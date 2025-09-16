Lucrările la Pasajul Apărătorii Patriei au ajuns la turnarea betonului pe structura de rezistență. „Ritm susținut pe șantier”, anunță City Managerul S4
B365.ro, 16 septembrie 2025 16:50
Update de pe șantierul pasajului de la Apărătorii Patriei: a început turnarea betonului pentru structura de rezistență, anunță administratorul public al Sectorului 4, Alexandru Hazem Kansou. Pasajul traversează Șoseaua Berceni, dinspre Turnu Măgurele spre strada
• • •
Acum 5 minute
17:10
FOTO | Ghemotoc, un motănel salvat de sub capota unei mașini parcate la Mega mall, caută căsuță în București. N-are decât vreo două luni și e doar temporar luat de suflet # B365.ro
O bucureșteancă a salvat astăzi o pisicuță de sub capota unei mașini parcate la Mega Mall. Are aproximativ două luni și se află în grijă la cei de la Animax. Cea care l-a salvat speră
Acum 30 minute
16:50
Lucrările la Pasajul Apărătorii Patriei au ajuns la turnarea betonului pe structura de rezistență. „Ritm susținut pe șantier”, anunță City Managerul S4 # B365.ro
Update de pe șantierul pasajului de la Apărătorii Patriei: a început turnarea betonului pentru structura de rezistență, anunță administratorul public al Sectorului 4, Alexandru Hazem Kansou. Pasajul traversează Șoseaua Berceni, dinspre Turnu Măgurele spre strada
Acum 2 ore
16:00
A murit Robert Redfort. Marele actor și regizor premiat cu Oscar avea 89 de ani și s-a stins din viață în somn # B365.ro
Robert Redford, emblematicul actor care a devenit regizor premiat cu Oscar, a murit marți dimineață la vârsta de 89 de ani, la reședința sa din Utah, anunță The New York Times. Robert Redford a murit
Acum 4 ore
15:10
Aeroportul Otopeni se extinde cu un nou terminal, 9 firme au depus oferte pentru construirea lui. Va fi gata în 10 ani și costă aproximativ 40 milioane de euro # B365.ro
Nouă firme internaționale au depus oferte pentru construirea celui mai mare și complex proiect de infrastructură aeroportuară din România, mai exat proiectarea noului terminal al Aeroportul Internațional „Henri Coandă" București și a infrastructurii aeroportuare aferente,
14:50
FOTO | Shiva, un pisoi portocaliu s-a rătăcit prin zona Luică-Giurgiului. Este căutat: „Ca semn distinctiv are vârful cozii îndoit”, spune stăpâna lui # B365.ro
Un motănel din Sectorul 4 al Capitalei s-a pierduit de stăpâna lui prin zona Aleea Slătioara nr. 3. Aceasta îl caută neîncetat pe micuț și speră să îl găsească cât de curând. Femeia oferă recompensă
14:50
Toto Dumitrescu a fost prins de polițiști lângă Capitală, după ce a fost implicat într-un accident, duminică, în cartierul Primăverii. El ar fi plecat de la locul faptei # B365.ro
Actorul Toto Dumitrescu a fost prins. Acesta a fost implicat într-un accident, duminică, 14 septembrie. Toto Dumitrescu a fugit de la locul faptei. El urmează să fie condus la secția de poliție pentru audieri. În
14:10
Se redeschide Str. Aviator Popișteanu în curând. Lucrările de la linia de tramvai de pe Bd. Expoziției, la final # B365.ro
Lucrările de modernizare a șinelor de tramvai de pe Bulevardul Expoziției sunt aproape gata. În curând, se va redeschide circulația mijloacelor de trasnport din flota STB pe Strada Aviator Popișteanu. Șantierul a fost pornit în
13:50
Ajungem să trăim în traficul din București, la propriu: Petrecem în intersecții peste 12 zile de muncă. PS Haosul din oraș s-a mutat la prânz, arată Indexul de Trafic 2025 # B365.ro
Traficul din București este de-a dreptul îngrozitor uneori, iar acest aspect este foarte bine cunoscut de români. Potrivit unui sondaj recent, în trafic bucureștenii pierd undeva la peste 12 zile de lucru anual din cauza
13:40
