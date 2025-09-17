Poetul creștin, Ioan Alexandru, pomenit la 25 de ani de la trecerea la Domnul
Basilica.ro, 17 septembrie 2025 17:20
Poetul creștin Ioan Alexandru a fost pomenit marți, la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, la împlinirea a 25 de ani de la trecerea sa la Domnul. Slujba parastasului a fost oficiată în prezența președintelui Uniunii Scriitorilor din România, Varujan Vosganian și a numeroși invitați. Preotul paroh Emil-Nedelea Cărămizaru a arătat că Ioan Alexandru, „nedrept de puțin…
• • •
Alte ştiri de Basilica.ro
Acum 30 minute
17:20
Poetul creștin Ioan Alexandru a fost pomenit marți, la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, la împlinirea a 25 de ani de la trecerea sa la Domnul. Slujba parastasului a fost oficiată în prezența președintelui Uniunii Scriitorilor din România, Varujan Vosganian și a numeroși invitați. Preotul paroh Emil-Nedelea Cărămizaru a arătat că Ioan Alexandru, „nedrept de puțin…
Acum o oră
17:10
Expoziție despre Centenarul Patriarhiei Române la Biblioteca Academiei: Arată buna cooperare dintre cele două instituții # Basilica.ro
Expoziția „Unitate națională și demnitate eclesială – Ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de patriarhie” a fost prezentată miercuri la Biblioteca Academiei Române. În deschiderea evenimentului au susținut alocuțiuni: prof. ing. Nicolae Noica, Directorul Bibliotecii Academiei Române, acad. Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române, Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pr. prof.…
Acum 4 ore
15:40
Biblioteca Sfântului Sinod, de la Mănăstirea Antim, găzduiește joi, 18 septembrie, Simpozionul Omagial intitulat „Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, omul lui Dumnezeu în mijlocul cetății”. Printre vorbitori se numără Înalpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Preasfințitul Părinte Qais, Episcop de Erzurum, Protosinghelul Vicențiu Oboroceanu, preoții Constantin Coman și Gheorghe Holbea și mulți…
14:50
Episcopul Nectarie al Irlandei și Islandei a binecuvântat sâmbătă noua Catedrala Episcopală din Dublin. Biserica Christ Church din Leeson Park a fost achiziționată de eparhie cu ajutorul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și a sutelor de români care au contribuit cu donații. Lăcașul de cult, care a aparținut comunității anglicane, a fost utilizat de Parohia…
14:40
Cu ocazia primei cinstiri oficiale a Sfântului Sofian de la Antim, Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, își serbează marți ocrotitorul spiritual. PS Sofian Braşoveanul s-a născut în data de 22 iulie 1970 în satul Băcel, județul Covasna, la botez primind numele Gheorghe. După finalizarea studiilor…
14:30
La Biblioteca Academiei Română a avut loc miercuri, 17 septembrie 2025, deschiderea expoziției „Unitate națională și demnitate eclesială”, eveniment dedicat centenarului Patriarhiei Române. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
14:30
Miercuri, la Catedrala Episcopală „Sf. Ier. Dionisie și Sf. M. Mc. Dimitrie” din Cahul, a avut loc proclamarea locală a canonizării Sf. Iraclie din Basarabia. Ceremonia solemnă a avut loc la finalul Sfintei Liturghii oficiată de Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud, alături de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. Tomosul de canonizare a…
Acum 6 ore
13:00
Clerici și specialiști în sănătate mintală se vor reuni la Palatul Patriarhiei în cadrul primei conferințe Hristocentric # Basilica.ro
Clerici și specialiști în sănătate mintală se vor reuni în data de 6 octombrie la Palatul Patriarhiei în cadrul primei Conferințe Naționale Hristocentric. Tema centrală este îmbunătățirea colaborării dintre cei care se ocupă de suflet și cei care se ocupă de psihic, într-un moment în care societatea românească se confruntă cu o creștere alarmantă a…
