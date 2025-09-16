Iașul, umplut de zeci de șantiere și lucrări neterminate
PressHub, 16 septembrie 2025 21:30
Zeci de șantiere pentru rețele de utilități sunt deschise pe raza orașului. Unii ieșeni reproșează faptul că operatorii nu au lucrat într-un ritm mai susținut pe timpul verii, mai ales că unele lucrări afectează carosabilul și creează probleme suplimentare în trafic. În ultimul an, municipalitatea a verificat circa 160 de șantiere ale operatorilor de utilități: polițiștii locali […] Articolul Iașul, umplut de zeci de șantiere și lucrări neterminate apare prima dată în PRESShub.
• • •
Alte ştiri de PressHub
Acum 15 minute
21:30
Zeci de șantiere pentru rețele de utilități sunt deschise pe raza orașului. Unii ieșeni reproșează faptul că operatorii nu au lucrat într-un ritm mai susținut pe timpul verii, mai ales că unele lucrări afectează carosabilul și creează probleme suplimentare în trafic. În ultimul an, municipalitatea a verificat circa 160 de șantiere ale operatorilor de utilități: polițiștii locali […] Articolul Iașul, umplut de zeci de șantiere și lucrări neterminate apare prima dată în PRESShub.
Acum o oră
21:00
Primăria Oradea se alătură campaniei „Let’s Do It, Romania!”, organizată pe 20 septembrie, în cadrul „Zilei de Curățenie Națională 2025”, și îi cheamă pe orădeni să participe la strângerea deșeurilor din mai multe zone ale orașului. Cei care doresc să se implice pot ridica, în perioada 16-19 septembrie, saci și mănuși de protecție de pe […] Articolul Acțiune ecologică. Primăria Oradea se alătură campaniei „Let’s Do it, Romania!” apare prima dată în PRESShub.
20:50
Judecătorii cer trimiterea la închisoare a adolescentei care a agresat o altă minoră în localitatea Grivița # PressHub
Primele cercetări efectuate în cazul violențelor petrecute la Grivița, la finele lunii august, în care o adolescentă de 17 ani a fost bătută și umilită pe stradă de o consăteancă, au scos la iveală o situație incredibilă, care ar fi rămas necunoscută dacă imaginile filmate chiar de către de unul dintre martorii devenit suspect în […] Articolul Judecătorii cer trimiterea la închisoare a adolescentei care a agresat o altă minoră în localitatea Grivița apare prima dată în PRESShub.
Acum 2 ore
20:40
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii conduși de acesta,în judecată. Sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat. Declarațiile președintelui Nicușor Dan # PressHub
Călin Georgescu a fost trimis în judecată, într-un nou dosar, alături de Horațiu Potra șimercenarii acestuia: Ei sunt acuzați de tentativă (sau complicitate la tentativă) de comitere aunor acte împotriva ordinii constituționale, răspândirea de informații false, sau nerespectarearegimului armelor și munițiilor, informează Curtea de Apel București .Astăzi, în jurul orei 13:00 Parchetul General a confirmat […] Articolul Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii conduși de acesta,în judecată. Sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat. Declarațiile președintelui Nicușor Dan apare prima dată în PRESShub.
20:20
Președintele american Donald Trump a anunțat statele membre NATO, printr-o scrisoare publicată pe social media, că este pregătit să impună „sancțiuni majore” Rusiei dacă statele membre vor înceta să mai cumpere petrol rusesc. Declarația liderului de la Casa Albă vine ca o nouă schimbare de atitudine față de Rusia, după Summit-ul de la Alaska. Pe […] Articolul Trump pune presiune pe Europa să boicoteze în totalitate petrolul rusesc apare prima dată în PRESShub.
Acum 4 ore
18:40
Ce fel de președinte este Nicușor Dan? Cum își pune el amprenta asupra României, asupra funcționării instituțiilor românești? Cum exercită el puternicul mandat pe care i l-au dat cetățenii, cu cele aproape 6 milioane 200 de mii de voturi? Au trecut aproape 4 luni de la preluarea poziției de președinte și aceste lucruri încă nu […] Articolul Aktual24| Înțelege cineva direcția președintelui Nicușor Dan? apare prima dată în PRESShub.
