Actorul Victor Rebengiuc se retrage de pe scena teatrului românesc: „Nu mai pot, e suficient”
Adevarul.ro, 15 septembrie 2025 19:30
Îndrăgitul actor Victor Rebengiuc a anunțat luni, 15 septembrie, că a decis să se retragă de pe scena teatrului românesc, după o carieră impresionantă de 70 de ani.
Sindicatele acceptă să amâne protestele după discuțiile cu Bolojan: „Dacă nu luăm măsurile necesare, costurile vor fi mai mari” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan i-a avertizat astăzi pe liderii de sindicat că administrația publică intră într-un proces inevitabil de reformă, iar cei care refuză dialogul riscă să plătească „costuri mult mai mari” mai târziu.
Vladimir Putin a făcut un pas înainte în războiul hibrid cu Occidentul, escaladând un conflict care, deși se desfășoară din umbră, are consecințe directe asupra securității euroatlantice.
„Fă socotelile publice!” Băsescu, recomandare pentru Bolojan, din experiența austerității din 2010 # Adevarul.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a amintit luni, 15 septembrie, de măsurile de austeritate luate în mandatul său, care, potrivit acestuia, au dus la o scădere a deficitului de peste 7% în perioada 2008-2014.
Scandal la o școală din Constanța: un elev de 15 ani a pălmuit o profesoară după o ceartă # Adevarul.ro
Polițiștii din Constanța cercetează un incident petrecut la un colegiu din municipiu, unde un elev de 15 ani a pălmuit o profesoară de 45 de ani, după o dispută verbală.
„Duminica sângeroasă”. Un fost soldat al armatei britanice, judecat după 50 de ani pentru uciderea unor civili pașnici din Irlanda de Nord # Adevarul.ro
Procesul unui veteran al armatei britanice, acuzat de crimă în cazul uciderii a 13 manifestanți catolici neînarmați pentru drepturile civile în Irlanda de Nord, în 1972, cunoscut sub numele de „Duminica sângeroasă”, a început luni, la peste jumătate de secol.
Ministrul Apărării, întâlnire discretă cu un om de afaceri apropiat de diplomații ruși. Discuții private în „Clubul politic” # Adevarul.ro
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a participat la o întâlnire privată cu George Butunoiu, un om de afaceri român cunoscut pentru legăturile sale cu ambasadorii ruși.
Antrenorul de la Juventus, declarație deranjantă la adresa Interului condus de Cristian Chivu # Adevarul.ro
Juventus a învins-o sâmbătă pe Inter cu 4-3, în derby-ul etapei a 3-a din Serie A.
Ce pedeapsă a primit Dorian Popa după ce a fost prins sub influența drogurilor la volan # Adevarul.ro
Popa a fost condamnat la o pedeapsă de 8 luni de închisoare cu amânare, după ce acum doi ani a fost prins la volan sub influența substanțelor psihoactive.
Un amplu exercițiu militar al NATO are loc în Groenlanda, cu participarea mai multor state europene, însă fără Statele Unite.
Trump anunță un acord cu China pentru TikTok. „Tinerii din ţara noastră doreau foarte mult să o salveze. Ei vor fi foarte fericiţi!” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a anunțat că negocierile dintre SUA și China, desfăşurate în weekend la Madrid, au decurs foarte bine.
Parlamentarii au ținut un moment de reculegere în memoria activistului Charlie Kirk, la inițiativa AUR. Președinta PE a refuzat propunerea # Adevarul.ro
Un moment de reculegere în memoria activistului conservator Charlie Kirk, împușcat mortal în cadrul unui eveniment public la Utah Valley University, a avut loc în Parlamentul României luni, 15 septembrie.
