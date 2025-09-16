Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

15:40

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF) invită bucureștenii să participe la activitățile organizate cu ocazia Zilei pompierilor din România. Sărbătorită în data de 13 septembrie, această zi amintește de pompierii care au luptat cu vitejie pe Dealul Spirii, în anul 1848. Sâmbătă, între orele 09:00 – 20:00, va avea loc o expoziție de tehnică…