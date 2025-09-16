Oana Țoiu s-a întâlnit cu secretarul american al Energiei, Chris Wright. „Am schimbat opinii pe teme de interes reciproc bilateral”
Adevarul.ro, 16 septembrie 2025 15:30
Oana Ţoiu, ministru de Externe, s-a întâlnit la Viena cu secretarul american al Energiei, Chris Wright, discuţiile vizând extinderea cooperării în domeniul energiei nucleare civile și al gazelor naturale, pe fondul candidaturii României în Consiliul Guvernatorilor AIEA.
15:30
15:15
Minoră de 16 ani, dispărută în aprilie din Sfântu Gheorghe, găsită de polițiști în Ungaria # Adevarul.ro
O minoră de 16 ani, dată dispărută în aprilie, a fost găsită de polițiști în Ungaria. Ea locuia într-un centru de plasament, de unde a plecat fără să se mai întoarcă.
15:00
București, Timișoara, Cluj-Napoca și Iași sunt orașele cu cel mai congestionat trafic din România în prezent.
15:00
Avertismentul unui economist despre riscul unei recesiuni: „Nu te poţi aştepta ca soluţiile să fie unele miraculoase” # Adevarul.ro
Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, avertizează că România nu are soluții miraculoase pentru a ieși din criza bugetară.
14:45
ANAF i-a cerut lui Klaus Iohannis să predea imobilul care nu-i mai aparține. Dacă refuză, va fi executat silit „ca orice român", spune șeful instituției # Adevarul.ro
Șeful ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat marţi că fostului preşedinte Klaus Iohannis i s-a solicitat predarea imobilului care nu îi mai aparţine şi i s-a comunicat suma pe care o datorează din închirierea acestuia.
14:45
Liga Campionilor: Ajax Amsterdam - Inter Milano, mâine, ora 22:00. Cristi Chivu, între umilință și recunoștință # Adevarul.ro
După a purtat banderola de căpitan la Ajax, „lăncierii” l-au vrut pe român să fie doar „secund” la prima echipă.
14:45
Fiul lui Ilie Dumitrescu, Toto, a fost prins de polițiști într-o casă de lângă Capitală # Adevarul.ro
Fiul fostului internațional român Ilie Dumitrescu, actorul Toto Dumitrescu, care a fost implicat într-un accident rutier duminică, 14 septembrie, în București, și a părăsit locul incidentului, a fost prins de polițiști.
14:45
ANAF a depăşit planul de colectare cu un miliard în iulie. Noul șef al instituției promite îmbunătățirea modului de lucru # Adevarul.ro
Preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor, a anunțat în cadrul discuțiilor din Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, că ANAF-ul a depăşit planul de colectare cu un miliard în iulie.
14:30
Zelenski cere sprijin internațional după un atac devatator al ruşilor în zona Zaporojie, soldat cu doi morţi şi 20 de răniţi # Adevarul.ro
Atacurile aeriene masive lansate de Rusia marţi asupra Ucrainei, în zona Zaporojie, au lăsat în urmă morți, răniți și distrugeri considerabile. Președintele Zelenski cere sprijin internațional pentru apărarea spațiului aerian.
14:15
Vreme mai rece și ploi abundente în următoarele zile în România. Cu cât scade temperatura în Capitală # Adevarul.ro
Un val de frig va afecta mai multe regiuni ale țării în următoarele zile, însoțit de ploi abundente și intensificări ale vântului, transmite Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
14:15
Vicepremierul Tanczos Barna respinge majorarea TVA în Horeca: „Nu vorbim de alte creșteri de taxe și impozite în perioada următoare” # Adevarul.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a susține că nu mai urmează alte creșteri de taxe și impozite, declarându-se împotriva majorării TVA în Horeca. România ar fi în dezavantaj dacă acest domeniu ar avea o cotă standard a taxei pe valoare adăugată de 21%.
14:15
Ministrul Daniel David nu face o radiografie corectă a învăţământului românesc: România este rușinea Europei la educatie! # Adevarul.ro
Moţiunea simplă împotriva ministrului Daniel David a căzut. Nu aveam nevoie acum, la început de an şcolar şi universitar de un alt ministru, care să ia totul de la capăt.
