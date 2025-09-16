Nicuşor Dan, după avertismentul Procurorului general privind influenţele Rusiei în alegerile din 2024: „România nu va tolera interferenţe străine”
DigiFM.ro, 16 septembrie 2025 15:20
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis marţi un mesaj, după anunţul Procurorului general privind interferenţele Rusiei în alegerile din 2024, în care arată că ”România nu va tolera nicio interferenţă străină în procesul său democratic”.
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum 30 minute
15:20
Nicuşor Dan, după avertismentul Procurorului general privind influenţele Rusiei în alegerile din 2024: „România nu va tolera interferenţe străine” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis marţi un mesaj, după anunţul Procurorului general privind interferenţele Rusiei în alegerile din 2024, în care arată că ”România nu va tolera nicio interferenţă străină în procesul său democratic”.
15:10
Digi FM prezintă cel mai așteptat film românesc al toamnei. Premiat în Europa și Asia, Jaful secolului ajunge din 23 septembrie în cinematografele din România. Inspirat din fapte reale, filmul aduce pe marele ecran povestea unui furt spectaculos de tablouri în valoare de milioane de euro, comis de români sătui să fie tratați ca niște cetățeni de mâna a treia.
15:10
Horațiu Potra, șeful mercenarilor, de negăsit. Procurorul general: „Sunt date certe că face demersuri cu autorităţile din Rusia pentru obţinere de azil” # DigiFM.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că în acest moment nu sunt elemente concrete privind locul unde se află Horaţiu Potra, trimis marţi în judecată, alături de fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu, şi de alte 20 de persoane, pentru mai multe infractiuni, inclusiv pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi arestat în lipsă, dar a precizat că sunt date certe care au rezultat din anchetă că acesta face demersuri pentru a obţine azil în Federaţia Rusă.
15:10
Toto Dumitrescu a fost reținut de polițiști. Fiul lui Ilie Dumitrescu a provocat un accident rutier, iar apoi a fugit de la fața locului # DigiFM.ro
Toto, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost prins marți dimineață de polițiști după ce a provocat un accident rutier în cartierul Primăverii din Capitală și a fugit de la fața locului.
Acum 2 ore
14:10
Mario Draghi deplânge lentoarea cu care Europa se reformează. Ursula von der Leyen dă vina pe celelalte instituţii # DigiFM.ro
Fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a deplâns marţi "lentoarea" cu care acţionează Europa în a-şi restabili competitivitatea, la un an după ce Draghi a prezentat un raport în care pleda pentru "reforme radicale" pentru a scăpa de declinul economic, transmite AFP.
14:10
Președintele ANAF spune că lui Iohannis i s-a comunicat suma pe care o datorează şi i s-a solicitat predarea imobilului care nu îi mai aparţine # DigiFM.ro
Adrian Nicuşor Nica a declarat marţi că fostului preşedinte Klaus Iohannis i s-a solicitat predarea imobilului care nu îi mai aparţine şi i s-a comunicat suma pe care o datorează din închirierea acestuia.
Acum 4 ore
12:30
România, sub asediul războiului hibrid: Procurorul general avertizează asupra campaniilor coordonate de influență și destabilizare coordonate de Rusia # DigiFM.ro
România a fost una dintre țintele predilecte ale campaniilor hibride desfășurate în 2024, în contextul celor patru runde de alegeri, avertizează procurorul general Alex Florența. Atacurile, venite preponderent dinspre zona rusă, au vizat simultan instituțiile statului, infrastructura critică, dar și societatea românească, printr-un mix de dezinformare, propagandă, atacuri cibernetice și tentative de destabilizare a ordinii publice.
12:10
JO a fost invitată la matinalul Digi FM, unde a vorbit despre noua sa piesă, „Iartă-mă tu”. Artista a mărturisit că melodia face parte din categoria „pentru suflet”, nu neapărat pentru topuri, și că viitorul album va aduce emoții puternice inspirate din experiențe personale. JO a povestit și despre aniversarea de 31 de ani, unde a cântat doar piese noi, dar și despre planul ei de vacanță în Malta, după o vară aglomerată.