18:30
Aktual24| Gâdea i s-a plâns președintelui Dan că patronul Voiculescu a fost ”abuzat” de justiție. Cum a răspuns Nicușor Dan # PressHub
Președintele Dan a participat, luni seară, la un interviu la Antena 3, iar Mihai Gâdea a profitat de situație pentru a se plânge că patronul postului, Dan Voiculescu, ar fi fost ”abuzat” de justiție. „Cel mai mediatizat dosar din România, dosarul ICA. Sunt confiscări uriașe, încă de atunci erau suspiciuni cu privire la modul în […] Articolul Aktual24| Gâdea i s-a plâns președintelui Dan că patronul Voiculescu a fost ”abuzat” de justiție. Cum a răspuns Nicușor Dan apare prima dată în PRESShub.
Acum 8 ore
15:40
Judecătoarea propagandistă Stoicescu s-a întâlnit cu Călin Georgescu încă de acum 5 ani. „A fost crescut de oameni grei” vs „conducător iubit” # PressHub
Judecătoarea Adriana Stoicescu a fost cercetată pentru favorizare a făptuitorului, dar a primit clasare în dosarul lui Călin Georgescu. Audiată ca martor, Stoicescu a recunoscut că s-a întâlnit în 2019 cu Georgescu și cu soția lui și că au stat de vorbă 5 ore, Georgescu fiind interesat ca ea să ocupe postul de ministru al […] Articolul Judecătoarea propagandistă Stoicescu s-a întâlnit cu Călin Georgescu încă de acum 5 ani. „A fost crescut de oameni grei” vs „conducător iubit” apare prima dată în PRESShub.
15:10
Armata americană a început demersurile pentru construcția unui poligon modern pentru tancuri în baza militară de la Smârdan, judeţul Galaţi. „În perioada 8-10 septembrie, reprezentanți ai U.S. Army PEO STRI au vizitat România, pentru a efectua o inspecție comună a poligonului de instruire Smârdan. În colaborare cu ofițeri din Forţele Terestre Române, delegația a început planificarea construcției […] Articolul Poligon modern pentru tancuri, la Smârdan apare prima dată în PRESShub.
15:00
15 documentare românești, în dialog cu lumea.Astra Film Festival 2025 aduce pe ecran subiectele fierbinți ale prezentului # PressHub
De la abuzuri împotriva femeilor la manipularea mediatică și de la trauma războiului la fragilitateaidentității, acestea sunt unele dintre subiectele abordare de cele mai puternice voci ale documentarului românesc, care vor veni la ediția din acest an a Festivalului Internațional de Film Documentar Astra Film Festival (Sibiu, 17-26 octombrie 2025). În selecția oficială se află […] Articolul 15 documentare românești, în dialog cu lumea.Astra Film Festival 2025 aduce pe ecran subiectele fierbinți ale prezentului apare prima dată în PRESShub.
13:50
În premieră, la Teatrul Naţional I.L. Caragiale din Bucureşti, „Nimic nu e întâmplător” de David Schwartz. Un proiect de teatru documentar conceput în trei etape, desfăşurat peparcursul a doi ani, realizat de regizorul-dramaturg împreună cu actrițe și actori ai TNB.Șase personaje cu personalități și probleme diferite, dar toate în căutarea unui sens,participă la o sesiune […] Articolul Nimic nu e întâmplător – prima premieră a regizorului David Schwartz la TNB apare prima dată în PRESShub.
Acum 12 ore
13:30
„Gaza arde”. a declarat pe X a Ministerul Israelian al Apărării, Israel Katz. În noaptea dintre 15 și și16 septembrie, Israelul a declanșat un amplu bombardament asupra Fâșiei Gaza. În următoarea dimineață, atacurile au descrise drept parte a „ofensivei finale”, cu scopul declarat de a distruge Hamas.Orașul a fost bombardat intensiv, relatează Associated Press. Ministrul […] Articolul „Gaza arde”. Ofensiva armatei israeliene apare prima dată în PRESShub.
