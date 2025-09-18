55 de ani de la moartea lui Jimi Hendrix, unul dintre cei mai mari chitariști rock din lume. S-a stins din viață la numai 27 de ani
DigiFM.ro, 18 septembrie 2025 11:50
Jimi Hendrix a fost considerat unul dintre cei mai mari chitariști rock din lume, iar stilul său a influențat mulți alți chitariști din perioada următoare. Acesta cânta la chitară în modalități în care nimeni altcineva nu putea: cu chitara la spate, ba chiar și cu chitara în flăcări.
Fiul lui Will Smith își lansează cariera în modă. Unul dintre cei mai mari designeri din lume l-a angajat director artistic. „Într-o dimineaţă, înotam şi mi-am spus: De ce nu Jaden?” # DigiFM.ro
Designerul francez de pantofi Christian Louboutin, celebru pentru creaţiile sale cu talpă roşie, l-a numit pe rapperul şi actorul american Jaden Smith, fiul lui Will Smith, director artistic al liniei sale pentru bărbaţi, a anunţat acesta miercuri într-un interviu pentru Le Figaro, informează AFP.
CM 2026. Spania amenință cu boicotarea dacă Israel se va califica la turneul final de fotbal # DigiFM.ro
Va participa naţionala Spaniei la Cupa Mondială din 2026? Purtătorul de cuvânt al guvernului, Patxi Lopez, a lăsat să se înţeleagă că Spania ar putea boicota turneul final în cazul calificării echipei Israelului.
Un nou cod vestimentar introdus în şcolile din Italia interzice ţinutele „excentrice”. Ce alte reguli trebuie să respecte elevii # DigiFM.ro
Directorii de şcoli italiene au transmis miercuri noi reguli privind un nou cod vestimentar pentru elevi, care interzic ţinutele "excentrice", inclusiv fustele prea scurte, abdomenul expus şi pălăriile în sala de clasă, precum şi unghiile excesiv de lungi şi pantofii cu platformă, transmite ANSA.
Vizita liderului de la Casa Albă, la castelul Windsor. Ce cadouri îşi fac soţii Trump şi cuplul regal britanic # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump şi soţia sa, Melania, îi vor oferi regelui Charles o replică a sabiei preşedintelui Dwight Eisenhower drept simbol al "parteneriatului istoric", într-un schimb de cadouri cu prilejul vizitei sale de stat în Regatul Unit, relatează dpa.
Toto Dumitrescu a fost arestat pentru 30 de zile. În 2021 a mai fost condamnat la închisoare cu amânarea executării pedepsei # DigiFM.ro
Judecătoria Sectorului 1 a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, acuzat că a produs un accident de mașină în cartierul Primăverii din Capitală și a fugit de la fața locului.
Reacția lui Kate Middleton când Donald Trump o numește „radiantă și sănătoasă” la banchet. Prințesa a fost așezată lângă președintele SUA # DigiFM.ro
Declarațiile președintelui SUA, Donald Trump, au atras atenția la banchetul de stat organizat pe 17 septembrie 2025 la Castelul Windsor, în cadrul vizitei sale oficiale în Regatul Unit. Liderul american a elogiat-o public pe Kate Middleton, lăudând felul în care a revenit în viața publică după lupta cu cancer.
Un bărbat a mers să își spele mașina și a câștigat un milion de dolari. Primul lucru pe care l-a cerut soția lui # DigiFM.ro
Un bărbat din Chicago a avut parte de o surpriză uriașă după ce a plecat de acasă doar ca să își spele mașina și s-a întors milionar. Norocul i-a surâs la Powerball, iar reacția soției sale a fost una fulgerătoare, aceasta a decis pe loc unde vor merge prima dată cu banii câștigați.
Michelle Obama a aterizat la miezul nopții la București. Va participa la un eveniment de business și tehnologie # DigiFM.ro
Fosta Primă Doamnă a SUA Michelle Obama a ajuns la miezul nopţii la Bucureşti, potrivit Boarding Pass, cu un avion privat. Ea va participa, joi, la un eveniment de business şi tehnologie.