Alba Iulia a intrat, pe 13 septembrie, în Guinness World Records pentru cea mai lungă masă din lume, realizată integral din materiale reciclate # Adevarul.ro
Organizatorii, Bloom The World, și partenerii au construit masa de peste 2,7 kilometri, la care s-au așezat peste 10.000 de invitați din țară și din străinătate
Spectacolul „Tatăl” nu se mai joacă la Teatrul Bulandra. Actorul Victor Rebengiuc: „Adio, Andre!” # Adevarul.ro
Actorul Victor Rebengiuc a anunțat, la aproape trei ani de la premieră, că nu va mai interpreta rolul André în spectacolul „Tatăl”, montat la Teatrul „Bulandra”.
Primul sistem de echitație adaptată din România a fost inaugurat la Wonderland Resort, Cluj # Adevarul.ro
Emil Boc: ”Clujul arată că are în ADN incluziunea, speranța și dorința de a fi alături de fiecare cetățean al acestui oraș.”
Neregulile dintr-o comună din România, semnalate direct autorităților locale de către inteligența artificială # Adevarul.ro
Un soft bazat pe inteligență artificială, menit să permită camerelor să identifice și să raporteze automat, direct autorităților, mai multe tipuri de nereguli.
Tensiuni între Londra și Elon Musk. Guvernul britanic îi condamnă „limbajul periculos” despre imigrație # Adevarul.ro
Guvernul britanic a condamnat dur declarațiile făcute de Elon Musk în timpul unei manifestații organizate la Londra de extrema dreaptă.
Moment pentru istorie: Armand Duplantins a sărit peste ștacheta înălțată la 6,3 metri, doborând recordul mondial # Adevarul.ro
Suedezul Armand Duplantis, 25 de ani, a mai bătut un record mondial la săritura cu părjina.
Nepotul criminalului din Caracal, Gheorghe Dincă, reținut pentru furt și scandal în Gara Arad # Adevarul.ro
Nepotul lui Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, a fost reținut luni de polițiști după ce a furat un troller din Gara Arad.
Noul sistem creat pentru controlul la frontiera externă a Spaţiului Schengen, introdus în România. Cum va funcționa # Adevarul.ro
Poliția de Frontieră Română a anunțat luni, 15 septembrie, că România va operaționaliza Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), un instrument modern de control la frontiera externă a Spațiului Schengen.
Hamas ar fi mutat ostaticii israelieni la suprafață. IDF pune la pământ clădirile înalte din orașul Gaza # Adevarul.ro
Gruparea Hamas a început să mute ostatici la suprafață în Fâșia Gaza, în încercarea de a împiedica operațiunile terestre pe care le pregătește forțele de apărare israeliene (IDF) în orașul Gaza, a relatat canalul israelian de televiziune Kan News luni, relatează Jerusalem Post.
Ce mănâncă un gastroenterolog în fiecare dimineață la micul dejun. Este bogat în fibre, vitamine și antixodanți # Adevarul.ro
Un medic gastroenterolog a împărtășit pe rețelele de socializare micul dejun preferat, bogat în fibre, vitamine și antioxdanți, pe care îl mănâncă zilnic.
Suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk a scris într-un bilet intențiile sale criminale, înainte de tragedie # Adevarul.ro
Directorul FBI, Kash Patel, a declarat luni dimineața, 15 septembrie, la Fox News, că Tyler Robinson, suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk, a scris o notiță în care spunea că are „ocazia să-l elimine pe Charlie Kirk” și că „o va face”.
Serviciile secrete ruse acuză UE că transforma demonstrațiile din Serbia într-un „Maidan” # Adevarul.ro
Serviciul rus de Informații Externe susține că tulburările din Serbia ar fi rezultatul „activității subversive” a Bruxelles-ului și că Uniunea Europeană urmărește să aducă la putere o conducere loială propriilor interese.
AUR depune moţiune simplă pe tema securităţii energetice: hidrocentralele începute înainte de 1989, obstrucţionate de politici de mediu # Adevarul.ro
AUR a anunțat luni, 15 septembrie, că va depune o moţiune simplă pe tema securității energetice, întrucât consideră că, prin politicile de mediu, este obstrucționată „punerea în funcţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”.