12:50
„România ar putea să ajute mult țările din UE să se relanseze în relațiile cu Africa” – de vorbă cu Simona Corlan-Ioan, fostă ambasadoare în Senegal și Maroc # PressHub
De la prăbușirea regimului comunist în 1989, politica externă a României a privit doar în direcția Occidentului. În drumul încununat cu succes spre UE și NATO, România a dat dovadă de lipsă de imaginație și flexibilitate în politica externă. Dispariția din alte zone geopolitice se vede cel mai bine în cazul Africii. Dintr-o țară cu […] Articolul „România ar putea să ajute mult țările din UE să se relanseze în relațiile cu Africa” – de vorbă cu Simona Corlan-Ioan, fostă ambasadoare în Senegal și Maroc apare prima dată în PRESShub.
09:50
Încape această șosea rapidă în pachetul de finanțare a înarmării Europei, unde a fost împinsă și Autostrada Unirii? Adrian Covăsnianu, de la „Moldova Vrea Autostradă”, propune ca, odată cu A8 Pașcani-Prut și cu breteaua spre Aeroport și SRU, să intre la finanțare și Centura Iași Est. Proiectul Variantei Ocolitoare Iași Est se află în etapa […] Articolul Șosea din Moldova, construită prin fondurile militare europene SAFE? apare prima dată în PRESShub.
Acum 24 ore
07:40
„Legați la ochi, spre alegeri” este comentariul analistului american David Smith, stabilit în R. Moldova (și de curând cetățean al acestei țări), când vine vorba de sondaje de opinie înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, care vor decide viteza cu care se va integra țara în Uniunea Europeană. Sau dacă nu va deraia de […] Articolul Un studiu inedit: Republica Moldova în oglinda propagandei transnistrene apare prima dată în PRESShub.
15 septembrie 2025
21:50
Controalele Gărzii de Mediu la unitățile administrativ-teritoriale din județul Botoșani. Amenzi de peste 2 milioane de lei pentru gestionarea defectuoasă a deșeurilor # PressHub
În perioada 14 iulie – 12 septembrie 2025, comisarii Gărzii de Mediu au efectuat acțiuni de control la toate cele 78 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din județul Botoșani, verificând modul în care acestea respectă legislația privind colectarea și gestionarea deșeurilor. Acțiunile au vizat, printre altele, implementarea sistemelor de colectare separată, respectarea programelor de colectare pentru […] Articolul Controalele Gărzii de Mediu la unitățile administrativ-teritoriale din județul Botoșani. Amenzi de peste 2 milioane de lei pentru gestionarea defectuoasă a deșeurilor apare prima dată în PRESShub.
Ieri
20:50
Agresiune fizică în comuna gălățeană Grivița. O minoră a filmată în timp ce era bătută sub ochii unor bărbați # PressHub
Scene greu de reprodus pe o stradă din comuna gălățeană Grivița, unde două fete au fost protagonistele unui episod de o violență ieșită din comun. Totul poate că ar fi rămas între cele două adolescente și câțiva bărbați, care, culmea, au fost martori la scenele de cruzime, dacă imagini cu bătaia nu ar fi ajuns […] Articolul Agresiune fizică în comuna gălățeană Grivița. O minoră a filmată în timp ce era bătută sub ochii unor bărbați apare prima dată în PRESShub.
20:30
Municipalitatea orădeană supune dezbaterii publice modificarea Regulamentului de finanţare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes local. Una dintre cele mai importante modificări care urmează să fie aduse normativului se referă la posibilitatea atragerii de finanţări nerambursabile inclusiv de către ONG-urile din afara Oradiei. Potrivit unui comunicat al municipalităţii, regulamentul va putea […] Articolul Premieră la Oradea. Primăria va finanța ONG-uri din alte localități apare prima dată în PRESShub.
20:20
Lovitură pentru Brăila și, implicit, România: compania cehă Tesla a renunțat la proiectul de construcție a fabricii de stocare a energiei de la Brăila, o investiție de aproximativ 100 de milioane de euro. Un zvon care circula de ceva timp, dar care a fost confirmat, la sfârșitul săptămânii trecute, chiar de către Dusan Lichardus (foto), […] Articolul Motivul pentru care a renunțat compania cehă Tesla apare prima dată în PRESShub.
20:00
Știri Craiova|Bate Revelionul la ușa Primăriei Craiova. Administrația scoate 100.000 de euro # PressHub
Primăria Craiova a început din timp pregătirile pentru petrecerea de Revelion de anul acesta. Serviciile de organizare a evenimentului au fost scoase la licitație pe 22 august. Ofertanții au fost așteptați până la 1 septembrie. Municipalitatea a estimat valoarea contractului la 516.831 lei. Adică vreo 100.000 de euro. De acești bani primăria vrea să asigure, […] Articolul Știri Craiova|Bate Revelionul la ușa Primăriei Craiova. Administrația scoate 100.000 de euro apare prima dată în PRESShub.
