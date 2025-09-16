Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut
Basilica.ro, 16 septembrie 2025 08:50
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate luni pe Basilica.ro. Slujba Privegherii în cinstea Sf. Sofian de la Antim. PS Varlaam: Dumnezeu ne-a dăruit bucuria de a avea un sfânt din zilele noastre Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a săvârșit, luni, Slujba Privegherii pentru Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian…
• • •
Acum 10 minute
09:20
Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian se desfășoară marți la Mănăstirea Antim. Momentul solemn este precedat de Sfânta Liturghie, oficiată de Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos, împreună cu Mitropolitul Siluan de Biblos, Batroun și împrejurimi (Patriarhia Antiohiei), Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud, Episcopul Qais de Erzurum (Patriarhia Antiohiei), Episcopii vicari patriarhali…
Acum o oră
08:50
Acum 12 ore
00:30
Sf. Cuv. Mărturisitor Sofian de la Mănăstirea Antim; Sf. Mare Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina și Ludmila # Basilica.ro
Calendar ortodox 16 septembrie Sf. Cuv. Mărturisitor Sofian de la Mănăstirea Antim Sfântul Cuvios Părinte Sofian s-a născut în satul Cuconeștii Vechi din Basarabia, în ziua de 7 octombrie 1912. Părinții săi, binecredincioșii creștini Ioan și Alexandra Boghiu, i-au dat la botez numele de Serghie, în cinstea Cuviosului Serghie de Radonej. Iubind pe Dumnezeu din…
15 septembrie 2025
22:10
Părintele Andrei-Ioan Antal este cunoscut în comunitatea băcăuană pentru zecile de oameni de alte naționalități pe care i-a botezat. În cele ce urmează, veți lectura cazul de convertire al unui islamist, care a intrat în Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena”, din satul Hemeiuș, doar pentru a-l omorî pe cel de la care ulterior a…
21:00
Slujba Privegherii în cinstea Sf. Sofian de la Antim. PS Varlaam: Dumnezeu ne-a dăruit bucuria de a avea un sfânt din zilele noastre # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a săvârșit, luni, Slujba Privegherii pentru Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, a cărui proclamare locală a canonizării va avea loc mâine. În cuvântul său, PS Varlaam a subliniat bucuria de a putea cinsti un „sfânt din zilele noastre”, cunoscut de mulți dintre credincioșii din București și…
21:00
FOTO: Priveghere în cinstea Sfântului Sofian la Mănăstirea Antim, în ajunul proclamării locale a canonizării sale # Basilica.ro
Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Acum 24 ore
18:00
Episcopia Hușilor: Peste 1200 de copii și tineri au beneficiat de taberele „Copilărie și credință” 2025 # Basilica.ro
Peste 1200 de copii și tineri au beneficiat, în 2025, de proiectul de tabere de vară intitulat „Copilărie și credință”, organizat de Episcopia Hușilor și ajuns la ediția a 7-a. Proiectul s-a desfășurat între 22 iunie și 5 septembrie și a fost organizat în parteneriat cu Asociația „JoyCamps Romania”. Tinerii au participat la ateliere de…
17:20
Schimonahia Penelope Ianolide, soția mărturisitorului Ioan Ianolide, a trecut la Domnul la vârsta de 100 de ani, a anunțat Mănăstirea Paltin Petru-Vodă. Evenimentul s-a petrecut în primele minute ale zilei de 15 septembrie. Biografie Schimonahia Penelope (născută Constanța Buzavelca, ulterior Ianolide) s-a născut la 1 mai 1925, în Turnu Severin. Mama sa, Penelope Buzavelca, de…
16:40
PS Teofil Trotușanul a sfințit o troiță martirilor și mărturisitorilor din temnițele comuniste # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a sfințit, sâmbătă, în incinta Penitenciarului Bacău, o troiță ridicată în cinstea martirilor și mărturisitorilor din temnițele comuniste, precum și în onoarea eroilor neamului românesc și spre pomenirea tuturor celor care, de-a lungul timpului, au lucrat și s-au jertfit în această instituție. Slujba de…