11:50
Hram la Mănăstirea Prislop: Sute de pelerini au venit să se închine la mormântul Sfântului Arsenie # Basilica.ro
Mănăstirea „Sf. Ioan Evanghelistul și Sf. Cruce” – Prislop și-a serbat hramul duminică. Sute de pelerini au venit să se închine la mormântul Sfântului Arsenie. Sfânta Liturghie a fost oficiată la altarul exterior al așezământului monahal de Episcopul Andrei al Covasnei și Harghitei, Episcopul Nestor al Devei și Hunedoarei și Arhiereul vicar Gherontie Hunedoreanul al…
Acum 8 ore
10:00
O delegație a Patriarhiei Antiohiei a vizitat luni Palatul Patriarhiei din Capitală. Invitații au fost primiți de Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul. Delegația a fost formată din Înaltpreasfințitul Părinte Siluan, Mitropolit de Biblos și Botris, din Arhiepiscopia Muntelui Liban, alături de părintele Daniel Bedran, ucenic al Sfântului Cuvios Sofian Boghiu, slujitor în orașul Cordoba, Argentina,…
Acum 12 ore
08:50
Revenim cu selecția zilnică de 5 știri esențiale din ziua precedentă. Începe și astăzi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Daniel, despre Sf. Sofian de Antim: Mărturisitor al credinței, duhovnic isihast și pictor de biserici Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis marți un mesaj cu ocazia proclamării locale a Sfântului Sofian de…
Acum 24 ore
00:10
Sf. Ier. Dionisie, episcopul Cetății Albe – Ismail; Sf. Mc. Sofia (Înțelepciunea) și fiicele ei: Pistis (Credința), Elpis (Nădejdea) și Agapi (Dragostea) # Basilica.ro
Calendar ortodox 17 septembrie Sf. Dionisie, Episcopul Cetății Albe – Ismail Episcopul Dionisie reprezintă una dintre cele mai marcante personalități eclesiastice basarabene din prima jumătate a secolului trecut, fiind unul dintre luptătorii pentru realizarea statului național unitar român. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât canonizarea sa în anul în care s-au împlinit 100 ani…
16 septembrie 2025
22:30
Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” a aniversat 194 de ani de existență # Basilica.ro
Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” a aniversat, sâmbătă, 194 de ani de la înființare, informează pagina de Facebook a instituției. „În Războiul de Independență, în cele două Războaie Mondiale, la cutremurul din 1977 și în decembrie 1989, spitalul a fost martor și sprijin neclintit, salvând vieți și contribuind decisiv la dezvoltarea…
20:20
S-a sfințit troița din apropierea Paraclisului Spitalului de Boli Cronice „Sf. Luca” din București # Basilica.ro
Troița din apropierea Paraclisului Spitalului de Boli Cronice „Sf. Luca” din București a fost sfințită săptămâna trecută, de către părintele Dragoș Frâncu împreună cu sobor de preoți de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor. Cu această ocazie, s-a oficiat și Taina Sfântului Maslu. Troița a fost ridicată în amintirea celor care au trecut la Domnul în acest…
18:50
Centrul pentru Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” (CTSM) al Episcopiei Europei de Nord, organizează întâlnirea tinerelor familii din eparhie, având ca temă „Familia tânără și viitorul Bisericii”. Evenimentul, ajuns la 7-a ediție, se va desfășura la Biserica Paraclis Episcopal din Copenhaga, Regatul Danemarcei, la adresa Kollegievej 2, Charlottenlund. În programul evenimentului se regăsește Taina…
17:50
Mitropolia Olteniei a anunțat programul proclamării locale a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana. Festivitățile se vor desfășura în perioada 19 – 21 septembrie, la Mănăstirea Tismana din județul Gorj. În cadrul programului va avea loc Simpozionul național intitulat: „Mărturisitori ai Bisericii Ortodoxe Române în secolul XX: Sfântul Cuvios Gherasim Iscu și Mănăstirea…
Ieri
16:30
Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” a aniversat 194 de ani de existență # Basilica.ro
Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” a aniversat, sâmbătă, 194 de ani de la înființare, informează pagina de Facebook a instituției. „În Războiul de Independență, în cele două Războaie Mondiale, la cutremurul din 1977 și în decembrie 1989, spitalul a fost martor și sprijin neclintit, salvând vieți și contribuind decisiv la dezvoltarea…
15:30
Trinitas TV lansează un film documentar la Chișinău: Cu potirul printre obuze. Sfântul Iraclie din Basarabia # Basilica.ro
Trinitas TV, Televiziunea Patriarhiei Române, lansează documentarul „Cu potirul printre obuze. Sfântul Iraclie din Basarabia” sâmbătă la Chișinău. Proiecția de gală va avea loc de la ora 19:00 la Cineplex Loteanu din Capitala Republicii Moldova. Intrarea este gratuită, în limita locurilor disponibile, pe bază de înscriere la adresa: filmdocumentar@trinitastv.ro (nume complet + numărul de locuri).…
15:20
Canonizarea Sfântului Sofian, cunoscut și drept „Apostolul Bucureștilor”, a fost proclamată la nivel local, marți, la mănăstirea Antim, unde a fost stareț și unde a trecut la Domnul. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
15:00
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București va găzdui, miercuri de la ora 16:00, la Salonul Carol, dezbaterea „Antim Ivireanul”. În cadrul evenimentului vor lua cuvântul Directorul Muzeului Național al Literaturii Române, Ioan Cristescu, Excelența Sa, doamna Tamar Beruchașvili, Ambasadoare a Georgiei în România, directorul Institutului de Istorie și Teorie Literară „George Călinescu” al Academiei…
14:40
Canonizarea Sfântului Sofian, celebrată prin proclamarea locală la Mănăstirea Antim | În imagini # Basilica.ro
La Mănăstirea Antim a avut loc marți, 16 septembrie 2025, proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian. Evenimentul a fost precedat de Sfânta Liturghie oficiată de către Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos, împreună cu Mitropolitul Siluan de Biblos, Botris și împrejurimi (Patriarhia Antiohiei), Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud, Episcopul Qais de Erzurum…
14:20
Proclamarea locală a canonizării Sf. Sofian de la Antim: A strălucit în Capitala României prin dragostea și blândețea sa # Basilica.ro
Proclamarea locală a canonizării Sf. Sofian a avut loc marți la Mănăstirea Antim din Capitală. Cu această ocazie, Sfânta Liturghie a fost oficiată pe un altar exterior amenajat în curtea așezământului monahal. Slujba a fost săvârșită de Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos, împreună cu Mitropolitul Siluan de Biblos, Botris și împrejurimi (Patriarhia Antiohiei), Episcopul…
14:00
Sărbătoarea Sf. Iosif de la Partoș la Timișoara: mii de oameni au venit să-l cinstească pe ocrotitorul Banatului # Basilica.ro
Mii de credincioși, preoți și monahi au venit la Catedrala Mitropolitană din Timișoara pentru a-l cinsti pe Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, Ocrotitorul Banatului. Sărbătoarea a debutat în ajun, cu slujba unită cu Litia, oficiată de Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.…
12:20
Patriarhul Daniel, despre Sf. Sofian de Antim: Mărturisitor al credinței, duhovnic isihast și pictor de biserici # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis marți un mesaj cu ocazia proclamării locale a Sfântului Sofian de la Antim. Părintele Patriarh Daniel a prezentat trei mari lucrări ale Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. „În viața sa sfântă putem observa trei lucrări principale care dezvăluie viața duhovnicească pe care acest sfânt cuvios a avut-o.…
10:40
