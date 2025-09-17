Aktual24 | Surse: Grindeanu a amenințat că o dă afară pe Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului

12:30

Astăzi va intra în dezbatere, la Senat, moțiunea simplă depusă de partidul AUR împotriva Ministrului Educației, Daniel David. Acesta a anunțat că va participa la dezbatere și că ar fi dispus să își dea demisia în eventualitatea succesului moțiunii, deși nu este obligat să o facă, relatează HotNews. Moțiunea a fost anunțată la scurt timp […] Articolul Moțiunea simplă împotriva Ministrului Educației, va fi discutată astăzi. Daniel David, dispus să demisioneze în cazul în care trece: „Eu nu mai am de ce să fiu ministru” apare prima dată în PRESShub.