Parcarea de pe trotuar, fix în buza gurii de metrou din stația Grivița. Vrem Schimbare: Te trezești cu mașinile chiar la intrare # B365.ro
O parcare a „răsărit" la stația de metrou Grivița, însă aceasta este ilegală: Călătorii care ies de la metrou ajung direct pe trotuarul ocupat de mașini. Reprezentanții inițiativei civice „Vrem schimbare" trag un semnal de
13:40
SONDAJ | Cât de mulțumiți suntem de politica externă a lui Nicușor Dan, președintele care, nebăgând mâna-n drona rusească, nu ne-a putut spune dacă era înarmată sau nu # B365.ro
Mai mult de jumătate dintre români (51%) declară că nu sunt mulțumiți de activitatea președintelui Nicușor Dan în domeniul politicii externe și nici de activitatea MAE, potrivit unui sondaj Avangarde. Rezultatele sondajului vin în contextul
Acum 6 ore
13:00
Străzile Dezrobirii și Dâmboviței au devenit cu sens unic, după modernizarea drumului Amilcar Săndulescu. Schimbările apar și pe Waze # B365.ro
După reabilitarea Străzii Amilcar Săndulescu, un drum scurt care face legătura între cartierul Militari și Podul Ciurel, circulația pe mai multe străduțe au fost reconfigurate, anunță Primăria Sectorului 6. Străzile Dezrobirii și Dâmboviței au devenit
12:50
FOTO | Trecere de pietoni cu hurducături pe șine de tramvai rupte, pe Bd Camil Ressu. Bucureșteancă: Bebelușul meu, și nu numai, ar aprecia enorm dacă ar fi reparate # B365.ro
Străzile din Capitală și nu numai au extrem de multe probleme. Fie că vorbim despre gropile de pe asfalt, capace de canal în relief, trotuare mult prea înguste sau câte și mai câte alte probleme
12:40
Restricții pe A0 – Autostrada Bucureștiului, unde se repară asfaltul, practic, abia pus. CNAIR: Până joi e închisă breteaua de legătură cu A2, pe sensul spre Constanța # B365.ro
Este (deja) nevoie de reparații pe A0 – Autostrada Bucureștiului, unde de azi sunt impuse, vreme de două zile, restricții de circulație pentru exact acest tip de lucrări. CNAIR: Restricții de circulație pe A0 pentru
12:30
FOTO | Termo-conducte vechi de 50 de ani vor fi schimbate, de astă dată în S6. Probleme cu apa caldă vor fi pe Bd. 1 Mai și pe străzile Brașov, Valea Călugărească, Veteranilor # B365.ro
Termoenergetica anunță că se derulează o nouă serie de lucrări de reparații la conducte de termoficare în mai multe zone din Sectorul 6 al Capitalei. Echipele competente intervin asupra rețelei de aici, care este veche
11:50
FOTO | Monumentul „Ghene între Gunoaie”, în sector la dl. primar Amendă Negoiță. Bucureștean exasperat: „La amenzi sunteți campion, când e vorba de curățenie, ne mănâncă gândacii” # B365.ro
În Sectorul condus de Robert Negoiță, primarul bucureștean care, o dată pe săptămână, vorbește imperativ despre necesitatea colectării selective și despre amenzile care ne pasc în caz de nerespectare a regulilor, întâlnim această situație cu
11:40
Planurile echipei Bujduveanu & Băluță, pentru Piața Unirii cea nouă. Liniile de tramvai din zonă vor fi conectate, iar de proiect se vor ocupa, în parteneriat, PS4 și PMB # B365.ro
Conectarea liniilor de tramvai din zona Piața Unirii este un proiect așteptat de mulți bucureșteni, iar acum autoritățile au vești despre el: Primăria Sectorului 4, condusă de Daniel Băluță, și Primăria Capitalei, condusă de Stelian
11:20
FOTO | Cimitirul Trotinetelor din București e improvizat în niște bălării de pe Șoseaua Petricani. Zac verzi peste tot, abandonate cu zecile # B365.ro
În oraș, sunt două tipuri de oameni, cei care folosesc trotinete elctrice și cei care le vor dispărute. Unii le-ar aduna într-un loc și acolo le-ar lăsa definitiv. Un bucureștean a găsit „cimitir al trotinetelor"
Acum 8 ore
10:40
Dorian Popa, condamnat la închisoare cu amânare, după ce a fost prins, prin Domnești, drogat la volanul unui Lamborghini Huracan # B365.ro
