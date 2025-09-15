Amazon testează inteligenţa artificială ca ghid pentru cumpărători, prin funcţia ”Ascultă rezumatul”
News.ro, 15 septembrie 2025 06:40
Amazon a lansat în această vară o nouă funcţie numită ”Ascultă rezumatul” (Hear the Highlights), care oferă rezumate audio generate de inteligenţa artificială despre produse. Acestea se bazează pe catalogul Amazon, pe recenziile clienţilor şi pe informaţii disponibile online şi sunt disponibile acum pentru toţi clienţii din Statele Unite, acoperind peste un milion de produse, relatează CNBC.
• • •
Acum 15 minute
07:10
Marele campion la nataţie David Popovici, deţinătorul titlului olimpic la 200 metri liber şi dublu medaliat cu aur la Campionatele Mondiale de la Singapore din acest an, împlineşte, luni, 21 de ani.
Acum 30 minute
07:00
UniCredit ar putea vinde participaţia la Commerzbank unei bănci din afara UE, spune CEO-ul Andrea Orcel # News.ro
Directorul general al UniCredit, Andrea Orcel, a declarat pentru publicaţia germană Frankfurter Allgemeine Zeitung că banca italiană ar putea lua în considerare vânzarea participaţiei sale de 26% la Commerzbank către un cumpărător din afara Uniunii Europene, dacă ar primi o ofertă avantajoasă şi dorită de acţionari, transmite Reuters.
07:00
SUA: La câteva zile după arestarea a sute de sud-coreeni, Donald Trump insistă că muncitorii străini sunt „bineveniţi” în Statele Unite # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat că muncitorii străini trimişi în Statele Unite sunt „bineveniţi” şi că nu doreşte să „sperie” investitorii, la 10 zile după ce sute de sud-coreeni au fost arestaţi la un punct de lucru din Georgia, relatează The Guardian.
Acum o oră
06:50
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat, duminică seară, că forţele ucrainene au avansat în sectoarele de frontieră din nordul regiunii Sumî, o zonă în care trupele ruse încearcă de luni de zile să-şi consolideze poziţiile, relatează Reuters.
06:40
06:30
Misiunea permanentă a Coreei de Nord la Naţiunile Unite a afirmat că statutul ţării ca stat nuclear este ireversibil, denunţând cererile „anacronice” ale SUA privind denuclearizarea, a relatat luni agenţia de presă oficială KCNA, potrivit Reuters.
Acum 2 ore
06:20
Protest al sindicaliştilor din administraţia publică, luni, în Capitală. Protestatarii spun că vor fi primiţi la discuţii de premierul Ilie Bolojan # News.ro
Sindicaliştii din administraţia publică protestează luni în Capitală, nemulţumiţi că măsurile anunţate de Executiv vor duce la un blocaj generalizat în acest sector de activitate. Ei ameninţă cu greva generală dacă aceste măsuri vor fi adoptate. Reprezentanţii protestatarilor afimă că au fost invitaţi luni, la discuţii cu premierul Ilie Bolojan.
06:10
Mai multe ONG-uri au făcut apel luni către state şi companii, în special cele europene, să pună capăt „comerţului cu coloniile ilegale” ale Israelului în teritoriile palestiniene ocupate. Peste 80 de organizaţii, printre care Liga Drepturilor Omului şi Oxfam, au publicat cu această ocazie un raport intitulat „Comerţul cu coloniile ilegale: cum statele şi companiile străine permit Israelului să pună în aplicare politica sa de colonizare ilegală”, relatează AFP.
06:10
Startupurile din domeniul apărării din Europa atrag miliarde de dolari, pe fondul curselor de înarmare aflate în desfăşurare # News.ro
Startupurile europene din domeniul apărării atrag tot mai mult capital privat, pe fondul angajamentelor Uniunii Europene şi Marii Britanii de a-şi majora drastic cheltuielile militare, în timp ce NATO a ridicat recent ţinta de cheltuieli de securitate la 5% din PIB, transmite CNBC.
05:50
Echipa României a învins El Salvador, scor general 3-1, în Santa Tecla, şi va evolua în Play-off-urile Grupei Mondiale I.
