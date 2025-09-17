Aktual24 | Surse: Grindeanu a amenințat că o dă afară pe Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului
PressHub, 17 septembrie 2025 20:20
În cadrul unei ședințe tensionate a coaliției de azi, Sorin Grindeanu a lansat un mesaj violent la adresa purtătorului de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. „Să fie ultima dată când i se permite unui purtător de cuvânt să mintă public. Dacă mai face o dată asta, pleacă", ar fi spus Grindeanu, au declarat pentru aktual24.ro
• • •
Acum 10 minute
20:40
Înalta Curte a dispus suspendarea condamnării fostului șef al CNAS Lucian Duță și eliberarea lui din închisoare # PressHub
Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus, miercuri, „punerea în libertate de îndată", a fostului şef al Casei Naţionale de Sănătate, Lucian Duţă, în cadrul unei căi extraordinare de atac, informează G4Media. Lucian Duță, fostul șef PDL al CNAS, a fost condamnat definitiv, în anul 2022, la 6 ani cu executare pentru că a
Acum 30 minute
20:20
Aktual24 | Surse: Grindeanu a amenințat că o dă afară pe Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului # PressHub
Acum 2 ore
19:40
Primăria Timișoara înființează „Atelierul de Proiectare” pentru reducerea cheltuielilor publice # PressHub
Primăria Timișoara ia o nouă măsură pentru diminuarea cheltuielilor, ca parte a reformei administrative naționale, care pune accent pe eficiență și pe răspunsul la nevoile cetățenilor, a anunțat miercuri municipalitatea. Pentru a diminua cheltuielile și pentru a demara mai rapid proiectele de investiții în cartiere, școli, spitale și spații publice, administrația locală propune înființarea societății
19:20
Numărul turiştilor din Delta Dunării a scăzut în acest sezon estival faţă de cel din anul precedent, iar preşedinţii organizaţiilor de management din judeţul Tulcea susţin că situaţia este cauzată în principal de războiul declanşat de Rusia în Ucraina, măsurile de austeritate adoptate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar afectând de asemenea afacerile din domeniu.
18:50
Ofițerii Centrului Național Anticorupție din Moldova au prezentat imagini cu aproximativ 20 de milioane de lei moldovenești ce urmau să fie folosiți pentru coruperea alegătorilor la alegerile din 28 septembrie, scrie Deutsche Welle. Potrivit autorităților, ancheta vizează acțiunile unui grup de persoane suspectate că ar fi implicate într-un plan infracțional coordonat legat de alegerile parlamentare
Acum 4 ore
17:50
Nici în timpul vizitei sale în Marea Britanie de pe 16 septembrie, Trump nu a reușit să scape de critică.Grupul de activiști „Led by Donkeys" a proiectat fotografii în care președintele Donald Trump apărea alături de Jeffrey Epstein (omul de afaceri care a fost condamnat pentru abuz sexual de minore și care s-a sinucis în
17:40
Ministrul Apărării din Ungaria a declarat, marți, că guvernul său nu consideră consolidarea apărării aeriene drept o necesitate. În urma ultimelor incursiuni ale dronelor rusești în Polonia și România, discuția despre apărarea aeriană NATO a fost redeschisă. Vineri, 12 septembrie, Secretarul-General NATO, Mark Rutte, și comandantul forțelor din Europa (SACEUR), generalul american Alexus Grynkevich, au
17:40
Podul hobanat din Arad: notificări ignorate, lipsa testelor și documente exclusive publicate de Special Arad # PressHub
Podul hobanat peste Mureș, proiectul de 230 de milioane de lei al Primăriei Arad, a ajuns subiect de scandal național după ce, în loc de inaugurare, au apărut deformări vizibile ale tablierului. Deși lucrările trebuiau finalizate în ianuarie 2025, problemele tehnice, întârzierile și lipsa unei comunicări clare din partea autorităților locale au transformat șantierul într-un
