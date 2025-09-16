Autoritățile au deschis dosar penal după ce George Simion a fost amenințat cu moartea
Adevarul.ro, 16 septembrie 2025 14:00
Inspectoratul General al Poliție Române a informat, marți, că a fost deschis un dosar penal, după ce liderul partidului AUR, George Simion, a fost amenințat cu moartea pe rețelele de socializare.
Procurorul general : campania pro-Georgescu, parte din războiul hibrid împotriva României. „Clar, el este beneficiarul” # Adevarul.ro
Călin Georgescu a fost beneficiarul clar al unei campanii de influențare și dezinformare, parte a unui război hibrid menit să destabilizeze România, afirmă procurorul general Alex Florenţa.
Deputatul PSD Marius Budăi ameninţă: „Avem planul B dacă premierul nu va prelungi plafonarea!” # Adevarul.ro
Deputatul PSD Marius Budăi spune că social-democrații nu vor accepta ca Guvernul să renunțe la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, ameninţând: „Avem planul B dacă premierul nu va prelungi plafonarea!”.
Câți dintre români își doresc de fapt unirea cu Republica Moldova. Maia Sandu, printre liderii favoriți | SONDAJ # Adevarul.ro
Republica Moldova este văzută de români drept cel mai apropiat partener și prieten al țării, arată un sondaj realizat de Avangarde în perioada 8–14 septembrie.
Vicepreședintele ASF, despre ridicarea plafonării pentru polițele RCA: „Creșterile nu sunt generale și nu sunt atât de mari” # Adevarul.ro
Vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Sorin Mititelu, responsabil de sectorul asigurărilor, a explicat că majorările tarifelor RCA, după ridicarea plafonării, nu sunt „spectaculoase”, iar ajustările observate sunt determinate de motive obiective.
Șeful armatei ucrainene i-a destituit pe comandanții a două corpuri de armată după pierderi pe front # Adevarul.ro
Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski, i-a înlăturat din funcție pe Volodîmîr Silenko, comandant al Corpului 17 Armată, și pe Maksîm Kituha, aflat la conducerea Corpului 20. Motivul invocat: „deficiențe în conducerea trupelor”.
Vizita lui Trump în Marea Britanie pune la încercare unitatea transatlantică în privința Rusiei # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump începe astăzi a doua sa vizită de stat în Regatul Unit, într-un context marcat de ceremonii fastuoase, promisiuni de cooperare economică și o divergență diplomatică majoră privind modul de a răspunde agresiunii Rusiei.
Nicușor Dan: Ancheta procurorului general privind alegerile prezdințiale din 2024, „o dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei” # Adevarul.ro
Concluziile anchetei desfășurate de procurorul general Alex Florența reprezintă „o dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei și a influențării substanțiale a alegerilor prezidențiale din 2024”, subliniază președintele Nicușor Dan.
Nicolae Stanciu, 32 de ani, este căpitanul naționalei.
Premieră în motorsportul românesc. Campioni naționali, europeni și mondiali vin la Mamaia Rally Show # Adevarul.ro
Patru țări își trimit reprezentanți la Mamaia Rally Show.
Horaţiu Potra, mercenarul dat în urmărire internațională, a cerut azil politic în Rusia. Procurorul general: „Există date certe” # Adevarul.ro
Potrivit procurorului general Alex Florenţa, Horațiu Potra a solicitat azil politic în Rusia.
Ratele pentru creditele ipotecare cresc din nou de la 1 octombrie. La cât urcă indicele IRCC # Adevarul.ro
De la 1 octombrie, dobânzile la creditele ipotecare vor crește din nou, ca urmare a actualizării indicelui IRCC, ceea ce înseamnă rate majorate semnificativ pentru mulți dintre cei care au contractat astfel de împrumuturi.
Tipuri de lansatoare folosite de Ucraina pentru atacuri cu rază lungă de acțiune în Rusia # Adevarul.ro
Armata ucraineană folosește, printre alte sisteme, lansatoare CATA de la producătorul estonian Threod Systems, pentru misiuni de atac cu rază lungă de acțiune în Rusia, a dezvăluit directorul comercial al companiei, Ranno Pajuri, cu ocazia expoziția DSEI desfășurată în perioada 9-12 septembrie.