Regele Charles al III-lea și Donald Trump s-au lăudat reciproc la banchet. Melania Trump a atras toate privirile cu ținuta sa spectaculoasă # DigiFM.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a salutat miercuri relaţia specială dintre ţara sa şi Marea Britanie, aducând un omagiu entuziast regelui Charles în timpul celei de-a doua vizite de stat pe care o face în regat, o premieră pe care a numit-o una dintre cele mai mari onoruri din viaţa sa. Şi dacă regele Charles, de obicei apolitic, a menţionat în discursul său necesitatea de a sprijini Ucraina, şeful Casei Albe n-a avut nimic de spus în această privinţă şi a preferat să-şi citească discursul pregătit, deşi se ştie că este un mare amator de spontaneitate.
Văduva lui Navalnîi susţine că analize făcute în străinătate arată că soţul ei a fost otrăvit. Testele au fost făcute pe baza unor probe biologice scoase clandestin din Rusia # DigiFM.ro
Iulia Navalnaia, văduva liderului opoziţiei ruse Aleksei Navalnîi, care a murit în închisoare anul trecut, susţine că analize efectuate de laboratoare din străinătate pe probe biologice prelevate de la soţul ei arată că acesta a fost otrăvit.
Expertiza INML a stabilit că Toto Dumitrescu a consumat cocaină. Procurorii cer arestarea lui, după ce a fugit de la locul accidentului pe care l-a produs # DigiFM.ro
Procurorii au solicitat la Judecătoria Sectorului 1 arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, acuzat că a produs un accident de mașină în cartierul Primăverii din Capitală și a fugit de la fața locului.
Trump, în prima zi a vizitei în Regatul Unit. Președintele SUA și soția sa, întâmpinați de prinții de Wales. Cuplul american, primit la Windsor de regele Charles și regina Camilla # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump, însoţit de soţia sa Melania, a ajuns miercuri la castelul Windsor, unde a fost primit de regele Charles al III-lea şi de regina Camilla, în prima zi a vizitei sale de stat în Regatul Unit, relatează AFP.
Aproape șase kilograme de aur, furate din colecţiile Muzeului Naţional de Istorie Naturală din Paris # DigiFM.ro
Muzeul Naţional de Istorie Naturală din Paris a fost victima unui furt de pepite de aur în noaptea de luni spre marţi, cantitatea totală furată fiind de aproximativ şase kilograme, informează EFE.
Jose Mourinho va fi noul antrenor al echipei Benfica Lisabona, anunţă televiziunea portugheză # DigiFM.ro
Clubul portughez Benfica Lisabona îl va numi pe Jose Mourinho în funcţia de antrenor principal, după demiterea lui Bruno Lage, în urma eşecului suferit de lusitani în faţa formaţiei Qarabag, scor 2-3, marţi seara, în Liga Campionilor, a anunţat miercuri postul de televiziune portughez RTP, citat de Reuters.
Cancelarul german Friedrich Merz a îndemnat miercuri Europa să nu permită Rusiei să stabilească termenii unui acord de pace în Ucraina, avertizând că acest lucru nu ar face decât să-l încurajeze pe preşedintele rus Vladimir Putin "să-şi caute următoarea ţintă", relatează dpa.
Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a rămas stabilă în luna august la 2,4%, iar România este în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie, cu un avans anual al preţurilor de 8,5%, arată datele citate de Agerpres, publicate miercuri, 17 septembrie, de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).
Kremlinul îl contrazice pe procurorul șef al României și spune că Rusia nu s-a amestecat în alegerile prezidențiale # DigiFM.ro
Declaraţia procurorului general al României, Alex Florenţa, referitoare la intervenţia Rusiei în alegerile prezidenţiale din România nu corespunde realităţii, a declarat marţi seară purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la televiziunea rusă RBC.
Călin Georgescu, prima reacție după ce a fost trimis în judecată: "Rechizitoriul e o copie la indigo cu dosarul din 2016 al președintelui Trump" # DigiFM.ro
Călin Georgescu a avut o primă reacție după ce a fost trimis în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, susținând că rechizitoriul din dosarul său "este o copie la indigo cu dosarul din 2016 al președintelui Trump, cu aceleași acuze".
