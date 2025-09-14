Momente de panică pentru Mirel Rădoi! Antrenorul a primit primul ajutor după meciul cu Farul
Sport.ro, 14 septembrie 2025 21:50
Universitatea Craiova a câștigat cu 2-0 în fața celor de la Farul, în etapa a 9-a din Superliga.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 30 minute
21:50
Momente de panică pentru Mirel Rădoi! Antrenorul a primit primul ajutor după meciul cu Farul # Sport.ro
Universitatea Craiova a câștigat cu 2-0 în fața celor de la Farul, în etapa a 9-a din Superliga.
21:50
Verdictul specialistului! Marius Avram a tranșat cele două faze controversate din U Cluj - Rapid # Sport.ro
Finalul meciului dintre Universitatea Cluj și Rapid, încheiat 0-0, a fost unul încins, cu giuleștenii cerând vehement două lovituri de la 11 metri în minutele 88 și 89.
Acum o oră
21:40
Fotbalistul lui Dinamo convocat la națională și-a setat obiectivul: ”Asta am eu în minte” # Sport.ro
”Câinii” se pregătesc de meciul cu Petrolul Ploiești din Superligă.
21:30
Csikszereda și FCSB se duelează în etapa a 5-a din Superligă, iar atmosfera din tribune a fost una încinsă încă din start.
Acum 2 ore
21:10
Într-un moment în care actuala echipă a oltenilor e pe val, pe locul 1 în Superliga noastră, fanii și-au manifestat susținerea pentru un om cu un loc aparte în istoria fotbalului craiovean.
21:10
Andrei Chindriș a debutat la noua echipă! Meci cu eterna campioană care are 14 titluri consecutive și gol marcat de un alt român # Sport.ro
Fundașul român a schimbat campionatul în această toamnă.
21:10
Basarab Panduru, impresionat de un atacant din Superliga: "Lua opt milioane de euro pe el, dacă avea 24 de ani!" # Sport.ro
Universitatea Craiova și-a continuat parcursul perfect în campionat, victorie cu 2-0 în fața Farului.
21:00
Universitatea Craiova continuă să impresioneze în acest început de sezon, iar după victoria cu Farul Constanța, scor 2-0, oltenii se mențin în fruntea Superligii.
20:40
Fotbalistul a plecat cu scandal din "Ștefan cel Mare".
20:40
Steven Nsimba continuă să facă spectacol în tricoul Universității Craiova.
Acum 4 ore
20:00
Atleta noastră a încercat să se califice în finala probei de aruncare a ciocanului.
20:00
Meciul dintre Csikszereda și FCSB, programat de la ora 21:00 și transmis LIVE TEXT pe Sport.ro, aduce o surpriză în tabăra campioanei României.
19:50
Cristi Pustai, fostul tehnician al Gloriei Bistrița, se întoarce la origini.
19:50
Patrick Vieira sună adunarea la Genoa și amenință Como: "Avem calitatea necesară să îi batem! Suntem puternici" # Sport.ro
Patrick Vieira a analizat-o în detaliu pe Como.
19:30
Marele nostru pugilist are o carieră impresionantă în spate.
19:30
Gimnasta de 18 a mai produs un rezultat cu adevărat valoros, după prestațiile ei excelente, anul trecut, în același oraș, la Jocurile Olimpice.
19:20
„Tigroaicele“ au avut o prestație încântătoare, în etapa a doua din EHF Champions League.
19:20
Răzvan Sava (23 de ani) a fost din nou titular în poarta lui Udinese și, deși echipa sa a câștigat cu 1-0 pe terenul celor de la Pisa și a urcat pe locul 3 în Serie A, portarul român nu a scăpat de criticile dure ale presei din Peninsulă.
19:00
Echipa portarului român s-a impus în fața formației altui tricolor, Pisa lui Marius Marin.
19:00
Premieră în Premier League. Ce s-a întâmplat în Burnley - Liverpool, meci cu final de infarct # Sport.ro
„Cormoranii” au trăit tare meciul cu Burnley.
18:50
Marc Marquez a câştigat Marele Premiu al statului San Marino și e tot mai aproape de titlul mondial # Sport.ro
Victorie pentru Marc Marquez în San Marino.
