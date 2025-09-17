Trump, după decesul lui Robert Redford: „A fost o perioadă în care era cel mai popular. Îl consideram grozav”. Hillary Clinton: „O adevărată emblemă americană”
DigiFM.ro, 17 septembrie 2025 11:20
„Robert Redford a avut o serie de ani în care nu era nimeni mai bun decât el”, a spus Donald Trump, după ce a aflat de moartea actorului american chiar de la reporteri, înainte de a se urca în Marine One pentru a-şi începe călătoria în Marea Britanie.
Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu foloseşte ideea unei eventuale demisii ca formă de presiune şi că nu a făcut niciodată acest lucru.
Pe pagina oficială de Instagram a lui Robert Redford a fost publicată declaraţia care confirmă vestea decesului său şi faptul că acest cont va fi şters.
Ce regretă cel mai mult Victor Ponta după divorțul de Daciana Sârbu: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?” # DigiFM.ro
După mai bine de 25 de ani de căsnicie, fostul premier Victor Ponta și europarlamentara Daciana Sârbu au decis să pună punct relației lor, divorțul fiind finalizat discret la începutul anului 2025. Recent, politicianul a vorbit deschis despre despărțire și regretele care îl urmăresc.
De ce ar fi fugit fiul lui Ilie Dumitrescu de la locul accidentului. Titi Aur: „S-a gândit că îl salvează tata și avocații” # DigiFM.ro
Accidentul grav produs pe 14 septembrie 2025, în cartierul Primăverii din București, continuă să stârnească numeroase reacții, mai ales după ce s-a aflat că unul dintre șoferii implicați este actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului mare fotbalist Ilie Dumitrescu. Toto a fugit de la locul accidentului.
Mbappe l-a egalat pe Thomas Muller în clasamentul istoric al golgheterilor Ligii Campionilor # DigiFM.ro
Kylian Mbappe, autorul unei duble pentru Real Madrid în meciul cu Olympique Marseille, scor 2-1, disputat marţi seara pe stadionul Santiago Bernabeu, l-a egalat pe germanul Thomas Muller, legenda clubului Bayern Munchen, în clasamentul istoric al golgheterilor Ligii Campionilor la fotbal.
Moment tensionat între Donald Trump şi un jurnalist australian. Reacția președintelui când a fost întrebat cu cât s-a îmbogăţit de când s-a întors la Casa Albă: „În acest moment prejudiciaţi foarte mult Australia” # DigiFM.ro
Donald Trump a acuzat un jurnalist australian că dăunează Australiei, după ce l-a întrebat cu cât s-a îmbogăţit de când s-a întors la Casa Albă, transmite BBC.
Tyler Robinson, acuzat de uciderea lui Charlie Kirk. Procurorul cere pedeapsa cu moartea # DigiFM.ro
Tyler Robinson, presupusul ucigaş al influencerului conservator american Charlie Kirk, a fost inculpat pentru asasinat, a anunţat marţi procurorul local Jeffrey Gray, precizând că va solicita pedeapsa cu moartea, relatează AFP.
Sportiva română Andreea Beatrice Ana a cucerit medalia de bronz la cat. 55 kg, marţi, la Campionatele Mondiale de lupte de la Zagreb (Croaţia), după ce a învins-o în meciul decisiv pe cubaneza Yaynelis Sanz Verdecia.
Guvernul britanic condus de Keir Starmer, fragil din punct de vedere economic şi aflat în plină criză politică, încearcă să profite de vizita lui Donald Trump de miercuri şi joi pentru a face mai multe anunţuri, de la acorduri în domeniul tehnologiei până la investiţii americane, relatează AFP.
Un adolescent de 15 ani din Piatra-Neamț a murit după ce a căzut de pe o trotinetă electrică # DigiFM.ro
Un adolescent din Piatra-Neamț, care se deplasa cu o trotinetă electrică, a murit după ce s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil, informează Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) Neamț.
Ministrul Agriculturii, avertisment dur: „Fără plafonare la TVA, inflația va exploda și cineva trebuie să răspundă” # DigiFM.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat marţi că eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază va duce la o inflaţie, până în luna decembrie, de aproape 15%, el adăugând că, dacă se întâmplă acest lucru, cineva trebuie să răspundă.
De ce lipsește regina Camilla de la funeraliile ducesei de Kent. Anunțul făcut de Palatul Buckingham # DigiFM.ro
Regina Camilla a Marii Britanii s-a retras de la participarea la funeraliile ducesei de Kent, care au loc marţi, deoarece se recuperează după o sinuzită acută, a anunţat Palatul Buckingham, relatează Reuters.
Robert Redford a murit marţi la vârsta de 89 de ani, informează Reuters, preluând o informaţie apărută în publicaţia New York Times. Cunoscutul actor şi regizor american s-a stins în casa sa din Utah.
