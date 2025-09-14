Panduru a dat cel mai dur verdict pentru FCSB, după remiza cu Csikszereda

15:20

Sesiunea de duminică seară de la Campionatele Mondiale de Atletism de la Tokyo se încheie cu finalele din proba de 100 m, cea feminină este programată de la ora 16:13, iar cea masculină de la 16:20. Americanca Melissa Jefferson-Wooden are cel mai bun timp, 10, 73 s, iar la masculin Kishane Thompson și Kenneth Bednarek nu au putut fi departajați. ambii terminând în 9,85 s.Campionatele Mondiale de atletism sunt transmise în România de Eurosport și HBO MaxUPDATE 15:04. ...