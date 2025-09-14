Șefa diplomației UE acuză o încălcare „inacceptabilă” a suveranității României de către Rusia. Kaja Kallas condamnă intruziunea dronelor: „Escaladări imprudente”

10:30

Duminică, 14 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat peste 21.900 de câştiguri în valoare totală de peste 1,54 milioane de lei.