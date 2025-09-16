Musicalul „My Fair Lady”, în regia lui Ion Caramitru, la Teatrul de Operetă
Buletin de București, 16 septembrie 2025 10:20
Musicalul „My Fair Lady" revine pe scena Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian" pe 18, 20 și 21 septembrie. Spectacolul de joi începe la ora 19:00, iar cele de sâmbătă și duminică de la ora 18:00. Eelevii și studenții au bilete cu preț redus, în cadrul campaniei „Back to school". Biletele pot fi […]
• • •
Acum o oră
10:20
Musicalul „My Fair Lady" revine pe scena Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian" pe 18, 20 și 21 septembrie. Spectacolul de joi începe la ora 19:00, iar cele de sâmbătă și duminică de la ora 18:00. Eelevii și studenții au bilete cu preț redus, în cadrul campaniei „Back to school". Biletele pot fi […]
Acum 4 ore
08:40
Conectarea liniilor de tramvai 21 și 32 de la Unirii, pasată la Primăria Sectorului 4. Proiect: „Lucrarea nu poate fi realizată independent de consolidarea plașeului” # Buletin de București
Proiectul pentru extinderea liniei de tramvai în Piața Unirii ar urma să fie finanțat și realizat de Primăria Sectorului 4, în asociere cu Primăria Generală, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe masa Consiliului Local. Astfel, instituția condusă de Daniel Băluță ar urma să preia documentațiile tehnice de la municipalitate și să se ocupe de […]
08:30
Metrorex deschide porțile dispeceratului central, în Săptămâna Europeana a Mobilității. Evenimentul are loc, sâmbătă, 20 septembrie 2025. Evenimentul este dedicat celor care vor să descopere culisele transportului subteran din București. Participarea este posibilă doar pe baza înscrierii prealabile, prin completarea formularului dedicat, care poate fi accesat aici. Locurile sunt limitate la 100 de persoane. Cei […]
08:30
Epic Heroes, la Circul Metropolitan. Coloane sonore celebre sunt cântate de Orchestra Simfonică București # Buletin de București
Bucureștiul devine scena unui concert special destinat întregii familii: Hollywood în București! Prima ediție, Epic Heroes, este un spectacol în care se ascultă muzică de film, coloanele sonore ale jocurilor sau îndrăgitele desene animate japoneze. Evenimentul are loc pe 5 noiembrie 2025, la Circul Metropolitan, de la ora 19:30. Orchestra Simfonică București dă viață, la […]
08:20
ILFOV | Amenințări cu moartea la Periș, după ce nepoata primarului, patroana Școlarii Veseli SRL, ar urma să primească fosta grădiniță: „Vin peste voi și vă dau foc” # Buletin de București
Amenințări cu moartea în Comuna Periș după ce un consilier local USR a semnalat public intenția Primăriei de a închiria „fosta grădiniță din Brătulești", pe o perioadă de 5 ani, la un preț care ar putea porni de la 1,5 euro pe metru pătrat. În proiectul de hotărâre de la care a pornit scandalul, inițiat […]
08:20
ASPA | Campanie de sterilizări și microcipări gratuite, pentru câinii și pisicile de rasă comună # Buletin de București
În Capitală, se derulează o nouă campanie de sterilizări gratuite pentru câinii și pisicile de rasă comună, cu și fără aparținător. De asemenea, în cadrul acestei campanii, au loc și microcipări gratuite. Sterilizări și microcipări gratuite pentru câini • clinica veterinară Vet4Life, str. Matei Voievod nr. 55, sector 2; • clinica veterinară mobilă Hands & […]
07:10
Restricții de circulație, la ieșirea din Capitală. Se fac lucrări de reparații pe breteaua de legătură între A0 și A2 # Buletin de București
CNAIR anunță restricții de circulație, începând de marți, 16 septembrie 2025, ora 09:00, și până joi, 18 septembrie 2025, ora 23:00, pe breteaua de legătură dintre Autostrada A0 și Autostrada A2, calea către Constanța. Măsură este luată pentru efectuarea lucrărilor de reparații asfaltice. În perioada în care se vor executa aceste lucrări, traficul va fi […]
Acum 24 ore
18:20
A început ultima săptămână din Festivalul Enescu 2025. Revenirea Marthei Argerich, cu casa închisă # Buletin de București
A început ultima săptămână din Festivalul Enescu 2025 și, chiar dacă mai multe dintre evenimentele marcante sunt deja sold out, încă se mai găsesc bilete la unele spectacole care nu trebuie ratate. Printre spectacolele care se joacă cu casa închisă se numără revenirea Marthei Argerich cu Orchestra Filarmonică din Monte-Carlo, Cristian Măcelaru cu Orchestre National […]
