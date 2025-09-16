Victor Rebengiuc se desparte de personajul Andre din spectacolul „Tatăl”. Teatrul Bulandra: Vă mulţumim pentru tot ce ne-aţi oferit, vă mulţumim că (ne) sunteţi
DigiFM.ro, 16 septembrie 2025 10:20
Actorul Victor Rebengiuc, în vârstă de 92 de ani, nu va mai urca pe scena Teatrului Bulandra pentru a interpreta rolul Andre din spectacolul "Tatăl", anunţă instituţia.
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum 15 minute
10:50
Orașul care va interzice coroanele de flori în cimitire. Primăria anunță că proiectul va fi supus votului consilierilor locali # DigiFM.ro
Primăria Arad a elaborat un proiect prin care va interzice coroanele de flori, atât cele naturale, cât şi cele din plastic, în cimitire, pentru a reduce impactul acestor deşeuri asupra mediului, în timp ce în comuna Ghioroc majoritatea localnicilor au renunţat la ele în urmă cu cinci ani, în urma unei propuneri a administraţiei locale, astfel că sunt ridicate cu 75% mai puţine gunoaie din cimitire.
Acum o oră
10:30
Preşedintele polonez Karol Nawrocki a cerut NATO să-şi consolideze capacităţile de descurajare în urma incursiunii unor drone ruseşti în spaţiul aerian al Poloniei, relatează marţi dpa. "Trebuie să facem totul să fim pregătiţi de război, pentru că numai asta asigură pacea", a declarat Nawrocki într-un interviu acordat ziarului german Bild şi publicat luni.
10:20
Victor Rebengiuc se desparte de personajul Andre din spectacolul „Tatăl”. Teatrul Bulandra: Vă mulţumim pentru tot ce ne-aţi oferit, vă mulţumim că (ne) sunteţi # DigiFM.ro
Actorul Victor Rebengiuc, în vârstă de 92 de ani, nu va mai urca pe scena Teatrului Bulandra pentru a interpreta rolul Andre din spectacolul "Tatăl", anunţă instituţia.
Acum 2 ore
10:00
Trump şi Zelenski ar urma să se întâlnească săptămâna viitoare pentru a discuta despre eforturile de pace din Ucraina, anunţă Marco Rubio # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump se va întâlni „probabil” cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski săptămâna viitoare şi speră în continuare să negocieze un acord de pace cu implicarea preşedintelui rus Vladimir Putin, a declarat, marţi, secretarul de stat Marco Rubio.
09:10
Eu am fost”. Suspectul în cazul împuşcării lui Charlie Kirk pare să fi mărturisit crima într-un chat pe Discord, scrie The Washington Post # DigiFM.ro
Suspectul în vârstă de 22 de ani în cazul uciderii lui Charlie Kirk pare să fi mărturisit crima prietenilor într-o conversaţie online cu puţin timp înainte de a se preda autorităţilor, potrivit a două persoane familiarizate cu discuţia şi unor capturi de ecran obţinute de The Washington Post.
Acum 4 ore
09:00
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că nu are voie să se enerveze pe Ilie Bolojan, după ce în campania electorală şi-a asumat că TVA nu va creşte, iar după numirea premierului acesta a crescut TVA-ul. Nicuşor Dan a mai precizat că niciodată oamenii politici nu vor fi complet aliniaţi cu promisiunile făcute.
09:00
Netanyahu recunoaşte că Israelul se confruntă cu o „izolare” prelungită din cauza războiului din Gaza # DigiFM.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat că Israelul se confruntă cu o „izolare” globală care ar putea dura ani de zile, relatează CNN.
Acum 24 ore
15:50
Pedro Sanchez pledează pentru excluderea Israelului din competiţiile sportive internaţionale „atât timp cât barbaria va continua” în Gaza # DigiFM.ro
Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez şi-a reiterat, luni, „admiraţia profundă pentru societatea civilă spaniolă care se mobilizează împotriva nedreptăţii”, în urma manifestaţiilor pro-palestiniene din Madrid care au dus la întreruperea ultimei etape a Turului Spaniei de ciclism.
15:40
Neymar s-a accidentat la începutul meciului disputat, duminică, de Santos pe terenul echipei Atlético Mineiro. Deşi acest lucru nu l-a împiedicat să continue partida, el şi-a exprimat nemulţumirea faţă de suprafaţa sintetică pe reţelele de socializare.