14:15
Cătălin Cherecheș, din penitenciarul în care își execută pedeapsa pentru corupție: „Pușcăria poate fi o binecuvântare” # Adevarul.ro
Cătălin Cherecheș, fostul primar al municipiului Baia Mare condamnat la închisoare pentru pentru luare de mită în formă continuată, a transmis un mesaj din penitenciarul Baia Mare, în timpul unei vizita ministrului Justiției.
14:00
Procurorul general : campania pro-Georgescu, parte din războiul hibrid împotriva României. „Clar, el este beneficiarul” # Adevarul.ro
Călin Georgescu a fost beneficiarul clar al unei campanii de influențare și dezinformare, parte a unui război hibrid menit să destabilizeze România, afirmă procurorul general Alex Florenţa.
14:00
Inspectoratul General al Poliție Române a informat, marți, că a fost deschis un dosar penal, după ce liderul partidului AUR, George Simion, a fost amenințat cu moartea pe rețelele de socializare.
13:45
Deputatul PSD Marius Budăi ameninţă: „Avem planul B dacă premierul nu va prelungi plafonarea!” # Adevarul.ro
Deputatul PSD Marius Budăi spune că social-democrații nu vor accepta ca Guvernul să renunțe la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, ameninţând: „Avem planul B dacă premierul nu va prelungi plafonarea!”.
13:45
Câți dintre români își doresc de fapt unirea cu Republica Moldova. Maia Sandu, printre liderii favoriți | SONDAJ # Adevarul.ro
Republica Moldova este văzută de români drept cel mai apropiat partener și prieten al țării, arată un sondaj realizat de Avangarde în perioada 8–14 septembrie.
13:45
Vicepreședintele ASF, despre ridicarea plafonării pentru polițele RCA: „Creșterile nu sunt generale și nu sunt atât de mari” # Adevarul.ro
Vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Sorin Mititelu, responsabil de sectorul asigurărilor, a explicat că majorările tarifelor RCA, după ridicarea plafonării, nu sunt „spectaculoase”, iar ajustările observate sunt determinate de motive obiective.
13:45
Șeful armatei ucrainene i-a destituit pe comandanții a două corpuri de armată după pierderi pe front # Adevarul.ro
Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski, i-a înlăturat din funcție pe Volodîmîr Silenko, comandant al Corpului 17 Armată, și pe Maksîm Kituha, aflat la conducerea Corpului 20. Motivul invocat: „deficiențe în conducerea trupelor”.
13:30
Vizita lui Trump în Marea Britanie pune la încercare unitatea transatlantică în privința Rusiei # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump începe astăzi a doua sa vizită de stat în Regatul Unit, într-un context marcat de ceremonii fastuoase, promisiuni de cooperare economică și o divergență diplomatică majoră privind modul de a răspunde agresiunii Rusiei.
13:30
Nicușor Dan: Ancheta procurorului general privind alegerile prezdințiale din 2024, „o dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei” # Adevarul.ro
Concluziile anchetei desfășurate de procurorul general Alex Florența reprezintă „o dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei și a influențării substanțiale a alegerilor prezidențiale din 2024”, subliniază președintele Nicușor Dan.
13:15
Nicolae Stanciu, 32 de ani, este căpitanul naționalei.
13:15
Premieră în motorsportul românesc. Campioni naționali, europeni și mondiali vin la Mamaia Rally Show # Adevarul.ro
Patru țări își trimit reprezentanți la Mamaia Rally Show.
13:00
Horaţiu Potra, mercenarul dat în urmărire internațională, a cerut azil politic în Rusia. Procurorul general: „Există date certe” # Adevarul.ro
Potrivit procurorului general Alex Florenţa, Horațiu Potra a solicitat azil politic în Rusia.
13:00
Ratele pentru creditele ipotecare cresc din nou de la 1 octombrie. La cât urcă indicele IRCC # Adevarul.ro
De la 1 octombrie, dobânzile la creditele ipotecare vor crește din nou, ca urmare a actualizării indicelui IRCC, ceea ce înseamnă rate majorate semnificativ pentru mulți dintre cei care au contractat astfel de împrumuturi.
