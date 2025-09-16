Stenograme. MOMEALA folosită de Călin Georgescu pentru a-și finanța campania electorală. Ce legături periculoase invoca suveranistul
Gândul, 16 septembrie 2025 13:50
Candidatul interzis la alegerile prezidențiale din 2025, Călin Georgescu, i-ar fi cerut omului său de încredere, Horațiu Potra, un sprijin financiar colosal, în valoare de 20 – 35 milioane de dolari. Însă, pentru a fi cât mai convingător, suveranistul se lăuda cu contacte la cel mai înalt nivel politic pe plan mondial. Suveranistul Călin Georgescu […]
• • •
SRI să combată marea EVAZIUNE! / Șeful ANAF nu știe cum va colabora cu SRI, dar așteaptă „cu nerăbdare” # Gândul
Șeful ANAF spune că așteaptă „cu nerăbdare” să colaboreze cu SRI pentru combaterea marii evaziuni. Adrian Nicușor Nica găsește foarte bună ideea lui Nicușor Dan ca Serviciul Român de Informații să se preocupe de evaziunea fiscală. „O idee foarte bună”, comentează Nica. Șeful ANAF a fost întrebat, luni, la Parlament, dacă s-au făcut demersuri în […]
Valentin Stan: Nu putem compara sistemul GERMAN de asistență financiară a mamelor cu cel din România # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a comentat declarațiile lui Ilie Bolojan despre concediul de maternitate. El a explicat de ce nu se poate compara România cu Germania și a detaliat legislația germană. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitatul a reacționat după ce Bolojan a spus că […]
Donald Trump, BLOCAT la Curtea de Apel în tentativa de a o demite pe guvernatoarea Rezervei Federale, Lisa Cook # Gândul
Încercarea lui Donald Trump de a o demite pe guvernatoarea Rezervei Federale a primit o lovitură, demersul liderului de la Casa Albă fiind blocat de o Curte de Apel din SUA. Lisa Cook poate rămâne șefa FED, deocamdată, scrie AP. Eforturile președintelui Trump au fost blocate chiar înainte de un vot-cheie privind ratele dobânzilor, mai […]
Stenograme. MOMEALA folosită de Călin Georgescu pentru a-și finanța campania electorală. Ce legături periculoase invoca suveranistul # Gândul
FOTO / Nicolai Tand se întoarce la școală. ”Din toamna asta studiez la SERAL să-mi iau Bacul” # Gândul
Chef Nicolai Tand, în vârstă de 51 de ani, a dezvăluit că se întoarce la școală din toamna aceasta. Acesta va studia la seral. Nicolai Tand este un cunoscut chef. Bucătarul a apărut, de-a lungul anilor, la numeroase emisiuni TV. Chef Nicolai Tand câștigă bani și din turism. Acesta deține o pensiune în Maramureș […]
Un cioban a fost MUȘCAT de urs la o stână din masivul Iezer-Păpușa / Intervenție maraton a salvatorilor: 12 ore a durat acțiunea jandarmilor montani # Gândul
Un cioban de 38 ani a fost mușcat de urs la stâna din Groapele, din masivul Iezer- Păpușa. Patrula Salvamont din baza Voina, împreună cu jandarmii montani, au intervenit de urgență, după ce au fost alertați prin sistemul 112. Bărbatul a fost preluat de elicopter, pentru a fi transportat la spital. Din primele informații, intervenția […]
Procurorul general Alex Florența a declarat marți că există indicii potrivit cărora mercenarul Horațiu Potra ar face demersuri pentru a obține azil în Rusia. Horațiu Potra e dat în urmărire internațională după ce justiția din România a decis arestarea lui preventivă. Surse apropiate anchetei au declarat pentru G4Media că Potra ar fi contactat ambasada Rusiei […]
Planul secret al lui Georgescu. Grup paramilitar cu 65 de EXPLOZIVE și pistoale, oprit la București # Gândul
Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzați că au planificat deturnarea protestelor pașnice din 8 decembrie 2024 în acțiuni violente, folosindu-se de un grup paramilitar de 21 de persoane înarmat cu cuțite, pistoale și 65 de materiale pirotehnice F4, relatează Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. La 15 septembrie 2025, Parchetul […]