Aproape jumătate dinte români se tem de un posibil atac al Rusiei asupra României | SONDAJ # Adevarul.ro
Aproape jumătate dintre români cred în posibilitatea ca Rusia să atace România în contextul geopolitic și militar actual, potrivit unui sondaj realizat de Avangarde în perioada 8–14 septembrie.
Preot acuzat de violență domestică. Și-a bătut soția și fiul de 17 ani de două ori într-o zi # Adevarul.ro
Un preot din Piatra Neamț este cercetat penal după ce și-ar fi bătut soția și fiul de 17 ani de două ori în aceeași zi.
Dezvăluiri din dosarul grupării Georgescu – Potra: Politicianul, strategul planului de acaparare a puterii. Mercenarul, pregătit ca de război| RECHIZITORIU # Adevarul.ro
Rechizitoriul întocmit de procurori în dosarul Georgescu–Potra arată ce roluri aveau politicianul și mercenarul în planul grupării care viza acțiuni violente pentru a deturna protestele și a crea haos după anularea alegerilor prezidențiale din 2024.
Peste jumătate dintre români sunt de acord cu alocarea a 5% din PIB pentru Apărare. Ce spun despre NATO | Sondaj # Adevarul.ro
Peste jumătate dintre români sunt de acord ca țara noastră să aloce 5% din PIB pentru Apărare, așa cum solicită NATO, arată un sondaj realizat de Avangarde în perioada 8–14 septembrie.
Un județ din România va avea un poligon modern pentru tancuri, construit de armata americană și Forțele Terestre Române # Adevarul.ro
Armata americană va construi, în colaborare cu Forțele Terestre Române, un poligon modern pentru instruirea tancurilor la Smârdan, județul Galați, a anunțat Ambasada SUA la București.
Anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost influențată de un amplu război hibrid orchestrat de Rusia. Anunțul procurorului general al României # Adevarul.ro
Procurorul general, Alex Florența, confirmă prin concluziile unei anchete oficiale că războiul hibrid al Rusiei, prin atacuri cibernetice, dezinformare și manipulare online, au vizat direct destabilizarea instituțiilor statului și influențarea electoratului din România.
Grecia a înăsprit Codul Rutier. Ce înseamnă şi cum se sancţionează „conducerea antisocială” # Adevarul.ro
Dacă plănuiti o călătorie cu mașina în Grecia, e bine să vă puneţi la curent cu noile reguli de circulație intrate în vigoare din 13 septembrie, care prevăd sancțiuni mai dure, inclusiv pentru comportamente considerate minore.
Cursa împotriva timpului. De ce are (și nu are) dreptate Vladimir Putin când spune că timpul lucrează împotriva Ucrainei # Adevarul.ro
Occidentul are în mână pârghii reale de presiune, dar le folosește fragmentar. Iar Rusia, deși pare încă sigură pe poziții, devine tot mai vulnerabilă economic.
Răzbunare șocantă la Bârlad. Un bărbat voia să mutileze cu acid un polițist rutier: „Să fie bucuros că a scăpat doar cu mașina incendiată” # Adevarul.ro
Un polițist rutier din Bârlad s-a trezit luni dimineață, 15 septembrie, cu mașina incendiată chiar în fața blocului. Bărbatul a sunat imediat la 112, fără să iasă din casă, iar la fața locului au intervenit echipaje de Poliție și pompieri.
Grupul EVERGENT Investments anunță active record de 3,72 miliarde de lei la 30 iunie 2025 # Adevarul.ro
Grupul EVERGENT Investments, un jucător important în sectorul financiar, a înregistrat un record de 3,72 miliarde de lei al activelor administrate la 30 iunie 2025, în creștere cu 7% față de 31 decembrie 2024.