05:40
Firmele financiare americane promit investiţii de 1,7 miliarde dolari în Marea Britanie înaintea vizitei lui Trump # News.ro
Guvernul britanic a anunţat sâmbătă investiţii noi în valoare de peste 1,25 miliarde lire sterline (1,69 miliarde dolari) din partea unor mari companii financiare americane, inclusiv PayPal, Bank of America, Citigroup şi S&P Global, înaintea vizitei de stat a preşedintelui Donald Trump, transmite Reuters.
Acum 4 ore
05:10
Rezerva Federală a Statelor Unite intră într-o săptămână crucială, cu independenţa politicii sale monetare pusă la îndoială # News.ro
Rezerva Federală (Fed) a Statelor Unite se pregăteşte de şedinţa de politică monetară din 16–17 septembrie, într-un moment de tensiune istorică: o contestaţie în instanţă privind demiterea guvernatoarei Lisa Cook şi un vot grăbit în Senat pentru confirmarea nominalizatului preşedintelui Donald Trump, Stephen Miran, pe un loc vacant din Consiliul Guvernatorilor, transmite Reuters.
Acum 6 ore
02:10
Un bărbat cu nume aparent românesc, acuzat de vandalizarea unor sinagogi cu „fluide corporale”, va fi audiat luni de o instanţă din Londra # News.ro
Poliţia britanică a acuzat un bărbat de 37 de ani - cu nume aparent românesc - de distrugere criminală, motivată religios, după o serie de vandalizări „revoltătoare” comise asupra unor sinagogi şi clădiri evreieşti din nord-vestul Londrei, relatează Reuters.
01:40
Secretarul de stat Marco Rubio s-a rugat la Zidul Plângerii. Netanyahu salută „puterea” relaţiilor cu SUA, în timp ce intensifică bombardamentele asupra oraşului Gaza. Qatarul adună luni liderii din regiune şi vrea sancţionarea Israelului # News.ro
Ajuns duminică în Israel, secretarul de stat american Marco Rubio s-a dus mai întâi la Zidul Plângerii, în timp ce Israelul şi-a intensificat ofensiva împotriva oraşului Gaza. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că vizita lui Rubio în Israel demonstrează soliditatea legăturilor dintre cele două ţări, după ce atacurile israeliene din Doha împotriva Hamas au stârnit numeroase critici. Qatarul a îndemnat comunitatea internaţională să „înceteze politica dublului standard” faţă de Israel şi să-l sancţioneze pe Netanyahu. Luni, liderii arabi şi musulmani au un summit la Doha pentru a condamna atacurile israeliene, relatează AFP şi Reuters.
Acum 8 ore
00:50
Procesul fostului preşedinte brazilian de extremă dreapta Jair Bolsonaro „nu a fost o vânătoare de vrăjitoare”, a asigurat duminică actualul şef al statului brazilian, Luiz Inácio Lula da Silva, ca răspuns la criticile omologului său american Donald Trump, relatează AFP.
00:40
Zeci de mii de persoane au protestat în Turcia faţă de reprimarea principalului partid de opoziţie. Demonstraţiile au avut loc înaintea unei audieri cruciale pentru CHP, a cărui conducere ar putea fi revocată # News.ro
Zeci de mii de persoane au demonstrat duminică la Ankara, în ajunul unei audieri cruciale pentru CHP, principalul partid de opoziţie, ai cărui lideri ar putea fi îndepărtaţi din cauza unei acuzaţii de fraudă electorală, relatează AFP.
00:20
Băsescu, întrebat dacă România poate face mai mult decât a făcut până acum pentru forţele pro-europene din Moldova: Nu mai poate face nimic acum. România a făcut ce a trebuit. Acum este rândul moldovenilor să-şi facă treaba # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat, întrebat dacă România poate face mai mult decât a făcut până acum pentru forţele pro-europene, în perspectiva alegerilor parlamentare din 28 septembrie, din Republica Moldova, că nu mai poate face nimic acum. „România a făcut ce a trebuit. Acum este rândul moldovenilor să-şi facă treaba”, a spus Băsescu.
