Două evenimente restricționează traficul, în centrul Capitalei
Buletin de București, 17 septembrie 2025 15:50
În perioada 19-21 septembrie doua evenimente restricționează traficul, în centrul Bucureștiului. „iMapp Bucharest – Winners League” și „iCelebrate My City” au loc în Piața Constituției și pe Bulevardul Unirii. In acest context, se va restricționa traficului rutier după cum urmează: De asemenea, în perioada 14-24 septembrie a.c. se vor rezerva parcările din proximitatea locului de […] The post Două evenimente restricționează traficul, în centrul Capitalei appeared first on Buletin de București.
• • •
Alte ştiri de Buletin de București
Acum 30 minute
15:50
În perioada 19-21 septembrie doua evenimente restricționează traficul, în centrul Bucureștiului. „iMapp Bucharest – Winners League” și „iCelebrate My City” au loc în Piața Constituției și pe Bulevardul Unirii. In acest context, se va restricționa traficului rutier după cum urmează: De asemenea, în perioada 14-24 septembrie a.c. se vor rezerva parcările din proximitatea locului de […] The post Două evenimente restricționează traficul, în centrul Capitalei appeared first on Buletin de București.
Acum 4 ore
13:50
Transport gratuit cu autobuzele turistice de Zilele Bucureștiului. Vor fi scoase în trafic și tramvaie de epocă # Buletin de București
Cu ocazia Zilelor Bucureștiului 2025, Primăria Capitalei anunță că autobuzele turistice Bucharest City Tour și o flotă de tramvaie de epocă vor circula gratuit în weekendul 20-21 septembrie. Autobuzele supraetajate, cunoscute sub numele de Bucharest City Tour, vor funcționa gratuit pe un traseu cu 14 stații, de la Piața Presei până la Piața Unirii. Programul […] The post Transport gratuit cu autobuzele turistice de Zilele Bucureștiului. Vor fi scoase în trafic și tramvaie de epocă appeared first on Buletin de București.
13:40
Bucureștiul la 566 de ani: Primăria Generală aduce Enescu, Brâncuși și Nasty, dar și raliul Gumball 3000 și Afrojack # Buletin de București
Zilele Bucureștiului 2025, o serie de evenimente organizate de Primăria Capitalei prin instituțiile de cultură subordonate, aniversează cei 566 de ani ai orașului. Manifestațiile, desfășurate în weekendul 20-21 septembrie, includ concerte, proiecții de film, expoziții și tururi ghidate. Orașul va fi, timp de două zile, un șantier cultural. “Străzi deschise – București. Promenadă urbană” va […] The post Bucureștiul la 566 de ani: Primăria Generală aduce Enescu, Brâncuși și Nasty, dar și raliul Gumball 3000 și Afrojack appeared first on Buletin de București.
13:10
„23 August”, primul cartier din România dedicat artei stradale. „Bucharest Street Art Festival” începe pe 3 octombrie # Buletin de București
O nouă ediție a Bucharest Street Art Festival va transforma cartierul 23 August, între 3 și 5 octombrie 2025. Evenimentul este organizat de Asociația Alternative Bucharest și aduce un program cultural ce are ca scop „reactivarea” unei zone industrial-rezidențiale considerate marginalizată. Buletin de București este partener media al evenimentului. Evenimentul debutează pe 3 octombrie, la […] The post „23 August”, primul cartier din România dedicat artei stradale. „Bucharest Street Art Festival” începe pe 3 octombrie appeared first on Buletin de București.
13:10
Lucrările de reabilitare a liniei de tramvai de pe Bulevardul Expoziției au ajuns la 70% # Buletin de București
Lucrările de reabilitare a liniei de tramvai de pe Bulevardul Expoziției, începute în luna aprilie a acestui an, au ajuns la 70%, anunţă primarul interimar Stelian Bujduveanu. Stadiul lucrărilor de reabilitare a liniei de tramvai de pe Bulevardul Expoziției La acest moment, constructorul intervine pe mai multe planuri, astfel: Proiectul presupune modernizarea căii de rulare […] The post Lucrările de reabilitare a liniei de tramvai de pe Bulevardul Expoziției au ajuns la 70% appeared first on Buletin de București.