Spania va boicota Eurovisionul în cazul participării Israelului, a anunţat televiziunea publică RTVE # DigiFM.ro
Spania nu va participa la Eurovision, "dacă Israelul continuă să ia parte la festivalul de muzică în timp ce masacrul din Fâşia Gaza persistă", a anunţat marţi televiziunea publică RTVE, responsabilă de selectarea reprezentantului iberic.
Nicuşor Dan, după avertismentul Procurorului general privind influenţele Rusiei în alegerile din 2024: „România nu va tolera interferenţe străine” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis marţi un mesaj, după anunţul Procurorului general privind interferenţele Rusiei în alegerile din 2024, în care arată că ”România nu va tolera nicio interferenţă străină în procesul său democratic”.
Digi FM prezintă cel mai așteptat film românesc al toamnei. Premiat în Europa și Asia, Jaful secolului ajunge din 23 septembrie în cinematografele din România. Inspirat din fapte reale, filmul aduce pe marele ecran povestea unui furt spectaculos de tablouri în valoare de milioane de euro, comis de români sătui să fie tratați ca niște cetățeni de mâna a treia.
Horațiu Potra, șeful mercenarilor, de negăsit. Procurorul general: „Sunt date certe că face demersuri cu autorităţile din Rusia pentru obţinere de azil” # DigiFM.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că în acest moment nu sunt elemente concrete privind locul unde se află Horaţiu Potra, trimis marţi în judecată, alături de fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu, şi de alte 20 de persoane, pentru mai multe infractiuni, inclusiv pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi arestat în lipsă, dar a precizat că sunt date certe care au rezultat din anchetă că acesta face demersuri pentru a obţine azil în Federaţia Rusă.
Toto Dumitrescu a fost reținut de polițiști. Fiul lui Ilie Dumitrescu a provocat un accident rutier, iar apoi a fugit de la fața locului # DigiFM.ro
Toto, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost prins marți dimineață de polițiști după ce a provocat un accident rutier în cartierul Primăverii din Capitală și a fugit de la fața locului.
Mario Draghi deplânge lentoarea cu care Europa se reformează. Ursula von der Leyen dă vina pe celelalte instituţii # DigiFM.ro
Fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a deplâns marţi "lentoarea" cu care acţionează Europa în a-şi restabili competitivitatea, la un an după ce Draghi a prezentat un raport în care pleda pentru "reforme radicale" pentru a scăpa de declinul economic, transmite AFP.
Președintele ANAF spune că lui Iohannis i s-a comunicat suma pe care o datorează şi i s-a solicitat predarea imobilului care nu îi mai aparţine # DigiFM.ro
Adrian Nicuşor Nica a declarat marţi că fostului preşedinte Klaus Iohannis i s-a solicitat predarea imobilului care nu îi mai aparţine şi i s-a comunicat suma pe care o datorează din închirierea acestuia.
România, sub asediul războiului hibrid: Procurorul general avertizează asupra campaniilor coordonate de influență și destabilizare coordonate de Rusia # DigiFM.ro
România a fost una dintre țintele predilecte ale campaniilor hibride desfășurate în 2024, în contextul celor patru runde de alegeri, avertizează procurorul general Alex Florența. Atacurile, venite preponderent dinspre zona rusă, au vizat simultan instituțiile statului, infrastructura critică, dar și societatea românească, printr-un mix de dezinformare, propagandă, atacuri cibernetice și tentative de destabilizare a ordinii publice.
JO a fost invitată la matinalul Digi FM, unde a vorbit despre noua sa piesă, „Iartă-mă tu”. Artista a mărturisit că melodia face parte din categoria „pentru suflet”, nu neapărat pentru topuri, și că viitorul album va aduce emoții puternice inspirate din experiențe personale. JO a povestit și despre aniversarea de 31 de ani, unde a cântat doar piese noi, dar și despre planul ei de vacanță în Malta, după o vară aglomerată.
Motivul pentru care Irinel Columbeanu nu a putut fi alături de fiica sa la prima ei prezentare de modă: „E o situație oribilă” # DigiFM.ro
Evenimentul care trebuia să fie unul de neuitat pentru Irina Columbeanu, debutul ei pe podiumul de la Transilvania Fashion, a fost umbrit de absența tatălui său, Irinel Columbeanu. Fostul milionar, în vârstă de 66 de ani, nu a putut participa la prezentarea de modă de la Cluj-Napoca, acolo unde tânăra de 18 ani a urcat pentru prima dată pe podium.
Liderii israelieni au incitat la comiterea unui genocid în Gaza, afirmă o comisie de anchetă a ONU. Israelul califică raportul drept „fals” # DigiFM.ro
O comisie de anchetă a Naţiunilor Unite a ajuns marţi la concluzia că Israelul a comis un genocid în Gaza şi că oficiali israelieni de rang înalt, inclusiv prim-ministrul Benjamin Netanyahu, au incitat la aceste acte - acuzaţii pe care Israelul le-a calificat drept scandaloase.