00:00
Echipa spaniolă FC Barcelona a întrecut duminică seara, acasă, formaţia Valencia, cu scorul de 6-0. Meciul a contat pentru etapa a patra din La Liga.
14 septembrie 2025
23:50
Echipa italiană AC Milan a dispus duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, de formaţia Bologna, în etapa a treia din Serie A.
23:40
Echipa greacă PAOK Salonic, condusă de tehnicianul român Răzvan Lucescu, a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea OFI Creta, în etapa a treia din campionatul grec.
23:40
Suspectul în cazul împuşcării lui Charlie Kirk nu cooperează cu autorităţile, declară guvernatorul statului Utah. Anchetatorii încearcă să afle motivul crimei # News.ro
Bărbatul arestat pentru uciderea activistului de dreapta Charlie Kirk nu cooperează cu autorităţile, dar anchetatorii încearcă să stabilească motivul crimei vorbind cu prietenii şi familia sa, a declarat duminică guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, la ABC News, relatează Reuters.
Acum 12 ore
23:00
EuroBasket2025: Campioana mondială Germania a câştigat şi titlul european, după o finală dramatică cu Turcia # News.ro
Campioana mondială en-titre Germania a câştigat, duminică, finala EuroBasket2025, cu Turcia, scor 88-83 (40-46). Este al doilea titlu continental pentru Germania, după cel obţinut în 1993. Turcia a jucat în premieră o finală EuroBasket.
23:00
Partidul de extremă dreapta AfD şi-a triplat scorul electoral în landul Renania de Nord-Westfalia, din vestul Germaniei # News.ro
Partidul de extremă dreapta Alternative für Deutschland (AfD) şi-a triplat scorul duminică,la alegerile locale din regiunea industrială Renania de Nord-Westfalia (vest), cea mai populată din Germania, potrivit primelor estimări, relatează AFP şi Reuters.
23:00
Echipa FK Csikszereda a terminat la egalitate duminică seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa campioană, FCSB, în etapa a noua din Superligă.
22:50
Moşteanu, despre incidentul cu drona de la Tulcea: Va trebui să ne obişnuim cu astfel de incidente / Trebuie să descurajăm astfel de provocări şi asta putem face doar fiind bine coordonaţi cu aliaţii şi bine echipaţi # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că românii trebuie să se obişnuiască „cu incidente” de genul celui de sămbătă, din judeţul Tulcea, când o dronă a Federaţiei Ruse a intrat în spaţiul aerian naţional, dar a adăugat că trebuie descurajate „astfel de provocări” şi acest lucru poate fi făcut doar „fiind bine coordonaţi cu aliaţii” şi „bine echipaţi”.
22:40
Kievul revendică atacuri asupra reţelei feroviare ruse, soldate cu cel puţin 3 morţi, şi un atac asupra unei uzine chimice. Ucraina a lansat peste 360 de drone în cursul nopţii # News.ro
Ucraina este responsabilă de două operaţiuni de sabotaj efectuate în acest weekend asupra reţelei feroviare ruse, care s-au soldat cu cel puţin trei morţi, a declarat duminică o sursă din cadrul serviciului de informaţii al armatei ucrainene (GUR) într-un mesaj transmis AFP.
22:30
Sébastien Ogier (Toyota) s-a impus duminică în Chile, obţinând a cincea victorie din acest sezon în Campionatul Mondial de Raliuri. El i-a devansat în lupta pentru podium pe Elfyn Evans (Toyota) şi Adrien Fourmaux (Hyundai). Octuplul campion mondial se află în fruntea clasamentului campionatului, cu 2 puncte avans faţă de Evans.
