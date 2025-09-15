Reacția lui MOȘTEANU în scandalul dronei, sub lupa unui fost șef de stat major/Ar fi trebuit să comunicăm numai după ce doboram o dronă
Gândul, 15 septembrie 2025 19:20
Ştefan Dănilă, general cu patru stele și şef al Statului Major General al Armatei Române în perioada 2011-2015, a vorbit într-un interviu acordat GÂNDUL, despre subiectul care a deschis în aceste zile „Cutia Pandorei”, în ceea ce privește doborârea dronelor rusești neautorizate pe teritoriul României. Generalul (r) Ştefan Dănilă a precizat că era aproape obligatoriu […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
19:40
Ion Cristoiu contestă PROFESIONALISMUL miniștrilor Țoiu și Moșteanu în gestionarea pătrunderii dronei rusești în spațiul aerian românesc # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu ridica semne de întrebare cu privire la profesionalismul autorităților române și capacitatea de apărare națională, privind situația pătrunderii spațiului aerian românesc de către o dronă rusească. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Ion Cristoiu: […]
19:40
“Viața liniștită a regelui Charles în ROMÂNIA”: Washington Post despre pasiunea monarhului britanic pentru Transilvania # Gândul
De 25 de ani, regele Charles al III-lea al Marii Britanii revine periodic în sate „pierdute în timp” din Transilvania. România face „parte din viața lui”, a declarat contele Tibor Kalnoky, o rudă îndepărtată și prieten al regelui Charles. Reședința regelui de la marginea satului Valea Zălanului, sau Zalanpatak, din Covasna, nu are WiFi, nu […]
19:40
Ion Cristoiu comentează contrele Guvern-PSD pe „plafonarea alimentelor”: Sunt două posibilități. Ori ea a mințit, ori el # Gândul
Ziaristul Ion Cristoiu analizează în cadrul emisiunii Ai Aflat!, moderată de Ionuț Cristache, momentul în care au avut loc contre între PSD și purtătoarea de cuvânt a Guvernului, pe subiectul plafonarea alimentelor, scoasă de la 1 octombrie. Moderatorul a rememorat cronologia evenimentelor privind eliminarea plafonului la produsele alimentare de bază de la 1 octombrie […]
Acum 15 minute
19:30
Un elev de 15 ani a PĂLMUIT o profesoară de 45 de ani, după o dispută verbală, la o școală din Constanța. Polițiștii cercetează cazul # Gândul
Polițiștii din Constanța cercetează un incident petrecut la un colegiu din municipiu, acolo unde un elev de 15 ani a pălmuit o profesoară de 45 de ani, după o dispută verbală. Cadrul didactic implicat în incidewn au refuzat acordarea de îngrijiri medicale și emiterea unui ordin de protecție. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța […]
Acum 30 minute
19:20
Moment de reculegere în Senat pentru Charlie Kirk / Ghinea (USR) și Stoiciu (PSD) au refuzat să se ridice / George Simion REACȚIONEAZĂ # Gândul
A fost ținut un moment de reculegere în memoria lui Charlie Kirk, în Parlamentul României. Doi parlamentari au ignorat momentul. „Viitorul aparține patrioților, nu globaliștilor”, a reacționat George Simion. La solicitarea parlamentarilor AUR Ștefan Geamănu și Gianina Șerban, deputații și senatorii au păstrat câteva momente de tăcere, înaintea ședințelor de plen. Cristian Ghinea (USR) și […]
19:20
Reacția lui MOȘTEANU în scandalul dronei, sub lupa unui fost șef de stat major/Ar fi trebuit să comunicăm numai după ce doboram o dronă # Gândul
Ştefan Dănilă, general cu patru stele și şef al Statului Major General al Armatei Române în perioada 2011-2015, a vorbit într-un interviu acordat GÂNDUL, despre subiectul care a deschis în aceste zile „Cutia Pandorei”, în ceea ce privește doborârea dronelor rusești neautorizate pe teritoriul României. Generalul (r) Ştefan Dănilă a precizat că era aproape obligatoriu […]
