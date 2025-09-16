Musicalul „My Fair Lady”, în regia lui Ion Caramitru, la Teatrul de Operetă

14:30

350 de locuri de parcare pentru biciclete vor fi date în folosință, în șapte parcări noi. Înscrierile se fac din această noapte, de la ora 00:00, pe site-ul Administrației Comerciale Sector 6. Locurile se vor da pe principiul „primul venit primul servit". Pot fi închiriate cel mult două locuri de apartament, dacă domiciliul sau reședința […]