.
15:30
Cum au acționat autoritățile române în cazul dronei ruse ce a intrat în spațiul aerian românesc. Detaliile date de MAPN # Adevarul.ro
O dronă Geran, folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei, a intrat în spațiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:05. Aceasta a fost interceptată de două aeronave F-16 românești, aflate într-o misiune de patrulare în nordul Dobrogei.
15:15
Kremlinul reacționează la uciderea lui Charlie Kirk: „Societatea americană este extrem de polarizată” # Adevarul.ro
Kremlinul cere autorităţilor americane să clarifice dacă atacul este un incident izolat sau semnul unei tendinţe periculoase.
15:15
„Întreaga țară va fi îngrozită”. Filmarea uluitoare făcută de un rus într-un cimitir al soldaților morți în Ucraina # Adevarul.ro
Un bărbat din regiunea Kemerovo, Rusia, a fost profund șocat după ce a descoperit un număr uriaș de morminte proaspete ale soldaților ruși care au pierit în timpul agresiunii asupra Ucrainei.
Acum 2 ore
15:00
Vremuri grele pentru apicultura românească: Producția de miere a scăzut drastic. Le ce poate fi utilizată mierea de iarbă neagră # Adevarul.ro
Apicultura românească traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii, confruntându-se simultan cu efectele schimbărilor climatice, absenţa unui sprijin financiar şi lipsa unei campanii de promovare a mierii autohtone.
14:45
Rusia vrea să răscumpere sistemele antiaeriene S-400 din Turcia, pe fondul pierderilor și al creșterii cererii externe # Adevarul.ro
Rusia a propus Turciei să returneze două sisteme antiaeriene S-400, achiziționate de Ankara în 2017 pentru 2,5 miliarde de dolari și livrate doi ani mai târziu, scrie publicația turcă Nefes, citată de portalul „Militarni”.
14:45
Bebelușul uriaș care a uimit o maternitate întreagă. Asistentele l-au poreclit „Sumo”. Câte kilograme a avut la naștere # Adevarul.ro
Un băiețel venit pe lume în Statele Unite a atras atenția tuturor prin dimensiunile sale impresionante.
14:45
Tricolorii la Cupa Davis: Radu Țurcanu a obținut primul punct pentru România, în timp ce partida lui Gabriel Ghețu a fost suspendată # Adevarul.ro
Radu Țurcanu a adus primul punct al României în duelul cu El Salvador, din Cupa Davis.
14:45
Țările din Uniunea Europeana își închid porțile pentru cetățenii ruși: Germania înăsprește criteriile de viză, iar Spania suspendă eliberarea acestora # Adevarul.ro
Țările Uniunii Europene ridică noi bariere pentru cetățenii ruși care vor să călătorească în UE. Germania a anunțat înăsprirea criteriilor de acordare a vizelor naționale și Schengen, invocând riscurile de securitate generate de război, iar Spania a suspendat temporar primirea cererilor.
14:30
Val îngrijorător de concedieri în România: 1.000 de români râman lunar fără locuri de muncă. Care sunt domeniile cele mai afectate # Adevarul.ro
România se confruntă cu un val de concedieri colective: peste 7.000 de angajați au fost disponibilizați de la începutul anului, ceea ce înseamnă că, în fiecare lună, cel puțin 1.000 de români își pierd locul de muncă.
14:15
Descoperire arheologică valoroasă în Vâlcea. Noi date despre viața și ritualurile dacilor # Adevarul.ro
Situl dacic de la Ocnița – Buridava, considerat unul dintre cele mai bogate depozite arheologice din România, a fost investigat intens în vara acestui an.
14:15
PSD nu va accepta încetarea plafonării adaosului la alimente, spune Marius Budăi. Fostul ministru anunță o iniţiativă legislativă, dacă Bolojan renunță la masură # Adevarul.ro
Partidul Social Democrat nu va accepta încetarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, anunţă deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii.
Acum 4 ore
13:15
Adulții fără literație solidă, ținte ușoare pentru manipulare. Sociolog: „Accesul la informație și lipsa dialogului influențează modul în care înțelegi tipul de mesaj la care ești expus“ # Adevarul.ro
Adulții care nu au competențe solide de literație nu sunt vulnerabili doar atunci când trebuie să completeze un formular sau să înțeleagă instrucțiunile unui medicament. Modul în care citesc și consumă mass-media îi poate expune la manipulare, dezinformare și teorii conspiraționiste.
