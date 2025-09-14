Zeci de mii de persoane au protestat în Turcia faţă de reprimarea principalului partid de opoziţie. Demonstraţiile au avut loc înaintea unei audieri cruciale pentru CHP, a cărui conducere ar putea fi revocată

21:40

O fabrică de coniac. O echipă importantă de fotbal. Supermarketuri. Benzinării. Bănci. O fabrică de textile. Un post de televiziune. Un hotel. O reţea de telefonie mobilă. Un cazinou. O fermă de caviar şi sturioni. O serie de site-uri de minare criptografică. Imperiul în expansiune al holdingului Sheriff ar fi probabil unul dintre cele mai mari şi mai bogate de la periferia Europei – dacă cineva ar putea calcula cât valorează de fapt această afacere secretă, scrie Financial Times într-un articol semnat de Polina Ivanova în care conglomeratul care domină Transnistria este descris drept „compania ce controlează o ţară”. Numai că, acum, Sheriff trece prin cea mai gravă provocare de la înfiinţare. Războiul din Ucraina a tăiat accesul holdingului la portul Odesa şi la gazul rusesc gratuit, surse vitale pentru imperiul construit de oligarhul Viktor Guşan. Iar pentru Chişinău există acum o oportunitate de schimbare a statu-quo-ului într-o regiune care ani de zile i-a creat probleme, arată Financial Times.