Acum 8 ore
10:10
Autostrada Moldovei | Firma care ține un lot din A7 la stadiul de „muzeu”, acuzată în Bulgaria că a produs un accident cu 20 de morți din cauza calității slabe a asfaltului. În România este cercetată pentru furt de balast # Buletin de București
Lucrările pe Autostrada Moldovei, în special pe tronsonul dintre Ploiești și Buzău, se confruntă cu întârzieri majore și probleme tehnice, deși lucrarea este gata 99% potrivit datelor de la Compania de Drumuri. Situația nu pare o surpriză având în vedere istoricul controversat al constructorului bulgar Trace Group Hold, descoperit de jurnaliștii Buletin de București într-un […] The post Autostrada Moldovei | Firma care ține un lot din A7 la stadiul de „muzeu”, acuzată în Bulgaria că a produs un accident cu 20 de morți din cauza calității slabe a asfaltului. În România este cercetată pentru furt de balast appeared first on Buletin de București.
Acum 12 ore
08:10
„Școală verde” în comuna Berceni, prin fonduri PNNR. Clădirea ar urma să aibă un consum de energie aproape de zero # Buletin de București
Consiliul Județean Ilfov anunță că au început lucrările de extindere la Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Berceni. Proiectul, în valoare de 4 milioane de euro, este finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și respectă standardul nZEB (nearly Zero Energy Building), care impune un consum de energie aproape de zero. Noua școală […] The post „Școală verde” în comuna Berceni, prin fonduri PNNR. Clădirea ar urma să aibă un consum de energie aproape de zero appeared first on Buletin de București.
07:40
Autostrada Moldovei s-a transformat în „muzeu de reparații”. Când va fi conectată Capitala cu Focșaniul exclusiv pe A7 # Buletin de București
Buletin de București a dezvăluit în martie că o fimă bulgară, constructor pe lotul 2 al Autostrăzii Moldovei (A7), a executat greșit lucrările la un pod de la Mizil. Conform surselor citate atunci, problemele erau legate de sudurile realizate incorect și de montarea necorespunzătoare a unor elemente metalice. Situația a dus la amânarea deschiderii circulației […] The post Autostrada Moldovei s-a transformat în „muzeu de reparații”. Când va fi conectată Capitala cu Focșaniul exclusiv pe A7 appeared first on Buletin de București.
07:00
Fost partener, urmărit electronic, înjunghiat după ce și-a atacat rivalul într-un mall din Sectorul 6 # Buletin de București
Un bărbat a fost reținut iar un altul a ajuns la spital înjunghiat, după un incident violent petrecut marți seară într-un complex comercial din Sectorul 6. Agresorul, un bărbat de 36 de ani, deși aflat sub monitorizare electronică în baza unui ordin de protecție, a încercat să-l atace cu un cuțit pe actualul soț al […] The post Fost partener, urmărit electronic, înjunghiat după ce și-a atacat rivalul într-un mall din Sectorul 6 appeared first on Buletin de București.
06:30
ILFOV | Nepoata primarului din Periș și-a retras solicitarea de închiriere a grădiniței și acuză BdB de „texte cu caracter denigrator” # Buletin de București
La ședința Consiliului Local Periș de marți, proiectul privind închirierea prin licitație a unui spațiu din fosta grădiniță din Brătulești a fost citită o notificare a firmei deținute de nepoata primarului, Adriana Neagu, prin care și-a retras oficial solicitarea de a participa la licitație. Pasul înapoi vine la o zi după ce Buletin de București […] The post ILFOV | Nepoata primarului din Periș și-a retras solicitarea de închiriere a grădiniței și acuză BdB de „texte cu caracter denigrator” appeared first on Buletin de București.
05:00
Planșeul Unirii | „Structuri vechi”, găsite în timpul lucrărilor. Arheologii vor cerceta zona # Buletin de București
„Urme de construcții anterioare” au fost găsite în timpul lucrărilor la planșeul Unirii, arată imagini publicate pe Reddit, unde un utilizator vorbește despre „dezastru arheologic”. În urma publicării acestor imagini, Primăria Sectorului 4 a transmis că zona a fost delimitată şi protejată, urmând a fi examinată de specialişti în arheologie. „În timpul lucrărilor specifice de […] The post Planșeul Unirii | „Structuri vechi”, găsite în timpul lucrărilor. Arheologii vor cerceta zona appeared first on Buletin de București.
Acum 24 ore
16:20
Rombac, singurul avion românesc cu reacție pentru pasageri, poate fi vizitat pe 20 și 21 septembrie, pe Aeroportul Băneasa # Buletin de București
Nostalgicii, dar și cei curioși pot vizita, în weekendul 20-21 septembrie, singurul avion românesc cu reacție pentru pasageri. Aeronava ce va fi expusă pe pista Aeroportului Băneasa, este una din cele doar nouă asamblate în România. Vizita are loc în cadrul evenimentului mai larg denumit Săptămâna Mobilității Urbane, care cuprind mai multe manifestări pe aeroportul […] The post Rombac, singurul avion românesc cu reacție pentru pasageri, poate fi vizitat pe 20 și 21 septembrie, pe Aeroportul Băneasa appeared first on Buletin de București.
