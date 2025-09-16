Iașul, umplut de zeci de șantiere și lucrări neterminate

16:50

Un localnic din comuna Hodac, județul Mureș, a ajuns în stare critică după ce a fost atacat de un urs în timp ce lucra la câmp, potrivit Agerpres. Rănit grav la nivelul feței, bărbatul a reușit să ajungă în localitate și să alerteze autoritățile prin 112. Conform sursei citate, bărbatul fost atacat de un urs,