Motivul uluitor pentru care un bărbat ar fi dat foc vegetației de pe un teren, între București și Ilfov # Adevarul.ro
Un bărbat de 63 de ani a provocat un incendiu de vegetație pe un teren extravilan dintre București și Ilfov, după care ar fi părăsit locul fără a-l lichida.
Ofițeri americani, vizită surpriză la exercițiile Zapad-2025 din Belarus: „Cele mai bune locuri” # Adevarul.ro
Ofițeri ai armatei SUA au participat luni, pe neașteptate, la exercițiile militare comune Rusia-Belarus, desfășurate în cadrul manevrelor „Zapad-2025”.
Forțele ucrainene ucrainene recuperează teren în regiunile de frontieră. Pierderi mari ale rușilor în sectoarele ofensive # Adevarul.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat, duminică, în discursul său zilnic, că forţele ucrainene au avansat în sectoarele de frontieră din regiunea Sumî, o zonă în care trupele ruse încearcă de luni de zile să-şi consolideze poziţiile, relatează Reuters.
Trei bărbaţi au fost arestaţi preventiv de Tribunalul Dolj în urma scandalului de sâmbătă, din Craiova, soldat cu un mort şi patru răniţi.
BNS lansează primul sindicat din România pentru lucrătorii de pe platforme digitale Uber, Bolt, Glovo, Wolt: „Drepturile tale sunt apărate” # Adevarul.ro
Blocul Național Sindical (BNS) a anunțat lansarea Sindicatului Lucrătorilor de pe Platforme Digitale (SLPD), prima organizație sindicală din România dedicată lucrătorilor care activează prin aplicații precum Uber, Bolt, Glovo, Wolt sau alte platforme similare.
Bărbat angajat la o firmă de curierat, percheziționat după ce ar fi furat mai multe colete în timpul serviciului # Adevarul.ro
Un bărbat de 45 de ani a fost percheziționat de polițiști luni, 15 septembrie, după ce ar fi sustras mai multe colete, cât timp a lucrat la o firmă de curierat.
Un român stabilit în Italia a devenit eroul comunității din localitatea în care trăiește, după ce s-a luptat singur cu trei hoți care încercau să îi spargă locuința.
Andrei Rațiu s-a prăbușit, după ratarea transferului la o forță a Europei. Nici spaniolii nu-l mai vor titular # Adevarul.ro
Plimbat pe la mai multe formații cu nume din Europa în vară, Andrei Rațiu (27 de ani) a rămas la Rayo Vallecano.
Veste bună pentru șoferi: campaniile de rechemare ale mașinilor pot fi verificate online # Adevarul.ro
Registrul Auto Român (RAR) a lansat luni, 15 septembrie, secțiunea „Campanii de rechemare”, prin care șoferii pot verifica dacă mașinile lor sunt vizate de astfel de campanii.
Opt copii au ajuns la spital după ce colegii le-au pus lipici în ochi în timpul somnului # Adevarul.ro
Opt elevi de la un internat din statul indian Odisha au ajuns la spital după ce colegii lor le-au pus lipici în ochi în timp ce dormeau.
Inflația ar putea depăși 15% în noiembrie dacă se renunță la plafonarea adaosului la alimentele de bază. Avertismentul lui Adrian Câciu # Adevarul.ro
Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, a declarat că eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază ar putea împinge inflația la peste 15% în luna noiembrie.
Kremlinul avertizează că „NATO este, de facto, în război cu Rusia”. „Nu e nevoie de vreo confirmare suplimentară” # Adevarul.ro
„NATO este, de facto, în război cu Rusia”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al președintelui, Dmitri Peskov, comentând o declarație recentă a ministrului polonez de Externe, Radoslaw Sikorski.