În urmă cu doi ani, Dorian Popa a fost prins drogat la volan, în Domnești, iar acum oamenii legii anunță că a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu amânare. Dosarul artistului a fost
10:30
Grădina Muzeului Antipa se umple, în weekend, de meșteșugari, veniți la București din toată țara. Shopping, ateliere și jazz live la Târgul Septembriada # B365.ro
Sâmbătă și duminică, 20-21 septembrie 2025, în Grădina Muzeului Antipa se desfășoară a 59-a ediție a Bounty Fair „Septembriada", cel mai mare târg al făuritorilor de obiecte handmade – ceramică, bijuterii, haine, accesorii sau obiecte
10:10
Accident grav, cu auto vs moto, pe Bulevardul Unirii, blocaj total între Piața Alba Iulia și Bulevardul Mircea Vodă. Martor: SMURD, poliție la fața locului # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a aavut loc un accident pe Bulevardul Unirii. În acest eveniment rutier, au fost implicate o mașină și o motocicletă. Un martor de el afața locului tarnsmite că au ajuns
09:50
FOTO | Avansează lucrările de la uriașa parcare de la Aeroportul Otopeni. Va avea peste 1.000 de locuri pentru mașini, despre prețuri vom afla, probabil, la final # B365.ro
Lângă Aeroportul Internațional Henri Coandă București, la Otopeni, se ridică o nouă parcare. Aceasta va fi supraetajată, cu patru niveluri, iar șoferii vor avea la dispoziție peste 1000 de locuri pentru mașini. Constructorul a relaizat
09:20
FOTO | Combinația dimineții în traficul drăguț de pe Bulevardul Iuliu Maniu: accident + șantier în zona Păcii. „Greu ne mișcăm. Foarte greu” # B365.ro
Traficul pe Bulevardul Iuliu Maniu este de coșmar, zilnic, dar când apare și vreun accident și apar și lucrări în zonă, situația escaladează rapid și neplăcut pentru șoferii care circulă pe aici. Accident pe Iuliu
Acum 12 ore
08:50
FOTO | Dl. Băluță își întinde aripile pe internet, mândru nevoie mare de Poarta Eroilor, acea stație STB – monument de la Eroii Revoluției. Imagini de noapte, cu toate luminile aprinse # B365.ro
Întreaga zonă din intersecția Eroii Revoluției a fost transformată, resistematizată, iar aici este și Poarta Eroilor, monumentul cu aripi metalice prin care trece tramvaiul. Primarul Daniel Băluță este mândru nevoie mare de investiția de aici
08:40
VIDEO | Cum s-a produs accidentul din Primăverii, cu Toto Dumitrescu implicat. Fiul lui Ilie Dumitrescu e încă de negăsit, șoferița rănită este în spital # B365.ro
În spațiul public, au apărut primele imagini de la accidentul în care a fost implicat actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu. Este vorba de un accident în care s-au lovit trei mașini, iar
08:10
VIDEO | Violență în traficul din București, cu claxoane, înjurături și picioare-n mașină. Doi șoferi au dat nas în nas pe strada Toamnei și lucrurile au degenerat rapid # B365.ro
În acest trafic complicat și, foarte des, insuportabil din București, orașul plin de mașini, șantiere și străzi rupte, cazurile de violență sunt frecvente. Violența verbală – sau, dacă vreți, putem să-i spunem „violență sonoră", căci
Acum 24 ore
03:10
Există mistere urbane mari – cum reușește cineva să ocupe trei locuri de parcare cu o singură mașină, de ce durează trei ani o lucrare la o țeavă, cum dispar brusc trotuarele – și există
15 septembrie 2025
19:10
Schimbări în trafic în Militari. Strada Dâmboviței este de acum cu sens unic dinspre Strada Amilcar Săndulescu către Șos. Virtuții # B365.ro
În acest weekend, s-a deschis circulația pe Strada Amilcar Săndulescu. Aceasta este un drum scurt care face legătura între cartierul Militari și Podul Ciurel. Cu deschiderea circulației de aici, au fost făcute și câteva schimbări
19:00
FOTO | Dl. Negoiță „Grădinarul” în acțiune. Primarul a plantat câțiva copăcei și plante, dar locația rămâne un mister până mâine # B365.ro
