Reacția lui MOȘTEANU în scandalul dronei, sub lupa unui fost șef de stat major/Ar fi trebuit să comunicăm numai după ce doboram o dronă

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a insistat, luni, că este singurul care poate opri războiul din Ucraina, îndemnând statele membre NATO să faciliteze negocierile cu Rusia. ”Acesta nu este războiul lui Trump, nu ar fi început dacă aș fi fost eu președinte, este războiul lui Biden și Zelenski. Eu sunt aici doar pentru a-l opri, […]