16:30
Parohia Kretzulescu invită bucureștenii la manifestările organizate cu ocazia aniversării a 303 ani de existență # Basilica.ro
Parohia Kretzulescu din Capitală invită bucureștenii la o serie de manifestări organizată cu ocazia aniversării a 303 ani de la sfințire. Seria va debutat vineri cu slujba Vecerniei cu Litia. Sâmbătă, în ziua aniversării, vor fi oficiate Paraclisul Maicii Domnului și Sfânta Liturghie. Pentru a pune în valoarea capodopera arhitecturală de pe Calea Victoriei, parohia…
16:00
Părintele Andrei-Ioan Antal este cunoscut în comunitatea băcăuană pentru zecile de oameni de alte naționalități pe care i-a botezat. În cele ce urmează, veți lectura cazul de convertire al unui islamist, care a intrat în Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena”, din satul Hemeiuș, doar pentru a-l omorî pe cel de la care ulterior a…
15:40
A fost sfințită biserica românilor din Pescara, Italia: Cu săvârșirea sfințirii intrăm în veșnicie # Basilica.ro
Lăcașul de cult al Parohiei Ortodoxe românești din orașul Pescara, Italia, a fost sfințit sâmbătă. „Cu săvârșirea sfințirii intrăm în veșnicie, pentru că biserica este cerul pe pământ, dar și pământul în cer”, a subliniat Mitropolitul Iosif. Slujba de sfințire a fost oficiată de Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale, împreună cu Arhiepiscopul Atanasie…
15:10
PS Benedict a reprezentat Patriarhia Română la Conferința de Spiritualitate Ortodoxă de la Bose, Italia # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a fost delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României la ea de-a 31-a ediție a Conferinței Internaționale de Spiritualitate Ortodoxă, desfășurată la Mănăstirea Bose din Italia. În sesiunea inaugurală a Conferinței, deschisă marți, 2 septembrie, Episcopul Sălajului a dat citire mesajului transmis de Patriarhul României, intitulat „Sfântul Antonie cel Mare, model…
14:10
Ziaristul Cristian Lupașcu (Agerpres) a primit Premiul Montecatini pentru Jurnalism 2025, secțiunea internațională # Basilica.ro
Jurnalistul Cristian Lupașcu, ziarist al Agenției Naționale de Presă Agerpres, a fost distins cu Premiul Montecatini pentru Jurnalism 2025, la secțiunea internațională. Potrivit unui comunicat al Agerpres, distincția i-a fost acordată pentru reportaje, relatări, fotografii și înregistrări video realizate în zone de conflict. Ceremonia de premiere a avut loc sâmbătă, la Montecatini Terme, în regiunea…
14:10
Vă invităm să parcurgeți selecția noastră de fotografii ce reflectă trăirea vie și mărturia Bisericii în aceste zile de toamnă timpurie. Articolul nostru din perioada 8-14 septembrie 2025 prezintă imagini ce surprind emoția primei zile de școală, momente din viața parohiilor sau a credincioșilor. Cea mai apreciată postare de săptămâna trecută pe contul nostru de…
12:40
Mărturia unei tinere filipineze după ce a fost încreștinată: „L-am simțit pe Dumnezeu cum m-a prins de mână în apa botezului!” # Basilica.ro
Leiz Carla este o tânără din Filipine, care a primit în luna august, Taina Sfântului Botez, oficiată de părintele Andrei-Ioan Antal, în Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena”, din satul Hemeiuș, județul Bacău. În continuarea poveștii lui Leiz, cititorii Basilica.ro vor regăsi prezența lui Dumnezeu, prin fiecare rând, cuvânt sau mărturie: „Îmi amintesc că în…
11:40
Altarul de vară al Mănăstirii „Sf. Cruce” Brusturi a fost sfințit duminică de Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor. La slujba de sfințire au participat sute de pelerini din proximitatea așezământului monahal. Altarul a primit hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. După binecuvântarea zidurilor exterioare cu Sfântul și Marele Mir și cu agheasmă, pecetluirea Sfintei…