Bucureștenii își doresc ca orașul să aibă cât mai multe spații verzi. Vor să simtă că mai există măcar o margine de natură aici unde construcțiile rigide din piatră sau alte materiale au pus stăpânire.
18:00
O mulțime de ateliere gratuite pentru copii vor fi la Festivalul Undercloud, la UNATC. Picii vor descoperi magia actoriei, dansului și alte arte, între 20 septembrie și 5 octombrie # B365.ro
Vești bune pentru cei mici. În perioada 20 septembrie – 5 octombrie, în cadrul Festivalului Undercloud din București vor fi organizate ateliere gratuite pentru copii, de teatru, dans sau construcție de păpuși și marionete. Ateliere
17:50
Start lucrări pe Strada Vorona, din Militari. După ce vine un ultim aviz, primăria începe și reabilitarea Străzii Bacriului # B365.ro
Primăria Sectorului 6 anunță că încep lucrările pe strada Vorona din această parte a Capitalei. Administrația locală promite că aici se va asflata complet și vor fi amenajate trotuare pentru pietoni. De asemenea, primăria adaugă
Ieri
17:00
Bărbat reținut după ce a provocat un incendiu de vegetație, pe un teren de lângă Capitală. Au fost afectate 25 de hectare și o mașină a fost distrusă # B365.ro
Un bărbat a fost reținut de polițiști după ce a provocat un incendiu de vegetație, la finalul lunii trecute, pe suprafața unui teren extravilan, care face legătura dintre Capitală și județul Ilfov. Faptele bărbatului au
15:50
Ziua Porților deschise la Metrorex. Sâmbătă, putem intra în Dispeceratul Central al metroului bucureștean, dar trebuie să ne înscriem de acum # B365.ro
În acest weekend, Metrorex organizează Ziua Porților Deschise în Dispeceratul Central. Cei interesați vor putea descoperi cum se monitorizează și supraveghează transportul subterna din București. Evenimentul se va ține în ziua de sâmbătă, 20 septembrie,
15:30
VIDEO | Ajutoare pentru plata facturii la curent, în Sectorul 2. De ce acte au nevoie bucureștenii care vor să intre în program și unde se depun # B365.ro
Sprijin pentru energie pentru bucureștenii vulnerabili din Sectorul 2. Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, are informații clare despre program: cine se încadrează, ce documente sunt necesare, unde anume se depun cererile. Rareș Hopincă, anunț pentru
15:10
Cu mașina la plimbare pe strada pietonală de la Biserica Precupeții Vechi. Bucureștean din S2: Șoferii au smuls stâlpișorii care nu permiteau accesul # B365.ro
În orice sector al Capitalei, este o problemă generală, mai precis este vorba de parcări. Numărul mic al acestora nu afectează doar șoferii, ci și pietonii care nu pot trece printr-un spațiu sau trotuar fără
14:30
Restricții de circulație pe DN1 și DN1B, vreme de mai bine de o lună. Măsurile, impuse pentru repararea unor rosturi de dilatație, în județul Prahova # B365.ro
Șoferii care tranzitează DN1 și DN1B trebuie să știe că vor avea parte de restricții de circulație, mai bine de o lună, în județul Prahova. Restricțiile sunt valabile începând de luni, 15 septembrie, până pe
14:10
Actorul Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, căutat de polițiști din București, după ce ar fi provocat un accident în Primăverii, apoi ar fi fugit # B365.ro
Duminică, 14 septembrie a a avut loc un accident rutier groaznic în zona Primăverii din Capitală. Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, fostul fotbaliat internaţional din Generaţia de Aur, ar fi venit cu o viteză
13:50
Coloratul zid din Pasajul Lujerului va fi eliberat de schele. 120 de artiști stradali din București au pictat, la Streetwise Festival, 2.000 de mp de pereți până acum răpciugoși # B365.ro
Primăria Sectorului 6 anunță că vor fi demontate schelele de la Pasajul Lujerului, astfel bucureștenii vor putea vedea în întregime murala de pe zid. La aceasta au lucrat 120 de artiști, timp de trei zile.