Închisoare pe VIAȚĂ pentru ucigașul unui polițist din Germania. Criminalul este de naționalitate afgană # Gândul
Un afgan în vârstă de 26 de ani a fost condamnat marţi la închisoare pe viaţă, după ce o instanţă din Germania l-a găsit vinovat pentru că a înjunghiat mortal un polițist anul trecut. Crima s-a petrecut pe pe 31 mai 2024 în Mannheim, un oraș din sud-vestul Germaniei. Inculpatul a atacat cu cuțitul mai […]
Nicușor Dan laudă azi Parchetul General „pentru cercetarea prezentată” în dosarul Georgescu. Săptămâna trecută nu era „deloc mulțumit”/ Invitația președintelui pentru presă: „cercetați” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a reacționat la prezentarea cercetării Parchetului General privind tentativele anti-constituționale ale lui Călin Georgescu și Horațiu Potra. Acesta a subliniat că este o chestiune de siguranță națională și a îndemnat media să continue investigarea faptelor prezentate de Parchet și să le prezinte publicului. De asemenea, a adresat un apel către cetățeni să se […]
Aeroportul din Iași, pregătit pentru un val de călători nemaiîntâlnit. Recomandarea autorităților: veniți cu 3 ore înainte de zbor! # Gândul
Mii de evrei hasidici urmează să tranziteze în zilele viitoare Aeroportul Internațional Iași, în drumul lor către orașul Uman, din Ucraina, unde în fiecare an are loc un pelerinaj religios dedicat Anului Nou Evreiesc. Deși Ucraina se află de mai bine de trei ani în război cu Federația Rusă, credincioșii continuă să facă această călătorie […]
Noul premier al FRANȚEI adoptă o politică reformatoare/ Sébastien Lecornu elimină beneficiile „pe viață” acordate foștilor miniștri # Gândul
Noul premier al Franței, Sébastien Lecornu, s-a angajat să elimine beneficiile „pe viață” ale foștilor miniștri, măsură care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026. „Deși este normal ca Republica să protejeze persoanele care sunt ținta amenințărilor, este de neconceput ca acestea să poată dispune de beneficii pe viață datorită unui statut temporar”, a […]
Dosarul „Plan de acțiune împotriva ordinii constituționale”. Numele lui Georgescu, menționat de 370 ori / Numele lui Potra apare de 839 ori # Gândul
Călin Goeorgescu și Horațiu Potra au fost trimiși în judecată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ), alături de alte 20 de persoane, fiind acuzați de implicare în tentative de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Călin Georgescu și Horațiu Potra ar fi pus la cale un „plan de acțiune” care a […]
Călin Georgescu era CONVINS din 2019 că va fi președintele României / Ce i-a propus unei judecătoare celebre: „Accepți să fii ministrul Justiției?” # Gândul
În cadrul dosarului penal în care Călin Georgescu este cercetat pentru comunicarea de informații false și alte fapte asociate, a ieșit la iveală că fostul candidat la prezidențiale era convins încă din anul 2019 că va ajunge președintele României și a încercat să-și formeze echipa guvernamentală cu mulți ani înainte de scrutin. Pe 19 august […]
STENOGRAME incendiare din rechizitoriul Georgescu/Potra. “Ce facem, ieșim dacă se anulează ăstea? Și tu ai zis: «Așteaptă ce decide CG»” # Gândul
Călin Georgescu, fost candidat la Președinția României, a fost trimis marți în judecată. Alături de el, a fost trimis în judecată și Horațiu Potra, fost luptător în legiunea străină. În rechizitoriu, procurorii amintesc și despre întâlnirea din 7 decembrie, la un centru de echitație din Ilfov, în care ar fi fost pus în aplicare un plan, […]
Industria TRABUCURILOR cubaneze este în pericol / Un ONG acuză că o parte din producție este realizată cu ajutorul deținuților # Gândul