15:30
Doi dintre sportivii de top ai scrimei româneşti şi-au unit destinele: Mălina Călugăreanu şi Iulian Teodosiu au spus „DA” în faţa celor dragi.
15:20
Anchetă după moartea unui pacient la Spitalul Județean Reșița. Scara pe care cobora s-a rupt sub greutatea lui # DigiFM.ro
Poliţiştii au deschis o anchetă după ce au fost sesizaţi că un bărbat de 66 de ani a murit în incinta Spitalului Judeţean Reşiţa. Bărbatul ar fi căzut, după ce o treaptă a unităţii medicale s-a rupt sub greutatea acestuia. În urma căderii, pacientul a decedat.
15:20
Oana Țoiu, mesaj dur pentru Rusia: „Nu trebuie să le spunem că drona e a lor”. Avertizează că nu vor rupe solidaritatea europeană # DigiFM.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat luni că ruşii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor, după reacţia ambasadorului rus la Bucureşti. Ea a precizat că, dacă ruşii au crezut că această provocare, privind drona care a intrat în spaţiul aerian al României, va intimida, sau încercările lor de a micşora solidaritatea europeană o să fie cu succes, se înşală.
15:00
Conor McGregor şi-a retras candidatura la preşedinţia Irlandei: Nu a fost o decizie uşoară, dar este cea corectă în acest moment # DigiFM.ro
Conor McGregor a anunţat că se retrage din cursa pentru preşedinţia Irlandei, informează DPA.
14:40
Prognoza meteo pentru perioada 15-28 septembrie. Ploi temporare și variații de temperatură, în majoritatea regiunilor # DigiFM.ro
Variaţiile de temperatură, cu medii maxime cuprinse între 20 şi 30 de grade, şi ploile temporare în majoritatea regiunilor vor caracteriza din punct de vedere meteorologic intervalul următoarelor două săptămâni (15 - 28 septembrie), după cum reiese din prognoza publicată, luni, de Adminstraţia Naţională de Meteorologie.
13:40
Băsescu, despre ironia Ambasadei Rusiei în cazul dronei: „Mă tem că-şi are baza în modul nostru de a acţiona. Dacă doboram drona măcar tăcea, nu mai râdea de noi!” # DigiFM.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat, luni, în legătură cu reacţia ironică a Ambasadei Rusiei în cazul dronei intrate în spaţiul aerian românesc, că se teme că îşi are baza în modul de a acţiona al autorităţilor române. „Dacă le doboram drona, ambasadorul măcar tăcea, nu mai râdea de noi”, a adăugat Băsescu.
13:30
Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, implicat într-un accident rutier. Polițiștii îl caută după ce a plecat de la fața locului # DigiFM.ro
Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, a fost implicat duminică, 14 septembrie, într-un accident rutier produs în București, iar apoi ar fi părăsit locul faptei, potrivit unor surse judiciare citate de Adevărul.ro.
13:30
Rusia, un nou avertisment pentru Europa: „Vom fi cu ochii pe orice stat care ne confiscă bunurile” # DigiFM.ro
Rusia a avertizat luni că va lua măsuri împotriva oricărui stat european care va încerca să îi confişte activele, după ce au apărut informaţii potrivit cărora Uniunea Europeană caută noi modalităţi de a utiliza sute de miliarde de dolari din activele ruseşti îngheţate pentru a ajuta Ucraina, relatează Reuters.
13:20
Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, implicat într-un accident rutier în București. Polițiștii îl caută după ce a părăsit locul incidentului # DigiFM.ro
Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, a fost implicat duminică, 14 septembrie, într-un accident rutier produs în București, iar apoi ar fi părăsit locul faptei, potrivit unor surse judiciare citate de Adevărul.ro.
12:30
Stephen Colbert, ovaționat la gala Emmy, după ce show-ul său a fost anulat de CBS: „Rămâneţi puternici, fiţi curajoşi” # DigiFM.ro
Stephen Colbert a primit ovaţii, duminică, la gala Primetime Emmy Awards, după ce „The Late Show with Stephen Colbert” a câştigat premiul pentru „Cel mai bun talk show”. „Uneori, îţi dai seama cu adevărat cât de mult iubeşti ceva doar când simţi că s-ar putea să-l pierzi”, a spus Colbert pe scenă.