22:10
Băsescu, despre incidentul din România cu drona rusească: Trebuia doborâtă/ A fost o greşeală că nu i s-a demonstrat Rusiei că poate fi lovită drona/ Decât F-16, puteam folosi mult mai eficient unităţile de luptă Ghepard, destinate luptei antiaeriene # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat, duminică seară, despre incidentul cu drona rusească intrată neautorizat în spaţiul aerian românesc, că aceasta trebuia doborâtă. „Mai bine decât F-16, puteau fi folosite mult mai eficient unităţile de luptă Ghepard, destinate atacurilor antiaeriene”, a punctat Băsescu. Potrivit acestuia, a fost o greşeală că nu i s-a demonstrat Rusiei că poate fi lovită drona. În opinia fostului preşedinte, cel mai mare risc acum este „decredibilizarea capacităţii de apărare a ţării”, în condiţiile în care „această dronă ne-a fost trimisă ca să ne testeze”. Băsescu spune că modul de reacţie al Armatei Române „nu face decât să pună sub semnul intrebării şi pentru aliaţi, şi pentru ruşi, dar mai ales pentru populaţie capacitatea acesteia de a lichida astfel de riscuri”.
22:00
Cupa Davis: Tricolorii au pierdut meciul de dublu. Scorul întâlnirii El Salvador – România a devenit 1-2 # News.ro
Echipa Bogdan Pavel / Mircea-Alexandru Jecan a pierdut, duminică, meciul de dublu al întâlnirii El Salvador – România, astfel că scorul general a devenit 1-2.
21:40
Financial Times descrie povestea Sheriff, imperiul de afaceri care a capturat Transnistria. Compania se clatină însă, după ce regiunea separatistă a rămas fără gazul rusesc gratuit. Ar putea fi un moment-cheie pentru Moldova # News.ro
O fabrică de coniac. O echipă importantă de fotbal. Supermarketuri. Benzinării. Bănci. O fabrică de textile. Un post de televiziune. Un hotel. O reţea de telefonie mobilă. Un cazinou. O fermă de caviar şi sturioni. O serie de site-uri de minare criptografică. Imperiul în expansiune al holdingului Sheriff ar fi probabil unul dintre cele mai mari şi mai bogate de la periferia Europei – dacă cineva ar putea calcula cât valorează de fapt această afacere secretă, scrie Financial Times într-un articol semnat de Polina Ivanova în care conglomeratul care domină Transnistria este descris drept „compania ce controlează o ţară”. Numai că, acum, Sheriff trece prin cea mai gravă provocare de la înfiinţare. Războiul din Ucraina a tăiat accesul holdingului la portul Odesa şi la gazul rusesc gratuit, surse vitale pentru imperiul construit de oligarhul Viktor Guşan. Iar pentru Chişinău există acum o oportunitate de schimbare a statu-quo-ului într-o regiune care ani de zile i-a creat probleme, arată Financial Times.
21:30
Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti, convocat la MAE în cazul încălcării spaţiului naţional de o dronă rusească, la trei zile de la convocarea după incidentul din Polonia/ MAE: Act inacceptabil şi iresponsabil, o violare a suveranităţii României # News.ro
Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat, duminică, la Ministerul Afacerilor Externe în cazul încălcării spaţiului aerian naţional de o dronă rusească, la trei zile de la convocarea diplomatului după incidentul din Polonia. Partea română a transmis protestul „ferm” faţă de acest „act inacceptabil şi iresponsabil, ce reprezintă o violare a suveranităţii României”. Potrivit MAE, astfel de „situaţii recurente” determină „escaladarea şi amplificarea ameninţărilor la adresa situaţiei de securitate regionale”. MAE a solicitat părţii ruse să ia „neîntârziat” toate măsurile pentru „a evita pe viitor încălcarea spaţiului aerian al României”.
21:30
Echipa spaniolă Osasuna a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia Rayo Vallecano, în etapa a patra din La Liga.
21:00
Cupa Davis: România a câştigat şi al doilea meci al confruntării cu El Salvador. Este 2-0 pentru echipa tricoloră # News.ro
Echipa României conduce El Salvador, scor 2-0, în întâlnirea din cadrul Grupei Mondiale II. Al doilea meci de simplu, întrerupt noaptea trecută din cauza vremii nefavorabile, a fost câştigat duminică de Gabriel Gheţu cu scorul de 6-1, 2-6, 6-2. În momentul întreruperii jocului din cauza vremii, Gheţu îl conducea pe César Cruz cu 6-1, 2-6, 5-2.