12:00
Motivul pentru care Irinel Columbeanu nu a putut fi alături de fiica sa la prima ei prezentare de modă: „E o situație oribilă” # DigiFM.ro
Evenimentul care trebuia să fie unul de neuitat pentru Irina Columbeanu, debutul ei pe podiumul de la Transilvania Fashion, a fost umbrit de absența tatălui său, Irinel Columbeanu. Fostul milionar, în vârstă de 66 de ani, nu a putut participa la prezentarea de modă de la Cluj-Napoca, acolo unde tânăra de 18 ani a urcat pentru prima dată pe podium.
11:40
Liderii israelieni au incitat la comiterea unui genocid în Gaza, afirmă o comisie de anchetă a ONU. Israelul califică raportul drept „fals” # DigiFM.ro
O comisie de anchetă a Naţiunilor Unite a ajuns marţi la concluzia că Israelul a comis un genocid în Gaza şi că oficiali israelieni de rang înalt, inclusiv prim-ministrul Benjamin Netanyahu, au incitat la aceste acte - acuzaţii pe care Israelul le-a calificat drept scandaloase.
Acum 6 ore
11:30
O femeie a ajuns la spital după ce a căzut în vagonul tip cuşetă, de la aproape doi metri înălţime. Ea mergea la moaştele Sfintei Parascheva # DigiFM.ro
O femeie de 80 de ani a ajuns la spital, la Iaşi, cu diverse răni, după ce a căzut în tren, în timp ce se afla într-un compartiment tip cuşetă. Ea se deplasa cu o prietenă de la Bucureşti la Iaşi, pentru a se închina la moaştele Sfintei Parascheva, la Catedrala Mitropolitană.
11:10
Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale # DigiFM.ro
Fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false. Alături de el, au fost trimise în judecată alte 21 de persoane, inclusiv Horaţiu Potra şi fiul acestuia, scrie News.ro.
10:50
Orașul care va interzice coroanele de flori în cimitire. Primăria anunță că proiectul va fi supus votului consilierilor locali # DigiFM.ro
Primăria Arad a elaborat un proiect prin care va interzice coroanele de flori, atât cele naturale, cât şi cele din plastic, în cimitire, pentru a reduce impactul acestor deşeuri asupra mediului, în timp ce în comuna Ghioroc majoritatea localnicilor au renunţat la ele în urmă cu cinci ani, în urma unei propuneri a administraţiei locale, astfel că sunt ridicate cu 75% mai puţine gunoaie din cimitire.
10:30
Preşedintele polonez Karol Nawrocki a cerut NATO să-şi consolideze capacităţile de descurajare în urma incursiunii unor drone ruseşti în spaţiul aerian al Poloniei, relatează marţi dpa. "Trebuie să facem totul să fim pregătiţi de război, pentru că numai asta asigură pacea", a declarat Nawrocki într-un interviu acordat ziarului german Bild şi publicat luni.
10:20
Victor Rebengiuc se desparte de personajul Andre din spectacolul „Tatăl”. Teatrul Bulandra: Vă mulţumim pentru tot ce ne-aţi oferit, vă mulţumim că (ne) sunteţi # DigiFM.ro
Actorul Victor Rebengiuc, în vârstă de 92 de ani, nu va mai urca pe scena Teatrului Bulandra pentru a interpreta rolul Andre din spectacolul "Tatăl", anunţă instituţia.
10:00
Trump şi Zelenski ar urma să se întâlnească săptămâna viitoare pentru a discuta despre eforturile de pace din Ucraina, anunţă Marco Rubio # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump se va întâlni „probabil” cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski săptămâna viitoare şi speră în continuare să negocieze un acord de pace cu implicarea preşedintelui rus Vladimir Putin, a declarat, marţi, secretarul de stat Marco Rubio.
Acum 8 ore
09:10
Eu am fost”. Suspectul în cazul împuşcării lui Charlie Kirk pare să fi mărturisit crima într-un chat pe Discord, scrie The Washington Post # DigiFM.ro
Suspectul în vârstă de 22 de ani în cazul uciderii lui Charlie Kirk pare să fi mărturisit crima prietenilor într-o conversaţie online cu puţin timp înainte de a se preda autorităţilor, potrivit a două persoane familiarizate cu discuţia şi unor capturi de ecran obţinute de The Washington Post.
09:00
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că nu are voie să se enerveze pe Ilie Bolojan, după ce în campania electorală şi-a asumat că TVA nu va creşte, iar după numirea premierului acesta a crescut TVA-ul. Nicuşor Dan a mai precizat că niciodată oamenii politici nu vor fi complet aliniaţi cu promisiunile făcute.