10:10
O expoziție cu documente și materiale istorice despre Centenarul Patriarhiei Române va fi prezentată în Capitală # Basilica.ro
La Biblioteca Academiei Române va fi prezentată miercuri Expoziția „Unitate națională și demnitate eclesială – Ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de patriarhie”. Cu această ocazie, de la ora 11:00, se va desfășura o dezbatere publică în amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu”. Evenimentul va fi deschis de prof. ing. Nicolae Noica, Directorul Bibliotecii Academiei Române. Expoziția…
Ieri
09:10
Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Daniel a sfințit racla Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit, sâmbătă, racla care va adăposti moaștele Sfântului Cuvios Sofian de la Antim. Slujba a fost oficiată în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, cu trei…
00:10
†) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoş, mitropolitul Banatului; † Sf. Mare Mc. Nichita; † Sf. Ier. Visarion, arhiepiscopul Larisei; Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci # Basilica.ro
Calendar ortodox 15 septembrie Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoş, mitropolitul Banatului Acest ierarh sfânt şi purtător de Dumnezeu, Iosif cel Nou de la Partoş, s-a născut pe la anul 1568, în oraşul Raguza din Dalmaţia, într-o familie de creştini vlahi. Din botez se numea Iacob. Rămânând orfan de tată, mama sa i-a…
14 septembrie 2025
20:30
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, l-a hirotonit duminică întru preot pe diaconul Alexandru-Leonard Zaciu, pe seama parohiei românești din Ljubljana, capitala Sloveniei. În cuvântul rostit după hirotonie, Preasfinția Sa i-a urat o slujire rodnică, spre folosul Bisericii și al credincioșilor pe care îi va păstori în parohia cu hramurile „Înălțarea Domnului și Sfântul…
18:30
PS Timotei Prahoveanul: Sfânta Cruce este stindard, este pavăză, este altar de jertfă, dar este și semnul biruinței noastre # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a spus, duminică, la Catedrala Patriarhală din București că Sfânta Cruce este cinstită pe tot parcursul anului, nu doar în sărbătorile care îi sunt dedicate, pentru că este un „stindard, este pavăză, este altar de jertfă, dar este și semnul biruinței noastre”. „Biserica cinstește în mod deosebit Sfânta Cruce nu doar…
17:40
PS Nichifor: Taina Crucii vestește taina Bisericii în care Domnul se jertfește pentru om # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a spus duminică, la Mănăstirea Sfânta Cruce Poiana – Brusturi, județul Neamț, că taina Crucii este taina Bisericii în care Hristos se jertfește pentru oameni. Crucea este dată pentru ca omul să nu mai fie biruit de frica morții, a bolii și a puterilor acestei lumi.…
16:50
Slujire arhierească și hirotonie de preot la Parohia Sf. Ilie – Titan, de Înălțarea Sfintei Cruci # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, a oficiat duminică, de Înălțarea Sfintei Cruci, Sfânta Liturghie la Parohia Sf. Ilie – Titan. În cadrul slujbei, părintele episcop a hirotonit un nou preot pentru biserica românească din capitala Sloveniei, Ljubljana. Pentru mai multe fotografii de la eveniment, intră pe pagina de Facebook a Agenției de știri…
16:30
PS Paisie: Și în zilele noastre, vedem Crucea lui Hristos în mulțimea de noi martiri creştini, persecutați, uciși pentru credința lor # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a vorbit despre prezența Crucii lui Hristos în lume, cu ocazia predicii ținute la Mănăstirea Caraiman, cu ocazia sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci. PS Paisie a subliniat că lemnul Crucii s-a transformat „din instrument de tortură în semnul mântuirii noastre, întocmai cum pomul din care a fost luată crucea…