Suporterul poreclit „Zicu”, bătut pentru simpatia pentru Dinamo, și-a reîntâlnit idolul după 19 ani # Adevarul.ro
Întâlnire emoționată sâmbătă, înaintea meciului de fotbal Universitatea Craiova - Farul Constanța 2-0.
Măsurile propuse în planul de relansare economică al PSD: creșterea valorii tichetelor de masă și sprijin financiar pentru mame și tineri # Adevarul.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole a prezentat luni, 15 septembrie, programul de relansare economică al PSD pe muncă. Între măsurile cuprinse sunt creşterea valorii tichetelor de masă până la 50 de lei pe zi, subvenţii lunare de 2.250 lei pentru mamele care revin la muncă și subvenții pentru tineri.
Un pacient a murit la Spitalul din Reșița, după ce o treaptă s-a rupt în timp ce cobora scările și s-a lovit cu capul de beton # Adevarul.ro
Un bărbat de 66 de ani a murit la Spitalul din Reșița, după ce o treaptă s-a rupt în timp ce cobora scările și s-a lovit cu capul de beton.
Accident mortal în Olt: Un tânăr de 18 ani a intrat cu mașina într-un copac, în timp ce conducea spre liceu # Adevarul.ro
Un tânăr de 18 ani din județul Olt a murit luni, 15 septembrie, în urma unui accident rutier pe DN54, în afara localității Deveselu.
Angajații Guvernului se alătură protestatarilor din stradă. Cei din aparatul de lucru al Guvernului au întrerupt luni dimineața activitatea și au ieșit în Piața Victoriei pentru a protesta alături de toate federațiile sindicale prezente în Piața Victoriei.
Proprietarul FlyLili, compania aeriană acuzată de evaziune fiscală, prezent la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice # Adevarul.ro
Jürgen Faff, proprietarul companiei aeriene FlyLili, se află în prezent la sediul SICE 1, în contextul în care compania este vizată de un dosar de evaziune fiscală estimat la 12 milioane de lei.
Un român este căutat de autoritățile italiene după ce a provocat haos pe autostrada A4 în Italia. În cursa sa, a furat trei mașini și a rănit grav un polițist care încerca să îl oprească.
Lovituri ucrainene în serie asupra infrastructurii feroviare din Rusia: Explozii și deraieri de trenuri # Adevarul.ro
Surse din serviciile de informații ucrainene au confirmat că se află în spatele cel puțin a unui atacul asupra infrastructurii feroviare prin care sunt aprovizionate trupele ruse de pe frontul din Ucraina, relatează presa ucraineană.
Românii vor stat puternic și valori tradiționale. Polarizarea între generații, tot mai vizibilă SONDAJ # Adevarul.ro
Peste 61% dintre români sunt de părere că în general statul ar trebui să intervină mai mult în economie. La polul opus, 33% cred că piața liberă ar trebui să fie cât mai puțin reglementată, arată un sondaj Inscop.
Republica Moldova accelerează reformele economice și digitale, cu obiectivul de a se integra tot mai mult în piața europeană.
Cum schimbă războiul din Ucraina industria plăcerii din Rusia. „Tot ce câștigă din moarte, aruncă pe prostituate” # Adevarul.ro
Soldații ruși întorși din Ucraina aduc cu ei nu doar cicatrici fizice, ci și o tensiune crescândă într-una dintre cele mai vulnerabile lumi ale societății ruse: prostituția.
Vremea se va răci brusc în toată țara și sunt așteptate ploi. Prognoza meteo pentru două săptămâni # Adevarul.ro
Vremea se răcește și sunt așteptate ploi în mai multe zone ale țării.
Ministrul de Externe după întâlnirea cu ambasadorul Rusiei la București: „Neagă evidențele. Moscova are aceeaşi abordare ca atunci când a început războiul în Ucraina” # Adevarul.ro
Ministrul român de Externe, Ioana Țoiu, a declarat după întâlnirea cu ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, că discuțiile nu au dus la niciun rezultat şi că Moscova continuă să nege evidențele.
