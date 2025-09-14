Marc Marquez a câştigat Marele Premiu al statului San Marino și e tot mai aproape de titlul mondial
Sport.ro, 14 septembrie 2025 18:50
Victorie pentru Marc Marquez în San Marino.
Acum 10 minute
19:00
Echipa portarului român s-a impus în fața formației altui tricolor, Pisa lui Marius Marin.
19:00
Premieră în Premier League. Ce s-a întâmplat în Burnley - Liverpool, meci cu final de infarct # Sport.ro
„Cormoranii” au trăit tare meciul cu Burnley.
Acum 30 minute
18:50
18:40
Omul meciului Oțelul - Botoșani, 0-1, tremură pentru derby-ul cu FCSB. A părăsit terenul "șifonat" # Sport.ro
FC Botoșani a plecat cu toate cele trei puncte de la Galați, însă bucuria victoriei cu Oțelul, scor 1-0, este umbrită de o accidentare importantă.
Acum o oră
18:30
Românul Cristi Chivu a fost martor!
18:10
Performanță extraterestră în Las Vegas! Crawford l-a învins pe Canelo și a scris o pagină unică în istoria boxului # Sport.ro
O noapte care va rămâne în analele sportului cu mănuși!
Acum 2 ore
17:50
Atleta americană a făcut cursa vieții la Tokyo.
17:40
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a # Sport.ro
Fostul atacant al naționalei Angliei și la un moment dat cel mai scump jucător britanic din istorie, traversează o perioadă de coșmar.
17:40
Ilie Dumitrescu și-a ales favoritul din Superliga: "Pariul meu!" Basarab Pandurul îl vede jucând la FCSB # Sport.ro
Caio Ferreira Martins, mijlocașul brazilian de 24 de ani adus în vară de FC Argeș, a devenit rapid unul dintre numele de referință din Superliga.
17:30
Ionuț Andrei Radu, MVP la Celta Vigo și astăzi! Integralist în La Liga, el nu are loc în naționala României # Sport.ro
Portarul care nu este convocat la echipa națională își continuă evoluțiile excelente în La Liga.
17:20
Din păcate, la formația milaneză, una în care presiunea rezultatelor e colosală, românii nu prind „rădăcini“.
17:20
Revenire neașteptată în Giulești! A amânat operația și reintră de luni în programul lui Gâlcă # Sport.ro
Într-un moment în care defensiva Rapidului este măcinată de accidentări și suspendări, Costel Gâlcă primește o veste nesperată.
Acum 4 ore
17:00
Liverpool împarte podiumul în Anglia, cu 9 puncte, la egalitate de puncte cu Arsenal.
16:50
Care Noah Lyles? Care Kishane Thompson? Cine este noul campion mondial la 100 m și ce nume bizar are # Sport.ro
Surpriză în finala de la Mondialele de la Tokyo.
16:50
Marica îl înțeapă pe Rădoi înaintea derby-ului: "Mă așteptam să-l promoveze mai mult pe transferul de un milion!" # Sport.ro
Chiar înaintea meciului direct, Ciprian Marica, acționar minoritar la Farul, i-a trimis un mesaj direct lui Mirel Rădoi, reproșându-i felul în care îl gestionează pe Luca Băsceanu, tânărul mijlocaș transferat în Bănie chiar de la constănțeni pentru suma de un milion de euro în această vară.Marica este de părere că antrenorul oltenilor ar fi trebuit să-i acorde mai multă încredere fotbalistului de 19 ani, considerat o mare speranță a fotbalului românesc."Luca Băsceanu e un jucător tânăr, de perspectivă. Atunci când ajung la forțele campionatului, cum ar fi Craiova, FCSB, Rapid, nu au răbdare sau nu primesc aceeași încredere pe care o au la Farul, spre exemplu. Mă așteptam de la Mirel Rădoi să-l promoveze mai mult", a spus oficialul Farului.Totuși, Marica a recunoscut că misiunea lui Băsceanu de a prinde un loc de titular este una dificilă, având în vedere concurența puternică de la Craiova. "Totuși, concurența e mare la Universitatea. Vedem că cei care joacă pe postul lui o fac nu bine, ci foarte bine, deci e greu. Mă aștept să primească mai multe șanse de acum înainte, pentru că e un jucător talentat", a adăugat el.Surprinzător, Marica mizează pe Craiova la titluDeși i-a reproșat lui Rădoi managementul tânărului jucător, Ciprian Marica a avut un discurs neașteptat de laudativ la adresa Universității Craiova, pe care o vede drept principala favorită la câștigarea campionatului în acest sezon."La Craiova se simte ceva! O fi titlul, n-o fi… Cu Mirel Rădoi pus pe fapte mari văd că scriu istorie cei de aici. Mă bucur și pentru Mihai Rotaru, care are nevoie de performanță. Ar fi frumos ca Universitatea Craiova să fie campioană. Sper să câștige campionatul. Craiova are o echipă frumoasă, cu un stadion superb. Te simți fotbalist să joci la Craiova", a afirmat reprezentantul Farului.Luca Băsceanu a fost prezentat oficial la Universitatea Craiova pe 1 iulie 2025, după ce oltenii au plătit aproximativ 1 milion de euro. La momentul transferului, Victor Becali îl compara pe tânărul mijlocaș cu Adrian Mutu la început de carieră, numindu-l "un jucător de mare perspectivă". Până acum, Băsceanu a fost folosit cu intermitențe de Mirel Rădoi, care a preferat să ruleze lotul numeros pe care îl are la dispoziție în meciurile din Superliga și Conference League.