18:20
Reacția Ambasadei Rusiei la București referitoare la protestul României în privința intrării unei drone rusești în spațiul nostru aerian este o continuare a stilului obraznic, arogant și nediplomatic cu care ne-a obișnuit Rusia. „Pe 13 septembrie, Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spațiul aerian al țării și s-a […] Articolul Aktual24| Rusia e obraznică în formă continuată cu România apare prima dată în PRESShub.
18:10
Aktual24| Brașov: Afacere imobiliară scandaloasă protejată de administrația Scripcaru. O firmă apropiată oligarhului pro-rus Ilan Șor a provocat revoltă în rândul brașovenilor cu planurile sale de afaceri # PressHub
Brașovenii de la strada Aleea Sânzienelor au ieșit în stradă, în acest week-end, pentru a protesta față de intențiile administrației Scripcaru (George Scripcaru, primar PNL) de a apoba construirea unor blocuri de 10 etaje într-o zonă cu blocuri de 4 etaje. ”Adunarea cetățenească” a fost convocată de 10 consilieri locali din partea USR și Forumului […] Articolul Aktual24| Brașov: Afacere imobiliară scandaloasă protejată de administrația Scripcaru. O firmă apropiată oligarhului pro-rus Ilan Șor a provocat revoltă în rândul brașovenilor cu planurile sale de afaceri apare prima dată în PRESShub.
17:50
Moțiunea simplă de cenzură împotriva Ministrului Educației a picat. Daniel David rămâne în funcție # PressHub
Azi, la ora 16:00 a început ședința plenului Senatului în care se dezbate moțiunea simplă de cenzură împotriva Ministrului Educației. Moțiunea a fost inițiată de opoziție – AUR, Pace Întâi România (format din foști membri SOS și POT) și neafiliați . Ea a eșuat în acumularea unei majorități de voturi. Aceasta poartă numele „În loc […] Articolul Moțiunea simplă de cenzură împotriva Ministrului Educației a picat. Daniel David rămâne în funcție apare prima dată în PRESShub.
16:10
Ucraina a propus să sprijine Polonia în dezvoltarea capacităților de război electronic și a dronelor de interceptare, după incursiunile repetate ale dronelor rusești în spațiul aerian polonez. Kievul are deja experiență în neutralizarea dronelor folosind echipamente mult mai ieftine, în timp ce sistemele de apărare aeriană și avioanele de vânătoare sunt rezervate pentru rachete, notează […] Articolul Cum faci apărarea de drone ieftine mai eficientă? Ucraina și Polonia își unesc forțele apare prima dată în PRESShub.
14:20
Musicalul „My Fair Lady” revine pe scena Teatrului Național de Operetă și Musical „IonDacian” pe 18, 20 și 21 septembrie. Spectacolul de joi începe la ora 19:00, iar cele desâmbătă și duminică de la ora 18:00. Și de această dată, elevii și studenții au bilete cupreț redus, în cadrul campaniei „Back to school”. Biletele pot […] Articolul Musicalul „My Fair Lady”, în regia lui Ion Caramitru, la Teatrul de Operetă apare prima dată în PRESShub.
13:40
Secretarul general al ministerului Justiției și șefa CAB iau apărarea Liei Savonea în disputa cu Camelia Bogdan # PressHub
Secretarul general al ministerului Justiției, judecătorul Bogdan Mateescu, este de părere că motivarea Liei Savonea în cazul Dan Voiculescu – Camelia Bogdan este „o hotărâre excepțională”. În urmă cu șase ani îi cerea demisia din CSM. Mesajele inoportune și apoi șterse ale contului „Liana Arsenie”, numele șefei Curții de Apel București (CAB). După ce critică […] Articolul Secretarul general al ministerului Justiției și șefa CAB iau apărarea Liei Savonea în disputa cu Camelia Bogdan apare prima dată în PRESShub.