O femeie a ajuns la spital după ce a căzut în vagonul tip cuşetă, de la aproape doi metri înălţime. Ea mergea la moaştele Sfintei Parascheva # DigiFM.ro
O femeie de 80 de ani a ajuns la spital, la Iaşi, cu diverse răni, după ce a căzut în tren, în timp ce se afla într-un compartiment tip cuşetă. Ea se deplasa cu o prietenă de la Bucureşti la Iaşi, pentru a se închina la moaştele Sfintei Parascheva, la Catedrala Mitropolitană.
Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale # DigiFM.ro
Fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false. Alături de el, au fost trimise în judecată alte 21 de persoane, inclusiv Horaţiu Potra şi fiul acestuia, scrie News.ro.
Orașul care va interzice coroanele de flori în cimitire. Primăria anunță că proiectul va fi supus votului consilierilor locali # DigiFM.ro
Primăria Arad a elaborat un proiect prin care va interzice coroanele de flori, atât cele naturale, cât şi cele din plastic, în cimitire, pentru a reduce impactul acestor deşeuri asupra mediului, în timp ce în comuna Ghioroc majoritatea localnicilor au renunţat la ele în urmă cu cinci ani, în urma unei propuneri a administraţiei locale, astfel că sunt ridicate cu 75% mai puţine gunoaie din cimitire.
Preşedintele polonez Karol Nawrocki a cerut NATO să-şi consolideze capacităţile de descurajare în urma incursiunii unor drone ruseşti în spaţiul aerian al Poloniei, relatează marţi dpa. "Trebuie să facem totul să fim pregătiţi de război, pentru că numai asta asigură pacea", a declarat Nawrocki într-un interviu acordat ziarului german Bild şi publicat luni.
Victor Rebengiuc se desparte de personajul Andre din spectacolul „Tatăl”. Teatrul Bulandra: Vă mulţumim pentru tot ce ne-aţi oferit, vă mulţumim că (ne) sunteţi # DigiFM.ro
Actorul Victor Rebengiuc, în vârstă de 92 de ani, nu va mai urca pe scena Teatrului Bulandra pentru a interpreta rolul Andre din spectacolul "Tatăl", anunţă instituţia.
Trump şi Zelenski ar urma să se întâlnească săptămâna viitoare pentru a discuta despre eforturile de pace din Ucraina, anunţă Marco Rubio # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump se va întâlni „probabil” cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski săptămâna viitoare şi speră în continuare să negocieze un acord de pace cu implicarea preşedintelui rus Vladimir Putin, a declarat, marţi, secretarul de stat Marco Rubio.
Eu am fost”. Suspectul în cazul împuşcării lui Charlie Kirk pare să fi mărturisit crima într-un chat pe Discord, scrie The Washington Post # DigiFM.ro
Suspectul în vârstă de 22 de ani în cazul uciderii lui Charlie Kirk pare să fi mărturisit crima prietenilor într-o conversaţie online cu puţin timp înainte de a se preda autorităţilor, potrivit a două persoane familiarizate cu discuţia şi unor capturi de ecran obţinute de The Washington Post.
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că nu are voie să se enerveze pe Ilie Bolojan, după ce în campania electorală şi-a asumat că TVA nu va creşte, iar după numirea premierului acesta a crescut TVA-ul. Nicuşor Dan a mai precizat că niciodată oamenii politici nu vor fi complet aliniaţi cu promisiunile făcute.
Netanyahu recunoaşte că Israelul se confruntă cu o „izolare” prelungită din cauza războiului din Gaza # DigiFM.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat că Israelul se confruntă cu o „izolare” globală care ar putea dura ani de zile, relatează CNN.
Pedro Sanchez pledează pentru excluderea Israelului din competiţiile sportive internaţionale „atât timp cât barbaria va continua” în Gaza # DigiFM.ro
Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez şi-a reiterat, luni, „admiraţia profundă pentru societatea civilă spaniolă care se mobilizează împotriva nedreptăţii”, în urma manifestaţiilor pro-palestiniene din Madrid care au dus la întreruperea ultimei etape a Turului Spaniei de ciclism.
Neymar s-a accidentat la începutul meciului disputat, duminică, de Santos pe terenul echipei Atlético Mineiro. Deşi acest lucru nu l-a împiedicat să continue partida, el şi-a exprimat nemulţumirea faţă de suprafaţa sintetică pe reţelele de socializare.
Doi dintre sportivii de top ai scrimei româneşti şi-au unit destinele: Mălina Călugăreanu şi Iulian Teodosiu au spus „DA” în faţa celor dragi.