Deţinuţii din închisorile cubaneze sunt exploatați prin muncă, astfel că cel mai valoros produs de export al țării, trabucurile, sunt confecționate în penitenciare, avertizează un ONG spaniol. Prisoners Defenders este o organizaţie non-guvernamentală (ONG), cu sediul în Madrid, care luptă pentru apărarea drepturilor omului. În urma celei mai recente analize a organizației, a ieșit la […]
Orașul din România care va interzice COROANELE de flori în cimitire. Amenzi usturătoare pentru cei care nu țin cont de noua regulă # Gândul
Primăria Arad a elaborat un proiect prin care va interzice coroanele de flori, atât cele naturale, cât și cele din plastic, în cimitire. Scopul este reducerea impactului acestor deșeuri asupra mediului. În comuna Ghioroc, cei mai mulți localnici au renunțat la ele în urmă cu 5 ani, în urma unei propuneri a administrației locale, astfel […]
Călin Georgescu ar fi promis redeschiderea Roșia Montană în schimbul finanțării campaniei electorale # Gândul
Călin Georgescu i-ar fi cerut lui Potra sprijin financiar de 20-35 milioane de dolari de la Frank Timiș, promițând redeschiderea minelor din România, „în special cele de aur”. Potra i-a transmis lui Timiș, conform rechizitoriuiui, că fostul candidat avea deja sprijinul americanilor care i-au făcut campanie la Trump și de la cei care au negociat […]
Scenă incredibilă în Capitală. Pompieri veniți să stingă un incendiu, ATACAȚI de colegul care l-a provocat # Gândul
Scene neverosimile în Capitală: un plutonier a atacat pompierii veniți să stingă incendiul provocat de el, apoi i-a lovit pe polițiștii veniți la fața locului. Cum se apără ISU București -Ilfov în acest caz inedit. Un plutonier de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, în vârstă de de 28 de ani, a fost arestat după […]
Valentin Stan: Copilul ucrainean a cerut un telefon soldatului RUS pentru a putea să-și sune bunica ucraineană # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a relatat intervenția unei mame ucrainene în fața Parlamentului European, o poveste despre copii luați din zonele ocupate și duși în Rusia, și a comentat modul în care discursul a fost folosit politic. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. O poveste […]
Procurorul general explică cum și-a creat Călin Georgescu AVANTAJUL electoral prin conturi false și microtargetare online # Gândul
Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false. Dosarul scoate la iveală și modul în care candidatura lui Călin Georgescu a fost sprijinită printr-o campanie masivă de manipulare online, cu peste 27.000 […]
Monica Tatoiu, în vâstă de 68 de ani, a afirmat că a fost la un pas de separarea de cel care îi este soț de peste patru decenii, Victor Tatoiu. Monica Tatoiu este o cunoscută femeie de afaceri. De asemenea, aceasta a fost și profesoară de matematică. În plan personal, Monica Tatoiu este căsătorită […]
Dan Negru, despre COMASĂRILE din educație: „Lăsați școlile cu prea puțini elevi și ocupați-vă de Parlamentul cu prea mulți repetenți” # Gândul
Ziua de 15 septembrie era sinonimă, până nu demult, cu începutul anului școlar. Cu această ocazie, Dan Negru a rememorat anii în care a fost elev și condamnă modul în care arată în prezent școala românească. Dan Negru critică comasările din învățământ Dan Negru a criticat decizia Executivului de a comasa școlile cu puțini elevi. […]
O nouă binecuvântare aproape divină s-a abătut asupra țărișoarei noastre, greu încercată de reformele absolut necesare, dar deocamdată inexistente: plouă cu bani. Pe seceta asta monetară europeană și globală, ministrul Apărării, domnul Moșteanu de la USR, a ieșit cu organizația de bază pe ulițele prăfuite ale satului global și a început ritualul Paparudei (sau Păpălugii), […]