13:15
Braconieri cu cai și sulițe prinși că au pus sute de capcane în pădure. Sentința dată într-un proces bizar, la Iași # Adevarul.ro
Trei braconieri din Vaslui, călare pe cai și cu sulițe, au prins mistreți și căprioare în sute de lațuri. Prinși de paznici, Constantin Munteanu și Gabriel Dănilă au fost condamnați cu suspendare și obligați să plătească 9.000 de euro, dosarul ajungând la Curtea de Apel Iași.
13:00
Românii sunt responsabili de aruncarea a 2,5 milioane de tone de alimente, anual. UE ne impune reducerea risipei cu 50% până în 2030 # Adevarul.ro
România risipeste anual aproximativ 2,5 milioane de tone de alimente – echivalentul a circa 150 de kilograme pe persoană – iar reducerea acestei risipe cu 50% până în 2030 nu mai este doar o obligație europeană, ci și o responsabilitate comună pentru sănătatea publică.
12:30
Alertă la Palatul Cotroceni: o ambulanță cu pacient s-a răsturnat, la un pas să intre în gardul Administrației Prezidențiale # Adevarul.ro
Un accident spectaculos a paralizat circulația în zona Palatului Cotroceni din București, după ce o ambulanță s-a răsturnat pe carosabil în această dimineață, în jurul orei 10:00. Autospeciala se afla în misiune cu semnalele luminoase și acustice activate.
12:30
China a transmis o invitație oficială președintelui american Donald Trump pentru o întâlnire la Beijing cu liderul chinez Xi Jinping, însă Casa Albă nu a oferit încă un răspuns, scrie Financial Times.
12:30
Dmitri Medvedev, decorat de Vladimir Putin cu ordinul „Pentru merite față de Patrie” la împlinirea vârstei de 60 de ani # Adevarul.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a decorat pe vicepreședintele Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, cu ordinul „Pentru merite față de Patrie”, gradul IV, cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani.
12:30
Este adevărat că nu toate manifestările marcate de violențe mai mult sau mai puțin intense care apar în cursul unor evenimente de tipul demonstrații de protest sunt susceptibile sunt organizate în scopul de a atinge stadiul final, cel mai dramatic, al gherilei urbane.
12:30
Înmormântarea lui Charlie Kirk, pe 21 septembrie. Ceremonia va avea loc pe un stadion cu 60.000 de locuri. Trump și-a anunțat prezența # Adevarul.ro
Activistul conservator Charlie Kirk, asasinat miercuri în timpul unei dezbateri universitare, va fi comemorat pe 21 septembrie în statul Arizona, într-un eveniment la care președintele american Donald Trump și-a anunțat participarea pentru a-și onora aliatul.
12:15
Rubio discută cu Netanyahu posibilitatea anexării Cisiordaniei. Presiunile internaționale cresc # Adevarul.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio, aflat într-o vizită oficială în Israel, urmează să discute cu premierul Benjamin Netanyahu despre planul de anexare a unor părți din Cisiordania ocupată, în contextul în care mai multe state occidentale se pregătesc să recunoască oficial statul Palestina, sc
12:15
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din SUA: „M-au înjurat când eram cu cei trei copii mici” # Adevarul.ro
O româncă care a locuit mai mulți ani în Chicago, Statele Unite, a decis să se întoarcă în România, însă experiența s-a dovedit a fi diferită de așteptările ei. Femeia a împărtășit pe grupul de Facebook „Grupul Întorșilor Acasă” frustrările întâmpinate în țară, atrăgând rapid atenția internauților.
12:15
Polițiștii au reținut încă trei bărbați implicați în scandalul soldat cu un omor pe o stradă din Craiova. Procurorii au extins cercetările # Adevarul.ro
Un tânăr de 20 de ani a fost reținut de polițiști, iar alte două persoane au fost prinse sub acuzația de implicare în scandalul violent care a avut loc, vineri dimineață, în municipiul Craiova, soldat cu rănirea mai multor persoane.
Acum 6 ore
12:00
Românii nu mai vor să deschidă vreo carte: doar 7% din populație mai citește. Suntem pe ultimul loc în UE. „Cifrele sunt îngrozitoare” # Adevarul.ro
România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la consumul de carte, cu doar 7% dintre români care citesc în mod regulat. Bucureștiul absoarbe jumătate din vânzările de carte, iar tinerii sunt tot mai departe de lectură, alimentând un cerc vicios al lipsei educației și dezinformării.
