Trump, după decesul lui Robert Redford: „A fost o perioadă în care era cel mai popular. Îl consideram grozav”. Hillary Clinton: „O adevărată emblemă americană”

Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că în acest moment nu sunt elemente concrete privind locul unde se află Horaţiu Potra, trimis marţi în judecată, alături de fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu, şi de alte 20 de persoane, pentru mai multe infractiuni, inclusiv pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi arestat în lipsă, dar a precizat că sunt date certe care au rezultat din anchetă că acesta face demersuri pentru a obţine azil în Federaţia Rusă.