Deutsche Welle | Saci cu bani pentru deturnarea alegerilor din Moldova

16:40

Incursiunea cu dronă a Rusiei în spațiul aerian românesc a fost cu siguranță un test. Un test al reacției României și un test pentru NATO după incursiunea mult mai semnificativă, cu 19 drone, din Polonia, scrie Aktual24. Este pare a direcției strategice a Rusiei de a testa și provoca NATO, una care i-ar aduce Rusiei […]