Ieri
16:00
Rombac, singurul avion de pasageri cu reacție românesc, poate fi vizitat pe 20 și 21 septembrie, pe Aeroportul Băneasa # Buletin de București
Nostalgicii, dar și cei curioși pot vizita, în weekendul 20-21 septembrie, singurul avion de pasageri românesc. Aeronava ce va fi expusă pe pista Aeroportului Băneasa, este una din cele doar nouă asamblate în România. Vizita are loc în cadrul evenimentului mai larg denumit Săptămâna Mobilității Urbane, care cuprind mai multe manifestări pe aeroportul Băneasa. Astfel, […] The post Rombac, singurul avion de pasageri cu reacție românesc, poate fi vizitat pe 20 și 21 septembrie, pe Aeroportul Băneasa appeared first on Buletin de București.
15:40
Expoziție cu tramvaie de epocă, pe Bulevardul Gheorghe Duca, pe 20 și 21 septembrie | Săptămâna Europeană a Mobilității # Buletin de București
Bucureștenii pot vizita din nou, între 20 și 21 septembrie, pe Bulevardul Gheorghe Duca, o expoziție de tramvaie de epocă, care au marcat istoria transportului în comun în Capitală. Evenimentul de anul acesta, Urban Move Expo, este continuarea celui de anul trecut, desfășurat pe același bulevard și care a avut un număr consistent de vizitatori. […] The post Expoziție cu tramvaie de epocă, pe Bulevardul Gheorghe Duca, pe 20 și 21 septembrie | Săptămâna Europeană a Mobilității appeared first on Buletin de București.
14:40
Conectarea liniilor de tramvai 21 și 32 de la Unirii, pasată la Primăria Sectorului 4. Proiect: „Lucrarea nu poate fi realizată independent de consolidarea plașeului” # Buletin de București
Conectarea liniilor de tramvai 21 și 32 în Piața Unirii ar urma să fie finanțată și realizată de Primăria Sector 4, în asociere cu Primăria București, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe masa Consiliului Local Sector 4. Astfel, instituția condusă de Daniel Băluță ar urma să preia documentațiile tehnice de la municipalitate și să […] The post Conectarea liniilor de tramvai 21 și 32 de la Unirii, pasată la Primăria Sectorului 4. Proiect: „Lucrarea nu poate fi realizată independent de consolidarea plașeului” appeared first on Buletin de București.
10:20
Musicalul „My Fair Lady” revine pe scena Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” pe 18, 20 și 21 septembrie. Spectacolul de joi începe la ora 19:00, iar cele de sâmbătă și duminică de la ora 18:00. Eelevii și studenții au bilete cu preț redus, în cadrul campaniei „Back to school”. Biletele pot fi […] The post Musicalul „My Fair Lady”, în regia lui Ion Caramitru, la Teatrul de Operetă appeared first on Buletin de București.
08:40
Conectarea liniilor de tramvai 21 și 32 de la Unirii, pasată la Primăria Sectorului 4. Proiect: „Lucrarea nu poate fi realizată independent de consolidarea plașeului” # Buletin de București
Proiectul pentru extinderea liniei de tramvai în Piața Unirii ar urma să fie finanțat și realizat de Primăria Sectorului 4, în asociere cu Primăria Generală, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe masa Consiliului Local. Astfel, instituția condusă de Daniel Băluță ar urma să preia documentațiile tehnice de la municipalitate și să se ocupe de […] The post Conectarea liniilor de tramvai 21 și 32 de la Unirii, pasată la Primăria Sectorului 4. Proiect: „Lucrarea nu poate fi realizată independent de consolidarea plașeului” appeared first on Buletin de București.
08:30
Metrorex deschide porțile dispeceratului central, în Săptămâna Europeana a Mobilității. Evenimentul are loc, sâmbătă, 20 septembrie 2025. Evenimentul este dedicat celor care vor să descopere culisele transportului subteran din București. Participarea este posibilă doar pe baza înscrierii prealabile, prin completarea formularului dedicat, care poate fi accesat aici. Locurile sunt limitate la 100 de persoane. Cei […] The post Dispeceratul central al Metrorex urmează să fie deschis publicului appeared first on Buletin de București.