12:30
Moțiunea simplă împotriva Ministrului Educației, va fi discutată astăzi. Daniel David, dispus să demisioneze în cazul în care trece: „Eu nu mai am de ce să fiu ministru” # PressHub
Astăzi va intra în dezbatere, la Senat, moțiunea simplă depusă de partidul AUR împotriva Ministrului Educației, Daniel David. Acesta a anunțat că va participa la dezbatere și că ar fi dispus să își dea demisia în eventualitatea succesului moțiunii, deși nu este obligat să o facă, relatează HotNews. Moțiunea a fost anunțată la scurt timp […] Articolul Moțiunea simplă împotriva Ministrului Educației, va fi discutată astăzi. Daniel David, dispus să demisioneze în cazul în care trece: „Eu nu mai am de ce să fiu ministru” apare prima dată în PRESShub.
11:00
Alegerile locale din Renania de Nord-Westfalia: AfD își triplează scorul, CDU rămâne pe primul loc # PressHub
Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) și-a triplat sprijinul în alegerile municipale de duminică din Renania de Nord-Westfalia, cel mai populat land german, potrivit rezultatelor preliminare. AfD a obținut aproape 15% din voturi, față de 5,1% la scrutinul precedent, și s-a clasat pe locul trei. În orașul industrial Gelsenkirchen, candidatul formațiunii pare pregătit […] Articolul Alegerile locale din Renania de Nord-Westfalia: AfD își triplează scorul, CDU rămâne pe primul loc apare prima dată în PRESShub.
09:50
Investigație Reporter de Iași: Rudele lui Pătrășcoiu în conducerea CNI. Compania are un buget anual de 2.5 miliarde de lei # PressHub
În jurul ei s-a creat rețeaua de putere, o țesătură de interese transpartinice, un sistem osificat. Manuela Pătrășcoiu este directorul general al Companiei Naționale de Investiții (CNI). Un mamut cu un buget anual de peste 2,5 miliarde lei, bani publici, cu 370 de angajați și un salariu mediu brut lunar de 25.000 de lei. Lefurile […] Articolul Investigație Reporter de Iași: Rudele lui Pătrășcoiu în conducerea CNI. Compania are un buget anual de 2.5 miliarde de lei apare prima dată în PRESShub.
09:20
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) ar fi urmat să deschidă astăzi ofertele pentru Golăiești – Podul de la Ungheni. Însă, licitația a fost suspendată. O decizie similară a fost luată și în cazul Iași – Golăiești. Merge înainte, deocamdată, sectorul Lețcani – Iași. În schimb, până la finalul lunii septembrie, ar urma să fie […] Articolul Probleme pe tronsonul A8 ieșean. Suspendarea a două licitații din trei apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:10
Pentru președinte, demisia lui Ilie Bolojan ar fi un dezastru pe care l-ar contabiliza direct. Una peste alta, Nicușor Dan are mult mai multă nevoie de Bolojan decât invers. Premierul Ilie Bolojan a ajuns să joace reformele și măsurile de redresare financiară cu mandatul pe masă. Era previzibil că opoziția la tăierile privilegiilor, sinecurilor și […] Articolul Plecarea lui Bolojan, eșecul lui Dan apare prima dată în PRESShub.
20:50
Epoch Times: Jurnalistul Ionel Stoica spune că Dan Voiculescu ar putea obține anularea condamnării și despăgubiri din partea statului # PressHub
Jurnalistul specializat pe justiție Ionel Stoica avertizează că Dan Voiculescu are șanse mari să își anuleze condamnarea de 10 ani primită în dosarul ICA și chiar să primească daune morale pentru perioada petrecută în detenție. În opinia sa, acest scenariu este posibil datorită influenței Liei Savonea, șefa Înaltei Curți, asupra sistemului judiciar, scrie Epoch Times. […] Articolul Epoch Times: Jurnalistul Ionel Stoica spune că Dan Voiculescu ar putea obține anularea condamnării și despăgubiri din partea statului apare prima dată în PRESShub.
