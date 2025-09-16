Soarta TikTok în SUA: Trump anunță un „acord” cu China. „Tinerii vor fi încântați”
ActiveNews.ro, 16 septembrie 2025 19:50
Donald Trump stabilise miercuri ca termen limită pentru ca firma-mamă a Tiktok, ByteDance, să găsească un proprietar non-chinez pentru filiala sa din Statele Unite. Președintele american va avea vineri o întrevedere cu omologul său de la Beijing, Xi Jinping.
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 30 minute
19:50
Donald Trump stabilise miercuri ca termen limită pentru ca firma-mamă a Tiktok, ByteDance, să găsească un proprietar non-chinez pentru filiala sa din Statele Unite. Președintele american va avea vineri o întrevedere cu omologul său de la Beijing, Xi Jinping.
19:50
O desfășurare misterioasă: zeci de avioane americane se îndreaptă spre Europa și Orientul Mijlociu. Deplasarea portavionului USS Nimitz anunță o escaladare a tensiunilor? # ActiveNews.ro
Marina americană tocmai a făcut un pas important prin trimiterea superportavionului USS Nimitz și a grupului său de atac în Orientul Mijlociu.
Acum 2 ore
18:30
BREAKING: Călin Georgescu, trimis în judecată pentru ”tentativă de lovitură de stat”. ACTUALIZĂRI CU REACȚII: "L-au trimis pe EL în judecată pentru lovitura de stat pe care au dat-o EI..." # ActiveNews.ro
Călin Georgescu va fi trimis în judecată într-un nou dosar, potrivit surselor Realitatea PLUS. Acesta este acuzat de complicitatea la instigare la răsturnarea ordinii constituționale.
Acum 4 ore
18:10
BREAKING: Călin Georgescu, trimis în judecată pentru ”tentativă de lovitură de stat”. ACTUALIZĂRI CU REACȚII # ActiveNews.ro
Călin Georgescu va fi trimis în judecată într-un nou dosar, potrivit surselor Realitatea PLUS. Acesta este acuzat de complicitatea la instigare la răsturnarea ordinii constituționale.
18:00
Primul Sfânt al Închisorilor canonizat! ”Sfântul Cuvios Sofian de la Antim, mărturisitor al credinței într-un regim ateu, duhovnic isihast și pictor de biserici” - Cuvântul Patriarhului Daniel # ActiveNews.ro
Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim arată modul minunat în care a lucrat Dumnezeu în răstimpul celor 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie, a afirmat, marți, Patriarhul BOR, Preafericitul Părinte Daniel.
17:00
Bucătarul de talent din Cluj Radu Gaibăr a făcut un infarct mortal la 37 de ani - ”A picat fulgerător din picioare” # ActiveNews.ro
Moartea prematură a lui Radu Gaibăr, un bucătar cunoscut din oraș, care lucra la restaurantele Wasabi Running Sushi și Tokyo, a șocat comunitatea clujeana. Radu avea doar 37 de ani și a murit în urma unui infarct, lăsând în urmă familie, prieteni și colegi îndurerați
16:20
Andrei Gușă: Momentul de reculegere în memoria lui Charlie Kirk, boicotat de unii membri ai Coaliției Toxice. Acesta este adevăratul extremism! # ActiveNews.ro
Ieri, Grupul Parlamentar AUR a propus, în plenul Parlamentului, un moment de reculegere în memoria regretatului Charlie Kirk, mare jurnalist și influencer american, erou al unei generații și al libertății de exprimare în particular...
Acum 6 ore
15:40
Într-un interviu acordat la începutul lunii publicației ”La Obiect”, fostul președintele polonez Andrzej Duda a admis că președintele ucrainean Volodimir Zelenski a încercat să atragă Polonia în războiul cu Rusia, la momentul crizei din...
15:30
Bomba nucleara in dosarul in care procurorii Marius Iacob si Gheorghe Cornescu de la Parchetul General i-au trimis in judecata pe Calin Georgescu si Horatiu Potra pentru asa-zisa tentativa de rasturnare a ordinii constitutionale.