Ieri
10:50
Tyler Robinson, suspectul în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk refuză să colaboreze cu anchetatorii, a comunicat duminică guvernatorul statului Utah, Spencer Cox.
10:40
Bătrânul troc este din ce în ce mai folosit în comerţul exterior al Rusiei, pentru prima dată din anii 1990, în contextul în care companiile care încearcă să eludeze sancţiunile occidentale schimbă grâu pentru automobile chinezeşti şi seminţe de in pentru materiale de construcţii, arată Reuters.
09:30
Prințul Harry rupe tăcerea despre autobiografia „Spare”: „Am conștiința împăcată”. Spune că nu a fost răzbunare, ci responsabilitate # DigiFM.ro
Prinţul Harry a apărat publicarea, în urmă cu peste doi ani, a autobiografiei sale explozive "Spare" (Rezervă), o sursă de discordie cu familia sa, spunând că are "conştiinţa împăcată".
09:20
Președintele american, Donald Trump, a cerut duminică țărilor europene să își înăsprească sancțiunile împotriva Moscovei și și-a reiterat solicitarea ca acestea să înceteze achiziționarea de petrol din Rusia ca măsură de presiune pentru a pune capăt războiului din Ucraina, informează luni EFE.
09:20
Protest al sindicaliştilor din administraţia publică, luni, în Capitală. Protestatarii spun că vor fi primiţi la discuţii de premierul Ilie Bolojan # DigiFM.ro
Sindicaliştii din administraţia publică protestează luni în Capitală, nemulţumiţi că măsurile anunţate de Executiv vor duce la un blocaj generalizat în acest sector de activitate. Ei ameninţă cu greva generală dacă aceste măsuri vor fi adoptate. Reprezentanţii protestatarilor afirmă că au fost invitaţi luni, la discuţii cu premierul Ilie Bolojan.
09:20
Băsescu, despre incidentul din România cu drona rusească: „A fost o greşeală că nu i s-a demonstrat Rusiei că poate fi lovită drona” # DigiFM.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat, duminică seară, despre incidentul cu drona rusească intrată neautorizat în spaţiul aerian românesc, că aceasta trebuia doborâtă. „Mai bine decât F-16, puteau fi folosite mult mai eficient unităţile de luptă Ghepard, destinate atacurilor antiaeriene”, a punctat Băsescu.
09:20
Moşteanu, despre incidentul cu drona de la Tulcea: „Va trebui să ne obişnuim cu astfel de incidente” # DigiFM.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că românii trebuie să se obişnuiască „cu incidente” de genul celui de sămbătă, din judeţul Tulcea, când o dronă a Federaţiei Ruse a intrat în spaţiul aerian naţional, dar a adăugat că trebuie descurajate „astfel de provocări” şi acest lucru poate fi făcut doar „fiind bine coordonaţi cu aliaţii” şi „bine echipaţi”.
14 septembrie 2025
20:40
Ambasadorul Rusiei la București, convocat la sediul MAE. I s-a transmis "protestul ferm faţă de acest act inacceptabil şi iresponsabil" # DigiFM.ro
Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat, duminică, la Ministerul Afacerilor Externe în cazul încălcării spaţiului aerian naţional de o dronă rusească. Partea română a transmis protestul „ferm” faţă de acest „act inacceptabil şi iresponsabil, ce reprezintă o violare a suveranităţii României”.
20:30
Gimnasta Sabrina Maneca Voinea a câştigat, duminică, medalia de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Paris, penultima etapă din circuit. La bârnă şi la sărituri, gimnasta tricoloră nu s-a calificat în finale.
17:50
Șefa diplomației europene cataloghează pătrunderea unei drone a Rusiei în spațiul aerial al României drept "o încălcare inacceptabilă a suveranității unui stat UE" # DigiFM.ro
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a criticat intruziunea ''inacceptabilă'' a unor drone ruse în spațiul aerian românesc în timpul unui atac contra Ucrainei, ea acuzând Moscova de o ''escaladare imprudentă'', informează agenția France Presse.
17:40
Armata bulgară ia măsuri după ce o dronă a Rusiei a încălcat spaţiul aerian românesc: "Monitorizăm situaţia foarte atent" # DigiFM.ro
Armata bulgară a luat toate măsurile necesare după incidentul cu drona care a intrat în spaţiul aerian românesc, a dat asigurări premierul Rosen Jeliazkov, citat de site-ul postului public de radio.