Parohia Ortodoxă Sârbă din Halmstad, Suedia, a primit sâmbătă un veșmânt care a acoperit cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva. Odorul a fost dăruit de Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei, iar racla în care a fost așezat a fost oferită comunității de Episcopul Macarie ala Europei de Nord. Cu această ocazie, Episcopul Macarie și…
09:20
Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian se desfășoară marți la Mănăstirea Antim. Momentul solemn este precedat de Sfânta Liturghie, oficiată de Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos, împreună cu Mitropolitul Siluan de Biblos, Batroun și împrejurimi (Patriarhia Antiohiei), Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud, Episcopul Qais de Erzurum (Patriarhia Antiohiei), Episcopii vicari patriarhali…
08:50
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate luni pe Basilica.ro. Slujba Privegherii în cinstea Sf. Sofian de la Antim. PS Varlaam: Dumnezeu ne-a dăruit bucuria de a avea un sfânt din zilele noastre Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a săvârșit, luni, Slujba Privegherii pentru Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian…
00:30
Sf. Cuv. Mărturisitor Sofian de la Mănăstirea Antim; Sf. Mare Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina și Ludmila # Basilica.ro
Calendar ortodox 16 septembrie Sf. Cuv. Mărturisitor Sofian de la Mănăstirea Antim Sfântul Cuvios Părinte Sofian s-a născut în satul Cuconeștii Vechi din Basarabia, în ziua de 7 octombrie 1912. Părinții săi, binecredincioșii creștini Ioan și Alexandra Boghiu, i-au dat la botez numele de Serghie, în cinstea Cuviosului Serghie de Radonej. Iubind pe Dumnezeu din…
15 septembrie 2025
22:10
Părintele Andrei-Ioan Antal este cunoscut în comunitatea băcăuană pentru zecile de oameni de alte naționalități pe care i-a botezat. În cele ce urmează, veți lectura cazul de convertire al unui islamist, care a intrat în Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena”, din satul Hemeiuș, doar pentru a-l omorî pe cel de la care ulterior a…
21:00
Slujba Privegherii în cinstea Sf. Sofian de la Antim. PS Varlaam: Dumnezeu ne-a dăruit bucuria de a avea un sfânt din zilele noastre # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a săvârșit, luni, Slujba Privegherii pentru Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, a cărui proclamare locală a canonizării va avea loc mâine. În cuvântul său, PS Varlaam a subliniat bucuria de a putea cinsti un „sfânt din zilele noastre”, cunoscut de mulți dintre credincioșii din București și…
21:00
FOTO: Priveghere în cinstea Sfântului Sofian la Mănăstirea Antim, în ajunul proclamării locale a canonizării sale # Basilica.ro
Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
18:00
Episcopia Hușilor: Peste 1200 de copii și tineri au beneficiat de taberele „Copilărie și credință” 2025 # Basilica.ro
Peste 1200 de copii și tineri au beneficiat, în 2025, de proiectul de tabere de vară intitulat „Copilărie și credință”, organizat de Episcopia Hușilor și ajuns la ediția a 7-a. Proiectul s-a desfășurat între 22 iunie și 5 septembrie și a fost organizat în parteneriat cu Asociația „JoyCamps Romania”. Tinerii au participat la ateliere de…
Mai mult de 2 zile în urmă
17:20
Schimonahia Penelope Ianolide, soția mărturisitorului Ioan Ianolide, a trecut la Domnul la vârsta de 100 de ani, a anunțat Mănăstirea Paltin Petru-Vodă. Evenimentul s-a petrecut în primele minute ale zilei de 15 septembrie. Biografie Schimonahia Penelope (născută Constanța Buzavelca, ulterior Ianolide) s-a născut la 1 mai 1925, în Turnu Severin. Mama sa, Penelope Buzavelca, de…
16:40
PS Teofil Trotușanul a sfințit o troiță martirilor și mărturisitorilor din temnițele comuniste # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a sfințit, sâmbătă, în incinta Penitenciarului Bacău, o troiță ridicată în cinstea martirilor și mărturisitorilor din temnițele comuniste, precum și în onoarea eroilor neamului românesc și spre pomenirea tuturor celor care, de-a lungul timpului, au lucrat și s-au jertfit în această instituție. Slujba de…