12:50
Sector 4 | Primăria vrea să reabiliteze baza sportivă nefuncțională de pe Șoseaua Olteniței, în asociere cu Agenția Națională pentru Sport. Proiect similar, adoptat cu aproape 5 ani în urmă # Buletin de București
Primăria Sectorului 4 își propune, din nou, să reabiliteze baza sportivă, în prezent nefuncțională, de pe Șoseaua Olteniței. Un proiect în acest sens va fi supus la votul consilierilor locali, la aproape cinci ani de la o hotărâre similară, ce prevedea asocierea cu Ministerul Transporturilor și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila", în vederea […]
12:40
După dezvăluirile BdB, Robert Negoiță retrage proiectul pentru „prima școală construită după Revoluție” # Buletin de București
Joi, pe 11 septembrie, edilul Sectorului 3 Robert Negoiță a convocat o ședință de Consiliu Local extraordinară, care ar avut loc astăzi, 15 septembrie. Pe ordinea de zi se aflau doar două proiecte. Unul dintre ele era cel privind darea în folosință a celei mai noi școli din București, aflată pe strada Victor Brauner, lângă […]
12:10
TERMOFICARE | Peste 1.000 de blocuri rămân fără apă caldă. Reparațiile afectează în principal Sectorul 4 # Buletin de București
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. a anunțat, luni, că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare și reparații pe conductele rețelei termice, în mai multe zone din Capitală. Intervențiile au durate diferite de realizare, în funcție de complexitatea fiecărei lucrări. Sectorul 1, fără apă caldă până joi Pe bulevardul Ion Mihalache, […]
12:00
Sute de sindicaliști din administrația publică locală mărșăluiesc, luni, 15 septembrie, în centrul Capitalei, în cadrul unui protest masiv față de măsurile de austeritate ale Guvernului. Angajații din primării și consilii județene s-au adunat în Piața Victoriei și se pregătesc să pornească pe traseul stabilit, având ca destinație finală Palatul Parlamentului. Aici urmează să depună […]
Ieri
09:50
Sector 3 | Tarife mai mari cu 200% pentru ridicarea și depozitarea vehiculelor parcate ilegal pe locurile de reședință și cele destinate persoanelor cu handicap # Buletin de București
Consiliul Local al Sectorului 3 intenționează să majoreze tarifele pentru ridicarea, transportul și depozitarea mașinilor parcate ilegal. Măsura, propusă printr-un proiect de hotărâre, vizează în principal vehiculele parcate pe locurile de reședință și pe cele rezervate persoanelor cu handicap, precum și pe drumurile publice administrate de Consiliul Local. Proiectul de hotărâre, care urmează să fie […]
08:20
Primăria Sectorului 5 risipește 51.000 de euro pe servicii de parfumare | Spotmedia # Buletin de București
Primăria Sectorului 5, una dintre cele mai sărace din București, a cheltuit o sumă considerabilă pentru servicii de parfumare. Astfel, administrația publică a decis să aloce bani pentru parfumarea a 26 de spații din sediile sale, potrivit Spotmedia. Contractul, semnat în 2023, prevede servicii de „aromaterapie" și „împrospătare a aerului" pentru un buget de peste […]
08:10
METEO | Vreme caldă, săptămâna aceasta, în Capitală. Joi, temperaturile mai scad # Buletin de București
Meterorologii anunță vreme caldă, săptămâna aceasta, la București. Nu sunt condiții de ploaie, iar temperaturile maxime ajung până la 28… 29 de grade. Luni, 15 septembrie, valorile termice vor fi ușor mai mari față de normele specifice perioadei. Cerul va avea înnorări pe parcursul zilei când vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată, dar […]
08:10
VIDEO | „Șantierul-melc” de la Centura Buftea. Drumul leagă Autostrada București cu județul Dâmbovița # Buletin de București
Șantierul Centurii Buftea, un proiect la peste 55 de milioane de euro fără TVA, se află într-un stadiu incipient, cu un avans fizic de 6.76% și financiar de 1.84%, la aproape un an de la semnarea acordului contractual. Lucrările, care au un termen de finalizare în 2027, vizează construcția unui drum de 5,77 kilometri care […]
14 septembrie 2025
21:20
Sector 6 | Terenuri noi de sport, cu acces gratuit pentru cetățeni, în afara orelor # Buletin de București