12:00
Sikorski: „Nu văd doritori să lupte cu Rusia”. De ce nu ar funcționa garanțiile de securitate pentru Ucraina # Adevarul.ro
Ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a declarat la reuniunea anuală Yalta European Strategy (YES), organizată la Kiev de Fundația Viktor Pinciuk, că garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt lipsite de credibilitate în absența unei voințe reale din partea Occidentului de a intra î
11:45
Meteorologii au emis duminică o avertizare cod galben pentru intensificări ale vântului în șase județe și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, valabilă până la ora 20:00. În unele zone sunt așteptate și averse torențiale de scurtă durată, moderate cantitativ.
11:45
O singur zi de război pe scară largă cu Rusia costă Ucraina aproximativ 172 de milioane de dolari, a declarat șeful Statului Major al Forțelor Armate, Andrii Hnatov, în cadrul conferinței YES 2025, citat de Novini.Live.
11:30
Cercetătorii au rezolvat misterul primei pandemii din lume după 1.500 de ani. Bacteria Ciumei lui Iustinian a fost găsită în morminte bizantine # Adevarul.ro
Cercetătorii au confirmat pentru prima dată, prin dovezi genomice directe, bacteria care provocat Ciuma lui Iustinian, prima pandemie documentată din lume, descoperind microbul în morminte din Iordania, aproape de epicentrul epidemiei.
11:30
Scene șocante într-o biserică din Polonia. Un bărbat beat atacă preotul și distruge altarul # Adevarul.ro
Scene șocante au avut loc vineri seara la biserica parohială Sfântul Mihail Arhanghelul din Mieścisko, voievodatul Polonia Mare, când un bărbat l-a agresat pe preot și a distrus altarul
11:15
Rusia a testat racheta hipersonică Zircon în Marea Barents, în cadrul exerciţiului Zapad # Adevarul.ro
Rusia a lansat o rachetă de croazieră hipersonică Zircon asupra unei ţinte din Marea Barents, în timpul exerciţiilor militare Zapad, a anunţat duminică Ministerul rus al Apărării, notează de Interfax.
11:00
Cum relatează jurnaliștii de la The Guardian alerta militară din România provocată de dronele rusești # Adevarul.ro
Jurnaliștii de la The Guardian analizează incursiunea unei drone rusești în spațiul aerian al României, subliniind modul în care NATO și țările membre, inclusiv Polonia, își cresc vigilența la frontiera de est.
11:00
Ucraina lovește din nou în Crimeea. Nodul de comunicații al Flotei ruse din Marea Neagră, țintă a atacului # Adevarul.ro
Forțele Navale ale Ucrainei au anunțat că au lovit un nod de comunicații al Flotei ruse din Marea Neagră, amplasat pe teritoriul bazei experimentale de cercetare nr. 184 din Sevastopol, oraș aflat sub ocupație rusă.
10:45
Noapte de teroare aeriană în Ucraina. Pasagerii unui tren internațional au fost evacuați de urgență din cauza exploziilor de muniție din regiunea Kiev # Adevarul.ro
Rusia a lansat, în noaptea de 13 spre 14 septembrie, un atac masiv asupra Ucrainei. În jurul orei 21.00, rușii au folosit o rachetă balistică „Iskander”-M/KN-23 și 58 de drone de tip Shahed, „Gerbera” și altele. Informația a fost confirmată de Forțele Aeriene ucrainene.
10:30
Trageri Loto duminică, 14 septembrie. Report de peste 5,25 milioane de euro la Loto 6/49 # Adevarul.ro
Duminică, 14 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat peste 21.900 de câştiguri în valoare totală de peste 1,54 milioane de lei.
10:30
Saturn, „bijuteria cerului”, poate fi observată în septembrie. Cercetătorii recomandă să privim planeta strălucind pe cerul nopții: „O experiență pentru suflet” # Adevarul.ro
Cercetătorii îi îndeamnă pe oameni să iasă afară și să privească cerul în această toamnă, pe măsură ce Saturn devine vizibil pe tot parcursul lunii septembrie.
10:15
Înălțarea Sfintei Cruci, sărbătorită pe 14 septembrie. Obiceiurile populare care marchează începutul toamnei # Adevarul.ro
Pe 14 septembrie, Biserica Ortodoxă sărbătorește Înălțarea Sfintei Cruci, cea mai veche dintre sărbătorile creștine, cinstită prin post aspru și pelerinaje. În popor, ziua mai este cunoscută sub denumirile Cârstovul Viilor și Ziua Șarpelui, marcând sfârșitul verii și începutul toamnei.
