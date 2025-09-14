Marc Marquez a câştigat Marele Premiu al statului San Marino și e tot mai aproape de titlul mondial

16:50

Chiar înaintea meciului direct, Ciprian Marica, acționar minoritar la Farul, i-a trimis un mesaj direct lui Mirel Rădoi, reproșându-i felul în care îl gestionează pe Luca Băsceanu, tânărul mijlocaș transferat în Bănie chiar de la constănțeni pentru suma de un milion de euro în această vară.Marica este de părere că antrenorul oltenilor ar fi trebuit să-i acorde mai multă încredere fotbalistului de 19 ani, considerat o mare speranță a fotbalului românesc."Luca Băsceanu e un jucător tânăr, de perspectivă. Atunci când ajung la forțele campionatului, cum ar fi Craiova, FCSB, Rapid, nu au răbdare sau nu primesc aceeași încredere pe care o au la Farul, spre exemplu. Mă așteptam de la Mirel Rădoi să-l promoveze mai mult", a spus oficialul Farului.Totuși, Marica a recunoscut că misiunea lui Băsceanu de a prinde un loc de titular este una dificilă, având în vedere concurența puternică de la Craiova. "Totuși, concurența e mare la Universitatea. Vedem că cei care joacă pe postul lui o fac nu bine, ci foarte bine, deci e greu. Mă aștept să primească mai multe șanse de acum înainte, pentru că e un jucător talentat", a adăugat el.Surprinzător, Marica mizează pe Craiova la titluDeși i-a reproșat lui Rădoi managementul tânărului jucător, Ciprian Marica a avut un discurs neașteptat de laudativ la adresa Universității Craiova, pe care o vede drept principala favorită la câștigarea campionatului în acest sezon."La Craiova se simte ceva! O fi titlul, n-o fi… Cu Mirel Rădoi pus pe fapte mari văd că scriu istorie cei de aici. Mă bucur și pentru Mihai Rotaru, care are nevoie de performanță. Ar fi frumos ca Universitatea Craiova să fie campioană. Sper să câștige campionatul. Craiova are o echipă frumoasă, cu un stadion superb. Te simți fotbalist să joci la Craiova", a afirmat reprezentantul Farului.Luca Băsceanu a fost prezentat oficial la Universitatea Craiova pe 1 iulie 2025, după ce oltenii au plătit aproximativ 1 milion de euro. La momentul transferului, Victor Becali îl compara pe tânărul mijlocaș cu Adrian Mutu la început de carieră, numindu-l "un jucător de mare perspectivă". Până acum, Băsceanu a fost folosit cu intermitențe de Mirel Rădoi, care a preferat să ruleze lotul numeros pe care îl are la dispoziție în meciurile din Superliga și Conference League.