18:40
Omul meciului Oțelul - Botoșani, 0-1, tremură pentru derby-ul cu FCSB. A părăsit terenul "șifonat" # Sport.ro
FC Botoșani a plecat cu toate cele trei puncte de la Galați, însă bucuria victoriei cu Oțelul, scor 1-0, este umbrită de o accidentare importantă.
18:30
Românul Cristi Chivu a fost martor!
Acum 6 ore
18:10
Performanță extraterestră în Las Vegas! Crawford l-a învins pe Canelo și a scris o pagină unică în istoria boxului # Sport.ro
O noapte care va rămâne în analele sportului cu mănuși!
17:50
Atleta americană a făcut cursa vieții la Tokyo.
17:40
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a # Sport.ro
Fostul atacant al naționalei Angliei și la un moment dat cel mai scump jucător britanic din istorie, traversează o perioadă de coșmar.
17:40
Ilie Dumitrescu și-a ales favoritul din Superliga: "Pariul meu!" Basarab Pandurul îl vede jucând la FCSB # Sport.ro
Caio Ferreira Martins, mijlocașul brazilian de 24 de ani adus în vară de FC Argeș, a devenit rapid unul dintre numele de referință din Superliga.
17:30
Ionuț Andrei Radu, MVP la Celta Vigo și astăzi! Integralist în La Liga, el nu are loc în naționala României # Sport.ro
Portarul care nu este convocat la echipa națională își continuă evoluțiile excelente în La Liga.
17:20
Din păcate, la formația milaneză, una în care presiunea rezultatelor e colosală, românii nu prind „rădăcini“.
17:20
Revenire neașteptată în Giulești! A amânat operația și reintră de luni în programul lui Gâlcă # Sport.ro
Într-un moment în care defensiva Rapidului este măcinată de accidentări și suspendări, Costel Gâlcă primește o veste nesperată.
17:00
Liverpool împarte podiumul în Anglia, cu 9 puncte, la egalitate de puncte cu Arsenal.
16:50
Care Noah Lyles? Care Kishane Thompson? Cine este noul campion mondial la 100 m și ce nume bizar are # Sport.ro
Surpriză în finala de la Mondialele de la Tokyo.
16:50
Marica îl înțeapă pe Rădoi înaintea derby-ului: "Mă așteptam să-l promoveze mai mult pe transferul de un milion!" # Sport.ro
Chiar înaintea meciului direct, Ciprian Marica, acționar minoritar la Farul, i-a trimis un mesaj direct lui Mirel Rădoi, reproșându-i felul în care îl gestionează pe Luca Băsceanu, tânărul mijlocaș transferat în Bănie chiar de la constănțeni pentru suma de un milion de euro în această vară.Marica este de părere că antrenorul oltenilor ar fi trebuit să-i acorde mai multă încredere fotbalistului de 19 ani, considerat o mare speranță a fotbalului românesc."Luca Băsceanu e un jucător tânăr, de perspectivă. Atunci când ajung la forțele campionatului, cum ar fi Craiova, FCSB, Rapid, nu au răbdare sau nu primesc aceeași încredere pe care o au la Farul, spre exemplu. Mă așteptam de la Mirel Rădoi să-l promoveze mai mult", a spus oficialul Farului.Totuși, Marica a recunoscut că misiunea lui Băsceanu de a prinde un loc de titular este una dificilă, având în vedere concurența puternică de la Craiova. "Totuși, concurența e mare la Universitatea. Vedem că cei care joacă pe postul lui o fac nu bine, ci foarte bine, deci e greu. Mă aștept să primească mai multe șanse de acum înainte, pentru că e un jucător talentat", a adăugat el.Surprinzător, Marica mizează pe Craiova la titluDeși i-a reproșat lui Rădoi managementul tânărului jucător, Ciprian Marica a avut un discurs neașteptat de laudativ la adresa Universității Craiova, pe care o vede drept principala favorită la câștigarea campionatului în acest sezon."La Craiova se simte ceva! O fi titlul, n-o fi… Cu Mirel Rădoi pus pe fapte mari văd că scriu istorie cei de aici. Mă bucur și pentru Mihai Rotaru, care are nevoie de performanță. Ar fi frumos ca Universitatea Craiova să fie campioană. Sper să câștige campionatul. Craiova are o echipă frumoasă, cu un stadion superb. Te simți fotbalist să joci la Craiova", a afirmat reprezentantul Farului.Luca Băsceanu a fost prezentat oficial la Universitatea Craiova pe 1 iulie 2025, după ce oltenii au plătit aproximativ 1 milion de euro. La momentul transferului, Victor Becali îl compara pe tânărul mijlocaș cu Adrian Mutu la început de carieră, numindu-l "un jucător de mare perspectivă". Până acum, Băsceanu a fost folosit cu intermitențe de Mirel Rădoi, care a preferat să ruleze lotul numeros pe care îl are la dispoziție în meciurile din Superliga și Conference League.