Acum o oră
19:10
Ion Cristoiu susține că, în cazul dronei, președintele trebuia să intervină. „Nicușor Dan trebuia să le spună lui Țoiu si Moșteanu să stea CUMINȚI” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu, jurnalist, scriitor și analist, a vorbit despre atitudinea MApN-ului față de dronele străine. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Ion Cristoiu: „El este USR-ist. Ei când fac un ou, cotcodăcesc ca și cum ar fi făcut 10” Invitat […]
19:10
Experiența neplăcută prin care a trecut un turist român, plecat cu cortul în GRECIA. Ce a pățit într-o noapte, în timpul vacanței sale # Gândul
Un român, plecat cu cortul în Grecia, a povestit experiența neplăcută pe care a trăit-o într-o noapte. Astfel, el îi avertizează pe ceilalți turiști dornici să trăiască o experiență în natură. „Pentru ca am promis copiilor o experiență cu cortul, săptămâna trecută am profitat de proprietatea unui prieten și am început vacanța. Am pus cortul […]
19:00
Premierul Ilie Bolojan i-a primit, la Guvern, la consultări pe reprezentanții sindicatelor pe tema reformei administrației publice și a revendicărilor acestora. Bolojan le-a transmis sindicaliștilor că orice măsuri de reorganizare trebuie să respecte criterii transparente și să asigure continuitatea serviciilor publice. Șeful Executivului a avut un mesaj clar de schimbare și austeritate. „Nu mai […]
19:00
PSD ia în calcul să treacă prin Parlament prelungirea plafonării la alimentele de bază (SURSE) / Bolojan TACE în scandalul cu PSD # Gândul
Partidul Social Democrat ia în calcul adoptarea în Parlament a unei măsuri privind plafonarea prețurilor la alimentele de bază, spun surse politice pentru Gândul. Asta dacă premierul Bolojan nu se răzgândește, între timp. Social-democrații vor face presiune pentru a fi adoptată, totuși, în Guvern decizia de prelungire. Plafonarea ar urma să expira la 1 octombrie. […]
19:00
Nepotul lui Gheorghe Dincă, monstrul din Caracal, REȚINUT de Poliție. A amenințat un paznic din gara din Arad și a furat un bagaj # Gândul
Mihai-Alexandru Dincă, nepotul lui Gheorghe Dincă, a fost reținut de Poliția din Arad, după ce ar fi furat un bagaj și ar fi amenințat un paznic, au precizat surse pentru G4Media. Agenții din cadrul Poliției din Arad au reținut luni un bărbat care ce a furat un bagaj în gara din localitate și a amenințat […]
18:50
Studiu: USR, pe primul loc la MANIPULAREA algoritmilor pe social-media la europarlamentarele din 2024. Cum au „păcălit” partidele utilizatorii # Gândul
Un studiu realizat de Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (Universitatea din București) arată că USR și AUR se clasează în fruntea clasamentului în ceea ce privește manipularea algoritmilor Facebook în timpul campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare din România din 2024. Cercetarea condusă specialiștii din cadrul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării a analizat distribuirea […]
18:50
Pacient mort după ce a căzut pe treptele unor scări din incinta unui spital. Ce acuzații aduce medicilor fiica victimei # Gândul
România este din nou scena unor episoade de teatru absurd. Un pacient a încetat din viață la Spitalul Județean Reșița după ce a căzut pe treptele unor scări din incinta imobilului. Poliţiştii au deschis o anchetă după ce au fost sesizaţi că un bărbat de 66 de ani a murit în incinta Spitalului Judeţean Reşiţa. […]
Acum 2 ore
18:40