15:40
Patriarhul Daniel: Crucea lui Hristos este semnul iubirii care învinge păcatul și moartea # Basilica.ro
Cea mai importantă învățătură pe care o desprindem din sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci este aceea, că în fapt, Crucea lui Hristos este semnul iubirii care învinge păcatul și moartea, a explicat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. În cuvântul rostit în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, Patriarhul Daniel a subliniat faptul că sărbătoarea…
14:30
PS Timotei Prahoveanul a sfințit racla Sfântului Corneliu Sutașul, din Parohia Baltă Albă # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a sfințit sâmbătă racla în care va fi așezat un fragment din moaștele Sfântului Corneliu Sutașul, în Parohia Balta Albă din București. Cu această ocazie, Preasfinția Sa a vorbit despre credința Sfântului Corneliu Sutașul, pe care l-a comparat cu centurionul roman căruia Mântuitorul i-a vindecat slujitorul.…
Mai mult de 2 zile în urmă
01:40
Tenorul Andrea Bocelli și marele naist Gheorghe Zamfir au concertat la București în fața a mii de oameni # Basilica.ro
Andrea Bocelli, unul dintre cei mai cunoscuți tenori din lume, a concertat vineri seară, la București, în fața a mii de oameni în Piața Constituției, în cadrul unui eveniment la care a luat parte și marele naist Gheorghe Zamfir. Alături de Gheorghe Zamfir, pe scenă au fost 100 de instrumentiști și alți invitați ai artistului,…
00:10
Calendar ortodox 14 septembrie (†) Înălțarea Sfintei Cruci Sfânta şi cinstita Cruce pe care o sărbătorim este de fapt lemnul Crucii pe care Domnul Hristos a fost răstignit pentru mântuirea noastră. Precum se ştie, cinstirea Sfintei Cruci începe din timpul Apostolilor. Sfântul Apostol Pavel scria galatenilor, vorbind despre taina Crucii: „Iar mie, să nu-mi fie…
13 septembrie 2025
19:40
Tenorul Andrea Bocelli și marele naist Gheorghe Zamfir au concertat la București în fața a mii de oameni # Basilica.ro
Andrea Bocelli, unul dintre cei mai cunoscuți tenori din lume, a concertat vineri seară, la București, în fața a mii de oameni în Piața Constituției, în cadrul unui eveniment la care a luat parte și marele naist Gheorghe Zamfir. Alături de Gheorghe Zamfir, pe scenă au fost 100 de instrumentiști și alți invitați ai artistului,…
19:00
Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei va sluji…
16:20
Împreună pentru incluziunea culturală a tinerilor: Debutul proiectului Acces4ALL în Protoieria Bacău # Basilica.ro
La sediul Asociației Ovidenia din Sărata a avut loc întâlnirea cu cei 15 preoți din Protoieria Bacău, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, care urmează să fie formați și care, ulterior, vor desfășura în centrele de catehizare activități cultural-educaționale pentru copii și tineri, folosind resursele și metodele din toolkit-ul realizat în cadrul proiectului Acces4All. Pe parcursul întâlnirii,…
15:40
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit, sâmbătă, racla care va adăposti moaștele Sfântului Cuvios Sofian de la Antim. Slujba a fost oficiată în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, cu trei zile înainte de proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian. Cu această ocazie, Patriarhul României, a spus că proclamarea locală…
13:40
Părintele Arhidiacon Mihail Bucă și grupul psaltic Tronos vor organiza un concert caritabil, sâmbătă 27 septembrie, începând cu ora 19:00. Evenimentul va fi ocazionat de împlinirea vârstei de 50 de ani a părintelui arhidiacon Mihail Bucă și va fi găzduit de către Sala Dalles. Banii obținuți din vânzarea biletelor vor fi donați Centrului de Îngrijiri…