09:00
Netanyahu recunoaşte că Israelul se confruntă cu o „izolare” prelungită din cauza războiului din Gaza # DigiFM.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat că Israelul se confruntă cu o „izolare” globală care ar putea dura ani de zile, relatează CNN.
Acum 24 ore
15:50
Pedro Sanchez pledează pentru excluderea Israelului din competiţiile sportive internaţionale „atât timp cât barbaria va continua” în Gaza # DigiFM.ro
Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez şi-a reiterat, luni, „admiraţia profundă pentru societatea civilă spaniolă care se mobilizează împotriva nedreptăţii”, în urma manifestaţiilor pro-palestiniene din Madrid care au dus la întreruperea ultimei etape a Turului Spaniei de ciclism.
15:40
Neymar s-a accidentat la începutul meciului disputat, duminică, de Santos pe terenul echipei Atlético Mineiro. Deşi acest lucru nu l-a împiedicat să continue partida, el şi-a exprimat nemulţumirea faţă de suprafaţa sintetică pe reţelele de socializare.
Ieri
15:30
Doi dintre sportivii de top ai scrimei româneşti şi-au unit destinele: Mălina Călugăreanu şi Iulian Teodosiu au spus „DA” în faţa celor dragi.
15:20
Anchetă după moartea unui pacient la Spitalul Județean Reșița. Scara pe care cobora s-a rupt sub greutatea lui # DigiFM.ro
Poliţiştii au deschis o anchetă după ce au fost sesizaţi că un bărbat de 66 de ani a murit în incinta Spitalului Judeţean Reşiţa. Bărbatul ar fi căzut, după ce o treaptă a unităţii medicale s-a rupt sub greutatea acestuia. În urma căderii, pacientul a decedat.
15:20
Oana Țoiu, mesaj dur pentru Rusia: „Nu trebuie să le spunem că drona e a lor”. Avertizează că nu vor rupe solidaritatea europeană # DigiFM.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat luni că ruşii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor, după reacţia ambasadorului rus la Bucureşti. Ea a precizat că, dacă ruşii au crezut că această provocare, privind drona care a intrat în spaţiul aerian al României, va intimida, sau încercările lor de a micşora solidaritatea europeană o să fie cu succes, se înşală.
15:00
Conor McGregor şi-a retras candidatura la preşedinţia Irlandei: Nu a fost o decizie uşoară, dar este cea corectă în acest moment # DigiFM.ro
Conor McGregor a anunţat că se retrage din cursa pentru preşedinţia Irlandei, informează DPA.
14:40
Prognoza meteo pentru perioada 15-28 septembrie. Ploi temporare și variații de temperatură, în majoritatea regiunilor # DigiFM.ro
Variaţiile de temperatură, cu medii maxime cuprinse între 20 şi 30 de grade, şi ploile temporare în majoritatea regiunilor vor caracteriza din punct de vedere meteorologic intervalul următoarelor două săptămâni (15 - 28 septembrie), după cum reiese din prognoza publicată, luni, de Adminstraţia Naţională de Meteorologie.
13:40
Băsescu, despre ironia Ambasadei Rusiei în cazul dronei: „Mă tem că-şi are baza în modul nostru de a acţiona. Dacă doboram drona măcar tăcea, nu mai râdea de noi!” # DigiFM.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat, luni, în legătură cu reacţia ironică a Ambasadei Rusiei în cazul dronei intrate în spaţiul aerian românesc, că se teme că îşi are baza în modul de a acţiona al autorităţilor române. „Dacă le doboram drona, ambasadorul măcar tăcea, nu mai râdea de noi”, a adăugat Băsescu.
13:30
Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, implicat într-un accident rutier. Polițiștii îl caută după ce a plecat de la fața locului # DigiFM.ro
Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, a fost implicat duminică, 14 septembrie, într-un accident rutier produs în București, iar apoi ar fi părăsit locul faptei, potrivit unor surse judiciare citate de Adevărul.ro.
13:30
Rusia, un nou avertisment pentru Europa: „Vom fi cu ochii pe orice stat care ne confiscă bunurile” # DigiFM.ro
Rusia a avertizat luni că va lua măsuri împotriva oricărui stat european care va încerca să îi confişte activele, după ce au apărut informaţii potrivit cărora Uniunea Europeană caută noi modalităţi de a utiliza sute de miliarde de dolari din activele ruseşti îngheţate pentru a ajuta Ucraina, relatează Reuters.