20:50
Turul Spaniei: Haos în ultima etapă. Cursa, oprită definitiv la 56 de kilometri de sosirea oficială din cauza manifestanţilor pro-palestinieni # News.ro
Ultima etapă a Turului Spaniei a fost oprită definitiv la 56 de kilometri de sosire din cauza manifestanţilor pro-palestinieni de pe străzile Madridului. Conducerea cursei a decis să nu mai continue etapa. De asemenea, nu a existat podiumul protocolar, relatează AFP.
20:00
Echipa Universitatea Craiova a învins, duminică, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea Farul Constanţa, în etapa a noua din Superligă.
19:50
Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti, convocat la MAE în cazul încălcării spaţiului naţional de o dronă rusească / MAE: Act inacceptabil şi iresponsabil, ce reprezintă o violare a suveranităţii României / Solicitările MAE # News.ro
Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat, duminică, la Ministerul Afacerilor Externe în cazul încălcării spaţiului aerian naţional de o dronă rusească. Partea română a transmis protestul „ferm” faţă de acest „act inacceptabil şi iresponsabil, ce reprezintă o violare a suveranităţii României”. Potrivit MAE, astfel de „situaţii recurente” determină „escaladarea şi amplificarea ameninţărilor la adresa situaţiei de securitate regionale”. MAE a solicitat părţii ruse să ia „neîntârziat” toate măsurile pentru „a evita pe viitor încălcarea spaţiului aerian al României”.
19:40
Handbal masculin: CSM Constanţa, calificare facilă în turul II al European Cup, după dubla cu Parnassos Strovolou # News.ro
Echipa de handbal masculin CSM Constanţa s-a calificat duminică, pe teren propriu, în turul secund al European Cup, cu dublă victorie în faţa formaţiei cipriote Parnassos Strovolou Nicosia.
19:40
Ursula von der Leyen: „Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian al României este încă o dată o încălcare flagrantă a suveranităţii UE şi o ameninţare gravă la adresa securităţii regionale” # News.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacţionat duminică la incidentul pătrunderii unei drone ruseşti în spaţiul aerian al României, afirmând că reprezintă o „încălcare flagrantă a suveranităţii UE şi o ameninţare gravă la adresa securităţii regionale”. În declaraţia sa postată pe X, ea a transmis şi un mesaj de solidaritate în limba română.
19:40
Ciclism: Cesare Chesini a câştigat Turul României / Radoslaw Fratczak, învingător în ultima etapă # News.ro
Etapa finală a Turului României 2025 s-a încheiat, duminică, cu Radosław Frątczak şi Cesare Chesini sărbătorind după 14 tururi pe circuitul urban din Bucureşti. În timp ce polonezul de la Voster ATS Team a obţinut victoria la sprint pe Bulevardul Libertăţii, Chesini, de la echipa italiană MBH Bank Ballan CSB, şi-a apărat tricoul galben şi a devenit câştigătorul general al celei de-a 57-a ediţii a Turului României.
19:20
Arbitrii Ionuţ Coza şi Andrei Florin Chivulete vor conduce la centru ultimele meciuri ale etapei a noua a Superligii, care se vor disputa luni.
19:10
Gimnastică: Sabrina Maneca Voinea, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Paris # News.ro
Gimnasta Sabrina Maneca Voinea a câştigat, duminică, medalia de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Paris, penultima etapă din circuit. La bârnă şi la sărituri, gimnasta tricoloră nu s-a calificat în finale.
19:00
Ministrul Apărării afirmă că piloţii au avut autorizarea să doboare drona rusească intrată neautorizat în spaţiul aerian naţional, dar au decis să nu deschidă focul atunci când au evaluat riscurile/ Moşteanu: Decizie de profesionalism şi responsabilitate # News.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, afirmă că a discutat cu „colegii” implicaţi în operaţiunea de sâmbătă seară, chiar şi cu pilotul care a condus formaţia de aeronave F-16 ridicate de la sol după ce o dronă rusească a pătruns neautorizat în spaţiul naţional. Potrivit lui Moşteanu, piloţii „au avut autorizarea să doboare drona”, însă atunci când au avut „contact direct au evaluat riscurile colaterale şi au decis să nu deschidă focul”. „E o decizie de profesionalism şi responsabilitate”, a punctat Moşteanu. Ministrul a precizat că aprobarea doborârii dronelor „este dată de comandantul militar al operaţiunii”.