Călin Georgescu, trimis în judecată alături de Horațiu Potra. Procurorul general: „Autorul intelectual al planului de DESTABILIZARE” # Gândul
Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false. Dosarul scoate la iveală și modul în care candidatura lui Călin Georgescu a fost sprijinită printr-o campanie masivă de manipulare online, cu peste 27.000 […]
Numele lui Bogdan Peșchir apare o singură dată în RECHIZITORIUL de 327 de pagini prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată. Care sunt acuzațiile la adresa lui Bogpr # Gândul
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) a finalizat rechizitoriul în dosarul 6720/284/P/2024 și a dispus trimiterea în judecată a 22 de persoane acuzate de tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și alte infracțiuni conexe. Printre acestea se află și Călin Georgescu – fost candidat la Președinția României […]
În loc să gestioneze traficul dronelor care pică din cer, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat lansarea unor proiecte comune cu Ucraina pentru producția de drone în România. Declarația oficialului vine după ce subiectul dronei care a pătruns în spațiul aerian al României a ținut capul de afiș al subiectelor de presă în ultimele zile. […]
Shimon Yehuda Hayut, mai cunoscut drept „escrocul de pe Tinder”, a fost reținut, duminică, 14 septembrie, pe aeroportul internațional din Batumi, Georgia. În vârstă de 35 de ani, bărbatul originar din Israel a devenit faimos după apariția într-un documentar Netflix, în 2022, care dezvăluia metodele prin care ar fi înșelat zeci de femei întâlnite pe […]
Jurgen Faff, administratorul companiei acuzate că ar fi transportat mercenarii lui Horațiu Potra a fost plasat sub control judiciar # Gândul
Omul de afaceri Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene Fly Lili, a fost plasat sub control judiciar. Acesta a fost reținut luni de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, după mai multe ore de audieri. El este acuzat de evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat la 12 milioane de lei. Potrivit Poliției Capitalei, ancheta vizează […]
Procurorul general dezvăluie mecanismul războiului hibrid lansat de Rusia în favoarea lui Călin Georgescu. Cum acționa metoda Doppelganger # Gândul
Anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost efectul unui amplu război hibrid lansat și instrumentat de Rusia, a declarat procurorul general al României, Alex Florența. Procurorul general a subliniat că operațiunea a combinat atacuri cibernetice asupra unor instituții cheie cu o campanie online susținută, realizată cu ajutorul inteligenței artificiale. Procurorul general Alex Florenta susține, în […]
Te gândești de ceva timp să-ți pui implant dentar? O alegere foarte bună. Ai discutat cu medicul și ești candidatul ideal? Excelent! Implantul dentar îți va schimba zâmbetul și stilul de viață. Vei mânca bine, vezi zâmbi cu încredere și te vei simți bine cu tine. Implantul dentar este conceput să reziste, să facă față […]
Pe măsură ce Bucureștiul a devenit o capcană de dimensiuni tot mai mari pentru locuitorii din zona metropolitană, atât clienții, cât și dezvoltatorii s-au reorientat către alternativele verzi în proximitatea orașului. Avantajele sunt evidente, la fel ca și dezavantajele, mai ales când proiectele imobiliare sunt ridicate fără a ține cont de standarde minime de urbanism […]
Magnat rus arestat în Bulgaria pentru implicare în EXPLOZIA din portul Beirut, din 2020. Ce rol a avut # Gândul
Proprietarul rus al unei nave de marfă care ar avea legătură cu încărcătura de nitrat de amoniu aflată la originea exploziei masive din portul Beirut din 2020 a fost arestat în Bulgaria. Informația a fost dezvăluită chiar de oficiali judiciari libanezi, scrie AP. Cine este Igor Greciușkin Arestarea lui Igor Greciușkin are loc la aproape […]