17:40
Ciclistul italian Cesare Chesini (MBH Bank Ballan CSB) a câștigat ediția din acest an a Turului României, după ce polonezul Radoslaw Fratczak (Voster ATS Team) s-a impus în ultima etapă, alergată în circuit la București.
16:50
Și-a recăpătat vederea după 20 de ani datorită unei operații ca desprinsă dintr-un film SF: un dinte i-a fost implantat în ochi # DigiFM.ro
Un bărbat orb din Canada și-a recăpătat vederea după mai bine de două decenii, în urma unei intervenții medicale care pare desprinsă din filme SF: un dinte i-a fost implantat în ochi pentru a-i reda capacitatea de a vedea.
16:40
MApN, despre drona rusească ajunsă în spațiul aerian al României: "Piloţii au primit aprobarea de a doborî ţinta" # DigiFM.ro
Ministerul Apărării a anunţat că o dronă Geran folosită de Rusia în atacurile asupra Ucrainei a pătruns, sâmbătă seară, în spaţiul aerian al României şi a fost interceptată de două aeronave F-16. Drona respectivă a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la nord-est de Chilia Veche spre sud-vest de Izmail şi s-a îndreptat apoi către Ucraina. Piloţii aveau autorizaţia de a doborî ţinta, dar au evaluat riscurile colaterale şi au decis să nu deschidă focul.
15:40
Ricky Hatton, fost campion mondial la box, a murit. Avea doar 46 de ani şi urma să revină în ring în acest an # DigiFM.ro
Ricky Hatton, fost campion mondial la box, a murit la vârsta de 46 de ani, potrivit Press Association.
15:10
Se filma la volan, în timp ce cânta o piesă a lui Britney Spears, dar a prins momentul când s-a răsturnat cu mașina. Clipul a devenit imediat viral # DigiFM.ro
Kaitlynn McCutcheon se afla pe drum spre bunicii ei din Pennsylvania, când mașina pe care o conducea a derapat pe pietriș.
14:50
Oana Țoiu, după ce o dronă a intrat în spațiul aerian românesc: "Astfel de acţiuni ale Rusiei sunt inacceptabile şi iresponsabile" # DigiFM.ro
Ministrul de Externe Oana Ţoiu a reacţionat după ce o dronă a intrat în spaţiul aerian românesc, afirmând că astfel de acţiuni ale Rusiei sunt inacceptabile şi iresponsabile şi că va ridica problema acţiunilor Rusiei la Adunarea Generală a ONU.
14:00
Sportivii români, încă 8 medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj, după ce ieri au câștigat alte 10 medalii # DigiFM.ro
Sportivii români au obţinut, duminică, opt medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj de la Ioannina: 3 medalii de aur, 2 de argint şi 3 de bronz. Cu o zi înainte câștigaseră alte zece. România încheie competiţia cu un bilanţ spectaculos de 18 medalii, dintre care 6 de aur, 4 de argint şi 8 de bronz.
13:40
Două persoane au fost transportate la spital, duminică, după ce un autovehicul a intrat în coliziune cu o ambulanţă, transmite Brigada Rutieră.
13:10
"Jocurile Olimpice ale Dopaților". Un înotător de top, gata de start: "Mi-ar trebui 13 titluri mondiale pentru a obţine ce se câştigă aici într-o cursă" # DigiFM.ro
Înotătorul Ben Proud, vicecampion olimpic, se va alătura Enhanced Games, așa-numitele "Jocuri Olimpice ale Dopaților", despre care britanicul spune sunt o oportunitate de a explora limitele corpului uman și de a câștiga mai mulți bani, transmite Reuters.
13:00
Cum motivează Netanyahu atacul din Qatar: eliberarea ostaticilor israelieni şi încheierea războiului din Gaza # DigiFM.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că atacul israelian asupra unor membri ai grupării islamiste palestiniene Hamas din Doha, capitala Qatarului, din 9 septembrie, în care au fost ucişi şase oameni, a avut ca scop eliberarea ostaticilor israelieni şi încheierea războiului din Gaza, transmite EFE.
12:10
Papa Leon a împlinit 70 de ani și a primit un tort de ciocolată din orașul lui natal, Chicago. Suveranul pontif e licențiat în Teologie, dar și în Matematică # DigiFM.ro
Papa Leon al XIV-lea, care a preluat şefia Bisericii Catolice în luna mai, a împlinit duminică, 14 septembrie, 70 de ani. De ziua sa, suveranul pontif a primit un tort adus de noul reprezentant al SUA la Vatican, Brian Burch.