Ion Cristoiu, verdict dur în isteria dronei: „Este o exagerare uriașă, care, în ultimă instanță, a dus la compromiterea ARMATEI ROMÂNE” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu, jurnalist, scriitor și analist, a vorbit despre intrarea unor drone rusești pe teritoriul României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Ion Cristoiu: „Împotriva unei drone nu trimiți F-uri, pentru că ea nu trage” Invitat la emisiunea lui Ionuț […]
18:40
Ion Cristoiu, comentând reacțiile lui Moșteanu și Zelenski în cazul DRONEI intrate în spațiul aerian românesc # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, difuzată pe Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a analizat reacția autorităților române, dar și pe cea a celor de la Kiev, în legătură cu pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian românesc, remarcând o importantă discrepanță între dimensiunile date situației de […]
18:20
Studiu: USR și AUR, pe primul loc la MANIPULAREA algoritmilor pe social-media la europarlamentarele din 2024. Cum au fost înșelați utilizatorii # Gândul
Un studiu realizat de Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (Universitatea din București) arată că USR și AUR se clasează în fruntea clasamentului în ceea ce privește manipularea algoritmilor Facebook în timpul campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare din România din 2024. Cercetarea condusă specialiștii din cadrul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării a analizat distribuirea […]
18:10
SPRIJIN educațional pentru elevii defavorizați. Ce valoare au tichetele sociale și cine poate beneficia de ele # Gândul
Preşcolarii şi elevii defavorizaţi din învăţământul de stat primar şi gimnazial beneficiază și în anul școlar 2025-2026 de carduri educaționale în valoare de 500 de lei, acordate sub formă de tichete sociale pe suport electronic, potrivit OUG 83/2023. Părinții sau reprezentanții legali trebuie să depună cererile la unitățile de învățământ până la 2 octombrie 2025. […]
18:00
Taxă de acces pe Transfăgărășan. Conducătorii auto așteaptă cu îngrijorare noul bir decis de autorități # Gândul
Autoritățile iau în calcul introducerea unei noi taxe, care cu siguranță va nemulțumi foarte mulți conducători auto. Astfel, taxa de acces pe Transfăgărășan va asigura fondurile necesare unei resistematizări complete a căii rutiere cu impact național. Motivația unei taxe de acces pe Transfăgărășan vizează limitarea aglomerației, ordonarea comerțului și finanțarea investițiilor turistice, notează Profit.ro. Bâlea […]
17:50
Actorul emblematic al scenei și filmului românesc Victor Rebengiuc și-a anunțat retragerea, după o carieră derulată pe parcursul a peste 70 de ani în care a încântat generații întregi de spectatori. „Tatăl” va fi ultimul rol, pe scena de la Teatrul Bulandra. Actorul legendar al Teatrului Bulandra a dezvăluit luni, pentru Libertatea, că a decis […]
17:50
Secretarul de Stat al SUA: Eforturile internaționale de recunoaștere a statului palestinian „îngreunează” încheierea războiului din GAZA # Gândul
Secretarul de stat al SUA Marco Rubio s-a întâlnit cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu pentru a discuta despre dorința președintelui Statelor Unite Donald Trump de a vedea războiul din Gaza încheiat în curând. Marco Rubio a pus la îndoială șansele de a negocia capitularea grupării militante palestiniene Hamas, spunând că un acord diplomatic pentru a […]
17:50
Ministrul Culturii, adevărul din spatele comasării Teatrului Ion Dacian cu Opera Română: „Un tertip juridic. O struțocămilă sortită eșecului” # Gândul
Ministrul Culturii, András Demeter, invitatul primei ediții a noului sezon din podcastul „Altceva, cu Adrian Artene”, a vorbit despre comasarea Operei Naționale București cu Teatrul Național de Operetă „Ion Dacian” și motivele pentru care această fuziune nu a funcționat. András Demeter, ministrul Culturii, a discutat în cadrul podcastului „Altceva, cu Adrian Artene” despre adevăratul motiv […]