14:50
Retragerea lui Victor Rebengiuc a fost întâmpinată de un cor unanim de elogii, de lacrimi profesionale și de acele reverențe false cu care societatea românească își îngroapă idolii. Nimeni nu-i contestă talentul.
14:20
Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani, susținând echitatea socială și sustenabilitatea sistemului. Propunerea a creat tensiuni în rândul magistraților și...
Acum 8 ore
14:10
Teresa Stokes, magistratul care nu a promovat Baroul, în centrul scandalului după uciderea Irynei Zarutska # ActiveNews.ro
La sfârșitul lui august 2025, liniștea aparentă a orașului Charlotte, Carolina de Nord, a fost spulberată de o tragedie care a făcut înconjurul lumii. Iryna Zarutska, o tânără de 23 de ani refugiată din Ucraina, venită în Statele Unite să...
13:00
Un cont de X, care a prevestit moartea lui Charlie Kirk, anunță asasinarea lui Donald Trump pe 14 decembrie # ActiveNews.ro
Un cont X (fost Twitter), acum șters, pare să fi anticipat asasinarea brutală a fondatorului Turning Point USA, Charlie Kirk, și a postat ulterior o dată amenințătoare pentru președintele Donald Trump.
Acum 12 ore
12:00
Într-o scenă revoltătoare petrecută la Tribunalul București, judecătoarea refuză cererea de descătușare a lui Cezar Avramuță și amendează avocatul Dan Chitic cu 3.000 lei pentru „sfidare”, după ce acesta a denunțat un posibil abuz.
11:50
BREAKING: Călin Georgescu, trimis în judecată pentru ”tentativă de lovitură de stat” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu va fi trimis în judecată într-un nou dosar, potrivit surselor Realitatea PLUS. Acesta este acuzat de complicitatea la instigare la răsturnarea ordinii constituționale.
11:00
Dr. Geanina Hagimă: Conferința de la Brașov “COVID 19 & CONVERGENȚA BIO-DIGITALĂ” - Anchete disciplinare dar și notificări de avertizori de interes public # ActiveNews.ro
După cum cred că ați aflat , în data de 6-09-2025 a avut loc la Brașov a doua ediție a conferinței cu tema "Covid 19 & Convergența bio-digitală” și deviza "viitorul copiilor este o prioritate”, de această data, organizată de domnul Doctor...
10:30
Extrema stângă vrea sânge. AUR face plângere penală pentru amenințările la adresa lui George Simion # ActiveNews.ro
Extrema stângă din România și-a dat din nou arama pe față. În urma participării președintelui AUR, George Simion, la Festivalul Libertății de Exprimare de la Londra (Free Speech Festival), cel mai mare eveniment dedicat libertății...
10:10
Medvedev avertizează: Dacă NATO doboară drone rusești în Ucraina, urmează război cu Rusia # ActiveNews.ro
Dmitri Medvedev a avertizat luni că doborârea dronelor rusești de către NATO în Ucraina ar declanșa un conflict direct cu Rusia.
10:00
Ion Cristoiu: La finele sezonului unu, Drona a dispărut. Așteptăm sezonul doi ca să știm ce s-a întâmplat cu ea # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 15 septembrie 2025: La finele sezonului unu, Drona a dispărut. Așteptăm sezonul doi ca să știm ce s-a întâmplat cu ea. Isteria Dronei a dat gravă lovitură de imagine Armatei române.
09:50
Noapte de coșmar pentru locuitorii din Gaza: Israelul a început ofensiva terestră. Israel Katz: "GAZA ARDE". Ori Goldberg: "GENOCID!" - VIDEO # ActiveNews.ro
Israelul a lansat o incursiune terestră în orașul Gaza, au declarat doi oficiali israelieni pentru CNN marți dimineață. Israelul a aprobat în august un plan de preluare și ocupare a orașului puternic bombardat, despre care a spus că...
09:50
Medvedev avertizează: Doborârea dronelor rusești de către NATO ar însemna război cu Rusia # ActiveNews.ro
După intruziunile dronelor rusești în spațiile aeriene ale Poloniei și României, Dmitri Medvedev a transmis că orice autorizare a NATO pentru doborârea acestora ar declanșa un conflict direct cu Rusia.