16:40
Lovitură grea pentru Dinamo! Kopic și-a pierdut "perla" de 400.000 de euro înaintea meciului cu Petrolul # Sport.ro
Dinamo se confruntă cu probleme neașteptate înaintea confruntării de luni seară cu Petrolul Ploiești.
16:40
„Motanul” și urmașul său? Bogdan Stancu, comparat cu un „tricolor” activ: „Mi s-a mai spus” # Sport.ro
România a scăpat printre degete o victorie uriașă în Cipru, scor 2-2, dar a descoperit un nou erou ofensiv.
16:30
Atleta americană este deja dublă campioană olimpică.
16:20
George Pușcaș i-a spus "nu" lui Iordănescu și bate palma în Portugalia! Unde e așteptat atacantul naționalei # Sport.ro
George Pușcaș, atacantul în vârstă de 29 de ani, este foarte aproape de a-și găsi un nou angajament după despărțirea de formația turcă Bodrumspor.
15:30
Michael Olise (23 de ani) impresionează la Bayern Munchen. Mai multe echipe importante din Europa au pus ochii pe starul francez și vor să-l transfere de la campioana Germaniei.
15:20
Fostul campion mondial la box Ricky Hatton a murit la vârsta de 46 de ani, potrivit Press Association.
15:10
Alexander Isak, OUT din lotul lui Liverpool la primul meci după transferul record. Motivul invocat de Arne Slot # Sport.ro
Alexander Isak (25 de ani) a fost cumpărat de Liverpool de la Newcastle, în ultima zi a ferestrei de transferuri, însă atacantul suedez va mai aștepta pentru debut.
15:10
Manchester City - Manchester United, pe VOYO, de la 18:30! Echipe probabile + cel mai pariat scor in Anglia! - Analiza lui Dan Chilom # Sport.ro
Derby-ul orașului Manchester, se dispută astăzi de la ora 18:30, între City și United.
Acum 6 ore
14:30
Ianis Hagi a debutat, sâmbătă, în fotbalul din Turcia. Mijlocașul român a jucat aproximativ jumătate de oră pentru Alanyaspor în victoria de pe terenul lui Konyaspor, scor 2-1.
14:10
Mircea Lucescu (80 de ani) a avut o întâlnire cu șefii FRF, imediat după egalul cu Cipru (2-2).
14:10
Toate meciurile de duminică din Ligue 1 se văd LIVE pe VOYO: PSG - Lens și Rennes - Lyon sunt cele mai tari dueluri # Sport.ro
Toate meciurile de duminică din Ligue 1 se văd LIVE pe VOYO.
14:00
Jucătorii români, experți în voleuri! Pantilimon și Gardoș i-au desemnat: „A dat de mai mult ori” # Sport.ro
Costel Pantilimon și Florin Gardoș au vorbit despre jucătorii români care aveau execuții spectaculoase din voleu.
13:50
Gică Hagi a vorbit în premieră despre posibilitatea de a prelua naționala României după criza primei reprezentative sub comanda lui Mircea Lucescu.
13:30
Cum o numește Csikszereda pe FCSB înaintea meciului direct: "Actuala echipă, denumită cu patru litere..." # Sport.ro
FK Csikszereda - FCSB, duel în premieră în fotbalul românesc, duminică, de la ora 21:00, în a noua etapă din Superliga.
