Sector 4 | Primăria vrea să reabiliteze baza sportivă nefuncțională de pe Șoseaua Olteniței, în asociere cu Agenția Națională pentru Sport. Proiect similar, adoptat cu aproape 5 ani în urmă

16:00

Dosarul unui accident mortal produs de un polițișt băut, care a intrat cu viteză, cu mașina, pe contrasens și a lovit doi tineri din București este tărăgănat de nouă luni de procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov, scrie Libertatea. Sâmbătă, pe 30 noiembrie 2024, Andrei şi Andreea au plecat cu maşina din […] The post Libertatea: Procurorii din Brașov tărăgănează un dosar în care un tânăr de 21 de ani din București a fost ucis de un polițist băut appeared first on Buletin de București.