17:20
Festivalul Internațional „George Enescu”: retrospectiva săptămânii a 3-a – săptămâna operei și dansului # PressHub
Săptămâna a treia a fost chiar specială. Printr-o potrivire de program am a avut parte de un vârf al operei ca gen muzical, dar nici dansul n-a stat deoparte. Din nou, valuri de emoții transcendente, interpretări de clasă, amintiri care vor rămâne în suflet pentru totdeauna. Sala Palatului. Orchestra de Tineret Gustav Mahler, Manfred Honeck,
Acum 6 ore
16:40
Peste 50 de copii cu dizabilități și din medii vulnerabile au descoperit muzica clasică la Festivalul George Enescu, în cadrul proiectului „Bucureștiul este și al lor” # PressHub
Peste 50 de copii cu dizabilități proveniți din medii vulnerabile, beneficiari ai Asociației kinetobebe, au participat la două concerte de excepție în cadrul Festivalului George Enescu, cel mai mare festival de muzică clasică din România și unul dintre cele mai importante din lume. Parteneriatul pentru incluziune încheiat cu organizatorii Festivalului George Enescu le-a oferit copiilor
16:30
Interviu Aktual24 | Vasile Bănescu: „Faptul că propagandiștii anti-europeni fac referire în mod recurent la Hristos, la Dumnezeu, la ortodoxie, la biserică, constituie un instrumentar foarte murdar în mâinile lor” # PressHub
Într-o perioadă în care propaganda rusă devine tot mai sofisticată, iar discursul religios este tot mai des instrumentalizat în scopuri politice și ideologice, Aktual24 l-a rugat pe Vasile Bănescu — membru al Consiliului Național al Audiovizualului și voce publică activă în apărarea valorilor democratice – să realizeze o radiografie lucidă a mecanismelor dezinformării care amenință
16:30
Comisia Europeană propune suspendarea concesiunilor comerciale și sancțiuni împotriva Israelului # PressHub
Comisia Europeană a prezentat marți Consiliului Uniunii Europene un pachet de măsuri care include suspendarea anumitor dispoziții comerciale din Acordul de Asociere UE–Israel, precum și introducerea de sancțiuni împotriva unor miniștri extremiști ai guvernului israelian, a coloniștilor violenți din Cisiordania și a unor membri ai conducerii Hamas. Propunerile vin în urma evaluării respectării de către
15:00
Victoria Furtună și Călin Georgescu – două fețe ale aceluiași proiect? „Moldova Mare” și vechiul pariu al Kremlinului # PressHub
Alegerile parlamentare din Republica Moldova readuc în prim-plan un subiect vechi al propagandei sovietice (pentru că nimic nu se aruncă, totul se reciclează): „Moldova Mare". Sub această etichetă, proiectul Victoriei Furtună, fosta candidată independentă la alegerile prezidențiale din R. Moldova, seamănă izbitor cu retorica lui Călin Georgescu, fostul candidat independent la prezidențialele din România, de
Acum 8 ore
14:00
Marele cartier chinezesc din Craiova a lăsat o pagubă de 11,4 milioane de lei în bugetul de stat # PressHub
Administratorul firmei care trebuia să construiască „cartierul chinezesc" din Craiova nu a fost găsit nici cu poliția, după ce instanța i-a imputat peste 11 milioane de lei. Aflată în faliment, firma condusă de Du Yanming a acumulat datorii și Fiscul din Dolj trebuie să-l execute. Instituția refuză să spună dacă societatea a solicitat returnare de
Acum 12 ore
12:40
Trei persoane au decedat, miercuri, în urma unui accident rutier produs pe DN 7 Pitești – Râmnicu Vâlcea, în zona localității Bascov, traficul în zonă fiind blocat, informează Agerpres. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, un autocamion și un autoturism au fost implicate într-o coliziune frontală. Accidentul s-a produs la ieșirea din
11:40
Expoziția “Maria a României. Regina artistă“, organizată de ICR Londra, prezintă în premieră acuarele ale Reginei Maria # PressHub
