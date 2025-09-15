Ce pedeapsă a primit Dorian Popa după ce a fost prins sub influența drogurilor la volan

14:45

Ministrul Muncii, Florin Manole a prezentat luni, 15 septembrie, programul de relansare economică al PSD pe muncă. Între măsurile cuprinse sunt creşterea valorii tichetelor de masă până la 50 de lei pe zi, subvenţii lunare de 2.250 lei pentru mamele care revin la muncă și subvenții pentru tineri.