Acum 4 ore
17:40
Gong final pentru Victor Rebengiuc. Mesajul de adio al marelui actor, care se retrage din activitate la 92 de ani # Gândul
Actorul emblematic al scenei și filmului românesc Victor Rebengiuc și-a anunțat retragerea, după o carieră derulată pe parcursul a peste 70 de ani în care a încântat generații întregi de spectatori. Actorul legendar al Teatrului Bulandra a dezvăluit luni, pentru Libertatea, că a decis să se retragă din activitate după o carieră de peste 7 […]
17:30
Protestele pro-palestiniene au „MĂCELĂRIT” Turul Spaniei. Ultimul tur de la Madrid și ceremonia de premiere au fost anulate # Gândul
Ultima etapă a Turului ciclist al Spaniei 2025 (La Vuelta a España) s-a încheiat brusc duminică la Madrid, în mijlocul unor proteste pro-palestiniene. Manifestația a degenerat în confruntări cu poliția și a dus la anularea finalei oficiale. Cursa a fost întreruptă când mai erau aproximativ 50 de kilometri până la final, iar ceremoniile de premiere […]
17:30
Pierdem al doilea meci de la CM de volei masculin! 6 puncte au făcut diferența cu Țările de Jos # Gândul
Prima reprezentativă de volei masculin a României a fost învinsă, luni, la Manila, de Ţările de Jos, scor 0-3, în al doilea meci din grupa B a Campionatului Mondial, la care tricolorii s-au calificat după 43 de ani. Scorul pe seturi a fost 25-23, 26-24, 26-24. Meciul a fost extrem de echilibrat, partida decizându-se practic […]
17:20
Ce alimente se vor SCUMPI din luna octombrie dacă Guvernul va elimina plafonarea adaosului comercial # Gândul
Începând cu 1 octombrie 2025, produsele alimentare de bază precum pâinea, laptele, ouăle, carnea, legumele și fructele vor putea fi vândute la prețuri stabilite liber de comercianți, după ce Guvernul a decis să nu mai prelungească plafonarea adaosului comercial introdusă prin OUG 67/2023. Măsura, aplicată încă din iulie 2023 și prelungită periodic, a limitat adaosul […]
17:20
Aproape 4 milioane de PENSIONARI nu vor beneficia de creșterea veniturilor, în 2027. Care este motivul # Gândul
Aproximativ 4 milioane de pensionari nu vor beneficia de creșterea pensiilor, în 2027, după ce Guvernul a decis să amâne actualizarea valorii punctului de referință (VPR). Această măsură, explicată prin constrângerile bugetare și recomandările Fondului Monetar Internațional (FMI), înseamnă, de fapt, o scădere semnificativă a puterii de cumpărare, chiar dacă veniturile nu se micșorează „pe […]
17:10
Protestele pro-palestiniene au „MĂCELĂRIT” Turul ciclist al Spaniei. Ultimul tur de la Madrid și ceremonia de premiere au fost anulate # Gândul
Ultima etapă a Turului ciclist al Spaniei 2025 (La Vuelta a España) s-a încheiat brusc duminică la Madrid, în mijlocul unor proteste pro-palestiniene. Manifestația a degenerat în confruntări cu poliția și a dus la anularea finalei oficiale. Cursa a fost întreruptă când mai erau aproximativ 50 de kilometri până la final, iar ceremoniile de premiere […]
17:10
Kremlinul acuză NATO că este în RĂZBOI cu Rusia /Reacția Marii Britanii după pătrunderea unei drone ruse în România # Gândul
Administrația Vladimir Putin a acuzat, luni, NATO că este, de facto, în război cu Rusia, în contextul sprijinului militar oferit Ucrainei, în timp ce, pe fondul tensiunilor, Guvernul de la Londra a decis convocarea ambasadorului rus ca reacție la pătrunderea dronelor ruse în Polonia și România. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
17:00
Ministrul Culturii András Demeter: „Măsura creșterii TVA-ului nu va conduce la dispariția culturii” # Gândul