18:20
MApN: Dronele rusești au încălcat de 10 ori spațiul aerian al României de la începutul războiului din Ucraina. În 38 de situaţii, fragmente de drone au ajuns pe teritoriul României # PressHub
În urma a peste 50% din atacurile Rusiei asupra Ucrainei în apropierea graniţelor României în timpul cărora s-au folosit drone ruseşti fragmente de drone au căzut pe teritoriul României, arată MApN, potrivit Agerpres. Datele MApN arată că din luna februarie a anului 2022, atunci când Rusia a declanşat conflictul armat în Ucraina, în apropierea graniţelor […] Articolul MApN: Dronele rusești au încălcat de 10 ori spațiul aerian al României de la începutul războiului din Ucraina. În 38 de situaţii, fragmente de drone au ajuns pe teritoriul României apare prima dată în PRESShub.
18:00
Șefa diplomației Uniunii Europene a reacționat după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României: „Încălcarea spațiului aerian românesc de către drone rusești reprezintă încă o încălcare inacceptabilă a suveranității unui stat membru al UE” # PressHub
Kaja Kallas, șefa diplomației Uniunii Europene, a condamnat incidentul de sâmbătă, când o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României. „Încălcarea spațiului aerian românesc de către drone rusești reprezintă încă o încălcare inacceptabilă a suveranității unui stat membru al UE. Această escaladare imprudentă amenință securitatea regională. Suntem solidari cu România. Sunt în contact […] Articolul Șefa diplomației Uniunii Europene a reacționat după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României: „Încălcarea spațiului aerian românesc de către drone rusești reprezintă încă o încălcare inacceptabilă a suveranității unui stat membru al UE” apare prima dată în PRESShub.
16:40
Aktual24 | Analiză: Incursiunea cu dronă a Rusiei în spațiul aerian românesc, un test al reacției României și un test pentru NATO după situația din Polonia # PressHub
Incursiunea cu dronă a Rusiei în spațiul aerian românesc a fost cu siguranță un test. Un test al reacției României și un test pentru NATO după incursiunea mult mai semnificativă, cu 19 drone, din Polonia, scrie Aktual24. Este pare a direcției strategice a Rusiei de a testa și provoca NATO, una care i-ar aduce Rusiei […] Articolul Aktual24 | Analiză: Incursiunea cu dronă a Rusiei în spațiul aerian românesc, un test al reacției României și un test pentru NATO după situația din Polonia apare prima dată în PRESShub.
14:40
Zeci de persoane din diverse domenii au fost concediate în SUA după ce au făcut comentarii considerate nepotrivite despre moartea lui Charlie Kirk # PressHub
Zeci de persoane din diverse domenii, de la jurnaliști și profesori până la agenți federali și angajați ai unor companii mari, au fost concediate în Statele Unite după ce au făcut mesaje considerate nepotrivite despre uciderea activistului conservator Charlie Kirk, informează Agerpres. Valul de concedieri a început după ce analistul politic Matthew Dowd a fost […] Articolul Zeci de persoane din diverse domenii au fost concediate în SUA după ce au făcut comentarii considerate nepotrivite despre moartea lui Charlie Kirk apare prima dată în PRESShub.
14:10
Promisiunea extremismului sună ca un buton magic: „Ordine. Liniște. Acum.” Apeși, se face tăcere. Doar că nu e buton–e megafon: amplifică tensiunile, nu le stinge. Pacea socială nu e tăcere prin frică, e acord între diferențe. Iar politica scrisă cu CAPS LOCK nu negociază; țipă. Pacea reală se construiește din compromisuri mărunte și repetitive, exact […] Articolul Când promiți liniște cu megafonul: de ce extremismul nu aduce niciodată pace apare prima dată în PRESShub.
13:00
Trei persoane au fost reţinute în urma scandalului violent din Craiova, în urma căruia un bărbat a fost ucis şi alte patru persoane au fost rănite # PressHub
Trei persoane au fost reţinute şi urmează să fie prezentate Tribunalului Dolj cu propunere de luare a unei măsuri preventive, după scandalul violent care a avut loc sâmbătă în Craiova, informează Agerpres. „În continuarea cercetărilor privind conflictul care a avut loc, în dimineaţa zilei de 13 septembrie a.c., în municipiul Craiova, între două grupuri de […] Articolul Trei persoane au fost reţinute în urma scandalului violent din Craiova, în urma căruia un bărbat a fost ucis şi alte patru persoane au fost rănite apare prima dată în PRESShub.