Institutul Cultural Român (ICR) prezintă, prin reprezentanța de la Londra, în premieră, o parte din acuarelele Reginei Maria, în cadrul unei expoziții majore, găzduită de prestigioasa The King's Foundation Garrison Chapel Gallery, un spațiu expozițional oferit cu generozitate de Fundația Majestății Sale Regele Charles III. Expoziția marchează 150 de ani de la nașterea Reginei Maria
10:40
Direcţia Generală Politici Climatice (DG Clima) a Comisiei Europene a lansat aplicaţia prin care persoanele care îşi propun să îşi informeze şi să îşi inspire comunităţile în care activează cu privire la politicile şi acţiunile climatice, inclusiv autorităţile, pot deveni ambasadori ai Pactului climatic european (PCE), informează Agerpres. Cererile de înscriere în aplicaţie se pot
10:00
ÎCCJ: Procesele penale se reiau de la zero dacă judecătorul care a rămas în pronunțare este promovat # PressHub
Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o nouă decizie în favoarea inculpaților, decizie în urma căreia unele dosare se pot prescrie după o interpretare discutabilă a legii. Procurorul General al României a întrebat instanța supremă dacă un judecător care a închis dezbaterile, rămânând în
08:50
Iașul e orașul cu cele mai mari probleme de trafic din România, după București și Timișoara. Un șofer obișnuit pierde aici anual 9,3 zile de viață din cauza aglomerației din trafic, potrivit Indexului de Trafic 2025, realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare, iar prin „șofer obișnuit" se înțelege un conducător care parcurge zilnic circa 30
Acum 24 ore
21:30
Zeci de șantiere pentru rețele de utilități sunt deschise pe raza orașului. Unii ieșeni reproșează faptul că operatorii nu au lucrat într-un ritm mai susținut pe timpul verii, mai ales că unele lucrări afectează carosabilul și creează probleme suplimentare în trafic. În ultimul an, municipalitatea a verificat circa 160 de șantiere ale operatorilor de utilități: polițiștii locali
21:00
Primăria Oradea se alătură campaniei „Let's Do It, Romania!", organizată pe 20 septembrie, în cadrul „Zilei de Curățenie Națională 2025", și îi cheamă pe orădeni să participe la strângerea deșeurilor din mai multe zone ale orașului. Cei care doresc să se implice pot ridica, în perioada 16-19 septembrie, saci și mănuși de protecție de pe
20:50
Judecătorii cer trimiterea la închisoare a adolescentei care a agresat o altă minoră în localitatea Grivița # PressHub
Primele cercetări efectuate în cazul violențelor petrecute la Grivița, la finele lunii august, în care o adolescentă de 17 ani a fost bătută și umilită pe stradă de o consăteancă, au scos la iveală o situație incredibilă, care ar fi rămas necunoscută dacă imaginile filmate chiar de către de unul dintre martorii devenit suspect în
Ieri
20:40
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii conduși de acesta,în judecată. Sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat. Declarațiile președintelui Nicușor Dan # PressHub
Călin Georgescu a fost trimis în judecată, într-un nou dosar, alături de Horațiu Potra șimercenarii acestuia: Ei sunt acuzați de tentativă (sau complicitate la tentativă) de comitere aunor acte împotriva ordinii constituționale, răspândirea de informații false, sau nerespectarearegimului armelor și munițiilor, informează Curtea de Apel București .Astăzi, în jurul orei 13:00 Parchetul General a confirmat
20:20
Președintele american Donald Trump a anunțat statele membre NATO, printr-o scrisoare publicată pe social media, că este pregătit să impună „sancțiuni majore" Rusiei dacă statele membre vor înceta să mai cumpere petrol rusesc. Declarația liderului de la Casa Albă vine ca o nouă schimbare de atitudine față de Rusia, după Summit-ul de la Alaska. Pe
18:40