11:30
Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, își sărbătorește sâmbătă ziua onomastică, avându-l ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Ciprian al Cartaginei. IPS Ciprian s-a născut la 19 aprilie 1965, în satul Suhuleț, județul Iași, primind la botez numele Cezar. Școala primară a urmat-o în satul natal, iar gimnaziul în comuna Ciocârlia de Jos, județul Constanța.…
00:10
Înainte-prăznuirea Înălțării Sfintei Cruci; † Târnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim; Sf. Sfințiți Mc. Corneliu Sutașul și Ciprian, episcopul Cartaginei; †) Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; Sf. Mc. din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian şi Valerian # Basilica.ro
Calendar Ortodox 13 septembrie Înainte-prăznuirea Înălțării Sfintei Cruci Sărbătorile mari din timpul unui an bisericesc sunt precedate de o zi de preserbare pentru pregătirea sufletească a credincioșilor. Între aceste sărbători se înscrie și cea închinată Sfintei Cruci. Ziua de astăzi a Înainteserbării Înălțării Sfntei Cruci înseamnă începutul acestei sărbători. La slujbele din această zi se…
12 septembrie 2025
17:30
Comunitatea românească din Canada este invitată să participe, în data de 20 septembrie, hramul Mănăstirii „Înălțarea Sfintei Cruci și Sf. Efrem cel Nou” din Mono, Ontario, și la sfințirea mare a Altarului de Vară, dedicat Sfinților Cuvioși Cleopa și Paisie de la Sihăstria și Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici. Slujbele vor fi oficiate cu…
16:20
IPS Atanasie a participat la întâlnirea ierarhilor ortodocși din Regatul Unit, desfășurată la Jesus College, Cambridge # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, a participat, marți, la întâlnirea ierarhilor ortodocși din Regatul Unit, desfășurată la Institutul pentru Studii Creștin Ortodoxe (IOCS), la prestigiosul Jesus College din cadrul Universității Cambridge. Evenimentul, organizat de IOCS, a reunit ierarhi și reprezentanți ai principalelor jurisdicții ortodoxe și orientale din Marea Britanie și Irlanda…
15:20
Comunitatea românească din Austin și-a serbat hramul la douăzeci și trei de ani de la prima slujbă oficiată în diaspora din Texas # Basilica.ro
Comunitatea „Sfânta Maria” din Austin a sărbătorit hramul Nașterii Maicii Domnului, ocrotitoarea spirituală a parohiei, la douăzeci și trei de ani de la prima slujbă oficiată în mijlocul diasporei române din Texas. Încă de la înființare, Biserica „Sfânta Maria” a fost din anul 2002 un loc de întâlnire și rugăciune pentru românii din zonă. Lucrarea…
15:10
Eroii pompieri au fost comemorați vineri dimineață la monumentul ridicat în cinstea lor în Dealul Spirii din Capitală. Manifestarea a debutat cu întâmpinarea șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. Un sobor de preoți condus de Arhimandritul Ciprian Grădinaru a oficiat slujba de pomenire pentru eroii pompieri. Evenimentul a continuat cu depunerea coroanelor de…
14:10
Proclamarea locală a canonizării Sf. Iraclie din Basarabia va avea loc în data de 17 septembrie la Catedrala Episcopală „Sf. Ier. Dionisie și Sf. M. Mc. Dimitrie” din Cahul. Ceremonia solemnă se va desfășura la finalul Sfintei Liturghii oficiată de Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud, împreună cu un sobor de ierarhi preoți și diaconi.…
14:10
O nouă descoperire arheologică a avut loc la Constanța: Un complex funerar roman unic, de tip hipogeu, din secolul al IV-lea # Basilica.ro
Reprezentanții Muzeului de Istorie Națională și Arheologie (MINA) din Constanța au anunțat joi o nouă descoperire arheologică în municipiu, un nou complex funerar roman de tip hipogeu. Situat în necropola romană târzie, din secolele IV–V, din nord-vestul zidurilor orașului antic Tomis, monumentul are un plan arhitectural rar întâlnit în regiunea Dobrogei, fiind în formă de…