Președintele rus Vladimir Putin trimite tot mai multe semnale Europei, SUA și NATO că nu are de gând să se oprească, ci să-și continue războiul – nu doar împotriva Ucrainei, ci și a aliaților săi occidentali. De fapt, pentru Putin este lupta definitorie a mandatului său, relatează Politico.
Procurorul general al SUA acuză „radicalii de stânga” pentru uciderea lui Charlie Kirk. „Vor fi trași la răspundere” # Adevarul.ro
Procurorul general al SUA susține că „radicalii de stânga” l-au ucis pe Charlie Kirk și promite că autorii vor fi trași la răspundere, menționând că pedeapsa cu moartea este din nou pe masă.
Te-ai săturat de toate reclamele din online și de produsele recomandate de influenceri? Vestea bună este că tocmai s-a lansat o soluție românească proaspătă: Merita.ro.
Guvernul de la Varșovia alocă un buget record pentru apărarea cibernetică, în contextul intensificării agresiunilor informatice venite dinspre Moscova.
Donald Trump, printre liderii în care românii au cea mai mare încrede. Cât de mulțumiți sunt de Nicușor Dan | SONDAJ # Adevarul.ro
Liderii de care se bucură de cea mai mare încredere în rândul românilor sunt Maia Sandu, Donald Trump și Emanuel Macron, arată un sondaj realizat de Avangarde în perioada 8–14 septembrie.
PSD ar putea organiza alegeri interne în octombrie. Subiectele care nemulțumesc partidul la guvernare SURSE # Adevarul.ro
Social-democrații și-ar putea alege un nou președinte în numai o lună, renunțând la amânarea alegerilor interne din partid pentru anul viitor, susțin surse din partid.
Călin Georgescu, Horațiu Potra și zeci de mercenari au fost trimiși în judecată. Sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat # Adevarul.ro
Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte 20 de persoane au fost trimise în judecată într-un dosar complex instrumentat de procurori.
Donald Trump ar putea să se vadă din nou cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în marja Adunării Generale ONU de la New York, care începe săptămâna viitoare. Informația a fost făcută publică de secretarul de stat american Marco Rubio, citat de AFP.
Nouă răniți, după ce un șofer de 19 ani a pierdut controlul la o curbă și a spulberat mai multe mese de pe terasa unui bar din Piatra-Olt # Adevarul.ro
Nouă persoane au ajuns la spital, luni seara, la Piatra-Olt, după ce un tânăr de 19 ani a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina într-o terasă plină de clienți.
„Trebuie să facem totul să fim pregătiți de război”: Președintele Poloniei cere NATO să își întărească capacitățile de descurajare # Adevarul.ro
Președintele polonez Karol Nawrocki a solicitat NATO să își consolideze capacitățile de descurajare, în contextul dronelor rusești apărute recent în spațiul aerian al Poloniei.
Cum se apără fosta judecătoarea Camelia Bogdan după ce ICCJ a decis revizuirea sentinței în dosarul ICA. „Nu reprezintă o constatare a vinovăției mele” # Adevarul.ro
Camelia Bogdan, fostǎ judecătoare a Curții de Apel București, a răspuns după ce Instanța Supremă a motivat decizia de revizuire a sentinței în dosarul ICA. Ea spune că decizia ICCJ nu reprezintă o constatare a vinovăției sale.
Un număr de 4.846 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19) au fost înregistrate în perioada 8 - 14 septembrie, în scădere cu 5,6% faţă de săptămâna precedentă, a informat, marţi, Institutul Naţional de Sănătate Publică.
Spitalul din Reșița, în centrul unui scandal după moartea suspectă a unui pacient care a căzut pe scări. Dispută între aparținători și conducerea spitalului # Adevarul.ro
Dispută între aparținători și conducerea spitalului în cazul pacientului de 66 de ani care a murit în Spitalul Judeţean din Reşiţa după ce a căzut de pe o treaptă ruptă, în ziua în care urma să fie externat.
Alunecări de teren devastatoare în Malaezia. Cel puțin 12 morți și mii de persoane evacuate # Adevarul.ro
Cel puțin 12 persoane și-au pierdut viața în estul Malaeziei, în urma alunecărilor de teren provocate de ploile torențiale, relatează marți presa locală.