18:40
Handbal feminin: CSM Bucureşti – FTC Budapesta, scor 31-28, în etapa a II-a din grupa B a Ligii Campionilor # News.ro
Campioana CSM Bucureşti a obţinut duminică, pe teren propriu, prima victorie din grupa B a Ligii Campionilor, scor 31-28 (12-14), cu FTC Budapesta. Omoregie a marcat 8 goluri pentru campioana României.
18:30
Serie A: Victorie pentru Atalanta; Răzvan Sava s-a impus în „duelul românilor” din Pisa – Udinese # News.ro
Echipa italiană Atalanta Bergamo a învins duminică, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Lecce, în etapa a treia din Serie A. În meciul dintre Pisa şi Udinese, oaspeţii – cu Răzvan Sava titular, s-au impus cu scorul de 1-0.
18:30
Premier League: Burnley – FC Liverpool 0-1, campiona s-a impus in extremis, cu gol în minutul 90+6 # News.ro
Campioana Angliei. FC Liverpool a învins duminică, în deplasare, scor 1-0, formaţia Burnley, în etapa a patra din Premier League.
Acum 24 ore
18:20
Victor Negrescu anunţă că a cerut CE ca România să găzduiască Hubul European de Securitate la Marea Neagră: Mă aştept la noi sancţiuni ferme împotriva Rusiei. În această logică, noi trebuie să ne afirmăm ca un lider puternic în regiune # News.ro
Europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu anunţă că a solicitat Comisiei Europene ca România să găzduiască Hubul European de Securitate la Marea Neagră. Demersul, susţinut de toţi eurodeputaţii români pro-europeni, are loc în contextul incidentelor cu drone din ultimele zile, care arată „cât de important” este că România nu este singură, ci face parte din NATO şi din Uniunea Europeană. Europarlamentarul afirmă că această structură va proteja „rutele comerciale”, porturile româneşti, în special Portul Constanţa, dar şi resursele de petrol şi gaze, va eficientiza acţiunile de deminare şi va asigura României „un plus de securitate”, „mai multe oportunităţi” de dezvoltare economice şi bani europeni suplimentari. „Mă aştept ca în lunile următoare comunitatea internaţională să vină cu noi sancţiuni ferme împotriva Federaţiei Ruse pentru a scădea, spre exemplu, capacitatea de producţie a dronelor. În această logică, noi trebuie să ne afirmăm ca un lider puternic în regiune”, mai spune Negrescu.
17:50
Echipa FC Botoşani a învins duminică, în deplasare, scor 1-0, gruparea gălăţeană Oţelul, în etapa a noua din Superligă.
17:40
Ministrul polonez de externe: „Interesant este că toate dronele care au intrat în ţară erau nefuncţionale, ceea ce îmi sugerează că Rusia a încercat să ne testeze fără a declanşa un război” / Keith Kellogg, sfat pentru europeni: Nu-l presaţi pe Trump! # News.ro
Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat pentru The Guardian că incursiunea dronelor ruseşti în spaţiul aerian polonez de săptămâna trecută a fost o încercare a Kremlinului de a testa reacţiile NATO prin escaladări treptate, care să nu provoace o reacţie pe scară largă.
17:10
Echipa spaniolă Celta Vigo a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea catalană Girona. La Celta, portarul român Ionuţ Radu a fost integralist.
17:00
Incendiu puternic la mansarda unui bloc din Constanţa / Un bărbat a fost transportat în stare gravă la spital - FOTO, VIDEO # News.ro
Un puternic incendiu a izbucnit, duminică după amiază, la mansarda unui bloc din municipiul Constanţa, iar la faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenţie. Un bărbat care era inconştient a fost transportat la Spitalul Judeţean Constanţa.
