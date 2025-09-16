Sancțiunile împotriva Rusiei, măr al discordiei între Statele Unite și Europa
Euractiv.ro, 16 septembrie 2025 07:20
Înainte de a spori presiunea asupra lui Vladimir Putin, Donald Trump le cere aliaților săi europeni să înceteze să mai cumpere petrol rusesc și să majoreze taxele vamale pentru produsele chinezești, scrie „Le Monde” (Franța).
• • •
Acum 30 minute
07:40
Agenția Tass relatează că purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a declarat că „NATO este implicată de facto” în conflictul ruso-ucrainean din cauza sprijinului acordat Ucrainei de către țările occidentale.
Acum o oră
07:20
07:20
Despre sănătate mintală și provocările tinerilor cu Maria Whittaker&Linn Caldas (Inner Loom) # Euractiv.ro
”Creăm soluții împreună cu tinerii adulți, le testăm în contexte reale și ne asigurăm că fiecare intervenție este încurajatoare, relevantă și ușor de implementat”.
07:10
Drone și rachete rusești reaprind îndoielile cu privire la capacitățile NATO în Europa # Euractiv.ro
Noi incursiuni aeriene rusești în România și tiruri de rachete în Arctica amplifică tensiunile pe flancul estic al Alianței Atlantice, scrie „La Razon” (Spania) sub semnătura lui Rostyslav Averchuk.
Acum 12 ore
21:40
Ambasadorul Marius-Gabriel Lazurcă, vehicular la șefia SIE, rechemat în țară. Ce spune Nicușor Dan # Euractiv.ro
Marius-Gabriel Lazurcă, vehiculat ca favorit pentru a prelua șefia Serviciului de Informații Externe (SIE), a fost rechemat luni în țară de președintele Nicușor Dan din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Mexic.
21:30
Președintele Nicușor Dan a declarat luni seară, la Antena 3 CNN, că actuala Coaliție și-a asumat niște măsuri fiscale care nu sunt perfecte și că, în opinia sa, "se puteau face altfel".
19:30
Doar unul din cinci adulți români are studii universitare, arată cel mai recent raport OECD. Proporția este la jumătate față de media europeană, iar decalajele sociale și geografice continuă să limiteze accesul la educație.
19:20
Cum faci apărarea de drone ieftine mai eficientă? Ucraina și Polonia își unesc forțele # Euractiv.ro
Ucraina a propus să sprijine Polonia în dezvoltarea capacităților de război electronic și a dronelor de interceptare, după incursiunile repetate ale dronelor rusești în spațiul aerian polonez.
Acum 24 ore
17:10
E sloganul campaniei rețelei Eurodesk, "Time to Move", ajunge la cea de-a 11-a ediție.
14:10
Alegeri europarlamentare 2024: USR și AUR conduc clasamentul manipulării algoritmilor pe Facebook # Euractiv.ro
România din 2024, fiind urmate de PNL și PSD, arată o cercetare realizat de o echipă de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC).
14:00
Declarația a fost făcută de Nicușor Dan după întâlnirea de luni, la Palatul Cotroceni, cu secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OCDE, Mathias Cormann.
13:20
Grindeanu cere implicarea ANAF în scandalul plafonării adaosului comercial la alimentele de baz # Euractiv.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis luni o solicitare către ANAF să verifice respectarea prevederilor legale privitoare la plafonarea adaosului comercial la alimente de bază, după ce Guvernul a decis să nu o mai prelungească.
11:40
Germania: Partidul lui Merz câștigă alegerile din cel mai mare land, dar AfD își dublează rezultatul # Euractiv.ro
CDU rămâne cel mai puternic partid după alegerile locale de duminică din Renania de Nord-Westfalia, dar AfD, de extremă dreapta, și-a triplat rezultatul din 2020. Verzii au ieșit slăbiți din acest scrutin.
11:10
Gândirea critică, testată prin istorie: „Savanții și războiul” la Muzeul Alexandru Duma # Euractiv.ro
Într-o lume în care avalanșa de informații și conflictele globale pun presiune pe modul în care tinerii gândesc și iau decizii, Muzeul Alexandru Duma deschide porțile unui nou program educativ: „Atelierul de gândire critică – Savanții și războiul”.
10:30
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca lansează, în premieră națională, un fond de tip endowment, mecanism financiar menit să susțină excelența academică și proiectele pe termen lung, informează instituția de învățământ superior.
08:10
Noi detalii despre testamentul lui Giorgio Armani: Giorgio Armani Spa, moștenită de Fundația Armani # Euractiv.ro
Fundația Giorgio Armani va păstra proprietatea deplină asupra Giorgio Armani Spa, cu uzufruct acordat lui Pantaleo dell'Orco, cei trei nepoți ai designerului, și surorii sale, Rosanna, potrivit testamentului lui Armani, informează ANSA (Italia).