13:50
FOTO | Cum arată imensul copac prăbușit peste șosea și cabluri STB, care a blocat azi troleibuze și trafic în zona Baba Novac-Mihai Bravu # B365.ro
Astăzi, în Capitală a mai căzut un copac. Nu este nici primul și nici ultimul care încurcă circulația în oraș. Dar despre unul care a căzut peste o mașină și rețeaua stb în stația Amazoanei.
13:30
VIDEO | Motocoasa dezlănțuită în colb, în Parcul Herăstrău, unde e în toi marea curățenie generală. Bucureșteancă: Toamna, tai praf la câini. Altfel spus, pe ce dă Primăria bani # B365.ro
Românii sunt experți în a face inovații. Fie că vorbim despre cele care apar atunci când caută să găsească calea ușoară sau pur și simplu să deșlușească ceva, să facă cumva să inventeze, să fenteze
13:10
TERMO ALERT | Bucureșteni din alte peste 800 de blocuri rămân fără apă caldă. Se deschid noi șantiere Termoenergetica, în toate sectoarele # B365.ro
Termoenergetica deschide noi șantiere în oraș, astfel că peste 800 de blocuri din București rămân fără apă caldă. Noile șantiere abia anunțate sunt în toate sectoare Capitalei. Peste 800 de blocuri din București, fără apă
13:00
Cresc salariile la PS3. Schema „de austeritate” prin care consilierii locali tocmai au reușit să ducă lefurile până la 21.000 de lei pe lună # B365.ro
În cursul zilei de azi, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat o hotărâre potrivit căreia se va modifica statutul de funcții al aparatului de specialitate al primarului. Astfel, va fi aplicată o majorare a
12:20
ALERTĂ | Un copac a căzut pe cablurile STB. Troleibuzele 70 și 79, blocate în zona Baba Novac – Mihai Bravu. Trafic blocat, linii deviate # B365.ro
În urmă cu câteva momente a căzut un copac pe rețeaua de contact. Iar două liniiii STB sunt blocate în zona Str. Baba Novac/Sos. Mihai Bravu, sens spre Universitate. Nu sunt cunoscute și alte informații
12:10
„E OK așa: oprești mașina, pui masa, scoți grătarul…” Parcarea la pergolă, pe trotuar, sublimă inovație la capitolul parcări în București și zona metropolitană # B365.ro
Parcarea în București și, deja, și în zona metropolitană este acea piatră de încercare care poate forța omul-șofer ori să fie creativ în chip extrem, ori să dea cu basca în ele de reguli. În
12:00
VIDEO | Multă rugină și betoane bătrâne – noi imagini de la Planșeul Unirii. Ce descoperă constructorii care refac din temelii vechea placă de beton din inima Bucureștiului # B365.ro
Lucrările avansează pe șantierul de la Planșeul Unirii
10:50
Zeci de mii de euro pe “servicii de parfumare” în Sectorul 5. Săraca primărie condusă de Piedone Jr cumpără fâs-fâs-uri ambientale ca la bogați # B365.ro
„Servicii de parfumare” reprezintă o achiziția constantă la primăria Sectorului 5, cea mai săracă din București, care dă, pentru al patrulea an la rând, câteva zeci de mii de euro pe impregnarea cu mirosuri plăcute […] Articolul Zeci de mii de euro pe “servicii de parfumare” în Sectorul 5. Săraca primărie condusă de Piedone Jr cumpără fâs-fâs-uri ambientale ca la bogați apare prima dată în B365.