Ce fel de președinte este Nicușor Dan? Cum își pune el amprenta asupra României, asupra funcționării instituțiilor românești? Cum exercită el puternicul mandat pe care i l-au dat cetățenii, cu cele aproape 6 milioane 200 de mii de voturi? Au trecut aproape 4 luni de la preluarea poziției de președinte și aceste lucruri încă nu
18:30
Aktual24| Gâdea i s-a plâns președintelui Dan că patronul Voiculescu a fost ”abuzat” de justiție. Cum a răspuns Nicușor Dan # PressHub
Președintele Dan a participat, luni seară, la un interviu la Antena 3, iar Mihai Gâdea a profitat de situație pentru a se plânge că patronul postului, Dan Voiculescu, ar fi fost "abuzat" de justiție. „Cel mai mediatizat dosar din România, dosarul ICA. Sunt confiscări uriașe, încă de atunci erau suspiciuni cu privire la modul în
15:40
Judecătoarea propagandistă Stoicescu s-a întâlnit cu Călin Georgescu încă de acum 5 ani. „A fost crescut de oameni grei” vs „conducător iubit” # PressHub
Judecătoarea Adriana Stoicescu a fost cercetată pentru favorizare a făptuitorului, dar a primit clasare în dosarul lui Călin Georgescu. Audiată ca martor, Stoicescu a recunoscut că s-a întâlnit în 2019 cu Georgescu și cu soția lui și că au stat de vorbă 5 ore, Georgescu fiind interesat ca ea să ocupe postul de ministru al
15:10
Armata americană a început demersurile pentru construcția unui poligon modern pentru tancuri în baza militară de la Smârdan, judeţul Galaţi. „În perioada 8-10 septembrie, reprezentanți ai U.S. Army PEO STRI au vizitat România, pentru a efectua o inspecție comună a poligonului de instruire Smârdan. În colaborare cu ofițeri din Forţele Terestre Române, delegația a început planificarea construcției
15:00
15 documentare românești, în dialog cu lumea.Astra Film Festival 2025 aduce pe ecran subiectele fierbinți ale prezentului # PressHub
De la abuzuri împotriva femeilor la manipularea mediatică și de la trauma războiului la fragilitateaidentității, acestea sunt unele dintre subiectele abordare de cele mai puternice voci ale documentarului românesc, care vor veni la ediția din acest an a Festivalului Internațional de Film Documentar Astra Film Festival (Sibiu, 17-26 octombrie 2025). În selecția oficială se află
13:50
În premieră, la Teatrul Naţional I.L. Caragiale din Bucureşti, „Nimic nu e întâmplător" de David Schwartz. Un proiect de teatru documentar conceput în trei etape, desfăşurat peparcursul a doi ani, realizat de regizorul-dramaturg împreună cu actrițe și actori ai TNB.Șase personaje cu personalități și probleme diferite, dar toate în căutarea unui sens,participă la o sesiune
13:30
„Gaza arde”. a declarat pe X a Ministerul Israelian al Apărării, Israel Katz. În noaptea dintre 15 și și16 septembrie, Israelul a declanșat un amplu bombardament asupra Fâșiei Gaza. În următoarea dimineață, atacurile au descrise drept parte a „ofensivei finale”, cu scopul declarat de a distruge Hamas.Orașul a fost bombardat intensiv, relatează Associated Press. Ministrul […] Articolul „Gaza arde”. Ofensiva armatei israeliene apare prima dată în PRESShub.
12:50
„România ar putea să ajute mult țările din UE să se relanseze în relațiile cu Africa” – de vorbă cu Simona Corlan-Ioan, fostă ambasadoare în Senegal și Maroc # PressHub
De la prăbușirea regimului comunist în 1989, politica externă a României a privit doar în direcția Occidentului. În drumul încununat cu succes spre UE și NATO, România a dat dovadă de lipsă de imaginație și flexibilitate în politica externă. Dispariția din alte zone geopolitice se vede cel mai bine în cazul Africii. Dintr-o țară cu […] Articolul „România ar putea să ajute mult țările din UE să se relanseze în relațiile cu Africa” – de vorbă cu Simona Corlan-Ioan, fostă ambasadoare în Senegal și Maroc apare prima dată în PRESShub.