13:20
Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, implicat într-un accident rutier în București. Polițiștii îl caută după ce a părăsit locul incidentului # DigiFM.ro
Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, a fost implicat duminică, 14 septembrie, într-un accident rutier produs în București, iar apoi ar fi părăsit locul faptei, potrivit unor surse judiciare citate de Adevărul.ro.
12:30
Stephen Colbert, ovaționat la gala Emmy, după ce show-ul său a fost anulat de CBS: „Rămâneţi puternici, fiţi curajoşi” # DigiFM.ro
Stephen Colbert a primit ovaţii, duminică, la gala Primetime Emmy Awards, după ce „The Late Show with Stephen Colbert” a câştigat premiul pentru „Cel mai bun talk show”. „Uneori, îţi dai seama cu adevărat cât de mult iubeşti ceva doar când simţi că s-ar putea să-l pierzi”, a spus Colbert pe scenă.
10:50
Tyler Robinson, suspectul în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk refuză să colaboreze cu anchetatorii, a comunicat duminică guvernatorul statului Utah, Spencer Cox.
10:40
Bătrânul troc este din ce în ce mai folosit în comerţul exterior al Rusiei, pentru prima dată din anii 1990, în contextul în care companiile care încearcă să eludeze sancţiunile occidentale schimbă grâu pentru automobile chinezeşti şi seminţe de in pentru materiale de construcţii, arată Reuters.
09:30
Prințul Harry rupe tăcerea despre autobiografia „Spare”: „Am conștiința împăcată”. Spune că nu a fost răzbunare, ci responsabilitate # DigiFM.ro
Prinţul Harry a apărat publicarea, în urmă cu peste doi ani, a autobiografiei sale explozive "Spare" (Rezervă), o sursă de discordie cu familia sa, spunând că are "conştiinţa împăcată".
09:20
Președintele american, Donald Trump, a cerut duminică țărilor europene să își înăsprească sancțiunile împotriva Moscovei și și-a reiterat solicitarea ca acestea să înceteze achiziționarea de petrol din Rusia ca măsură de presiune pentru a pune capăt războiului din Ucraina, informează luni EFE.
09:20
Protest al sindicaliştilor din administraţia publică, luni, în Capitală. Protestatarii spun că vor fi primiţi la discuţii de premierul Ilie Bolojan # DigiFM.ro
Sindicaliştii din administraţia publică protestează luni în Capitală, nemulţumiţi că măsurile anunţate de Executiv vor duce la un blocaj generalizat în acest sector de activitate. Ei ameninţă cu greva generală dacă aceste măsuri vor fi adoptate. Reprezentanţii protestatarilor afirmă că au fost invitaţi luni, la discuţii cu premierul Ilie Bolojan.
09:20
Băsescu, despre incidentul din România cu drona rusească: „A fost o greşeală că nu i s-a demonstrat Rusiei că poate fi lovită drona” # DigiFM.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat, duminică seară, despre incidentul cu drona rusească intrată neautorizat în spaţiul aerian românesc, că aceasta trebuia doborâtă. „Mai bine decât F-16, puteau fi folosite mult mai eficient unităţile de luptă Ghepard, destinate atacurilor antiaeriene”, a punctat Băsescu.
09:20
Moşteanu, despre incidentul cu drona de la Tulcea: „Va trebui să ne obişnuim cu astfel de incidente” # DigiFM.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că românii trebuie să se obişnuiască „cu incidente” de genul celui de sămbătă, din judeţul Tulcea, când o dronă a Federaţiei Ruse a intrat în spaţiul aerian naţional, dar a adăugat că trebuie descurajate „astfel de provocări” şi acest lucru poate fi făcut doar „fiind bine coordonaţi cu aliaţii” şi „bine echipaţi”.
14 septembrie 2025
20:40
Ambasadorul Rusiei la București, convocat la sediul MAE. I s-a transmis "protestul ferm faţă de acest act inacceptabil şi iresponsabil" # DigiFM.ro
Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat, duminică, la Ministerul Afacerilor Externe în cazul încălcării spaţiului aerian naţional de o dronă rusească. Partea română a transmis protestul „ferm” faţă de acest „act inacceptabil şi iresponsabil, ce reprezintă o violare a suveranităţii României”.