13:00
Tipuri de lansatoare folosite de Ucraina pentru atacuri cu rază lungă de acțiune în Rusia # Adevarul.ro
Armata ucraineană folosește, printre alte sisteme, lansatoare CATA de la producătorul estonian Threod Systems, pentru misiuni de atac cu rază lungă de acțiune în Rusia, a dezvăluit directorul comercial al companiei, Ranno Pajuri, cu ocazia expoziția DSEI desfășurată în perioada 9-12 septembrie.
13:00
Aproape jumătate dinte români se tem de un posibil atac al Rusiei asupra României | SONDAJ # Adevarul.ro
Aproape jumătate dintre români cred în posibilitatea ca Rusia să atace România în contextul geopolitic și militar actual, potrivit unui sondaj realizat de Avangarde în perioada 8–14 septembrie.
13:00
Preot acuzat de violență domestică. Și-a bătut soția și fiul de 17 ani de două ori într-o zi # Adevarul.ro
Un preot din Piatra Neamț este cercetat penal după ce și-ar fi bătut soția și fiul de 17 ani de două ori în aceeași zi.
12:30
Dezvăluiri din dosarul grupării Georgescu – Potra: Politicianul, strategul planului de acaparare a puterii. Mercenarul, pregătit ca de război| RECHIZITORIU # Adevarul.ro
Rechizitoriul întocmit de procurori în dosarul Georgescu–Potra arată ce roluri aveau politicianul și mercenarul în planul grupării care viza acțiuni violente pentru a deturna protestele și a crea haos după anularea alegerilor prezidențiale din 2024.
12:30
Peste jumătate dintre români sunt de acord cu alocarea a 5% din PIB pentru Apărare. Ce spun despre NATO | Sondaj # Adevarul.ro
Peste jumătate dintre români sunt de acord ca țara noastră să aloce 5% din PIB pentru Apărare, așa cum solicită NATO, arată un sondaj realizat de Avangarde în perioada 8–14 septembrie.
12:30
Un județ din România va avea un poligon modern pentru tancuri, construit de armata americană și Forțele Terestre Române # Adevarul.ro
Armata americană va construi, în colaborare cu Forțele Terestre Române, un poligon modern pentru instruirea tancurilor la Smârdan, județul Galați, a anunțat Ambasada SUA la București.
12:15
Anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost influențată de un amplu război hibrid orchestrat de Rusia. Anunțul procurorului general al României # Adevarul.ro
Procurorul general, Alex Florența, confirmă prin concluziile unei anchete oficiale că războiul hibrid al Rusiei, prin atacuri cibernetice, dezinformare și manipulare online, au vizat direct destabilizarea instituțiilor statului și influențarea electoratului din România.
12:00
Grecia a înăsprit Codul Rutier. Ce înseamnă şi cum se sancţionează „conducerea antisocială” # Adevarul.ro
Dacă plănuiti o călătorie cu mașina în Grecia, e bine să vă puneţi la curent cu noile reguli de circulație intrate în vigoare din 13 septembrie, care prevăd sancțiuni mai dure, inclusiv pentru comportamente considerate minore.
12:00
Cursa împotriva timpului. De ce are (și nu are) dreptate Vladimir Putin când spune că timpul lucrează împotriva Ucrainei # Adevarul.ro
Occidentul are în mână pârghii reale de presiune, dar le folosește fragmentar. Iar Rusia, deși pare încă sigură pe poziții, devine tot mai vulnerabilă economic.
12:00
Răzbunare șocantă la Bârlad. Un bărbat voia să mutileze cu acid un polițist rutier: „Să fie bucuros că a scăpat doar cu mașina incendiată” # Adevarul.ro
Un polițist rutier din Bârlad s-a trezit luni dimineață, 15 septembrie, cu mașina incendiată chiar în fața blocului. Bărbatul a sunat imediat la 112, fără să iasă din casă, iar la fața locului au intervenit echipaje de Poliție și pompieri.
12:00
Grupul EVERGENT Investments anunță active record de 3,72 miliarde de lei la 30 iunie 2025 # Adevarul.ro
Grupul EVERGENT Investments, un jucător important în sectorul financiar, a înregistrat un record de 3,72 miliarde de lei al activelor administrate la 30 iunie 2025, în creștere cu 7% față de 31 decembrie 2024.