11:20
Alba Iulia, record mondial cu „Masa Care Unește”. 10.000 de oameni la cea mai lungă masă din materiale reciclabile # PressHub
Orașul Alba Iulia a doborât pentru a treia oară încă un record mondial spectaculos, după „Marea Îmbrăţişare a Cetăţii Alba Carolina”, în 2009, şi cea mai mare hartă a unei ţări formată din oameni, în 2018, cu cea mai mare masă din materiale reciclabile din lume. La eveniment s-au înscris 10.000 de oameni din oraș […] Articolul Alba Iulia, record mondial cu „Masa Care Unește”. 10.000 de oameni la cea mai lungă masă din materiale reciclabile apare prima dată în PRESShub.
10:40
„Moldovenii sunt foarte pragmatici: învățați supraviețuirea în istorie de la Moldova” (istoricul Armand Goșu) # PressHub
„Moldova, Quo Vadis?” Mai sunt două săptămâni și două zile până la alegerile parlamentare din R. Moldova care vor decide în ce ritm se apropie țara de Uniunea Europeană. Este interpretarea optimistă. Sau dacă nu va deraia de la calea europeană. Este interpretarea pesimistă, justificată din păcate, de intensificarea războiului hibrid lansat și finanțat de […] Articolul „Moldovenii sunt foarte pragmatici: învățați supraviețuirea în istorie de la Moldova” (istoricul Armand Goșu) apare prima dată în PRESShub.
10:20
Traian Băsescu, avertisment înainte de alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!” # PressHub
Fostul președinte Traian Băsescu avertizat, sâmbătă, pe Facebook, că rezultatul votului din Republica Moldova va influența nu doar viitorul de peste Prut, ci și securitatea României. Traian Băsescu a atras atenția, într-o postare pe Facebook, că miza alegerilor parlamentare din Republica Moldova este una uriașă, atât pentru Chișinău, cât și pentru București. „Pe 28 septembrie, […] Articolul Traian Băsescu, avertisment înainte de alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!” apare prima dată în PRESShub.
09:40
„Mulți medici conspiraționiști și-au câștigat un soi de relevanță pe care nu au avut-o niciodată profesional”. Interviu cu Prof. Dr. Dorel Săndesc, prim-vicepreședinte al Societății Române de ATI # PressHub
Dorel Săndesc, prorectorul Universității de Medicină și Farmacie Timișoara și prim-vicepreședinte al Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, nu este un medic obișnuit. Cu o dăruire specială, a inițiat în România caravane de medicină și un maraton, atât pentru a convinge diverse comunități să accepte vaccinarea, cât și pentru a acorda consultații gratuite în […] Articolul „Mulți medici conspiraționiști și-au câștigat un soi de relevanță pe care nu au avut-o niciodată profesional”. Interviu cu Prof. Dr. Dorel Săndesc, prim-vicepreședinte al Societății Române de ATI apare prima dată în PRESShub.
01:40
RO-Alert în nordul județului Tulcea, după ce o dronă a fost detectată în spațiul aerian românesc. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației # PressHub
Autoritățile au emis sâmbătă seară un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea în care avertizează asupra riscului de cădere a unor obiecte din spațiul aerian. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea a transmis sâmbătă, în jurul orei […] Articolul RO-Alert în nordul județului Tulcea, după ce o dronă a fost detectată în spațiul aerian românesc. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației apare prima dată în PRESShub.
13 septembrie 2025
21:40
Volodimir Zelenski, după ce o dronă a fost detectată în spațiul aerian românesc: „Armata rusă știe exact unde se îndreaptă dronele sale și cât timp pot opera în aer. / Este o extindere evidentă a războiului de către Rusia” # PressHub
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat, sâmbătă, într-o postare pe platforma X, după ce MApN a ridicat de la sol avioane de luptă pentru a intercepta o dronă rusă intrată în spațiul aerian național. Liderul de la Kiev avertizează că aceste atacuri nu sunt „o coincidență sau o greșeală”, ci reprezintă „o extindere evidentă a […] Articolul Volodimir Zelenski, după ce o dronă a fost detectată în spațiul aerian românesc: „Armata rusă știe exact unde se îndreaptă dronele sale și cât timp pot opera în aer. / Este o extindere evidentă a războiului de către Rusia” apare prima dată în PRESShub.
