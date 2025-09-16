O instanță din Italia a decis extrădarea în Germania a unuia dintre autorii atacului asupra Nord Stream /Avocatul vrea să facă apel

12:30

Shimon Yehuda Hayut, mai cunoscut drept „escrocul de pe Tinder”, a fost reținut, duminică, 14 septembrie, pe aeroportul internațional din Batumi, Georgia. În vârstă de 35 de ani, bărbatul originar din Israel a devenit faimos după apariția într-un documentar Netflix, în 2022, care dezvăluia metodele prin care ar fi înșelat zeci de femei întâlnite pe […]