Un teren nou de sport a fost inaugurat la Școala Modulară nr. 168, alături de alte două reabilitate la Liceul Marin Preda. Accesul este gratuit pentru comunitate, în afara programului școlar, iar autoritatea locală promite încă nouă terenuri noi, în perioada următoare, anunță Administrația Domeniului Public Sector 6. Un teren nou de fotbal a fost […]
18:30
ASPA | Târg de adopții căței, la o cafenea din București. Continuă campania de sterilizări gratuite # Buletin de București
Un nou târg de adopții are loc sâmbătă, 20 septembrie, la cafeneaua Tucano Coffee de pe Calea Dorobanți. 15 căței de la ASPA vor fi prezenți, în intervalul orar 10:00 – 16:00, în speranța că-și vor găsi o familie. În aceeași zi, clinica veterinară mobilă Hands & Paws Vet ajunge în Sectorul 1, pentru sterilizări gratuite. Târg […]
15:40
Contestaţii la licitația pentru extinderea Magistralei 4. Una a fost depusă chiar de câştigătorul primului lot, din care fac parte două companii cercetate de procurori # Buletin de București
Cei doi ofertanți ai licitației pentru extinderea Magistralei 4, lotul Gara de Nord – Eroii Revoluţiei, au depus contestaţii la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC), după ce Primăria Sectorului 4 a desemnat câștigătorul, scrie Economedia.ro. Este vorba despre filială poloneză a companiei Gulemark și asocierea turco-bulgară desemnată câștigătoare, Dogus Insaat Ve Ticaret A.S. […]
13:40
FOTO | Ambulanță cu pacient, răsturnată pe Șoseaua Cotroceni, în urma unui accident. Traficul a fost restricționat # Buletin de București
O ambulanță ce transporta un pacient a fost răsturnată pe Șoseaua Cotroceni, în urma unui accident rutier produs în această dimineață la Piața Leu. Traficul a fost restricționat complet de pe Șoseaua Cotroceni, de la Piața Leu către Splaiul Independenței, anunță Poliția Capitalei. Accident rutier pe Șoseaua Cotroceni. A fost implicată o ambulanță cu pacient […]
11:10
Apa Nova | Furnizarea apei reci se întrerupe pentru lucrări de modernizare. Care sunt zonele afectate # Buletin de București
Furnizarea apei reci de la Apa Nova se întrerupe pentru lucrări de modernizare și de intervenție. Compania are programate întreruperi în perioada 15-19 septembrie. Furnizarea apei reci se întrerupe în următoarele zone: Sector 1 – lipsă presiune si tulburime din data de 16.09.2025, ora 23:30 si până la data de 17.09.2025, ora 06:30. Sector 2 -lipsa apă […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Ministrul Educaţiei, despre şcolile din Capitală care au program „mascat” în trei schimburi: Dacă există această problemă, trebuie să fie semnalată de părinți către Inspectorat. Este ilegal # Buletin de București
Cu toate că, oficial, nicio școală din Capitală nu învață în trei schimburi, cel puțin două unități școlare au „program decalat". În această situație se află și Școala nr. 195 Hamburg, cea mai mare din București. În realitate, „programul decalat" este doar o denumire diferită pentru cel în trei schimburi, interzis de Legea Învățământului, începând […]
08:50
Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Care sunt zonele afectate # Buletin de București
Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în perioada 15 – 21 septembrie, în mai multe zone din București, Ilfov și Giurgiu. Întreruperile sunt necesare din cauza lucrărilor de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Sistările programate se vor face pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții, în bune condiții. Unde […]
08:40
Cafeneaua BdB | „Moarte pe două roți”. Sorin Ene, expert în condus defensiv, despre pericolul trotinetelor electrice în București # Buletin de București
Peste 140 de accidente rutiere cu trotinete electrice au avut loc în București în primele șase luni ale acestui an, dintre care 30 au fost grave, soldate cu doi morți și zeci de răniți. Într-unul dintre cazuri, o femeie de 69 de ani a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni. În […]
13 septembrie 2025
22:30
Restricţii de circulaţie intră în vigoare de luni, 15 septembrie, pe strada Mitropolit Ivireanu şi strada Justiţiei, din zona Pieței Constituției. Măsura este luată pentru buna desfăşurare a proclamării locale a canonizării Sfântului Mărturisitor Sofian de la Antim, transmite Brigada Rutieră. Restricţii de circulaţie în zona Bisericii Antim Astfel, traficul rutier va fi restricționat în […]