Ministrul Culturii András Demeter a fost invitatul primei ediții din noul sezon al podcastului „Altceva, cu Adrian Artene”, unde a discutat problemele pe care le întâmpină domeniul cultural, în contextul măsurilor de austeritate impuse de Guvern, printre care se află închiderea muzeelor în timpul weekend-ului și creșterea TVA-ului în domeniul culturii. Ministrul Culturii András Demeter […]
17:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 16 septembrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Mugur Mihăescu # Gândul
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 16 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Mugur Mihăescu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
16:50
Trump cere ajutorul NATO pentru a opri conflictul din Ucraina /„RĂZBOIUL se va încheia rapid, vor fi salvate viețile” # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a insistat, luni, că este singurul care poate opri războiul din Ucraina, îndemnând statele membre NATO să faciliteze negocierile cu Rusia. ”Acesta nu este războiul lui Trump, nu ar fi început dacă aș fi fost eu președinte, este războiul lui Biden și Zelenski. Eu sunt aici doar pentru a-l opri, […]
16:50
Nicușor Dan, intimidat de dronele rusești? Ion Cristoiu: „Eu, cetățean român, n-am conștiința că la Palatul Cotroceni e cineva” # Gândul
Ediția de luni a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” l-a avut ca invitat pe scriitorul și publicistul Ion Cristoiu. Una din temele abordate se referă la alerta de securitate provocată de pătrunderea dronei rusești pe teritoriul României. Pe fondul unor reacții ambigue ale statului, invitatul a comentat și poziția aleasă de șeful statului în contextul […]
16:50
SUA și China au ajuns la o înțelegere privind TikTok. Trump se va întâlni cu Xi Jinping pentru a finaliza ACORDUL # Gândul
Secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Scott Bessent, a declarat că s-a ajuns la un acord-cadru privind operațiunile TikTok din Statele Unite, iar președintele SUA Donald Trump se va întâlni vineri cu liderul chinez Xi Jinping pentru a finaliza acordul. „Președintele Trump a jucat un rol în asta, am avut o convorbire cu el aseară, am primit […]
16:50
România, cu un pas mai aproape de aderarea la OCDE. Anunțul lui Grindeanu, după întâlnirea Mathias Cormann # Gândul
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a discutat, în cadrul întrevederii cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, de luni 15 septembrie, despre reformele pe care României trebuie să le implementeze pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Liderul interimar al social-democraților a precizat că „acest obiectiv trebuie însoțit de reforme echilibrate, care […]
16:30
Apeluri pentru sancționarea lui Elon Musk, în Marea Britanie, după discursul miliardarului în timpul marșului de la LONDRA # Gândul
Prim-ministrul Keir Starmer s-a confruntat luni cu apeluri pentru a-l sancționa pe Elon Musk după ce proprietarul platformei X și Tesla a declarat la un miting anti-imigrație că Marea Britanie urmează să se confrunte cu violențe și că britanicii trebuie “să riposteze sau să moară”. Keir Starmer a denunțat violențele care au avut loc în […]
16:30
Povestea biletului LOTO câștigător, uitat pe ușa de frigider. Cum s-a schimbat viața unei familii, cu puțin timp înainte de a arunca hârtia valoroasă # Gândul
Doi soți în vârstă din Melbourne, Australia, au rămas uimiți după ce au descoperit că biletul de loterie lipit pe ușa frigiderului i-a făcut foarte bogați, cu un câștig de 13 milioane de dolari, potrivit 9News. Din fericire, biletul nu a fost aruncat, așa cum ar fi plănuit la un moment dat, deși fusese uitat […]