Trump, după decesul lui Robert Redford: „A fost o perioadă în care era cel mai popular. Îl consideram grozav”. Hillary Clinton: „O adevărată emblemă americană” # DigiFM.ro
„Robert Redford a avut o serie de ani în care nu era nimeni mai bun decât el”, a spus Donald Trump, după ce a aflat de moartea actorului american chiar de la reporteri, înainte de a se urca în Marine One pentru a-şi începe călătoria în Marea Britanie.
Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu foloseşte ideea unei eventuale demisii ca formă de presiune şi că nu a făcut niciodată acest lucru.
Pe pagina oficială de Instagram a lui Robert Redford a fost publicată declaraţia care confirmă vestea decesului său şi faptul că acest cont va fi şters.
Ce regretă cel mai mult Victor Ponta după divorțul de Daciana Sârbu: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?” # DigiFM.ro
După mai bine de 25 de ani de căsnicie, fostul premier Victor Ponta și europarlamentara Daciana Sârbu au decis să pună punct relației lor, divorțul fiind finalizat discret la începutul anului 2025. Recent, politicianul a vorbit deschis despre despărțire și regretele care îl urmăresc.
De ce ar fi fugit fiul lui Ilie Dumitrescu de la locul accidentului. Titi Aur: „S-a gândit că îl salvează tata și avocații” # DigiFM.ro
Accidentul grav produs pe 14 septembrie 2025, în cartierul Primăverii din București, continuă să stârnească numeroase reacții, mai ales după ce s-a aflat că unul dintre șoferii implicați este actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului mare fotbalist Ilie Dumitrescu. Toto a fugit de la locul accidentului.
Mbappe l-a egalat pe Thomas Muller în clasamentul istoric al golgheterilor Ligii Campionilor # DigiFM.ro
Kylian Mbappe, autorul unei duble pentru Real Madrid în meciul cu Olympique Marseille, scor 2-1, disputat marţi seara pe stadionul Santiago Bernabeu, l-a egalat pe germanul Thomas Muller, legenda clubului Bayern Munchen, în clasamentul istoric al golgheterilor Ligii Campionilor la fotbal.
Moment tensionat între Donald Trump şi un jurnalist australian. Reacția președintelui când a fost întrebat cu cât s-a îmbogăţit de când s-a întors la Casa Albă: „În acest moment prejudiciaţi foarte mult Australia” # DigiFM.ro
Donald Trump a acuzat un jurnalist australian că dăunează Australiei, după ce l-a întrebat cu cât s-a îmbogăţit de când s-a întors la Casa Albă, transmite BBC.
Tyler Robinson, acuzat de uciderea lui Charlie Kirk. Procurorul cere pedeapsa cu moartea # DigiFM.ro
Tyler Robinson, presupusul ucigaş al influencerului conservator american Charlie Kirk, a fost inculpat pentru asasinat, a anunţat marţi procurorul local Jeffrey Gray, precizând că va solicita pedeapsa cu moartea, relatează AFP.
Sportiva română Andreea Beatrice Ana a cucerit medalia de bronz la cat. 55 kg, marţi, la Campionatele Mondiale de lupte de la Zagreb (Croaţia), după ce a învins-o în meciul decisiv pe cubaneza Yaynelis Sanz Verdecia.
Guvernul britanic condus de Keir Starmer, fragil din punct de vedere economic şi aflat în plină criză politică, încearcă să profite de vizita lui Donald Trump de miercuri şi joi pentru a face mai multe anunţuri, de la acorduri în domeniul tehnologiei până la investiţii americane, relatează AFP.
Un adolescent de 15 ani din Piatra-Neamț a murit după ce a căzut de pe o trotinetă electrică # DigiFM.ro
Un adolescent din Piatra-Neamț, care se deplasa cu o trotinetă electrică, a murit după ce s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil, informează Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) Neamț.
Ministrul Agriculturii, avertisment dur: „Fără plafonare la TVA, inflația va exploda și cineva trebuie să răspundă” # DigiFM.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat marţi că eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază va duce la o inflaţie, până în luna decembrie, de aproape 15%, el adăugând că, dacă se întâmplă acest lucru, cineva trebuie să răspundă.