09:30
Școală de prestigiu, ia calea progresismului. Mâna lungă a Partidului Comunist Chinez în școlile din Marea Britanie: exportul „socialismului cu caracteristici chinezești” # ActiveNews.ro
În ultimii ani, investitori chinezi strâns legați de Partidul Comunist au cumpărat zeci de școli independente din Marea Britanie.
09:30
16 septembrie: Sfânta Mare Muceniță Eufimia, care a adus lumină la Sinodul din Calcedon. Minunea care a umilit ereticii # ActiveNews.ro
„Scrieți, într-o carte, mărturisirea credinței voastre și vom scrie și noi mărturisirea noastră. Amândouă scrierile să le pecetluim și să le punem în racla cu preacinstitele moaște ale Marii Mucenițe Eufimia. Apoi, să ne rugăm, cu post, lui Dumnezeu, ca prin ea să ne descopere credința cea dreaptă”.
09:20
Cum a intrat Maica Domnului cu Pruncul în temnițele românilor închiși în Rusia. O minune povestită de Părintele Inimilor Sofian Boghiu - VIDEO. PROCLAMAREA CANONIZĂRII SFÂNTULUI CUVIOS MĂRTURISITOR DE LA ANTIM - VIDEO ÎN DIRECT # ActiveNews.ro
O minune cu Maica Domnului povestită de Părintele Sofian Boghiu, Duhovnicul Bucureștilor (7 octombrie 1912 – 14 septembrie 2002), de-acum Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. VIDEO
09:20
Noapte de coșmar pentru locuitorii din Gaza: Israelul a început ofensiva terestră - VIDEO # ActiveNews.ro
Israelul a lansat o incursiune terestră în orașul Gaza, au declarat doi oficiali israelieni pentru CNN marți dimineață. Israelul a aprobat în august un plan de preluare și ocupare a orașului puternic bombardat, despre care a spus că...
Acum 24 ore
23:10
Ironie pentru industria auto europeană. Un producător chinez de aspiratoare atacă segmentul supercar-urilor europene, în frunte cu Bugatti # ActiveNews.ro
Producătorul chinez de electrocasnice Dreame anunță că se lansează în industria auto cu un automobil electric ultra luxos, promovat ca fiind cel mai rapid din lume. Primele ilustrații ale mașinii arată ca o copie a modelului Bugatti Chiron, care ar urma să fie produsă în Germania începând din 2027.
23:10
Filmări incredibile dezvăluite în Congresul SUA. O dronă lovește cu o rachetă un ”obiect sferic” neidentificat fără a reuși să-l doboare. VIDEO # ActiveNews.ro
O recentă audiere în Congres a dezvăluit o înregistrare video în care se vede o rachetă Hellfire lansată de o dronă Reaper care ricoșează dintr-un obiect zburător neidentificat, ceea ce a lăsat audiența perplexă.
23:00
Sexo-marxista PSD Victoria Stoiciu și USR-istul Cristian Ghinea au refuzat să comemoreze în Senat moartea lui Charlie Kirk chiar în timp ce vicepreședintele SUA, JD Vance, susținea de la Casa Albă o emisiune în memoria prietenului său ucis de un LGBT-ist # ActiveNews.ro
Stoiciu și Ghinea au primit imediat felicitări de la personaje din subsolul celulelor comuniste extremiste sexo-marxiste. Rămâne să felicităm și noi conducerile PSD și USR care, chipurile, susțin parteneriatul strategic cu SUA reprezentată de Administrația Trump.
23:00
”Să asculți versurile primite prin Morse, bătute la țeavă... Nu există poet în închisoare de talia lui Radu Gyr” - 10 ani de la nașterea în Ceruri a Monahului Paulin Clapon de la Petru Vodă. (14 septembrie 2015 - Înălțarea Sfintei Cruci) # ActiveNews.ro
Monahul Paulin a fost deținut politic timp de 22 de ani, dintre care aproape 20 numai la Aiud. Iată mărturia lui despre Aiud și sfinții lui:
22:10
Chipul Mântuitorului în iconografie, în viziunea Părintelui Sofian și mărturisirea Sfântului Sofian în viziunea Securității: ”Ține predici cu caracter ostil regimului, arătând că nici o schimbare omenească nu se poate face decât numai prin credință” # ActiveNews.ro
Sf. Sofian a rămas în amintirea academicianului Virgil Cândea ca fiind monahul care-i aducea aminte de „«părinții bătrâni» ai Patericului, care au vegheat la păstrarea intactă și transmiterea din generație în generație a învățăturii și căilor îndumnezeirii omului, prin despătimire și prin Rugăciunea lui Iisus, săvârșită cu mintea coborâtă în inimă”.
