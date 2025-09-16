12:00

Lucrările avansează pe șantierul de la Planșeul Unirii, acolo unde se reface placa veche de beton. Primarul Sectorului 4 a publicat noi imagini de aici, acesta dorindu-și ca bucureștenii să vadă ce văd constructorii pe […] Articolul VIDEO | Multă rugină și betoane bătrâne – noi imagini de la Planșeul Unirii. Ce descoperă constructorii care refac din temelii vechea placă de beton din inima Bucureștiului apare prima dată în B365.