De ce lipsește regina Camilla de la funeraliile ducesei de Kent. Anunțul făcut de Palatul Buckingham # DigiFM.ro
Regina Camilla a Marii Britanii s-a retras de la participarea la funeraliile ducesei de Kent, care au loc marţi, deoarece se recuperează după o sinuzită acută, a anunţat Palatul Buckingham, relatează Reuters.
Robert Redford a murit marţi la vârsta de 89 de ani, informează Reuters, preluând o informaţie apărută în publicaţia New York Times. Cunoscutul actor şi regizor american s-a stins în casa sa din Utah.
Spania va boicota Eurovisionul în cazul participării Israelului, a anunţat televiziunea publică RTVE # DigiFM.ro
Spania nu va participa la Eurovision, "dacă Israelul continuă să ia parte la festivalul de muzică în timp ce masacrul din Fâşia Gaza persistă", a anunţat marţi televiziunea publică RTVE, responsabilă de selectarea reprezentantului iberic.
Nicuşor Dan, după avertismentul Procurorului general privind influenţele Rusiei în alegerile din 2024: „România nu va tolera interferenţe străine” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis marţi un mesaj, după anunţul Procurorului general privind interferenţele Rusiei în alegerile din 2024, în care arată că ”România nu va tolera nicio interferenţă străină în procesul său democratic”.
Digi FM prezintă cel mai așteptat film românesc al toamnei. Premiat în Europa și Asia, Jaful secolului ajunge din 23 septembrie în cinematografele din România. Inspirat din fapte reale, filmul aduce pe marele ecran povestea unui furt spectaculos de tablouri în valoare de milioane de euro, comis de români sătui să fie tratați ca niște cetățeni de mâna a treia.
Horațiu Potra, șeful mercenarilor, de negăsit. Procurorul general: „Sunt date certe că face demersuri cu autorităţile din Rusia pentru obţinere de azil” # DigiFM.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că în acest moment nu sunt elemente concrete privind locul unde se află Horaţiu Potra, trimis marţi în judecată, alături de fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu, şi de alte 20 de persoane, pentru mai multe infractiuni, inclusiv pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi arestat în lipsă, dar a precizat că sunt date certe care au rezultat din anchetă că acesta face demersuri pentru a obţine azil în Federaţia Rusă.
Toto Dumitrescu a fost reținut de polițiști. Fiul lui Ilie Dumitrescu a provocat un accident rutier, iar apoi a fugit de la fața locului # DigiFM.ro
Toto, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost prins marți dimineață de polițiști după ce a provocat un accident rutier în cartierul Primăverii din Capitală și a fugit de la fața locului.
Mario Draghi deplânge lentoarea cu care Europa se reformează. Ursula von der Leyen dă vina pe celelalte instituţii # DigiFM.ro
Fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a deplâns marţi "lentoarea" cu care acţionează Europa în a-şi restabili competitivitatea, la un an după ce Draghi a prezentat un raport în care pleda pentru "reforme radicale" pentru a scăpa de declinul economic, transmite AFP.
Președintele ANAF spune că lui Iohannis i s-a comunicat suma pe care o datorează şi i s-a solicitat predarea imobilului care nu îi mai aparţine # DigiFM.ro
Adrian Nicuşor Nica a declarat marţi că fostului preşedinte Klaus Iohannis i s-a solicitat predarea imobilului care nu îi mai aparţine şi i s-a comunicat suma pe care o datorează din închirierea acestuia.
România, sub asediul războiului hibrid: Procurorul general avertizează asupra campaniilor coordonate de influență și destabilizare coordonate de Rusia # DigiFM.ro
România a fost una dintre țintele predilecte ale campaniilor hibride desfășurate în 2024, în contextul celor patru runde de alegeri, avertizează procurorul general Alex Florența. Atacurile, venite preponderent dinspre zona rusă, au vizat simultan instituțiile statului, infrastructura critică, dar și societatea românească, printr-un mix de dezinformare, propagandă, atacuri cibernetice și tentative de destabilizare a ordinii publice.