10:40
Zbor la clasa „Fight”: Mai mulți pasageri s-au luat la bătaie într-un avion care venea la București de la Tel Aviv. Polițiștii i-au întâmpinat la aterizare, pe Otopeni # B365.ro
Zbor palpitant pentru echipajul unui zbor pe ruta Tel Aviv – București: Mai mulți pasageri s-au luat la bătaie, iar la aterizare, pe Otopeni, au fost așteptați de polițiști. Polițiștii de frontieră au identificat mai […] Articolul Zbor la clasa „Fight”: Mai mulți pasageri s-au luat la bătaie într-un avion care venea la București de la Tel Aviv. Polițiștii i-au întâmpinat la aterizare, pe Otopeni apare prima dată în B365.
10:00
Casa Oprea Soare, superba clădire neoromânească din centrul Bucureștiului care a devenit restaurant tradițional # B365.ro
Casa Oprea Soare este una dintre clădirile istorice reprezentative ale centrului Bucureștiului. Construită la începutul secolului XX, în stil neoromânesc, clădirea îmbină tradiția arhitecturii românești cu eleganța și progresul specific epocii. Astăzi, Casa Oprea Soare […] Articolul Casa Oprea Soare, superba clădire neoromânească din centrul Bucureștiului care a devenit restaurant tradițional apare prima dată în B365.
09:40
FOTO | În Rahova au apărut canale ca-n Veneția, probabil upgrade de priveliște de la geamul închisorii. Bucureșteni amuzați fac glume privative de liberate cu Piedone Tatăl și Fiul # B365.ro
În canale ca-n Veneția – sau, după gust, ca-n Amsterdam – s-a transformat la o ploicică trotuarul de pe Șiseaua Alexandriei, acolo, la penitenciarul Rahova. E un trotuar oricum ciudățel, cumva îngropat – sau, cum […] Articolul FOTO | În Rahova au apărut canale ca-n Veneția, probabil upgrade de priveliște de la geamul închisorii. Bucureșteni amuzați fac glume privative de liberate cu Piedone Tatăl și Fiul apare prima dată în B365.
09:30
În București se reciclează mai degrabă imaginar. 85% dintre deșeuri ajung de-a valma și netratate la groapa de gunoi, anunță Garda de Mediu # B365.ro
Garda Națională de Mediu a realizat mai multe controale în toate sectoarele orașului și acum anunță că „Bucureștiul pierde cursa reciclării”. Autoritățile au date incredibil de triste și trag un semnal de alarmă. Aceștia spun […] Articolul În București se reciclează mai degrabă imaginar. 85% dintre deșeuri ajung de-a valma și netratate la groapa de gunoi, anunță Garda de Mediu apare prima dată în B365.
08:30
ESENȚIAL | Sunt și azi proteste în București, angajați din administrația locală se adună în Piața Victoriei. Care e traseul lor, ca să știți ce să evitați în trafic # B365.ro
E luni, traficul din București este de coșmar de când au început școlile, însă azi mai există un motiv pentru care este dat peste cap: Sindicaliștii din administrație publică protestează, începând cu ora 10:00, în […] Articolul ESENȚIAL | Sunt și azi proteste în București, angajați din administrația locală se adună în Piața Victoriei. Care e traseul lor, ca să știți ce să evitați în trafic apare prima dată în B365.