08:30
Epic Heroes, la Circul Metropolitan. Coloane sonore celebre sunt cântate de Orchestra Simfonică București # Buletin de București
Bucureștiul devine scena unui concert special destinat întregii familii: Hollywood în București! Prima ediție, Epic Heroes, este un spectacol în care se ascultă muzică de film, coloanele sonore ale jocurilor sau îndrăgitele desene animate japoneze. Evenimentul are loc pe 5 noiembrie 2025, la Circul Metropolitan, de la ora 19:30. Orchestra Simfonică București dă viață, la […] The post Epic Heroes, la Circul Metropolitan. Coloane sonore celebre sunt cântate de Orchestra Simfonică București appeared first on Buletin de București.
08:20
ILFOV | Amenințări cu moartea la Periș, după ce nepoata primarului, patroana Școlarii Veseli SRL, ar urma să primească fosta grădiniță: „Vin peste voi și vă dau foc” # Buletin de București
Amenințări cu moartea în Comuna Periș după ce un consilier local USR a semnalat public intenția Primăriei de a închiria „fosta grădiniță din Brătulești”, pe o perioadă de 5 ani, la un preț care ar putea porni de la 1,5 euro pe metru pătrat. În proiectul de hotărâre de la care a pornit scandalul, inițiat […] The post ILFOV | Amenințări cu moartea la Periș, după ce nepoata primarului, patroana Școlarii Veseli SRL, ar urma să primească fosta grădiniță: „Vin peste voi și vă dau foc” appeared first on Buletin de București.
08:20
ASPA | Campanie de sterilizări și microcipări gratuite, pentru câinii și pisicile de rasă comună # Buletin de București
În Capitală, se derulează o nouă campanie de sterilizări gratuite pentru câinii și pisicile de rasă comună, cu și fără aparținător. De asemenea, în cadrul acestei campanii, au loc și microcipări gratuite. Sterilizări și microcipări gratuite pentru câini • clinica veterinară Vet4Life, str. Matei Voievod nr. 55, sector 2; • clinica veterinară mobilă Hands & […] The post ASPA | Campanie de sterilizări și microcipări gratuite, pentru câinii și pisicile de rasă comună appeared first on Buletin de București.
07:10
Restricții de circulație, la ieșirea din Capitală. Se fac lucrări de reparații pe breteaua de legătură între A0 și A2 # Buletin de București
CNAIR anunță restricții de circulație, începând de marți, 16 septembrie 2025, ora 09:00, și până joi, 18 septembrie 2025, ora 23:00, pe breteaua de legătură dintre Autostrada A0 și Autostrada A2, calea către Constanța. Măsură este luată pentru efectuarea lucrărilor de reparații asfaltice. În perioada în care se vor executa aceste lucrări, traficul va fi […] The post Restricții de circulație, la ieșirea din Capitală. Se fac lucrări de reparații pe breteaua de legătură între A0 și A2 appeared first on Buletin de București.
15 septembrie 2025
18:20
A început ultima săptămână din Festivalul Enescu 2025. Revenirea Marthei Argerich, cu casa închisă # Buletin de București
A început ultima săptămână din Festivalul Enescu 2025 și, chiar dacă mai multe dintre evenimentele marcante sunt deja sold out, încă se mai găsesc bilete la unele spectacole care nu trebuie ratate. Printre spectacolele care se joacă cu casa închisă se numără revenirea Marthei Argerich cu Orchestra Filarmonică din Monte-Carlo, Cristian Măcelaru cu Orchestre National […] The post A început ultima săptămână din Festivalul Enescu 2025. Revenirea Marthei Argerich, cu casa închisă appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
Sector 4 | Primăria vrea să reabiliteze baza sportivă nefuncțională de pe Șoseaua Olteniței, în asociere cu Agenția Națională pentru Sport. Proiect similar, adoptat cu aproape 5 ani în urmă # Buletin de București
Primăria Sectorului 4 își propune, din nou, să reabiliteze baza sportivă, în prezent nefuncțională, de pe Șoseaua Olteniței. Un proiect în acest sens va fi supus la votul consilierilor locali, la aproape cinci ani de la o hotărâre similară, ce prevedea asocierea cu Ministerul Transporturilor și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, în vederea […] The post Sector 4 | Primăria vrea să reabiliteze baza sportivă nefuncțională de pe Șoseaua Olteniței, în asociere cu Agenția Națională pentru Sport. Proiect similar, adoptat cu aproape 5 ani în urmă appeared first on Buletin de București.