21:50
Cum a intrat Maica Domnului cu Pruncul în temnițele românilor închiși în Rusia. O minune povestită de Părintele Inimilor Sofian Boghiu - VIDEO. PROCLAMAREA CANONIZĂRII SFÂNTULUI CUVIOS MĂRTURISITOR DE LA ANTIM # ActiveNews.ro
O minune cu Maica Domnului povestită de Părintele Sofian Boghiu, Duhovnicul Bucureștilor (7 octombrie 1912 – 14 septembrie 2002), de-acum Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. VIDEO
21:20
ÎPS Teodosie, în predică, la Mănăstirea Dervent, de Înălțarea Sfintei Cruci: ”Nu căutați dreptate pe pământ, căci nu este. Dreptatea este numai la Dumnezeu și aparține doar lui Dumnezeu”. Nașul de călugărie al IPS Teodosie, proclamat sfânt! # ActiveNews.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Dervent, unde a rostit o amplă predică despre puterea Crucii, despre biruința credinței și despre dreptatea lui Dumnezeu
21:00
ÎPS Teodosie, în predică, la Mănăstirea Dervent, de Înălțarea Sfintei Cruci: ”Nu căutați dreptate pe pământ, căci nu este. Dreptatea este numai la Dumnezeu și aparține doar lui Dumnezeu” # ActiveNews.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Dervent, unde a rostit o amplă predică despre puterea Crucii, despre biruința credinței și despre dreptatea lui Dumnezeu
20:40
Sfântul Cuvios Sofian și mucenicii închisorilor, evocați de PS Ambrozie, la Mănăstirea Comana: ”Ei astăzi sunt canonizați și strigă din morminte. Eu cred cu adevărat că pământul acesta a născut cu sămânță apostolică. Nu ne lasă să rătăcim.” - VIDEO # ActiveNews.ro
Ierarhul BOR, PS Ambrozie, și starețul Mănăstirii Comana, Arhimandritul Mihail Muscariu, au dăruit copiiilor cruciulițe de lemn pictate realizate de meșteri artizani la Târgul Crucii de la Muzeul Satului.
Ieri
20:10
15 septembrie: Sfântul Iosif de la Partoș, ocrotitorul Banatului și al pompierilor militari, Sfântul Mare Mucenic Nichita din Tracia, Preacuviosul Părintele nostru Filotei (Filotheu) # ActiveNews.ro
În anul 1653, Sfântul Ierarh Iosif cel Nou se retrage la Mănăstirea Partoș. Aici, mai trăind încă trei ani, în toamna anului 1656 își dă sufletul în mâinile Marelui Arhiereu Iisus Hristos, fiind în vârstă de peste 85 de ani. Biserica Ortodoxă Română l-a canonizat la 7 octombrie 1956 și se face pomenirea lui la 15 septembrie
20:10
IPS Părinte Teofan împlinește astăzi, 15 septembrie, 34 de ani de arhierie. ActiveNews îi urează La Mulți Ani! # ActiveNews.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împlinește astăzi, 15 septembrie, 34 de ani de când slujește Biserica în demnitatea de arhiereu. Pe 15 septembrie 1991, IPS Teofan era hirotonit arhiereu.
18:00
AfD obține scor triplu la alegerile locale din Renania de Nord-Westfalia, cu o albaneză în frunte. Dreapta se consolidează în cea mai populată regiune din Germania # ActiveNews.ro
Mișcarea naționalistă AfD (Alternativa pentru Germania) continuă să câștige teren în Germania în fața guvernului condus de Friedrich Merz (CDU) în coaliție cu SPD. Succesele electorale ale AfD nu se mai limitează la Germania de Est.
