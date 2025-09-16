O desfășurare misterioasă: zeci de avioane americane se îndreaptă spre Europa și Orientul Mijlociu. Deplasarea portavionului USS Nimitz anunță o escaladare a tensiunilor?

09:30

„Scrieți, într-o carte, mărturisirea credinței voastre și vom scrie și noi mărturisirea noastră. Amândouă scrierile să le pecetluim și să le punem în racla cu preacinstitele moaște ale Marii Mucenițe Eufimia. Apoi, să ne rugăm, cu post, lui Dumnezeu, ca prin ea să ne descopere credința cea dreaptă”.