12:00
Arvo Pärt a împlinit 90 de ani: O ocazie să-i asculți operele ascultate de sfinți contemporani # Basilica.ro
Compozitorul ortodox Arvo Pärt, originar din Estonia, a împlinit joi vârsta de 90 de ani. Puțini cunosc că operele sale au fost ascultate chiar și de sfinți ai secolului 20. Născut pe 11 septembrie 1935, în Paide, Estonia, Arvo Pärt este unul dintre cei mai apreciați compozitori contemporani. Pärt a studiat compoziția la Conservatorul din…
09:40
Expoziția „Fenomenul Pitești. Adevărata față a comunismului în România” va fi prezentată duminică la Memorialul Aiud. În deschiderea expoziției, Protosinghelul Gavriil Vărvăruc, starețul Mănăstirii „Înălțarea Sfintei Cruci”, va vorbi despre însemnătatea acestei sărbători creștine pentru deținuții politic anticomuniști de la Aiud, iar istoricul Dragoș Ursu despre proiectul Memorialului Aiud care se conturează chiar pe locul…
09:10
Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Daniel către noii arhimandriți: Orice treaptă urcată în viață este un altar în plus de jertfă, de dăruire de sine Trei protosingheli din Arhiepiscopia Bucureștilor au fost hirotesiți, joi, arhimandriți, în cadrul slujbei oficiate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Preafericirea Sa a a subliniat responsabilitatea…
00:20
Calendar Ortodox 12 septembrie Sf. Mc. Avtonom, Macedonie și Teodul Sfântul Mucenic Avtonom (+ 303) a trăit în timpul când la Roma era împărat Diocletian (284-305). A fost episcop în Italia, dar, din pricina persecuției împotriva creștinilor declanșată de împăratul Dioclețian, a părăsit Italia și s-a dus în Bitinia (regiune istorică, apoi regat elenistic în…
11 septembrie 2025
19:30
Revista „Lumină lină/Gracious light”, fondată la New York, a aniversat 30 de ani de la prima apariție # Basilica.ro
Părintele Theodor Damian a aniversat 30 de ani de la apariția revistei „Lumină lină/Gracious light”, fondată și editată la New York, în data de 4 septembrie, la Muzeul Național al Literaturii Române din București. Evenimentul a reunit scriitori, critici literari, filosofi, manifestarea fiind moderată de criticul Marian Nencescu, președintele Filialei Presa Culturală din cadrul Uniunii…
19:10
Studiul sfintelor canoane în o sută de ani de patriarhat: Simpozionul Național de Studii Canonice s-a unit la Mănăstirea Sihăstria Putnei # Basilica.ro
Simpozionul Național de Studii Canonice cu tema „Tradiție și actualitate: Studiul sfintelor canoane în Ortodoxia românească în cei 100 de ani de patriarhat (1925-2025)” a avut loc în perioada 9-10 septembrie, la Mănăstirea Sihăstria Putnei, din județul Suceava. Manifestarea, organizată de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din…
15:50
Patriarhul Daniel către noii arhimandriți: Orice treaptă urcată în viață este un altar în plus de jertfă, de dăruire de sine # Basilica.ro
Trei protosingheli din Arhiepiscopia Bucureștilor au fost hirotesiți, joi, arhimandriți, în cadrul slujbei oficiate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Preafericirea Sa a a subliniat responsabilitatea pe care o aduce promovarea în rang, în lucrarea pastorală, misionară și socială. „Această promovare înseamnă o recunoaștere a studiilor, a ostenelilor și a muncii depuse, dar constituie și perspectiva…
15:40
Ziua pompierilor din România: Unitățile de pompieri din Capitală vor fi deschise publicului # Basilica.ro
Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF) invită bucureștenii să participe la activitățile organizate cu ocazia Zilei pompierilor din România. Sărbătorită în data de 13 septembrie, această zi amintește de pompierii care au luptat cu vitejie pe Dealul Spirii, în anul 1848. Sâmbătă, între orele 09:00 – 20:00, va avea loc o expoziție de tehnică…