12:40
După dezvăluirile BdB, Robert Negoiță retrage proiectul pentru „prima școală construită după Revoluție” # Buletin de București
Joi, pe 11 septembrie, edilul Sectorului 3 Robert Negoiță a convocat o ședință de Consiliu Local extraordinară, care ar avut loc astăzi, 15 septembrie. Pe ordinea de zi se aflau doar două proiecte. Unul dintre ele era cel privind darea în folosință a celei mai noi școli din București, aflată pe strada Victor Brauner, lângă […] The post După dezvăluirile BdB, Robert Negoiță retrage proiectul pentru „prima școală construită după Revoluție” appeared first on Buletin de București.
12:10
TERMOFICARE | Peste 1.000 de blocuri rămân fără apă caldă. Reparațiile afectează în principal Sectorul 4 # Buletin de București
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. a anunțat, luni, că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare și reparații pe conductele rețelei termice, în mai multe zone din Capitală. Intervențiile au durate diferite de realizare, în funcție de complexitatea fiecărei lucrări. Sectorul 1, fără apă caldă până joi Pe bulevardul Ion Mihalache, […] The post TERMOFICARE | Peste 1.000 de blocuri rămân fără apă caldă. Reparațiile afectează în principal Sectorul 4 appeared first on Buletin de București.
12:00
Sute de sindicaliști din administrația publică locală mărșăluiesc, luni, 15 septembrie, în centrul Capitalei, în cadrul unui protest masiv față de măsurile de austeritate ale Guvernului. Angajații din primării și consilii județene s-au adunat în Piața Victoriei și se pregătesc să pornească pe traseul stabilit, având ca destinație finală Palatul Parlamentului. Aici urmează să depună […] The post Marș al sindicaliștilor din administrație între Guvern și Parlament appeared first on Buletin de București.
09:50
Sector 3 | Tarife mai mari cu 200% pentru ridicarea și depozitarea vehiculelor parcate ilegal pe locurile de reședință și cele destinate persoanelor cu handicap # Buletin de București
Consiliul Local al Sectorului 3 intenționează să majoreze tarifele pentru ridicarea, transportul și depozitarea mașinilor parcate ilegal. Măsura, propusă printr-un proiect de hotărâre, vizează în principal vehiculele parcate pe locurile de reședință și pe cele rezervate persoanelor cu handicap, precum și pe drumurile publice administrate de Consiliul Local. Proiectul de hotărâre, care urmează să fie […] The post Sector 3 | Tarife mai mari cu 200% pentru ridicarea și depozitarea vehiculelor parcate ilegal pe locurile de reședință și cele destinate persoanelor cu handicap appeared first on Buletin de București.
08:20
Primăria Sectorului 5 risipește 51.000 de euro pe servicii de parfumare | Spotmedia # Buletin de București
Primăria Sectorului 5, una dintre cele mai sărace din București, a cheltuit o sumă considerabilă pentru servicii de parfumare. Astfel, administrația publică a decis să aloce bani pentru parfumarea a 26 de spații din sediile sale, potrivit Spotmedia. Contractul, semnat în 2023, prevede servicii de „aromaterapie” și „împrospătare a aerului” pentru un buget de peste […] The post Primăria Sectorului 5 risipește 51.000 de euro pe servicii de parfumare | Spotmedia appeared first on Buletin de București.
08:10
METEO | Vreme caldă, săptămâna aceasta, în Capitală. Joi, temperaturile mai scad # Buletin de București
Meterorologii anunță vreme caldă, săptămâna aceasta, la București. Nu sunt condiții de ploaie, iar temperaturile maxime ajung până la 28… 29 de grade. Luni, 15 septembrie, valorile termice vor fi ușor mai mari față de normele specifice perioadei. Cerul va avea înnorări pe parcursul zilei când vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată, dar […] The post METEO | Vreme caldă, săptămâna aceasta, în Capitală. Joi, temperaturile mai scad appeared first on Buletin de București.
08:10
VIDEO | „Șantierul-melc” de la Centura Buftea. Drumul leagă Autostrada București cu județul Dâmbovița # Buletin de București
Șantierul Centurii Buftea, un proiect la peste 55 de milioane de euro fără TVA, se află într-un stadiu incipient, cu un avans fizic de 6.76% și financiar de 1.84%, la aproape un an de la semnarea acordului contractual. Lucrările, care au un termen de finalizare în 2027, vizează construcția unui drum de 5,77 kilometri care […] The post VIDEO | „Șantierul-melc” de la Centura Buftea. Drumul leagă Autostrada București cu județul Dâmbovița appeared first on Buletin de București.