19:10
Primăria Capitalei va finanţa Pasajul Apărătorii Patriei, alături de Primăria Sectorului 4. Proiectul de asociere, pe masa consilierilor locali # Buletin de București
Și Primăria Capitalei va contribui la Pasajul Apărătorii Patriei. Primăria Sectorului 4 își propune să se asocieze cu municipalitatea în vederea finanțării și realizării investiției, la comun. Un proiect de hotărâre în acest sens va ajunge pe masa consilierilor locali în ședința de joi, 18 septembrie, la o săptămână de la conferința de presă susținută […]
14:20
Stadiul lucrărilor la Palatul Universității. Tronsonul Facultății de Istorie ar urma să fie finalizat până la sfârșitul anului # Buletin de București
Lucrările la Palatul Universității avansează, cu 80% din tronsonul aferent Facultății de Istorie finalizat. Acesta ar urma să fie dat spre recepție până la finalul anului, transmite Unibuc, în urma unei vizite pe șantier. Ce lucrări se efectuează la Palatul Universității Investiția se ridică la 435 milioane lei, fonduri asigurate în principal prin Programul Național […]
13:30
22 de linii de transport public vor avea trasee modificate duminică, pentru desfășurarea competiției „Turul României”. Vor funcționa și patru linii navetă # Buletin de București
22 de linii de transport public sunt modificate temporat și sunt înființate patru linii navetă, pentru a permite desfășurarea competiției de ciclism „Turul României,
10:50
Evenimentele „Stagiune muzicală estivală” și „Cinema în aer liber” au ajuns la final. Primăria Sectorului 3 încheie în acest weekend seria concertelor și proiecțiilor de cinema organizate anul acesta în parcurile Alexandru Ioan Cuza și Titan. În opt weekenduri de stagiune, „Trăiește muzica!” a fost conceptul care a adus împreună artiști și spectatori în jurul […] The post Sector 3 | Final de „Stagiune muzicală estivală” și „Cinema în aer liber” appeared first on Buletin de București.
10:40
Garda de Mediu: 85% din deșeurile generate în Capitală ajung la groapă netratate. Doar 12% sunt reciclate # Buletin de București
Doar 15% din deșeurile din Capitală, care ajung la groapa de gunoi, sunt tratate, potrivit unui control tematic desfășurat de Garda de Mediu, la începutul lunii. În plus, Capitala rămâne cu mult în urma țintelor de reciclare. Mai exact, doar 12% din deșeurile generate în București sunt și reciclate, când ținta este de 50%, transmite […] The post Garda de Mediu: 85% din deșeurile generate în Capitală ajung la groapă netratate. Doar 12% sunt reciclate appeared first on Buletin de București.
08:30
Noi amenzi pentru tăierile ilegale de arbori din Capitală, lansate în consultare publică. Modificări pentru persoanele fizice și juridice deopotrivă # Buletin de București
Noile norme de protecție a spațiilor verzi din Capitală au fost lansate în consultare publică de către Primăria Municipiului București. Se propun amenzi de până la 100 ori pentru persoanele fizice care defrişează arbori fără aviz, însă sancțiunea maximă pentru cele juridice se înjumătățește, pentru a fi în concordanță cu Ordonanța de Urgență 2/2001. Documentul […] The post Noi amenzi pentru tăierile ilegale de arbori din Capitală, lansate în consultare publică. Modificări pentru persoanele fizice și juridice deopotrivă appeared first on Buletin de București.
07:30
22 de linii de transport public vor avea trasee modificate duminică, pentru desfășurarea competiției „Turul României”. Vor funcționa și patru linii navetă # Buletin de București
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) modifică temporar 22 de linii de transport public și înființează temporar patru linii navetă. Măsura este luată pentru a permite desfășurarea competiției de ciclism „Turul României, Etapa V”, programată duminică, 14 septembrie 2025. Cursa va avea loc pe Bd. Libertății, Bd. Națiunile Unite, Str. B. P. Hașdeu, Str. […] The post 22 de linii de transport public vor avea trasee modificate duminică, pentru desfășurarea competiției „Turul României”. Vor funcționa și patru linii navetă appeared first on Buletin de București.