20:30
Gimnasta Sabrina Maneca Voinea a câştigat, duminică, medalia de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Paris, penultima etapă din circuit. La bârnă şi la sărituri, gimnasta tricoloră nu s-a calificat în finale.
17:50
Șefa diplomației europene cataloghează pătrunderea unei drone a Rusiei în spațiul aerial al României drept "o încălcare inacceptabilă a suveranității unui stat UE" # DigiFM.ro
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a criticat intruziunea ''inacceptabilă'' a unor drone ruse în spațiul aerian românesc în timpul unui atac contra Ucrainei, ea acuzând Moscova de o ''escaladare imprudentă'', informează agenția France Presse.
17:40
Armata bulgară ia măsuri după ce o dronă a Rusiei a încălcat spaţiul aerian românesc: "Monitorizăm situaţia foarte atent" # DigiFM.ro
Armata bulgară a luat toate măsurile necesare după incidentul cu drona care a intrat în spaţiul aerian românesc, a dat asigurări premierul Rosen Jeliazkov, citat de site-ul postului public de radio.
17:40
Ciclistul italian Cesare Chesini (MBH Bank Ballan CSB) a câștigat ediția din acest an a Turului României, după ce polonezul Radoslaw Fratczak (Voster ATS Team) s-a impus în ultima etapă, alergată în circuit la București.
16:50
Și-a recăpătat vederea după 20 de ani datorită unei operații ca desprinsă dintr-un film SF: un dinte i-a fost implantat în ochi # DigiFM.ro
Un bărbat orb din Canada și-a recăpătat vederea după mai bine de două decenii, în urma unei intervenții medicale care pare desprinsă din filme SF: un dinte i-a fost implantat în ochi pentru a-i reda capacitatea de a vedea.
16:40
MApN, despre drona rusească ajunsă în spațiul aerian al României: "Piloţii au primit aprobarea de a doborî ţinta" # DigiFM.ro
Ministerul Apărării a anunţat că o dronă Geran folosită de Rusia în atacurile asupra Ucrainei a pătruns, sâmbătă seară, în spaţiul aerian al României şi a fost interceptată de două aeronave F-16. Drona respectivă a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la nord-est de Chilia Veche spre sud-vest de Izmail şi s-a îndreptat apoi către Ucraina. Piloţii aveau autorizaţia de a doborî ţinta, dar au evaluat riscurile colaterale şi au decis să nu deschidă focul.
15:40
Ricky Hatton, fost campion mondial la box, a murit. Avea doar 46 de ani şi urma să revină în ring în acest an # DigiFM.ro
Ricky Hatton, fost campion mondial la box, a murit la vârsta de 46 de ani, potrivit Press Association.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Se filma la volan, în timp ce cânta o piesă a lui Britney Spears, dar a prins momentul când s-a răsturnat cu mașina. Clipul a devenit imediat viral # DigiFM.ro
Kaitlynn McCutcheon se afla pe drum spre bunicii ei din Pennsylvania, când mașina pe care o conducea a derapat pe pietriș.
14:50
Oana Țoiu, după ce o dronă a intrat în spațiul aerian românesc: "Astfel de acţiuni ale Rusiei sunt inacceptabile şi iresponsabile" # DigiFM.ro
Ministrul de Externe Oana Ţoiu a reacţionat după ce o dronă a intrat în spaţiul aerian românesc, afirmând că astfel de acţiuni ale Rusiei sunt inacceptabile şi iresponsabile şi că va ridica problema acţiunilor Rusiei la Adunarea Generală a ONU.
14:00
Sportivii români, încă 8 medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj, după ce ieri au câștigat alte 10 medalii # DigiFM.ro
Sportivii români au obţinut, duminică, opt medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj de la Ioannina: 3 medalii de aur, 2 de argint şi 3 de bronz. Cu o zi înainte câștigaseră alte zece. România încheie competiţia cu un bilanţ spectaculos de 18 medalii, dintre care 6 de aur, 4 de argint şi 8 de bronz.
13:40
Două persoane au fost transportate la spital, duminică, după ce un autovehicul a intrat în coliziune cu o ambulanţă, transmite Brigada Rutieră.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.