Anchetă după moartea unui pacient la Spitalul Județean Reșița. Scara pe care cobora s-a rupt sub greutatea lui # DigiFM.ro
Poliţiştii au deschis o anchetă după ce au fost sesizaţi că un bărbat de 66 de ani a murit în incinta Spitalului Judeţean Reşiţa. Bărbatul ar fi căzut, după ce o treaptă a unităţii medicale s-a rupt sub greutatea acestuia. În urma căderii, pacientul a decedat.
Oana Țoiu, mesaj dur pentru Rusia: „Nu trebuie să le spunem că drona e a lor”. Avertizează că nu vor rupe solidaritatea europeană # DigiFM.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat luni că ruşii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor, după reacţia ambasadorului rus la Bucureşti. Ea a precizat că, dacă ruşii au crezut că această provocare, privind drona care a intrat în spaţiul aerian al României, va intimida, sau încercările lor de a micşora solidaritatea europeană o să fie cu succes, se înşală.
Conor McGregor şi-a retras candidatura la preşedinţia Irlandei: Nu a fost o decizie uşoară, dar este cea corectă în acest moment # DigiFM.ro
Conor McGregor a anunţat că se retrage din cursa pentru preşedinţia Irlandei, informează DPA.
Prognoza meteo pentru perioada 15-28 septembrie. Ploi temporare și variații de temperatură, în majoritatea regiunilor # DigiFM.ro
Variaţiile de temperatură, cu medii maxime cuprinse între 20 şi 30 de grade, şi ploile temporare în majoritatea regiunilor vor caracteriza din punct de vedere meteorologic intervalul următoarelor două săptămâni (15 - 28 septembrie), după cum reiese din prognoza publicată, luni, de Adminstraţia Naţională de Meteorologie.
Băsescu, despre ironia Ambasadei Rusiei în cazul dronei: „Mă tem că-şi are baza în modul nostru de a acţiona. Dacă doboram drona măcar tăcea, nu mai râdea de noi!” # DigiFM.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat, luni, în legătură cu reacţia ironică a Ambasadei Rusiei în cazul dronei intrate în spaţiul aerian românesc, că se teme că îşi are baza în modul de a acţiona al autorităţilor române. „Dacă le doboram drona, ambasadorul măcar tăcea, nu mai râdea de noi”, a adăugat Băsescu.
Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, implicat într-un accident rutier. Polițiștii îl caută după ce a plecat de la fața locului # DigiFM.ro
Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, a fost implicat duminică, 14 septembrie, într-un accident rutier produs în București, iar apoi ar fi părăsit locul faptei, potrivit unor surse judiciare citate de Adevărul.ro.
Rusia, un nou avertisment pentru Europa: „Vom fi cu ochii pe orice stat care ne confiscă bunurile” # DigiFM.ro
Rusia a avertizat luni că va lua măsuri împotriva oricărui stat european care va încerca să îi confişte activele, după ce au apărut informaţii potrivit cărora Uniunea Europeană caută noi modalităţi de a utiliza sute de miliarde de dolari din activele ruseşti îngheţate pentru a ajuta Ucraina, relatează Reuters.
Stephen Colbert, ovaționat la gala Emmy, după ce show-ul său a fost anulat de CBS: „Rămâneţi puternici, fiţi curajoşi” # DigiFM.ro
Stephen Colbert a primit ovaţii, duminică, la gala Primetime Emmy Awards, după ce „The Late Show with Stephen Colbert” a câştigat premiul pentru „Cel mai bun talk show”. „Uneori, îţi dai seama cu adevărat cât de mult iubeşti ceva doar când simţi că s-ar putea să-l pierzi”, a spus Colbert pe scenă.
Tyler Robinson, suspectul în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk refuză să colaboreze cu anchetatorii, a comunicat duminică guvernatorul statului Utah, Spencer Cox.
Bătrânul troc este din ce în ce mai folosit în comerţul exterior al Rusiei, pentru prima dată din anii 1990, în contextul în care companiile care încearcă să eludeze sancţiunile occidentale schimbă grâu pentru automobile chinezeşti şi seminţe de in pentru materiale de construcţii, arată Reuters.
Prințul Harry rupe tăcerea despre autobiografia „Spare”: „Am conștiința împăcată”. Spune că nu a fost răzbunare, ci responsabilitate # DigiFM.ro
Prinţul Harry a apărat publicarea, în urmă cu peste doi ani, a autobiografiei sale explozive "Spare" (Rezervă), o sursă de discordie cu familia sa, spunând că are "conştiinţa împăcată".
Președintele american, Donald Trump, a cerut duminică țărilor europene să își înăsprească sancțiunile împotriva Moscovei și și-a reiterat solicitarea ca acestea să înceteze achiziționarea de petrol din Rusia ca măsură de presiune pentru a pune capăt războiului din Ucraina, informează luni EFE.