11:30
Medicamentele generice ajung pe lista compensatelor cu o întârziere de până la 2 ani: "Afectează accesul pacienților" # DigiFM.ro
Producătorii de medicamente generice atrag atenţia că introducerea acestor tratamente pe lista de compensare are loc cu întârzieri de până la doi ani, ceea ce afectează grav accesul pacienţilor la terapii esenţiale şi subliniază că, în ultimii 10 ani, în timp ce costurile materiilor prime şi ale bunurilor industriale au crescut, preţurile medicamentelor generice au scăzut constant.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Surpriză la Las Vegas, în meciul de box al anului. Canelo Alvarez, învins fără drept de apel de Terence Crawford # DigiFM.ro
Lupta de box a anului dintre marele campion mexican Saul Canelo Alvarez şi americanul Terence Crawford a fost câştigată de acesta din urmă, duminică dimineaţă, la Las Vegas.
10:00
Martin Short, fericit pentru Selena Gomez și Benny Blanco: "Pur și simplu o ador. Sunt atât de bucuros că se mărită cu acest tip fabulos" # DigiFM.ro
Martin Short nu și-ar putea ascunde bucuria pentru Selena Gomez (33 de ani) și Benny Blanco (37 de ani). Invitat în podcastul Good Hang with Amy Poehler, actorul de 75 de ani a vorbit cu emoție despre colega sa din "Only Murders in the Building"și despre nunta pe care o pregătește alături de logodnicul ei, producătorul Benny Blanco.
09:40
Traian Băsescu, despre importanța alegerilor din Republica Moldova: "Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!" # DigiFM.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă, referindu-se la alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova, că pe 28 septembrie seara, ”Putin şi ai lui pot fi la graniţa României”, subliniind că viitorul Republicii Moldova, dar şi securitatea României vor fi decisiv influenţate de votul celor din diaspora.
09:10
Channing Tatum și iubita lui, prima apariție de cuplu pe covorul roșu. Cu ei a fost și fiica de 12 ani a actorului # DigiFM.ro
Channing Tatum și Inka Williams au pășit pentru prima dată pe covorul roșu ca un cuplu. Williams, în vârstă de 26 de ani, l-a susținut pe actorul de 45 de ani la premiera filmului "Demon Slayer: Infinity Castle", în Los Angeles, unde a pozat alături de Tatum, fiica lui de 12 ani, Everly, și alte două persoane, în timp ce acesta promova rolul său vocal din versiunea în engleză a îndrăgitului anime japonez.
13 septembrie 2025
21:30
Zelenski, reacție după ce în spațiul aerian al României a pătruns o dronă rusească: "Nu poate fi o coincidenţă sau o greşeală" # DigiFM.ro
Volodimir Zelenski afirmă sâmbătă seara, într-o postare pe X, că drona interceptată de avioanele ridicate de România a pătruns 10 kilometri în teritoriul românesc şi că a survolat timp de 50 de minute în spaţiul aerian al NATO. Președintele Ucrainei avertizează că aceasta nu este o eroare, ci un demers intenţionat al Moscovei, care caută „o extindere evidentă” a războiului.
21:20
Două avioane F-16 au urmărit o dronă rusească pătrunsă în spațiul aerian al României. Ministrul Apărării: "Situația a fost monitorizată permanent" # DigiFM.ro
Ministerul Apărării Naţionale a informat că două aeronave de luptă F16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au decolat, sâmbătă, la ora 18:05, pentru monitorizarea situatiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene ruseşti asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre şi după ce Forţele Aeriene au interceptat o dronă în spaţiul aerian naţional.
17:40
Pep Guardiola nu vrea să plece de la Manchester City, în ciuda rezultatelor slabe din ultimul sezon: "Este al 10-lea meu sezon aici" # DigiFM.ro
Antrenorul Pep Guardiola nu are niciun gând să plece de la Manchester City, mai ales după rezultatele mai puţin bune din sezonul trecut.
17:20
Guvernul, replică după ce Sorin Grindeanu a spus că PSD nu e de acord cu întreruperea plafonării la alimentele de bază: "Coaliţia a decis, fără nicio opinie contrară" # DigiFM.ro
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat sâmbătă, 13 decembrie, că decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliţia de guvernare, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.