Donald TRUMP efectuează o vizită în Marea Britanie/ Starmer speră să obțină un acord tehnologic de milioane de dolari # Gândul
Președintele american, Donald Trump, efectuează, marți, o vizită oficială în Marea Britanie, în timpul căreia Guvernul britanic speră să obțină un acord tehnologic de miliarde de dolari. Regele Charles al III-lea îl va găzdui pe Donald Trump la Castelul Windsor, miercuri, înainte de discuțiile de a doua zi cu premeirul Keir Starmer la Chequers. Biroul […]
Faza Champions League începe azi cu 36 de echipe de club la start. Formatul a rămas același ca sezonul trecut. Partidele încep la ora 22.00, cu excepţia câtorva întâlniri programate la ora 19.45. Începe faza Champions League cu doi arbitri români la centru! Care e programul pe zile Fiecare echipă calificată în grupa unică primește […]
Donald Trump dă în JUDECATĂ cotidianul The New York Times pentru calomnie. Preşedintele SUA solicită despăgubiri de 15 miliarde de dolari # Gândul
Preşedintele american Donald Trump va intenta proces publicației The New York Times pentru defăimare și calomnie, după ce cotidianul a fost acuzat de liderul de la Casa Albă că este o portavoce pentru strânga radicală. După asasinarea activistului preferat, Charlie Kirk, Donald Trump a lansat un atac fără precedent la adresa tuturor adversarilor politici, inclusiv […]
Cât costă un metru cub de LEMNE de foc în 2025. Românii își fac provizii pentru iarnă de teama scumpirilor # Gândul
Prețul lemnelor de foc s-a scumpit în 2025, mai ales după creșterea TVA de la 9% la 11%. Cererea a crescut cu aproximativ 15% și chiar de la începutul sezonului de toamnă, românii se grăbesc să își facă stocuri pentru iarnă, de teamă că prețurile vor urca și mai mult în următoarele luni. Odată cu […]
Va duce creșterea TVA la explozia prețurilor la case? Alexandru Chirilă la Pastila Financiară: Piața imobiliară a fost foarte susținută în ultimii ani # Gândul
Piața imobiliară traversează o perioadă de turbulențe și va resimți puternic impactul creșterii TVA, ca urmare a politicilor de austeritate ale Guvernului. Această dinamică va impacta vânzările de locuințe pe aproape toate segmentele destul de curând, arată analistul financiar Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară” cu Adrian Artene. În preambulul emisiunii, analistul financiar a explicat istoria […]
Nicușor și drona. Mircea Dinescu, DEDICAȚIE pentru președintele României după episodul dronei: „S-o caute de ouă sau halva” # Gândul
Mircea Dinescu, poet, scriitor și publicist român, i-a dedicat președintelui Nicușor Dan o fabulă pentru preșcolari, așa cum a punctat în mesajul postat, intitulând-o „Nicușor și drona.” Cu siguranță, poetul Mircea Dinescu s-a inspirat din declarațiile făcute luni seara de președintele României, în cadrul interviului cu Mihai Gâdea. Întrebat de Mircea Badea dacă drona rusească […]
JD Vance: „Cei care sărbătoresc uciderea lui Charlie Kirk ar trebui trași la răspundere. Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii!” # Gândul
Vicepreședintele SUA a ieșit în față cu o nouă referire la Charlie Kirk. Potrivit lui JD Vance, persoanele care sărbătoresc uciderea cunoscutului influencer conservator ar trebui trase la răspundere. Invitat în cadrul unei emisiuni la „Charlie Kirk Show”, Vance a declarat: „Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii!”. „Credem în civilitate” „Nu credem în violenţa politică, […]
Călin Georgescu este trimis OFICIAL în judecată. Ancheta e gata. Fostul candidat la președinție este acuzat de COMPLICITATE la instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale # Gândul