17:40
Statele Unite investesc peste 13 miliarde de dolari pentru modernizarea ”avioanelor apocalipsei”. Câte astfel de aparate are Rusia # ActiveNews.ro
Statele Unite lansează un amplu program de reînnoire a avioanelor lor numite „ale apocalipsei”, un instrument esențial pentru asigurarea securității naționale în caz de crize extreme, inclusiv nucleare.
16:00
Fisura socială din Occidentul zis creștin și civilizat seadâncește tot mai periculos, transformându-se în crevasă. Chemările explicitede lichidare fizică a persoanelor care nu gândesc, vorbesc sau trăiesc așa cum vorunii iau amploare: de pe rețelele sociale au ajuns în presa tradițională – la televizor.
15:50
Surpriză la Zapad-2025: Ofițeri americani participă la manevrele militare ruso-belaruse - VIDEO # ActiveNews.ro
Ofițeri ai armatei SUA au asistat luni la exercițiile militare comune între Rusia și Belarus și au fost informați de ministrul belarus al apărării, Viktor Khrenin, că pot urmări 'orice îi interesează', relatează Reuters.
15:20
David are nevoie de Eroi în povestea lui. Fii și tu Eroul lui David, alături de mine! # ActiveNews.ro
În spatele fiecărui copil cu o luptă grea se află o mamă care nu renunță niciodată. Povestea lui David, un băiat de 13 ani plin de lumină și curaj, este despre speranță, credință și puterea de a merge mai departe.
15:00
Actualul ministru al Educației, Daniel David, se consideră cel mai deștept, mai curat și mai prestigios membru al coloratului, habarnistului și detestatului guvern condus de premierul Ilie Bolojan.
14:50
Alianța Nord-Atlantică este implicată de facto în războiul împotriva Rusiei. Acest lucru a fost declarat de secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, comentând cuvintele ministrului polonez de externe Radoslaw..
14:40
Stéphane Luçon, despre fața nevăzută a fact-checking-ului: plătiți "la bucată" - 800 de dolari pentru fiecare adevăr cenzurat # ActiveNews.ro
Stéphane Lucon dezvăluie cum fact-checking-ul a devenit o sursă de venit consistentă pentru unele organizații, precum Funky Citizens și Expert Forum. Cu sume de până la 800 de dolari pentru un singur articol, verifiările par...
14:30
Michelle Obama va veni în premieră în România în toamna acestui an, pentru a participa la Impact Bucharest 2025, unul dintre cele mai mari evenimente de business și tehnologie din Europa de Sud-Est.
14:00
Ambasada Rusiei, după incidentul cu drona: România vede OZN-uri, Kievul face ”provocări deliberate” # ActiveNews.ro
Ministerul român al Afacerilor Externe l-a convocat duminică pe ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaiev, pentru a protesta față de pătrunderea „inacceptabilă” a unei drone rusești în spațiul aerian al României.
12:50
„Moartea lui Charlie Kirk a fost rezultatul anilor de dezumanizare a conservatorilor, în special a creștinilor conservatori, de către globaliști”, scrie generalul Mike Flynn într-o postare pe X, pe care o redăm mai jos.
12:40
Actualul ministru al Educației, Daniel David, se consideră cel mai deștept, mai curat și mai prestigios membru al coloratului, habarnistului și detestatului guvern condus de premierul Ilie Bolojan.
12:20
Stéphane Luçon, despre fața nevăzută a fact-checking-ului: 800 de dolari pentru fiecare adevăr ”verificat” # ActiveNews.ro
Stéphane Lucon dezvăluie cum fact-checking-ul a devenit o sursă de venit consistentă pentru unele organizații, precum Funky Citizens și Expert Forum. Cu sume de până la 800 de dolari pentru un singur articol, verifiările par...
11:10
Dacă spui Adevărul devii o pată de sânge. Dacă taci sau minți, devii un cont în bancă. Cu multe zerouri. Astfel a ajuns societatea la nivel planetar. Divizată, cu multă ură revărsată, cu înjurături, cu frustrări și cu asasinate. Politice!
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.