06:00
Sector 6 | S-au încheiat lucrările la strada Amilcar Săndulescu. Tronsonul de drum se dă în folosință pe 13 septembrie # Buletin de București
Primăria Sectorului 6 a finalizat lucrările la strada Amilcar Săndulescu. Reabilitarea a început în luna iulie, a acestui an si va fi redată circulației pe 13 septembrie. Strada Amilcar Săndulescu are acum: Strada Amilcar Săndulescu s-a închis pentru lucrări de reparații, în luna iulie Strada Amilcar Săndulescu s-a închis de luni, 14 iulie, pentru lucrări […] The post Sector 6 | S-au încheiat lucrările la strada Amilcar Săndulescu. Tronsonul de drum se dă în folosință pe 13 septembrie appeared first on Buletin de București.
12 septembrie 2025
16:00
Bucureștenii au pierdut 150 de ore în trafic, în 2024. Capitala este de un deceniu pe locul 5 în lume la congestia traficului. Totuși, durata medie a unei călătorii a scăzut | Green Report. # Buletin de București
Bucureștiul este pe locul 5 în lume în ceea ce privește congestia traficului, cu 48% nivelul de congestie, potrivit unui raport prezentat în cadrul Conferința Green Report privind transportul sustenabil. Clasamentul este realizat anul de compania olandeză de aparatură GPS TomTom. Anul trecut, au fost analizate 501 orașe. Pe primul loc mondial la capitolul congestia […] The post Bucureștenii au pierdut 150 de ore în trafic, în 2024. Capitala este de un deceniu pe locul 5 în lume la congestia traficului. Totuși, durata medie a unei călătorii a scăzut | Green Report. appeared first on Buletin de București.
15:30
Schimbări în mersul trenurilor. Durată mai scurtă pentru călătoriile de la București la Constanța | Club feroviar # Buletin de București
Schimbări în mersul trenurilor vor fi implementate din decembrie. Pe ruta București-Constanța (Magistrala 800), durata călătoriei se va scurta odată cu intrarea în vigoare a noului program. În prezent, trenul IR 1583 București Nord-Constanța străbate cei 225 km în 2 ore și 29 de minute. El va fi înlocuit de la 14 decembrie de IR […] The post Schimbări în mersul trenurilor. Durată mai scurtă pentru călătoriile de la București la Constanța | Club feroviar appeared first on Buletin de București.
14:00
Patru universuri sonore, de la Boulez și Enescu la Grieg, Liszt, Klimt și Avital, vineri la Festivalul Enescu # Buletin de București
Pe 12 septembrie 2025, Festivalul Internațional George Enescu propune publicului patru universuri sonore, de la Boulez și Enescu la Grieg, Liszt, Klimt și Avital. Ultimele bilete sunt disponibile online, în platforma Eventim.ro, în format fizic, în lanțul de librării Cărturești și la intrarea în sala de concert. Ziua muzicală începe la ora 16:30, la Ateneul Român, […] The post Patru universuri sonore, de la Boulez și Enescu la Grieg, Liszt, Klimt și Avital, vineri la Festivalul Enescu appeared first on Buletin de București.
12:00
Mai mulți fani ai lui Călin Georgescu vor să blocheze azi Autostrada București-Pitești cu tiruri # Buletin de București
Mai mulți fani ai lui Călin Georgescu vor să blocheze din nou Autostrada București-Pitești, vineri, 12 septembrie. Inițiativa aparține bărbatului care a mai blocat-o o dată și în iulie. Mobilizarea s-a făcut prin intermediul rețelelor de socializare, în special Tik-Tok. Vor să blocheze din nou Autostrada București-Pitești The post Mai mulți fani ai lui Călin Georgescu vor să blocheze azi Autostrada București-Pitești cu tiruri appeared first on Buletin de București.
00:40
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: „Putem să trăim în București fără Pădurea Băneasa doar în condiții de cuptor cu microunde” # Buletin de București
Pădurea Băneasa este plămânul verde al Capitalei, fără de care traiul în București ar putea fi posibil doar „în condiții de cuptor cu microunde”, a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului, într-un interviu acordat Libertatea. Declarația vine în contextul în care circulația auto a fost realuată în această pădure, în urma unui contract încheiat între Romsilva […] The post Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: „Putem să trăim în București fără Pădurea Băneasa doar în condiții de cuptor cu microunde” appeared first on Buletin de București.