16:30
Parohia Kretzulescu invită bucureștenii la manifestările organizate cu ocazia aniversării a 303 ani de existență # Basilica.ro
Parohia Kretzulescu din Capitală invită bucureștenii la o serie de manifestări organizată cu ocazia aniversării a 303 ani de la sfințire. Seria va debutat vineri cu slujba Vecerniei cu Litia. Sâmbătă, în ziua aniversării, vor fi oficiate Paraclisul Maicii Domnului și Sfânta Liturghie. Pentru a pune în valoarea capodopera arhitecturală de pe Calea Victoriei, parohia…
16:00
Părintele Andrei-Ioan Antal este cunoscut în comunitatea băcăuană pentru zecile de oameni de alte naționalități pe care i-a botezat. În cele ce urmează, veți lectura cazul de convertire al unui islamist, care a intrat în Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena”, din satul Hemeiuș, doar pentru a-l omorî pe cel de la care ulterior a…
15:40
A fost sfințită biserica românilor din Pescara, Italia: Cu săvârșirea sfințirii intrăm în veșnicie # Basilica.ro
Lăcașul de cult al Parohiei Ortodoxe românești din orașul Pescara, Italia, a fost sfințit sâmbătă. „Cu săvârșirea sfințirii intrăm în veșnicie, pentru că biserica este cerul pe pământ, dar și pământul în cer”, a subliniat Mitropolitul Iosif. Slujba de sfințire a fost oficiată de Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale, împreună cu Arhiepiscopul Atanasie…
15:10
PS Benedict a reprezentat Patriarhia Română la Conferința de Spiritualitate Ortodoxă de la Bose, Italia # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a fost delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României la ea de-a 31-a ediție a Conferinței Internaționale de Spiritualitate Ortodoxă, desfășurată la Mănăstirea Bose din Italia. În sesiunea inaugurală a Conferinței, deschisă marți, 2 septembrie, Episcopul Sălajului a dat citire mesajului transmis de Patriarhul României, intitulat „Sfântul Antonie cel Mare, model…
14:10
Ziaristul Cristian Lupașcu (Agerpres) a primit Premiul Montecatini pentru Jurnalism 2025, secțiunea internațională # Basilica.ro
Jurnalistul Cristian Lupașcu, ziarist al Agenției Naționale de Presă Agerpres, a fost distins cu Premiul Montecatini pentru Jurnalism 2025, la secțiunea internațională. Potrivit unui comunicat al Agerpres, distincția i-a fost acordată pentru reportaje, relatări, fotografii și înregistrări video realizate în zone de conflict. Ceremonia de premiere a avut loc sâmbătă, la Montecatini Terme, în regiunea…
14:10
Vă invităm să parcurgeți selecția noastră de fotografii ce reflectă trăirea vie și mărturia Bisericii în aceste zile de toamnă timpurie. Articolul nostru din perioada 8-14 septembrie 2025 prezintă imagini ce surprind emoția primei zile de școală, momente din viața parohiilor sau a credincioșilor. Cea mai apreciată postare de săptămâna trecută pe contul nostru de…
12:40
Mărturia unei tinere filipineze după ce a fost încreștinată: „L-am simțit pe Dumnezeu cum m-a prins de mână în apa botezului!” # Basilica.ro
Leiz Carla este o tânără din Filipine, care a primit în luna august, Taina Sfântului Botez, oficiată de părintele Andrei-Ioan Antal, în Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena”, din satul Hemeiuș, județul Bacău. În continuarea poveștii lui Leiz, cititorii Basilica.ro vor regăsi prezența lui Dumnezeu, prin fiecare rând, cuvânt sau mărturie: „Îmi amintesc că în…
11:40
Altarul de vară al Mănăstirii „Sf. Cruce” Brusturi a fost sfințit duminică de Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor. La slujba de sfințire au participat sute de pelerini din proximitatea așezământului monahal. Altarul a primit hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. După binecuvântarea zidurilor exterioare cu Sfântul și Marele Mir și cu agheasmă, pecetluirea Sfintei…