Călin Georgescu, fost candidat la Preșdinția României, a fost trimis în judecată. Alături de el, a fost trimis în judecată și Horațiu Potra. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) a finalizat, în data de 15 septembrie 2025, rechizitoriul în dosarul 6720/284/P/2024 și a dispus trimiterea în judecată a 22 de […]
Valentin Stan: Autostrada A7 a fost trecută de la finanțare din împrumut la grant și apoi iar la împrumut # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a explicat situația autostrăzii A7 și modul în care finanțarea ei a fost mutată de pe împrumuturi pe granturi, apoi din nou pe împrumuturi. Analistul a subliniat cum mecanismele europene împing România spre împrumuturi, chiar și atunci când există bani nerambursabili. Urmăriți […]
Jurgen Faff, administratorul companiei acuzate că ar fi transportat mercenarii lui Horațiu Potra, REȚINUT pentru evaziune fiscală # Gândul
Jurgen Faff, administratorul firmei suspectate că ar fi asigurat transportul mercenarilor coordonați de Horațiu Potra, a fost reținut de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Acesta este acuzat de evaziune fiscală. Știre în curs de actualizare… AUTORUL RECOMANDĂ: Examenul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Politice a SNSPA a fost AMÂNAT […]
ONU acuză ISRAELUL de genocid împotriva palestinienilor, pe fondul operațiunilor militare desfășurate pe teritoriul Fâșiei Gaza # Gândul
O comisie de anchetă a Organizației Națiunilor Unite a declarat că Israelul a comis genocid împotriva palestinienilor din Fâșia Gaza, în contextul numeroaselor operațiuni întreprinse împotriva grupării islamiste Hamas. Un nou raport prezintă motive întemeiate pentru a concluziona că patru dintre cele cinci acte genocidale definite de dreptul internațional au fost comise de la începutul […]
Alexandru Chirilă explică la Pastila Financiară care este cea mai simplă metodă de a genera venituri PASIVE: „Sunt investiții cu venit fix” # Gândul
Piața imobiliară traversează o perioadă incertă și s-ar putea confrunta cu o scădere accentuată la începutul anului viitor, avertizează Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară” cu Adrian Artene. În acest context, el recomandă investitorilor să se orienteze către obligațiuni, pe care le consideră o soluție sigură și avantajoasă pentru venit pasiv. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Pentru […]
Scandalul prețurilor plafonate la alimente: o nouă rundă / PSD pune presiune pe Bolojan / Coaliția discută miercuri # Gândul
Liderii coaliției se întâlnesc miercuri, de la ora 11.00, într-o nouă ședință a coaliției. Surse politice susțin că două dintre subiecte vor fi cel al plafonării prețurilor la alimentelor de bază, dar și cel al reformei administrației publice locale. De asemenea, surse din PSD au transmis că partidul va merge la ședința coaliției cu programul […]
PACEA ruso-ucraineană, visul neîmplinit al lui Trump? De ce nu renunță la negocierile Putin – Zelenski: „Nu ar mai rămâne nimeni să poată media” # Gândul
Donald Trump nu renunță la visul păcii din Ucraina și la stingerea unui război care durează de mai bine de trei ani, de când Rusia a invadat Ucraina. Marco Rubio, secretar de stat în administrația Trump Donald, a precizat că este posibil ca președintele american să se întâlnească cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski săptămâna […]
Când revine Adrian Șut pe teren/Gigi Becali, decizie de ultim moment: schimbare majoră în primul „11” la FCSB # Gândul
Accidentat în minutul 80 al meciului cu Cipru, de la Nicosia, terminat la egalitate de „naționala” României, scor 2-2, mijlocașul Adrian Șut a aflat câte zile va lipsi de pe teren. Situația internaționalului celor de la FCSB nu pare atât de gravă, așa cum anunțase Mihai Stoica. Șut nu a rezistat decât 5 minute în […]