JO a fost invitată la matinalul Digi FM, unde a vorbit despre noua sa piesă, „Iartă-mă tu”. Artista a mărturisit că melodia face parte din categoria „pentru suflet”, nu neapărat pentru topuri, și că viitorul album va aduce emoții puternice inspirate din experiențe personale. JO a povestit și despre aniversarea de 31 de ani, unde a cântat doar piese noi, dar și despre planul ei de vacanță în Malta, după o vară aglomerată.
Motivul pentru care Irinel Columbeanu nu a putut fi alături de fiica sa la prima ei prezentare de modă: „E o situație oribilă” # DigiFM.ro
Evenimentul care trebuia să fie unul de neuitat pentru Irina Columbeanu, debutul ei pe podiumul de la Transilvania Fashion, a fost umbrit de absența tatălui său, Irinel Columbeanu. Fostul milionar, în vârstă de 66 de ani, nu a putut participa la prezentarea de modă de la Cluj-Napoca, acolo unde tânăra de 18 ani a urcat pentru prima dată pe podium.
Liderii israelieni au incitat la comiterea unui genocid în Gaza, afirmă o comisie de anchetă a ONU. Israelul califică raportul drept „fals” # DigiFM.ro
O comisie de anchetă a Naţiunilor Unite a ajuns marţi la concluzia că Israelul a comis un genocid în Gaza şi că oficiali israelieni de rang înalt, inclusiv prim-ministrul Benjamin Netanyahu, au incitat la aceste acte - acuzaţii pe care Israelul le-a calificat drept scandaloase.
O femeie a ajuns la spital după ce a căzut în vagonul tip cuşetă, de la aproape doi metri înălţime. Ea mergea la moaştele Sfintei Parascheva # DigiFM.ro
O femeie de 80 de ani a ajuns la spital, la Iaşi, cu diverse răni, după ce a căzut în tren, în timp ce se afla într-un compartiment tip cuşetă. Ea se deplasa cu o prietenă de la Bucureşti la Iaşi, pentru a se închina la moaştele Sfintei Parascheva, la Catedrala Mitropolitană.
Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale # DigiFM.ro
Fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false. Alături de el, au fost trimise în judecată alte 21 de persoane, inclusiv Horaţiu Potra şi fiul acestuia, scrie News.ro.
Orașul care va interzice coroanele de flori în cimitire. Primăria anunță că proiectul va fi supus votului consilierilor locali # DigiFM.ro
Primăria Arad a elaborat un proiect prin care va interzice coroanele de flori, atât cele naturale, cât şi cele din plastic, în cimitire, pentru a reduce impactul acestor deşeuri asupra mediului, în timp ce în comuna Ghioroc majoritatea localnicilor au renunţat la ele în urmă cu cinci ani, în urma unei propuneri a administraţiei locale, astfel că sunt ridicate cu 75% mai puţine gunoaie din cimitire.
Preşedintele polonez Karol Nawrocki a cerut NATO să-şi consolideze capacităţile de descurajare în urma incursiunii unor drone ruseşti în spaţiul aerian al Poloniei, relatează marţi dpa. "Trebuie să facem totul să fim pregătiţi de război, pentru că numai asta asigură pacea", a declarat Nawrocki într-un interviu acordat ziarului german Bild şi publicat luni.
Victor Rebengiuc se desparte de personajul Andre din spectacolul „Tatăl”. Teatrul Bulandra: Vă mulţumim pentru tot ce ne-aţi oferit, vă mulţumim că (ne) sunteţi # DigiFM.ro
Actorul Victor Rebengiuc, în vârstă de 92 de ani, nu va mai urca pe scena Teatrului Bulandra pentru a interpreta rolul Andre din spectacolul "Tatăl", anunţă instituţia.
Trump şi Zelenski ar urma să se întâlnească săptămâna viitoare pentru a discuta despre eforturile de pace din Ucraina, anunţă Marco Rubio # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump se va întâlni „probabil” cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski săptămâna viitoare şi speră în continuare să negocieze un acord de pace cu implicarea preşedintelui rus Vladimir Putin, a declarat, marţi, secretarul de stat Marco Rubio.