Acum 8 ore
10:00
Tensiuni uriașe între Varșovia și Budapesta pe tema aderarii Ucrainei la UE. Polonia acuză Ungaria că „şantajează” Uniunea Europeană # Adevarul.ro
Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a acuzat sâmbătă Ungaria că „șantajează” Uniunea Europeană blocând candidatura Ucrainei la aderarea la comunitatea celor 27. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor diplomatice dintre Budapesta și Kiev.
09:45
Ianis Hagi a debutat la Alanyaspor. Ce părere și-au făcut turcii și ce notă a primit internaționalul român # Adevarul.ro
Internaționalul român nu mai evoluase oficial de patru luni de zile, timp în care s-a antrenat alături de lotul Farului Constanța.
09:45
Ionuț Moșteanu, despre incidentul cu drona rusească: „Au fost foarte aproape s-o dea jos.” Piloții F16 au avut aprobarea s-o doboare # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că avioanele F-16 ridicate pentru interceptarea dronei rusești „au fost foarte aproape să o dea jos”, dar drona a părăsit spațiul aerian românesc și s-a întors în Ucraina.
09:45
Peste un milion de oameni l-au omagia pe Charlie Kirk la Londra. Elon Musk: „Fie ripostați, fie muriți” # Adevarul.ro
Peste un milion de persoane au participat la al cincilea miting „Unite the Kingdom” organizat de Tommy Robinson pentru a-l onora pe Charlie Kirk, în timp ce peste 2,5 milioane de oameni urmăreau evenimentul în livestream.
09:30
Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs duminică dimineața, la ora locală 02:22, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
09:15
Noi atacuri ale dronelor ucrainene în Rusia. Ținte industriale la sute de kilometri de graniță # Adevarul.ro
Ucraina a intensificat atacurile cu drone de lungă distanță asupra infrastructurii energetice și industriale a Rusiei. Rafinăria de petrol Kiriși din regiunea Leningrad și fabrica Metafrax Chemicals din Perm Krai au fost lovite.
09:15
Traian Băsescu, avertisment sumbru pentru români: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României” # Adevarul.ro
„Pe 28 septembrie, Putin și ai lui pot fi la granița României” - este avertismentul lansat de fostul președinte Traian Băsescu, care atrage atenția că o victorie a forțelor pro-ruse la Chișinău ar aduce Republica Moldova sub controlul Moscovei.
09:15
Naționala României are un nou fundaș eligibil. Încă o posibilă soluție pentru Mircea Lucescu # Adevarul.ro
Fundașul născut la Haifa are o cotă de piață în valoare de 300.000 euro.
09:00
Fostul ministru de finanțe, Adrian Câciu, atac dur la Oana Dogioiu: „Minte de rupe! Să-și ceară scuze. Să nu mai vorbească în afara fișei postului” # Adevarul.ro
Fostul ministru de Finanțe și actual deputat PSD, Adrian Câciu, a lansat critici dure la adresa purtătorului de cuvânt al Guvernului, Oana Dogioiu, pe care o acuză că a depășit limitele funcției sale atunci când a vorbit despre deciziile Coaliției de Guvernare.
08:30
Chris Martin, omagiu pe Wembley pentru familia lui Charlie Kirk. Gestul a stârnit reacții împărțite pe rețelele de socializare # Adevarul.ro
Gestul său, făcut în timp ce cerea publicului „să trimită iubire” către familie şi către cei ce suferă din cauza conflictelor, a generat reacţii împărţite pe reţelele de socializare.
08:30
Valurile de căldură vor provoca un dezastru sanitar în Europa. 2,3 milioane de victime în 75 de ani. Ce se va întâmpla în România | STUDIU # Adevarul.ro
Europa riscă să înregistreze peste 2,3 milioane de decese provocate de căldura extremă până la sfârșitul secolului, dacă emisiile de gaze cu efect de seră continuă la nivelul actual. Concluzia vine dintr-un amplu studiu care avertizează că sudul continentului va fi cel mai afectat.
08:15
Când consumul devine competiție - psihologia din spatele datoriilor nejustificate. De ce cheltuim ca să-i impresionăm pe alții # Adevarul.ro
În spatele multor datorii nu stă nevoia reală, ci orgoliul. Oamenii ajung să cheltuiască bani pe care nu îi au, pentru lucruri de care nu au nevoie, doar pentru a dovedi ceva celorlalți. Respectul cumpărat durează câteva clipe, dar consecințele financiare rămân ani întregi.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.