Ieri
07:50
Puiul de somn în cabina de pilotaj în timpul zborurilor de croazieră a fost considerat mult timp un subiect tabu, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
07:40
Procesul fostului președinte Jair Bolsonaro (PL) și al altor șapte acuzați de complot împotriva democrației s-a încheiat cu o condamnare justă și legitimă a inculpaților, scrie „Folha Online” (Brazilie).
07:30
Tot ce trebuie înțeles despre urmărirea penală a lui Ekrem Imamoglu, rivalul președintelui Erdogan # Euractiv.ro
Arestarea primarului Istanbulului în martie a scos zeci de mii de oameni în stradă. Aceasta reprezintă un episod dramatic în represiunea guvernului împotriva opoziției, scrie Julien Lemaignen în „Le Monde” (Franța).
07:20
Adunarea Generală a ONU a votat în favoarea soluției cu două state pentru Israel și Palestina # Euractiv.ro
Adunarea Generală a Națiunilor Unite a aprobat vineri o rezoluție neobligatorie în favoarea unei soluții cu două state pentru Israel și Palestina, la câteva ore după ce premierul Netanyahu a respins ideea unui stat palestinian.
07:10
Starmer: Marea Britanie nu va „ceda niciodată steagul” protestatarilor de extremă dreapta # Euractiv.ro
Exclusiv: premierul condamnă atacurile împotriva poliției, intimidarea rasistă a minorităților și folosirea steagului pentru a insufla frică, scrie „The Guardian” (Marea Britanie).
07:00
Dronele ucrainene au vizat rafinăria de petrol Kiriși, una dintre cele mai mari din Rusia, declanșând un incendiu după ce au căzut resturi dintr-o dronă doborâtă, au declarat duminică oficiali ruși, notează „France 24” (Franța).
06:50
Polonia a desfășurat 40.000 de soldați la granița cu Rusia: „Suntem pregătiți de război” # Euractiv.ro
Pe 10 septembrie, a fost încălcată o „linie roșie” care acum, trebuie să trezească Europa. Roiul de drone care a traversat cerul Poloniei cu puțin timp înainte de zorii zilei de miercuri este un semnal de avertizare pentru Varșovia și aliații săi.
06:40
În timp ce Trump vorbește despre posibilitatea unui accident, Polonia denunță o acțiune intenționată, iar Europa își desfășoară forțele aeriene, scrie Thomas Graindorge în „Le Point” (Franța).
06:30
Asasinarea lui Charlie Kirk și urmările sale sunt simptome ale unei democrații fragile # Euractiv.ro
Violența politică în creștere este un „atac asupra experimentului american”, avertizează guvernatorul statului Utah, scrie „Washington Post” (SUA).
14 septembrie 2025
22:10
Ambasadorul Rusiei convocat la MAE după ce o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc # Euractiv.ro
Din dispoziția șefei diplomației, ambasadorul Rusiei la București a fost convocat duminică la sediul Ministerului Afacerilor Externe în legătură cu încălcarea spațiului aerian al României de o dronă rusească în cursul zilei de 13 septembrie 2025.
15:10
„Mulți medici conspiraționiști și-au câștigat un soi de relevanță pe care nu au avut-o niciodată” # Euractiv.ro
Dorel Săndesc, prorectorul Universității de Medicină și Farmacie Timișoara și prim-vicepreședinte al Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, nu este un medic obișnuit.
15:00
Armata Română și aliații care fac poliție aeriană pe teritoriul României pot doborî drone care intră în spațiul aerian național, a precizat sâmbătă ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, după ce o dronă rusească a pătruns în spațiul românesc.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Emanuel Martonca: AI-ul deschide posibilități aproape nelimitate. Nu trebuie văzut ca un concurent # Euractiv.ro
Inteligența Artificială merită folosit nu pentru că e nouă, ci pentru că poate crea valoare economică reală acolo unde contează cel mai mult, spune Emmanuel Martonca, Soft Fight. AI-ul trebuie folosit ca un instrument, nu văzut ca un concurent.
12 septembrie 2025
17:40
Secretarul american pentru energie, Chris Wright, a declarat într-un interviu acordat Euractiv că achizițiile de energie americană de către UE în valoare de 750 de miliarde de dolari sunt doar începutul.
17:10
ÎCCJ rescrie istoria dosarului ICA: Savonea o transformă pe Camelia Bogdan din judecător în acuzat # Euractiv.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a motivat soluția dată într-un dosar care are ca obiect „plângere soluții de neurmărire/netrimitere judecată”.
16:20
Mai mulți aliați NATO trimit trupe, artilerie și sisteme de apărare aeriană pentru a securiza Flancul estic, după ce mai multe drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez.