16:30
Poliția Antidrog a dat deșteptarea la Pușcăria din Găești. Celulele deținuților au fost răscolite în căutare de stupefiante # Gândul
Poliția DIICOT au demarat o amplă campanie de percheziții în mai multe penitenciare din țară, pentru a destructura rețele de distribuție care operează inclusiv în ăușcării. Astăzi, rezidenți au dat deșteptarea din Penitenciarul Găești. Este vorba despre o acțiune comună a celor de la combaterea criminalității organizate și a polițiștilor din penitenciar împotriva traficului de […]
16:10
În Marea Britanie, apeluri pentru sancționarea lui Elon Musk, după discursul miliardarului în timpul marșului de la LONDRA # Gândul
Prim-ministrul Keir Starmer s-a confruntat luni cu apeluri pentru a-l sancționa pe Elon Musk după ce proprietarul platformei X și Tesla a declarat la un miting anti-imigrație că Marea Britanie urmează să se confrunte cu violențe și că britanicii trebuie “să riposteze sau să moară”. Keir Starmer a denunțat violențele care au avut loc în […]
16:10
Cum arată geanta unui livrator de MÂNCARE din Cluj. Fotografia care a stârnit revolta: „Mă voi gândi de două ori…” # Gândul
Cum arată geanta unui livrator de mâncare din Cluj. Fotografia care a stârnit revolta: „Mă voi gândi de două ori…”, a spus cineva. O fotografie banală a stârnit revolta pe internet. Cum arată geanta unui livrator din Cluj: comentatorii au luat „foc”. O simplă fotografie postată de youtuberul clujean AC Bike a declanșat ample discuții […]
16:10
Adio ștampile pe pașaport din octombrie. România introduce controlul datelor BIOMETRICE la graniță # Gândul
Începând cu 12 octombrie 2025, România va implementa, alături de celelalte state membre UE, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), un mecanism electronic modern care va înlocui treptat ștampilarea pașapoartelor pentru cetățenii din afara Uniunii Europene. Potrivit Poliției de Frontieră, noul sistem nu restrânge drepturile de călătorie, ci asigură un control mai sigur, mai rapid și mai […]
16:00
ONU a anunțat o reuniune de urgență a Consiliului pentru Drepturile Omului/ Membrii vor discuta despre situația din QATAR # Gândul
Consiliul pentru Drepturile Omului se va întruni de urgență, marți, pentru a discuta despre atacurile israeliene din Qatar, care au vizat liderii grupului islamist Hamas, a anunțat ONU. „Această dezbatere urgentă este convocată ca răspuns la două solicitări oficiale depuse miercurea trecută de Pakistan, în numele statelor membre ale Organizației Cooperării Islamice, și de Kuweit, […]
15:50
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fugit de la fața locului după accidentul de duminică. Actorul Toto Dumitrescu este căutat de oamenii legii # Gândul
Fiul fostului internațional român Ilie Dumitrescu, actorul Toto Dumitrescu, a fost implicat într-un accident rutier duminică, 14 septembrie, în București, părăsind locul incidentului, potrivit unor surse judiciare. El este căutat în prezent de oamenii legii. Potrivit oamenilor legii, Toto Dumitrescu conducea mașina pe bd. Mircea Eliade din nordul Capitalei, moment în care vehiculul său a […]
Acum 6 ore
15:40
Marcel Boloș, dezvăluiri din CULISELE banilor alocați din Fondul de Rezervă Bugetară: „Să lămurim problema” / Cum arată lista beneficiarilor # Gândul
Marcel Boloș, fost ministru de Finanțe, a precizat, într-un mesaj publicat pe pagina sa de facebook, că „atunci când apar probleme, nimeni nu e complet (ne)vinovat.” Fostul oficial susține că vrea să lămurească problema banilor alocați din Fondul de Rezervă Bugetară, explicând că toate măsurile care au împins deficitul în sus au fost, la acea […]