14 septembrie 2025
21:20
Sector 6 | Terenuri noi de sport, cu acces gratuit pentru cetățeni, în afara orelor # Buletin de București
Un teren nou de sport a fost inaugurat la Școala Modulară nr. 168, alături de alte două reabilitate la Liceul Marin Preda. Accesul este gratuit pentru comunitate, în afara programului școlar, iar autoritatea locală promite încă nouă terenuri noi, în perioada următoare, anunță Administrația Domeniului Public Sector 6. Un teren nou de fotbal a fost […] The post Sector 6 | Terenuri noi de sport, cu acces gratuit pentru cetățeni, în afara orelor appeared first on Buletin de București.
18:30
ASPA | Târg de adopții căței, la o cafenea din București. Continuă campania de sterilizări gratuite # Buletin de București
Un nou târg de adopții are loc sâmbătă, 20 septembrie, la cafeneaua Tucano Coffee de pe Calea Dorobanți. 15 căței de la ASPA vor fi prezenți, în intervalul orar 10:00 – 16:00, în speranța că-și vor găsi o familie. În aceeași zi, clinica veterinară mobilă Hands & Paws Vet ajunge în Sectorul 1, pentru sterilizări gratuite. Târg […] The post ASPA | Târg de adopții căței, la o cafenea din București. Continuă campania de sterilizări gratuite appeared first on Buletin de București.
15:40
Contestaţii la licitația pentru extinderea Magistralei 4. Una a fost depusă chiar de câştigătorul primului lot, din care fac parte două companii cercetate de procurori # Buletin de București
Cei doi ofertanți ai licitației pentru extinderea Magistralei 4, lotul Gara de Nord – Eroii Revoluţiei, au depus contestaţii la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC), după ce Primăria Sectorului 4 a desemnat câștigătorul, scrie Economedia.ro. Este vorba despre filială poloneză a companiei Gulemark și asocierea turco-bulgară desemnată câștigătoare, Dogus Insaat Ve Ticaret A.S. […] The post Contestaţii la licitația pentru extinderea Magistralei 4. Una a fost depusă chiar de câştigătorul primului lot, din care fac parte două companii cercetate de procurori appeared first on Buletin de București.
13:40
FOTO | Ambulanță cu pacient, răsturnată pe Șoseaua Cotroceni, în urma unui accident. Traficul a fost restricționat # Buletin de București
O ambulanță ce transporta un pacient a fost răsturnată pe Șoseaua Cotroceni, în urma unui accident rutier produs în această dimineață la Piața Leu. Traficul a fost restricționat complet de pe Șoseaua Cotroceni, de la Piața Leu către Splaiul Independenței, anunță Poliția Capitalei. Accident rutier pe Șoseaua Cotroceni. A fost implicată o ambulanță cu pacient […] The post FOTO | Ambulanță cu pacient, răsturnată pe Șoseaua Cotroceni, în urma unui accident. Traficul a fost restricționat appeared first on Buletin de București.
11:10
Apa Nova | Furnizarea apei reci se întrerupe pentru lucrări de modernizare. Care sunt zonele afectate # Buletin de București
Furnizarea apei reci de la Apa Nova se întrerupe pentru lucrări de modernizare și de intervenție. Compania are programate întreruperi în perioada 15-19 septembrie. Furnizarea apei reci se întrerupe în următoarele zone: Sector 1 – lipsă presiune si tulburime din data de 16.09.2025, ora 23:30 si până la data de 17.09.2025, ora 06:30. Sector 2 -lipsa apă […] The post Apa Nova | Furnizarea apei reci se întrerupe pentru lucrări de modernizare. Care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
11:00
Ministrul Educaţiei, despre şcolile din Capitală care au program „mascat” în trei schimburi: Dacă există această problemă, trebuie să fie semnalată de părinți către Inspectorat. Este ilegal # Buletin de București
Cu toate că, oficial, nicio școală din Capitală nu învață în trei schimburi, cel puțin două unități școlare au „program decalat”. În această situație se află și Școala nr. 195 Hamburg, cea mai mare din București. În realitate, „programul decalat” este doar o denumire diferită pentru cel în trei schimburi, interzis de Legea Învățământului, începând […] The post Ministrul Educaţiei, despre şcolile din Capitală care au program „mascat” în trei schimburi: Dacă există această problemă, trebuie să fie semnalată de părinți către Inspectorat. Este ilegal appeared first on Buletin de București.