16:40
Lovitură grea pentru Dinamo! Kopic și-a pierdut "perla" de 400.000 de euro înaintea meciului cu Petrolul # Sport.ro
Dinamo se confruntă cu probleme neașteptate înaintea confruntării de luni seară cu Petrolul Ploiești.
16:40
„Motanul” și urmașul său? Bogdan Stancu, comparat cu un „tricolor” activ: „Mi s-a mai spus” # Sport.ro
România a scăpat printre degete o victorie uriașă în Cipru, scor 2-2, dar a descoperit un nou erou ofensiv.
16:30
Atleta americană este deja dublă campioană olimpică.
16:20
George Pușcaș i-a spus "nu" lui Iordănescu și bate palma în Portugalia! Unde e așteptat atacantul naționalei # Sport.ro
George Pușcaș, atacantul în vârstă de 29 de ani, este foarte aproape de a-și găsi un nou angajament după despărțirea de formația turcă Bodrumspor.
Acum 8 ore
15:30
Michael Olise (23 de ani) impresionează la Bayern Munchen. Mai multe echipe importante din Europa au pus ochii pe starul francez și vor să-l transfere de la campioana Germaniei.
15:20
Fostul campion mondial la box Ricky Hatton a murit la vârsta de 46 de ani, potrivit Press Association.
15:10
Alexander Isak, OUT din lotul lui Liverpool la primul meci după transferul record. Motivul invocat de Arne Slot # Sport.ro
Alexander Isak (25 de ani) a fost cumpărat de Liverpool de la Newcastle, în ultima zi a ferestrei de transferuri, însă atacantul suedez va mai aștepta pentru debut.
15:10
Manchester City - Manchester United, pe VOYO, de la 18:30! Echipe probabile + cel mai pariat scor in Anglia! - Analiza lui Dan Chilom # Sport.ro
Derby-ul orașului Manchester, se dispută astăzi de la ora 18:30, între City și United.
14:30
Ianis Hagi a debutat, sâmbătă, în fotbalul din Turcia. Mijlocașul român a jucat aproximativ jumătate de oră pentru Alanyaspor în victoria de pe terenul lui Konyaspor, scor 2-1.
Acum 12 ore
14:10
Mircea Lucescu (80 de ani) a avut o întâlnire cu șefii FRF, imediat după egalul cu Cipru (2-2).
14:10
Toate meciurile de duminică din Ligue 1 se văd LIVE pe VOYO: PSG - Lens și Rennes - Lyon sunt cele mai tari dueluri # Sport.ro
Toate meciurile de duminică din Ligue 1 se văd LIVE pe VOYO.
14:00
Jucătorii români, experți în voleuri! Pantilimon și Gardoș i-au desemnat: „A dat de mai mult ori” # Sport.ro
Costel Pantilimon și Florin Gardoș au vorbit despre jucătorii români care aveau execuții spectaculoase din voleu.
13:50
Gică Hagi a vorbit în premieră despre posibilitatea de a prelua naționala României după criza primei reprezentative sub comanda lui Mircea Lucescu.
13:30
Cum o numește Csikszereda pe FCSB înaintea meciului direct: "Actuala echipă, denumită cu patru litere..." # Sport.ro
FK Csikszereda - FCSB, duel în premieră în fotbalul românesc, duminică, de la ora 21:00, în a noua etapă din Superliga.
13:20
După rezultatele din etapa a șasea din Liga 2, avem un nou lider.
13:10
Ianis Hagi a debutat pentru Alanyaspor, iar presa din Turcia a reacționat imediat după debutul lui.
12:50
Carlo Ancelotti a numit singura echipă pe care ar mai antrena-o după ce pleacă de la naționala Braziliei # Sport.ro
Carlo Ancelotti (66 de ani) a preluat la finalul sezonului trecut naționala Braziliei, alături de care va participa la Cupa Mondială de anul viitor.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.