00:30
INVESTIGAȚIE | Școală în interes de familie. Robert Negoiță a construit, din bani publici, o școală lângă complexul rezidențial al fratelui său. Deși Primăria Sector 3 a plătit pentru construcție, va plăti chirie lunară de 18.000 de euro pentru clădirea școlii # Buletin de București
Școală ridicată chiar lângă complexul rezidențialal al lui Ionuț Negoiță „Ne-a ajutat bunul Dumnezeu și avem aici în această zonă, care se dezvoltă atât de mult, Doamne ajută, această școală nouă. Prima școală construită de la zero după Revoluție în București”, se lăuda Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, pe 8 septembrie, la deschiderea noului an […] The post INVESTIGAȚIE | Școală în interes de familie. Robert Negoiță a construit, din bani publici, o școală lângă complexul rezidențial al fratelui său. Deși Primăria Sector 3 a plătit pentru construcție, va plăti chirie lunară de 18.000 de euro pentru clădirea școlii appeared first on Buletin de București.
00:30
Expoziție de motociclete istorice și proiecții de film, în weekendul 13-14 septembrie, la „Străzi Deschise” # Buletin de București
Expoziție de motociclete istorice și proiecții de film în cadrul evenimentului „Străzi Deschise”, care revine în weekendul 13-14 septembrie pe Calea Victoriei și Calea Griviței. Sâmbătă și duminică rămân dedicate spectacolelor animate și demonstrațiilor artistice în aer liber. De asemenea, tot în aceste zile vizitatorii vor putea vedea și mai multe instalații artistice realizate integral din […] The post Expoziție de motociclete istorice și proiecții de film, în weekendul 13-14 septembrie, la „Străzi Deschise” appeared first on Buletin de București.
11 septembrie 2025
18:10
15 linii de autobuz și troleibuz, modificate în weekendul 12-14 septembrie, pentru a permite desfășurarea mai multor evenimente din București # Buletin de București
15 linii de autobuz și troleibuz, modificate în weekendul 12-14 septembrie, pentru a permite desfășurarea mai multor evenimente, anunță TBPI. Primele restricții pentru vehiculele de transport în comun vor intra în vigoare în dimineața zilei de vineri, 12 septembrie. Astfel, pentru a permite desfășurarea activităților dedicate „Zilei Pompierilor din România”, vehiculele vor circula pe trasee […] The post 15 linii de autobuz și troleibuz, modificate în weekendul 12-14 septembrie, pentru a permite desfășurarea mai multor evenimente din București appeared first on Buletin de București.
17:40
Sector 4 | Lucrările la pasajul Apărătorii Patriei avansează și ar putea fi gata la finalul lui 2026 # Buletin de București
Lucrările la pasajul rutier Apărătorii Patriei din Sectorul 4 au intrat într-o nouă etapă, odată cu turnarea a peste 200 de metri cubi de beton pentru armătura culeelor, puncte de sprijin esențiale ale construcției. Până în prezent au fost executați 46 de piloți forați, cu adâncimea de 28 de metri și diametrul de 1,5 metri, […] The post Sector 4 | Lucrările la pasajul Apărătorii Patriei avansează și ar putea fi gata la finalul lui 2026 appeared first on Buletin de București.
15:30
Aproape 100 de intersecții vor fi supravegheate, o dată cu începerea noului an școlar. MAI a prezentat noul concept pentru gestionarea traficului din București și Ilfov # Buletin de București
Un nou concept pentru gestionarea traficului din București a fost prezentat, la sediul Brigăzii Rutiere din Capitala.. 98 de intersecții vor fi dirijate de polițiști, în două momente aglomerate ale zilei. Polițiștii vor fi prezenți în 98 de intersecții aglomerate, dimineața, între orele 07:00 – 10:00 și seara, în intervalul orar 16:00 – 19:30, pentru […] The post Aproape 100 de intersecții vor fi supravegheate, o dată cu începerea noului an școlar. MAI a prezentat noul concept pentru gestionarea traficului din București și Ilfov appeared first on Buletin de București.
15:00
Sector 3 | Ieșirea din noile cartiere din zona Pallady, un calvar dimineața. „Blocurile se construiesc în continuare” # Buletin de București
Ieșirea din noile cartiere rezidențiale construite în zona Policolor/Pallady a devenit un calvar dimineața, de când a reînceput anul școlar. Pe toată străzile, mașinile stau bară la bară. Cum scapi din noile cartiere din zona Pallady: ori uiți de tine în mașină, ori mergi prin aerul toxic Ieșitul din cartier devine mai complicat pe zi […] The post Sector 3 | Ieșirea din noile cartiere din zona Pallady, un calvar dimineața. „Blocurile se construiesc în continuare” appeared first on Buletin de București.