08:50
Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Care sunt zonele afectate # Buletin de București
Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în perioada 15 – 21 septembrie, în mai multe zone din București, Ilfov și Giurgiu. Întreruperile sunt necesare din cauza lucrărilor de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Sistările programate se vor face pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții, în bune condiții. Unde […] The post Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
08:40
Cafeneaua BdB | „Moarte pe două roți”. Sorin Ene, expert în condus defensiv, despre pericolul trotinetelor electrice în București # Buletin de București
Peste 140 de accidente rutiere cu trotinete electrice au avut loc în București în primele șase luni ale acestui an, dintre care 30 au fost grave, soldate cu doi morți și zeci de răniți. Într-unul dintre cazuri, o femeie de 69 de ani a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni. În […] The post Cafeneaua BdB | „Moarte pe două roți”. Sorin Ene, expert în condus defensiv, despre pericolul trotinetelor electrice în București appeared first on Buletin de București.
13 septembrie 2025
22:30
Restricţii de circulaţie intră în vigoare de luni, 15 septembrie, pe strada Mitropolit Ivireanu şi strada Justiţiei, din zona Pieței Constituției. Măsura este luată pentru buna desfăşurare a proclamării locale a canonizării Sfântului Mărturisitor Sofian de la Antim, transmite Brigada Rutieră. Restricţii de circulaţie în zona Bisericii Antim Astfel, traficul rutier va fi restricționat în […] The post Restricţii de circulaţie, timp de patru zile, în zona Bisericii Antim appeared first on Buletin de București.
19:10
Primăria Capitalei va finanţa Pasajul Apărătorii Patriei, alături de Primăria Sectorului 4. Proiectul de asociere, pe masa consilierilor locali # Buletin de București
Și Primăria Capitalei va contribui la Pasajul Apărătorii Patriei. Primăria Sectorului 4 își propune să se asocieze cu municipalitatea în vederea finanțării și realizării investiției, la comun. Un proiect de hotărâre în acest sens va ajunge pe masa consilierilor locali în ședința de joi, 18 septembrie, la o săptămână de la conferința de presă susținută […] The post Primăria Capitalei va finanţa Pasajul Apărătorii Patriei, alături de Primăria Sectorului 4. Proiectul de asociere, pe masa consilierilor locali appeared first on Buletin de București.
14:20
Stadiul lucrărilor la Palatul Universității. Tronsonul Facultății de Istorie ar urma să fie finalizat până la sfârșitul anului # Buletin de București
Lucrările la Palatul Universității avansează, cu 80% din tronsonul aferent Facultății de Istorie finalizat. Acesta ar urma să fie dat spre recepție până la finalul anului, transmite Unibuc, în urma unei vizite pe șantier. Ce lucrări se efectuează la Palatul Universității Investiția se ridică la 435 milioane lei, fonduri asigurate în principal prin Programul Național […] The post Stadiul lucrărilor la Palatul Universității. Tronsonul Facultății de Istorie ar urma să fie finalizat până la sfârșitul anului appeared first on Buletin de București.
13:30
22 de linii de transport public vor avea trasee modificate duminică, pentru desfășurarea competiției „Turul României”. Vor funcționa și patru linii navetă # Buletin de București
22 de linii de transport public sunt modificate temporat și sunt înființate patru linii navetă, pentru a permite desfășurarea competiției de ciclism „Turul României, Etapa V”, programată duminică, 14 septembrie 2025. Etapa a cincea din Turul României va avea loc pe Bd. Libertății, Bd. Națiunile Unite, Str. B. P. Hașdeu, Str. Vasile Pârvan, Str. Berzei, Str. Buzești, Piața […] The post 22 de linii de transport public vor avea trasee modificate duminică, pentru desfășurarea competiției „Turul României”. Vor funcționa și patru linii navetă appeared first on Buletin de București.
10:50
Evenimentele „Stagiune muzicală estivală” și „Cinema în aer liber” au ajuns la final. Primăria Sectorului 3 încheie în acest weekend seria concertelor și proiecțiilor de cinema organizate anul acesta în parcurile Alexandru Ioan Cuza și Titan. În opt weekenduri de stagiune, „Trăiește muzica!” a fost conceptul care a adus împreună artiști și spectatori în jurul […] The post Sector 3 | Final de „Stagiune muzicală estivală” și „Cinema în aer liber” appeared first on Buletin de București.