13:20
După rezultatele din etapa a șasea din Liga 2, avem un nou lider.
13:10
Ianis Hagi a debutat pentru Alanyaspor, iar presa din Turcia a reacționat imediat după debutul lui.
Acum 8 ore
12:50
Carlo Ancelotti a numit singura echipă pe care ar mai antrena-o după ce pleacă de la naționala Braziliei # Sport.ro
Carlo Ancelotti (66 de ani) a preluat la finalul sezonului trecut naționala Braziliei, alături de care va participa la Cupa Mondială de anul viitor.
12:50
Rămas fără echipă după despărțirea de FC Botoșani, Romario Benzar (33 de ani) și-a găsit un nou angajament.
12:10
Real Madrid merge direct la FIFA! Xabi Alonso a fost enervat la culme de decizia arbitrului: „Mă faci să vorbesc prost” # Sport.ro
Xabi Alonso a protestat vehement în urma eliminării lui Dean Huijsen din partida cu Real Sociedad.
12:00
Cu doar trei puncte obținute în primele trei etape din Serie A, Cristi Chivu are parte de un start de sezon foarte complicat la Inter, iar acum se pregătește de primul duel din Champions League.
11:40
Gică Hagi (60 de ani) ar putea fi din nou o soluție pentru banca tehnică a echipei naționale, dacă România nu va prinde Campionatul Mondial din 2026.
11:20
Eroul etapei în Premier League: a insistat să joace cu o umflătură de mărimea unei mingi de golf # Sport.ro
Lucas Digne (32 de ani), fundașul lui Aston Villa, a suferit o accidentare în timpul meciului cu Everton, însă a ținut să rămână pe teren până la final. Partida s-a încheiat la egalitate, 0-0.
11:10
Oțelul - FC Botoșani se va vedea în format LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 15:45.
11:10
Carlo Ancelotti nu s-a ferit când a fost întrebat despre Neymar: ”Nu există nicio discuție! Asta vreau” # Sport.ro
Aflat în lotul preliminar pentru a juca împotriva Chile şi apoi Bolivia în meciurile de calificare pentru Cupa Mondială din 2026, Neymar nu a fost în cele din urmă inclus în lista lui Carlo Ancelotti în ultimele meciuri internaţionale.
Acum 12 ore
11:00
Jurgen Klopp (58 de ani) a plecat de la Liverpool în vara anului 2024, după nouă ani petrecuți la club.
10:40
Universitatea Craiova - Farul Constanța, LIVE TEXT de la 18:00. Oltenii încearcă să se desprindă de Rapid # Sport.ro
Universitatea Craiova - Farul Constanța, meci contând pentru etapa a noua din Superliga, se joacă pe Stadionul Ion Oblemenco, duminică, de la ora 18:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.
10:20
Ianis Hagi a debutat în campionatul Turciei cu o victorie în tricoul lui Alanyaspor, 2-1 contra lui Konyaspor, în runda a cincea din Super Lig.
10:20
Fotbalistul a fost lăudat de Chivu, chiar dacă Inter a pierdut dramatic cu Juventus: „Asta ne poate oferi” # Sport.ro
Cristi Chivu a scos în evidentă unul dintre oamenii săi de bază după înfrângerea cu Juventus.
10:00
Csikszereda - FCSB, ora 21:00, LIVE TEXT. Campioana poate pune capăt crizei din Superligă # Sport.ro
Meciul dintre Csikszereda și FCSB poate fi urmărit de la ora 21:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.
09:40
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, e impresionat de un jucător transferat de echipa sa în această vară.
09:40
Jose Mourinho (62 de ani) a fost demis de la Fenerbahce la finalul lunii august, la scurtă vreme după eliminarea din Champions League.
09:10
Burnley - Liverpool, LIVE pe VOYO de la 16:00. "Cormoranii" vizează revenirea în fotoliul de lider # Sport.ro
Burnley - Liverpool, primul meci de duminică al etapei a patra din Premier League, începe la ora 16:00 și va fi transmis în direct de VOYO.
09:00
Marius Baciu a numit antrenorul din Superliga care ar putea fi demis în următoarea perioadă.
08:40
Telenovela Mario Tudose continuă, chiar dacă FCSB și FC Argeș nu au ajuns la o înțelegere până la urmă.
08:40
Inter Miami, echipa lui Lionel Messi, a suferit un eșec drastic în Major League Soccer, 0-3 contra lui Charlotte.