14:30
Sector 6 | Șapte parcări noi pentru biciclete. Înscrierile încep în această noapte # Buletin de București
350 de locuri de parcare pentru biciclete vor fi date în folosință, în șapte parcări noi. Înscrierile se fac din această noapte, de la ora 00:00, pe site-ul Administrației Comerciale Sector 6. Locurile se vor da pe principiul „primul venit primul servit”. Pot fi închiriate cel mult două locuri de apartament, dacă domiciliul sau reședința […] The post Sector 6 | Șapte parcări noi pentru biciclete. Înscrierile încep în această noapte appeared first on Buletin de București.
12:00
Sector 6 | Bazinul de înot al Școlii 311 se deschide pentru public. Programul complet # Buletin de București
Bazinul de înot al Școlii 311 se deschide pentru public. Primăria Sectorului 6 a anunțat programul complet. Bazinul se deschide la finalul acestei luni. Programul bazinului de înot este următorul: Ce activități se organizează Elevii Școlii 311 beneficiază de 100 de locuri gratuite, prin rotație, pe parcursul anului școlar iar abonamentele sunt flexibile pentru copii, […] The post Sector 6 | Bazinul de înot al Școlii 311 se deschide pentru public. Programul complet appeared first on Buletin de București.
11:40
Târg de produse tradiționale, în curtea Ministerului Agriculturii. Ce pot degusta și cumpăra vizitatorii # Buletin de București
Un târg de produse tradiționale va avea loc, în perioada 11 – 13 septembrie 2025, între orele 09:00 – 19:00, în curtea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Târgul de Produse și Gusturi Tradiționale aduce 35 de producători locali care păstrează vii rețetele tradiționale și oferă vizitatorilor ocazia de a degusta și cumpăra produse autentice. Vizitatorii […] The post Târg de produse tradiționale, în curtea Ministerului Agriculturii. Ce pot degusta și cumpăra vizitatorii appeared first on Buletin de București.
10:50
Sector 5 | Controale pentru combaterea ambroziei. 36.000 de lei au plătit proprietarii de terenuri care nu respectă legea # Buletin de București
Poliția Locală a Sectorului 5 a început o nouă serie de controale, pentru combaterea ambroziei. Pe raza sectorului, au fost identificate 34 de terenuri cu ambrozie. În urma verificărilor, efectuate pe raza Sectorului 5, au fost aplicate 46 de somații și au fost încheiate 20 de procese verbale. Amenzile au ajuns la 36.000 de lei. […] The post Sector 5 | Controale pentru combaterea ambroziei. 36.000 de lei au plătit proprietarii de terenuri care nu respectă legea appeared first on Buletin de București.
10:30
Stenograme | Directorul general și directorul comercial al ELCEN ar fi împărțit mita de 1,5 milioane de euro ca pe o pizza: „Mâncăm toți! Câte-o felie” # Buletin de București
Directorul general și directorul comercial al ELCEN lucrau împreună pentru a face rost de mită, potrivit procurorilor DNA. Stenogramele arată cum Claudiu Crețu și Cristian Andrei Zamfiroi ar fi pus la punct o schemă prin care obțineau anumite procente din bani publici plătiți de societatea Electrocentrale București pentru contracte de lucrări la CET-urile din București, […] The post Stenograme | Directorul general și directorul comercial al ELCEN ar fi împărțit mita de 1,5 milioane de euro ca pe o pizza: „Mâncăm toți! Câte-o felie” appeared first on Buletin de București.
10:10
Restricții de trafic pe Autostrada A2 pe sensul București – Constanța. Se fac lucrări de întreținere și reparații # Buletin de București
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că astăzi, 11 septembrie, până la ora 16:00, se instituie restricții de trafic pe a doua bandă de pe Autostrada A2 pe sensul București – Constanța, la kilometrul 116. Măsura este impusă pentru efectuarea unor lucrări de întreținere și reparații, la parapetul metalic median. Până la ora […] The post Restricții de trafic pe Autostrada A2 pe sensul București – Constanța. Se fac lucrări de întreținere și reparații appeared first on Buletin de București.
