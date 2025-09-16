Valentin Stan: Nu putem compara sistemul GERMAN de asistență financiară a mamelor cu cel din România

10:50

Liderii coaliției se întâlnesc miercuri, de la ora 11.00, într-o nouă ședință a coaliției. Surse politice susțin că două dintre subiecte vor fi cel al plafonării prețurilor la alimentelor de bază, dar și cel al reformei administrației publice locale. De asemenea, surse din PSD au transmis că partidul va merge la ședința coaliției cu programul […]