21:10
Aktual24 | Analiză Politico: Rusia forțează limitele în Polonia. Administrația Trump ar trebui să renunțe la interdicția impusă Ucrainei de a utiliza rachete americane pentru a lovi teritoriul Rusiei # PressHub
Incursiunea cu drone rusești în spațiul aerian al Poloniei a ridicat îngrijorări majore în rândul aliaților. Analiștii Politico avertizează că Occidentul trebuie să acționeze într-un mod ferm, scrie Aktual24. Incursiunea fără precedent a Rusiei cu drone în Polonia marchează prima dată când avioanele NATO au fost nevoite să doboare ținte ostile în spațiul aerian al […] Articolul Aktual24 | Analiză Politico: Rusia forțează limitele în Polonia. Administrația Trump ar trebui să renunțe la interdicția impusă Ucrainei de a utiliza rachete americane pentru a lovi teritoriul Rusiei apare prima dată în PRESShub.
20:30
Polonia a mobilizat avioane militare și a închis aeroportul din Lublin, ca măsură preventivă după atacurile cu drone rusești # PressHub
Autoritățile poloneze au anunțat, sâmbătă, că au mobilizat avioane proprii și aliate pentru protejarea spațiului aerian și au decis închiderea aeroportului din Lublin, din cauza amenințării dronelor din Ucraina vecină, scrie Reuters. Comandamentul Operațional al forțelor armate poloneze a transmis că avioanele au participat la o operațiune desfășurată în apropierea frontierei cu Ucraina „pentru a […] Articolul Polonia a mobilizat avioane militare și a închis aeroportul din Lublin, ca măsură preventivă după atacurile cu drone rusești apare prima dată în PRESShub.
19:40
RO-Alert în nordul județului Tulcea, după ce o dronă a fost detectată în spațiul aerian românesc. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației # PressHub
Autoritățile au emis sâmbătă seară un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea în care avertizează asupra riscului de cădere a unor obiecte din spațiul aerian. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea a transmis sâmbătă, în jurul orei […] Articolul RO-Alert în nordul județului Tulcea, după ce o dronă a fost detectată în spațiul aerian românesc. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației apare prima dată în PRESShub.
18:50
Camelia Bogdan, judecătoarea care l-a condamnat pe mogulul Dan Voiculescu la închisoare, a „tras” din cauza asta. Cea mai recentă dintre problemele sale este concluzia noii șefe alese a Înaltei Curți, Lia Savonea, că aceasta a comis „abuz în serviciu” când l-a condamnat pe șeful din umbră al trustului Intact la 10 ani de închisoare, […] Articolul Opinie Aktual24: Cercul s-a închis. Cool Mogul și-a luat țara înapoi apare prima dată în PRESShub.
16:50
Atac terifiant la Mureș. Un bărbat de 66 de ani a fost desfigurat de un urs în timp ce muncea pe câmp. Rănit grav, bărbatul a reușit să ajungă în localitate și să alerteze autoritățile prin 112 # PressHub
Un localnic din comuna Hodac, județul Mureș, a ajuns în stare critică după ce a fost atacat de un urs în timp ce lucra la câmp, potrivit Agerpres. Rănit grav la nivelul feței, bărbatul a reușit să ajungă în localitate și să alerteze autoritățile prin 112. Conform sursei citate, bărbatul fost atacat de un urs, […] Articolul Atac terifiant la Mureș. Un bărbat de 66 de ani a fost desfigurat de un urs în timp ce muncea pe câmp. Rănit grav, bărbatul a reușit să ajungă în localitate și să alerteze autoritățile prin 112 apare prima dată în PRESShub.
16:30
Trump a trimis o scrisoare țărilor NATO: „Sunt gata să impun sancțiuni majore Rusiei atunci când toate țările membre NATO vor fi de acord și vor începe să facă același lucru” # PressHub
Președintele american Donald Trump a afirmat, într-o postare pe Truth Social, că este dispus să impună sancțiuni „majore” împotriva Rusiei, dar condiționează acest lucru de acordul tuturor țărilor NATO și de încetarea cumpărării de petrol din Rusia de către unii membri ai Alianței. Într-o postare pe rețeaua Truth Social, Trump spune că încă sunt state […] Articolul Trump a trimis o scrisoare țărilor NATO: „Sunt gata să impun sancțiuni majore Rusiei atunci când toate țările membre NATO vor fi de acord și vor începe să facă același lucru” apare prima dată în PRESShub.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.