10:40
Garda de Mediu: 85% din deșeurile generate în Capitală ajung la groapă netratate. Doar 12% sunt reciclate # Buletin de București
Doar 15% din deșeurile din Capitală, care ajung la groapa de gunoi, sunt tratate, potrivit unui control tematic desfășurat de Garda de Mediu, la începutul lunii. În plus, Capitala rămâne cu mult în urma țintelor de reciclare. Mai exact, doar 12% din deșeurile generate în București sunt și reciclate, când ținta este de 50%, transmite […] The post Garda de Mediu: 85% din deșeurile generate în Capitală ajung la groapă netratate. Doar 12% sunt reciclate appeared first on Buletin de București.
08:30
Noi amenzi pentru tăierile ilegale de arbori din Capitală, lansate în consultare publică. Modificări pentru persoanele fizice și juridice deopotrivă # Buletin de București
Noile norme de protecție a spațiilor verzi din Capitală au fost lansate în consultare publică de către Primăria Municipiului București. Se propun amenzi de până la 100 ori pentru persoanele fizice care defrişează arbori fără aviz, însă sancțiunea maximă pentru cele juridice se înjumătățește, pentru a fi în concordanță cu Ordonanța de Urgență 2/2001. Documentul […] The post Noi amenzi pentru tăierile ilegale de arbori din Capitală, lansate în consultare publică. Modificări pentru persoanele fizice și juridice deopotrivă appeared first on Buletin de București.
07:30
22 de linii de transport public vor avea trasee modificate duminică, pentru desfășurarea competiției „Turul României”. Vor funcționa și patru linii navetă # Buletin de București
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) modifică temporar 22 de linii de transport public și înființează temporar patru linii navetă. Măsura este luată pentru a permite desfășurarea competiției de ciclism „Turul României, Etapa V”, programată duminică, 14 septembrie 2025. Cursa va avea loc pe Bd. Libertății, Bd. Națiunile Unite, Str. B. P. Hașdeu, Str. […] The post 22 de linii de transport public vor avea trasee modificate duminică, pentru desfășurarea competiției „Turul României”. Vor funcționa și patru linii navetă appeared first on Buletin de București.
06:00
Sector 6 | S-au încheiat lucrările la strada Amilcar Săndulescu. Tronsonul de drum se dă în folosință pe 13 septembrie # Buletin de București
Primăria Sectorului 6 a finalizat lucrările la strada Amilcar Săndulescu. Reabilitarea a început în luna iulie, a acestui an si va fi redată circulației pe 13 septembrie. Strada Amilcar Săndulescu are acum: Strada Amilcar Săndulescu s-a închis pentru lucrări de reparații, în luna iulie Strada Amilcar Săndulescu s-a închis de luni, 14 iulie, pentru lucrări […] The post Sector 6 | S-au încheiat lucrările la strada Amilcar Săndulescu. Tronsonul de drum se dă în folosință pe 13 septembrie appeared first on Buletin de București.
12 septembrie 2025
16:00
Bucureștenii au pierdut 150 de ore în trafic, în 2024. Capitala este de un deceniu pe locul 5 în lume la congestia traficului. Totuși, durata medie a unei călătorii a scăzut | Green Report. # Buletin de București
Bucureștiul este pe locul 5 în lume în ceea ce privește congestia traficului, cu 48% nivelul de congestie, potrivit unui raport prezentat în cadrul Conferința Green Report privind transportul sustenabil. Clasamentul este realizat anul de compania olandeză de aparatură GPS TomTom. Anul trecut, au fost analizate 501 orașe. Pe primul loc mondial la capitolul congestia […] The post Bucureștenii au pierdut 150 de ore în trafic, în 2024. Capitala este de un deceniu pe locul 5 în lume la congestia traficului. Totuși, durata medie a unei călătorii a scăzut | Green Report. appeared first on Buletin de București.
15:30
Schimbări în mersul trenurilor. Durată mai scurtă pentru călătoriile de la București la Constanța | Club feroviar # Buletin de București
Schimbări în mersul trenurilor vor fi implementate din decembrie. Pe ruta București-Constanța (Magistrala 800), durata călătoriei se va scurta odată cu intrarea în vigoare a noului program. În prezent, trenul IR 1583 București Nord-Constanța străbate cei 225 km în 2 ore și 29 de minute. El va fi înlocuit de la 14 decembrie de IR […] The post Schimbări în mersul trenurilor. Durată mai scurtă pentru călătoriile de la București la Constanța | Club feroviar appeared first on Buletin de București.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.