14:30
Un nou ministru din Albania însărcinat cu achizițiile publice va fi imun la mită, amenințări sau încercări de a câștiga favoruri. Asta pentru că Diella este un robot cu inteligență artificială.
13:20
România și China: Deschidere pentru aprofundarea cooperării în domenii de interes reciproc # Euractiv.ro
Ministra de Externe, Oana Țoiu, l-a primit vineri pe ambasadorul agreat al Chinei la București, Feng Chen, cu ocazia prezentării copiilor scrisorilor de acreditare.
12:10
Economiștii clujeni consideră că noile taxe au evitat recesiunea și un posibil colaps bancar # Euractiv.ro
Proteste, nemulțumiri și tensiuni sociale. Așa s-au tradus în stradă măsurile fiscale recente. Dar, potrivit Romanian Economic Monitor (UBB Cluj-Napoca), ele au avut și un rol esențial: au ținut România departe de o criză economică majoră.
12:10
O femeie a fost depistată, vineri, la intrarea în Parlament, având șase cuțite asupra sa. Polițiștii și jandarmii fac verificări.
08:20
Banca digitală Revolut a anunțat joi că a depășit 4 milioane de clienți în Italia, plasându-se printre primele cinci bănci italiene ca număr de clienți, după ce s-a clasat și pe primul loc printre băncile străine care operează în țară.
08:10
Va ridica oare uciderea lui Charlie Kirk, un influencer carismatic de dreapta, îndoieli cu privire la Primul Amendament, se întreabă „Il Corriere della Sera” (Italia), analizând impactul acestei crime asupra vieții politice americane.
07:50
„Suntem trădați”: Qatarul reacționează oficial la atacurile israeliene pe teritoriul său # Euractiv.ro
Prim-ministrul qatarez acuză Israelul că sabotează eforturile de mediere pentru ostaticii din Gaza. Un atac care, potrivit lui, distruge „orice speranță” de eliberare a lor, scrie „Le Point” (Franța).
07:50
Roma susține „înființarea unui stat care să permită poporului palestinian să își realizeze visul de a trăi în siguranță în propria casă”, scrire „Avvenire” (Italia).
07:40
Comisia Europeană a furnizat a opta tranșă din împrumutul său excepțional de asistență macrofinanciară (AMF) acordat Ucrainei, în valoare de 1 miliard de euro, notează „RAI News” (Italia).
07:40
Karol Lasota (Inovo): Nu pierdeți ani dovedindu-vă potențialul la nivel local. Țintiți piața globală # Euractiv.ro
Marile victorii se obțin pe piața globală sau pe cea americană, spune investitorul polonez Karol Lasota, optimist în legătură cu potențialul Europei Centrale și de Est în sectorul tehnologic.
07:30
Trump reacționează în urma pătrunderii dronelor rusești în spațiul NATO, dar nu o condamnă # Euractiv.ro
Reacția aparent ambiguă a lui Trump a contrastat comparativ cu cea a liderilor europeni, care s-au grăbit să condamne unanim apariția dronelor pe teritoriul Poloniei, constată „The Wall Street Journal” (SUA).
07:20
Kaja Kallas despre războiul din Ucraina: „Este realist că va continua încă câțiva ani” # Euractiv.ro
Kaja Kallas avertizează că războiul din Ucraina ar putea dura ani, în ciuda tentativelor de armistițiu, și spune că miza reală este ordinea mondială, amenințată de ambițiile Rusiei și Chinei, scrie „La Razon” (Spania).
07:10
Nava, evaluată la aproximativ 60 de milioane de dolari, a fost atacată în timp ce efectua o operațiune de recunoaștere în apropierea portului Novorossiya, scrie „La Razon” (Spania).
07:00
Utilizarea mijloacelor „militare” împotriva Braziliei poate fi doar o bravadă, dar riscurile nu pot fi ignorate, scrie „O Globo” (Brazilia) într-un editorial.
06:50
Faptul că UE rămâne într-o stare de stagnare după luni de încercări și erori pare de la sine înțeles; se află în căutarea ei înșiși, într-un fel de izbăvire pe care o îmbrățișează și Ursula von der Leyen, scrie „20 Minutos” (Spania).
11 septembrie 2025
19:40
Propagandiștii Rusiei și susținătorii AUR: Moldova are de ales între credință și Europa # Euractiv.ro
Context.ro a analizat rețelele online de dezinformare, care împing tema "persecuției ortodocșilor". Le-a găsit atât în Republica Moldova, cât și în România.
18:40
Premierii Ilie Bolojan și Rossen Jeliazkov au discutat despre un nou pod peste Dunăre, cooperare pe transport și securitate la Marea Neagră, anunță un comunicat de presă al Guvernului României.
18:40
România va încărca vineri în sistemul Comisiei Europene PNRR-ul revizuit, urmând ca documentul să parcurgă apoi procedura de aprobare din partea CE, a anunțat joi ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.