12:00
Președintele rus Vladimir Putin trimite tot mai multe semnale Europei, SUA și NATO că nu are de gând să se oprească, ci să-și continue războiul – nu doar împotriva Ucrainei, ci și a aliaților săi occidentali. De fapt, pentru Putin este lupta definitorie a mandatului său, relatează Politico.
12:00
Procurorul general al SUA acuză „radicalii de stânga” pentru uciderea lui Charlie Kirk. „Vor fi trași la răspundere” # Adevarul.ro
Procurorul general al SUA susține că „radicalii de stânga” l-au ucis pe Charlie Kirk și promite că autorii vor fi trași la răspundere, menționând că pedeapsa cu moartea este din nou pe masă.
11:45
Te-ai săturat de toate reclamele din online și de produsele recomandate de influenceri? Vestea bună este că tocmai s-a lansat o soluție românească proaspătă: Merita.ro.
11:30
Guvernul de la Varșovia alocă un buget record pentru apărarea cibernetică, în contextul intensificării agresiunilor informatice venite dinspre Moscova.
11:30
Donald Trump, printre liderii în care românii au cea mai mare încrede. Cât de mulțumiți sunt de Nicușor Dan | SONDAJ # Adevarul.ro
Liderii de care se bucură de cea mai mare încredere în rândul românilor sunt Maia Sandu, Donald Trump și Emanuel Macron, arată un sondaj realizat de Avangarde în perioada 8–14 septembrie.
11:30
PSD ar putea organiza alegeri interne în octombrie. Subiectele care nemulțumesc partidul la guvernare SURSE # Adevarul.ro
Social-democrații și-ar putea alege un nou președinte în numai o lună, renunțând la amânarea alegerilor interne din partid pentru anul viitor, susțin surse din partid.
11:15
Călin Georgescu, Horațiu Potra și zeci de mercenari au fost trimiși în judecată. Sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat # Adevarul.ro
Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte 20 de persoane au fost trimise în judecată într-un dosar complex instrumentat de procurori.
11:00
Donald Trump ar putea să se vadă din nou cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în marja Adunării Generale ONU de la New York, care începe săptămâna viitoare. Informația a fost făcută publică de secretarul de stat american Marco Rubio, citat de AFP.
11:00
Nouă răniți, după ce un șofer de 19 ani a pierdut controlul la o curbă și a spulberat mai multe mese de pe terasa unui bar din Piatra-Olt # Adevarul.ro
Nouă persoane au ajuns la spital, luni seara, la Piatra-Olt, după ce un tânăr de 19 ani a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina într-o terasă plină de clienți.
10:45
„Trebuie să facem totul să fim pregătiți de război”: Președintele Poloniei cere NATO să își întărească capacitățile de descurajare # Adevarul.ro
Președintele polonez Karol Nawrocki a solicitat NATO să își consolideze capacitățile de descurajare, în contextul dronelor rusești apărute recent în spațiul aerian al Poloniei.
10:30
Cum se apără fosta judecătoarea Camelia Bogdan după ce ICCJ a decis revizuirea sentinței în dosarul ICA. „Nu reprezintă o constatare a vinovăției mele” # Adevarul.ro
Camelia Bogdan, fostǎ judecătoare a Curții de Apel București, a răspuns după ce Instanța Supremă a motivat decizia de revizuire a sentinței în dosarul ICA. Ea spune că decizia ICCJ nu reprezintă o constatare a vinovăției sale.
10:30
Un număr de 4.846 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19) au fost înregistrate în perioada 8 - 14 septembrie, în scădere cu 5,6% faţă de săptămâna precedentă, a informat, marţi, Institutul Naţional de Sănătate Publică.
10:30
Spitalul din Reșița, în centrul unui scandal după moartea suspectă a unui pacient care a căzut pe scări. Dispută între aparținători și conducerea spitalului # Adevarul.ro
Dispută între aparținători și conducerea spitalului în cazul pacientului de 66 de ani care a murit în Spitalul Judeţean din Reşiţa după ce a căzut de pe o treaptă ruptă, în ziua în care urma să fie externat.
10:15
Alunecări de teren devastatoare în Malaezia. Cel puțin 12 morți și mii de persoane evacuate # Adevarul.ro
Cel puțin 12 persoane și-au pierdut viața în estul Malaeziei, în urma alunecărilor de teren provocate de ploile torențiale, relatează marți presa locală.