10:10
O expoziție cu documente și materiale istorice despre Centenarul Patriarhiei Române va fi prezentată în Capitală # Basilica.ro
La Biblioteca Academiei Române va fi prezentată miercuri Expoziția „Unitate națională și demnitate eclesială – Ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de patriarhie”. Cu această ocazie, de la ora 11:00, se va desfășura o dezbatere publică în amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu”. Evenimentul va fi deschis de prof. ing. Nicolae Noica, Directorul Bibliotecii Academiei Române. Expoziția…
09:10
Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Daniel a sfințit racla Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit, sâmbătă, racla care va adăposti moaștele Sfântului Cuvios Sofian de la Antim. Slujba a fost oficiată în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, cu trei…
00:10
†) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoş, mitropolitul Banatului; † Sf. Mare Mc. Nichita; † Sf. Ier. Visarion, arhiepiscopul Larisei; Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci # Basilica.ro
Calendar ortodox 15 septembrie Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoş, mitropolitul Banatului Acest ierarh sfânt şi purtător de Dumnezeu, Iosif cel Nou de la Partoş, s-a născut pe la anul 1568, în oraşul Raguza din Dalmaţia, într-o familie de creştini vlahi. Din botez se numea Iacob. Rămânând orfan de tată, mama sa i-a…
14 septembrie 2025
20:30
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, l-a hirotonit duminică întru preot pe diaconul Alexandru-Leonard Zaciu, pe seama parohiei românești din Ljubljana, capitala Sloveniei. În cuvântul rostit după hirotonie, Preasfinția Sa i-a urat o slujire rodnică, spre folosul Bisericii și al credincioșilor pe care îi va păstori în parohia cu hramurile „Înălțarea Domnului și Sfântul…
18:30
PS Timotei Prahoveanul: Sfânta Cruce este stindard, este pavăză, este altar de jertfă, dar este și semnul biruinței noastre # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a spus, duminică, la Catedrala Patriarhală din București că Sfânta Cruce este cinstită pe tot parcursul anului, nu doar în sărbătorile care îi sunt dedicate, pentru că este un „stindard, este pavăză, este altar de jertfă, dar este și semnul biruinței noastre”. „Biserica cinstește în mod deosebit Sfânta Cruce nu doar…
17:40
PS Nichifor: Taina Crucii vestește taina Bisericii în care Domnul se jertfește pentru om # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a spus duminică, la Mănăstirea Sfânta Cruce Poiana – Brusturi, județul Neamț, că taina Crucii este taina Bisericii în care Hristos se jertfește pentru oameni. Crucea este dată pentru ca omul să nu mai fie biruit de frica morții, a bolii și a puterilor acestei lumi.…
16:50
Slujire arhierească și hirotonie de preot la Parohia Sf. Ilie – Titan, de Înălțarea Sfintei Cruci # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, a oficiat duminică, de Înălțarea Sfintei Cruci, Sfânta Liturghie la Parohia Sf. Ilie – Titan. În cadrul slujbei, părintele episcop a hirotonit un nou preot pentru biserica românească din capitala Sloveniei, Ljubljana. Pentru mai multe fotografii de la eveniment, intră pe pagina de Facebook a Agenției de știri…
16:30
PS Paisie: Și în zilele noastre, vedem Crucea lui Hristos în mulțimea de noi martiri creştini, persecutați, uciși pentru credința lor # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a vorbit despre prezența Crucii lui Hristos în lume, cu ocazia predicii ținute la Mănăstirea Caraiman, cu ocazia sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci. PS Paisie a subliniat că lemnul Crucii s-a transformat „din instrument de tortură în semnul mântuirii noastre, întocmai cum pomul din care a fost luată crucea…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.