„Bombardamente intense și neîncetate” în orașul Gaza. „IDF atacă infrastructura teroristă cu o mână de fier”, spune ministrul Israel Katz # Adevarul.ro
Israelul a lansat bombardamente puternice asupra orașului Gaza în noaptea de luni spre marți, au declarat martori oculari. Sunt bombardamente intense și neîncetate asupra orașului Gaza.
Donald Trump cere 15 miliarde de dolari despăgubire de la „New York Times”. „Sunt mândru să trag la răspundere acest ziar de scandal” # Adevarul.ro
Donald Trump a anunțat inițierea unui proces de 15 miliarde de dolari împotriva New York Times, acuzând publicația de defăimare și propagandă politică pro-democrată.
Eric Abidal are 46 de ani, iar în 2011 a fost diagnosticat cu o tumoare la ficat.
Echipa premierului britanic Keir Starmer se clatină. Un dintre consilierii săi a demisionat din cauza unor mesaje cu tentă sexuală adresate deputatei Diane Abbott # Adevarul.ro
Echipa lui Keir Starmer se confruntă cu o nouă lovitură la vârf, după ce Paul Ovenden, consilierul său principal pe strategie, a demisionat în urma apariției unor mesaje private jignitoare și cu conotații sexuale la adresa deputatei Diane Abbott.
Un escroc condamnat, care a devenit subiectul unui documentar de succes pe Netflix în 2022 – The Tinder Swindler – a fost arestat în Georgia, au anunțat autoritățile locale.
Camion prăbușit într-un crater uriaș apărut în asfalt. Autoritățile au reușit să îl scoată după mai bine de 12 ore # Adevarul.ro
Un camion încărcat cu băuturi răcoritoare s-a prăbușit sâmbătă, 13 septembrie, într-o groapă uriașă apărută în asfalt, în Ciudad de Mexico. Momentul dramatic a fost surprins de trecători și distribuit ulterior de primărița metropolei, Aleida Alavez Ruiz.
Dinamo este pe locul 3, la un punct în spatele Rapidului, iar Petrolul a picat pe locul 3 din coadă, poziție care trimite la barajul de menținere în Superligă.
Chivu făcea pe șoferul pentru un coleg de la Ajax: un lider înnăscut în vestiar, respectuos, mereu zâmbitor # Adevarul.ro
Inter Milano debutează mâine, ora 22:00, în noua ediție de Liga Campionilor, în deplasare, cu Ajax Amsterdam.
Președintele Venezuelei acuză SUA de „crimă odioasă”: Statele Unite încearcă să provoace Venezuela la „un război major” # Adevarul.ro
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a calificat drept „o crimă odioasă” atacul american din 2 septembrie asupra unei ambarcațiuni despre care Washingtonul susține că transporta droguri.
România, prinsă între interesele opuse ale aliaților strategici, a votat la ONU împotriva Israelului # Adevarul.ro
Foarte interesantă și plină de curaj, având în vedere consecințele, decizia luată de doamna Țoiu, ministru de externe.
Furtuna Zack lovește Europa Centrală și de Vest. Rafalele pot depăși 120 km/h. România va fi printre țările afectate # Adevarul.ro
Europa se confruntă în aceste zile cu o furtună de toamnă timpurie extrem de puternică, denumită Zack, care aduce vânt, ploi abundente și perturbări severe în mai multe țări din vestul și centrul continentului.
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am fost la Utah Valley University ieri” # Adevarul.ro
Cu câteva ore înainte de a fi arestat pentru uciderea lui Charlie Kirk, tânărul de 22 de ani Tyler Robinson a părut să își asume responsabilitatea pentru faptă într-un mesaj trimis prietenilor săi pe platforma Discord, a confirmat un purtător de cuvânt al companiei.
Poftiți la marele spectacol din Liga Campionilor! Patru români intră în focurile grupei # Adevarul.ro
Faza grupei din Liga Campionilor a fotbal începe astăzi cu șase partide.