15:40
Papa Leon, declarație SURPRINZĂTOARE despre Elon Musk: „Dacă acesta este singurul lucru care mai are valoare, atunci avem o mare problemă” # Gândul
În primul său interviu, Papa Leon al XIV-lea a criticat pachetele de compensare din corporaţii care le oferă directorilor executivi salarii mult mai mari decât angajaţilor lor. În context, Papa Leon al XIV-lea a invocat planul recent de remunerare pentru directorul general al Tesla, Elon Musk, care ar urma să fie recompensat cu acţiuni în […]
15:40
Avioanele F-16, ineficiente în lupta cu dronele rusești? Explicațiile lui Moșteanu adâncesc și mai mult misterul: Contactul a fost intermitent/Diferența constructivă dintre avion și dronă # Gândul
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a oferit, luni, o nouă explicație, după ce o dronă rusească a intrat sâmbătă în spațiul aerian al României, dar nu a fost doborâtă de avioanele F16, deși aveau permisiunea să o facă. Potrivit oficialului, „contactul cu drona a fost intermitent” și „dacă ar fi avut tot timpul contact vizual, poate […]
15:30
În sfârșit, o măsură anti-sărăcie a Guvernului Bolojan. Persoanele defavorizate vor primi 0,68 de lei pe zi. Banii se vor da în două tranșe # Gândul
Ultima ședință de Guvern marchează o premieră printre măsurile de austeritate. Cunoscut ca un premier care taie, iată că Ilie Bolojan are în program și măsuri de ajutorare a persoanelor nevoiașe. Printr-o ordonanță de urgență, executivul a anunțat că peste un milion de români vor beneficia, în continuare, de tichetele sociale pentru produse alimentare și […]
15:20
Cum funcționează corect naționalismul. Ministrul Culturii, András Demeter: „Vadim Tudor nu a găsit loc la masa celor mari” # Gândul
Într-un dialog vibrant, jurnalistul Adrian Artene și invitatul său, ministrul Culturii, András István Demeter, au creionat un peisaj despre prezentul și viitorul culturii în România. În acest sens, artistul a observat că rolul oamenilor de cultură este cu atât mai important cu cât poate constitui o punte spirituală între două țări surori cum sunt România și […]
15:20
Alegeri în GERMANIA: Avans notabil pentru AfD în alegerile municipale din Renania de Nord-Westfalia # Gândul
Partidul cancelarului Friedrich Merz a terminat pe primul loc în alegerile municipale din Renania de Nord-Westfalia, dar Alternativa pentru Germania a înregistrat cel mai mare avans, în primul test electoral de la învestirea Guvernului Merz. Rezultatele finale de luni au arătat că Uniunea Creștin-Democrată (CDU) de centru-dreapta a lui Friedrich Merz a obținut 33,3% din […]
15:20
Ministrul Culturii, András Demeter, a vorbit despre primele experiențe cu lumea teatrului: „La primele repetiții nu am înțeles NIMIC” # Gândul
Ministrul Culturii, András Demeter, a vorbit la podcastul „Altceva cu Adrian Artene” despre primele experiențe care i-au modelat cariera pe scenă, rememorând cum o înfrângere aparentă s-a transformat într-o lecție esențială de teatru și ambiție. Urmăriți aici podcastul integral. „Eram anul întâi și la primele repetiții nu am înțeles nimic. Soluția regizorului a fost să […]
15:10
ALERTĂ de MĂCEL la Craiova. Locuința lui Auraș, interlopul UCIS în bătaia de stradă, păzită de jandarmi. Victima s-a întors acasă în sicriu # Gândul
Trupul lui Auraș, fiul liderului interlop Fane Banu, bărbatul ucis în bătaia dintre clanurile interlope, care a avut loc sâmbătă dimineață în Craiova, a fost adus acasă în sicriu. În acest timp, locuința lui Auraș este păzită de jandarmi, pentru a preveni reaprinderea conflictului între cele două tabere rivale. Străzile Craiovei au fost scena unor […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.