09:50
Încape această șosea rapidă în pachetul de finanțare a înarmării Europei, unde a fost împinsă și Autostrada Unirii? Adrian Covăsnianu, de la „Moldova Vrea Autostradă”, propune ca, odată cu A8 Pașcani-Prut și cu breteaua spre Aeroport și SRU, să intre la finanțare și Centura Iași Est. Proiectul Variantei Ocolitoare Iași Est se află în etapa […] Articolul Șosea din Moldova, construită prin fondurile militare europene SAFE? apare prima dată în PRESShub.
07:40
„Legați la ochi, spre alegeri” este comentariul analistului american David Smith, stabilit în R. Moldova (și de curând cetățean al acestei țări), când vine vorba de sondaje de opinie înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, care vor decide viteza cu care se va integra țara în Uniunea Europeană. Sau dacă nu va deraia de […] Articolul Un studiu inedit: Republica Moldova în oglinda propagandei transnistrene apare prima dată în PRESShub.
15 septembrie 2025
21:50
Controalele Gărzii de Mediu la unitățile administrativ-teritoriale din județul Botoșani. Amenzi de peste 2 milioane de lei pentru gestionarea defectuoasă a deșeurilor # PressHub
În perioada 14 iulie – 12 septembrie 2025, comisarii Gărzii de Mediu au efectuat acțiuni de control la toate cele 78 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din județul Botoșani, verificând modul în care acestea respectă legislația privind colectarea și gestionarea deșeurilor. Acțiunile au vizat, printre altele, implementarea sistemelor de colectare separată, respectarea programelor de colectare pentru […] Articolul Controalele Gărzii de Mediu la unitățile administrativ-teritoriale din județul Botoșani. Amenzi de peste 2 milioane de lei pentru gestionarea defectuoasă a deșeurilor apare prima dată în PRESShub.
20:50
Agresiune fizică în comuna gălățeană Grivița. O minoră a filmată în timp ce era bătută sub ochii unor bărbați # PressHub
Scene greu de reprodus pe o stradă din comuna gălățeană Grivița, unde două fete au fost protagonistele unui episod de o violență ieșită din comun. Totul poate că ar fi rămas între cele două adolescente și câțiva bărbați, care, culmea, au fost martori la scenele de cruzime, dacă imagini cu bătaia nu ar fi ajuns […] Articolul Agresiune fizică în comuna gălățeană Grivița. O minoră a filmată în timp ce era bătută sub ochii unor bărbați apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:30
Municipalitatea orădeană supune dezbaterii publice modificarea Regulamentului de finanţare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes local. Una dintre cele mai importante modificări care urmează să fie aduse normativului se referă la posibilitatea atragerii de finanţări nerambursabile inclusiv de către ONG-urile din afara Oradiei. Potrivit unui comunicat al municipalităţii, regulamentul va putea […] Articolul Premieră la Oradea. Primăria va finanța ONG-uri din alte localități apare prima dată în PRESShub.
20:20
Lovitură pentru Brăila și, implicit, România: compania cehă Tesla a renunțat la proiectul de construcție a fabricii de stocare a energiei de la Brăila, o investiție de aproximativ 100 de milioane de euro. Un zvon care circula de ceva timp, dar care a fost confirmat, la sfârșitul săptămânii trecute, chiar de către Dusan Lichardus (foto), […] Articolul Motivul pentru care a renunțat compania cehă Tesla apare prima dată în PRESShub.
20:00
Știri Craiova|Bate Revelionul la ușa Primăriei Craiova. Administrația scoate 100.000 de euro # PressHub
Primăria Craiova a început din timp pregătirile pentru petrecerea de Revelion de anul acesta. Serviciile de organizare a evenimentului au fost scoase la licitație pe 22 august. Ofertanții au fost așteptați până la 1 septembrie. Municipalitatea a estimat valoarea contractului la 516.831 lei. Adică vreo 100.000 de euro. De acești bani primăria vrea să asigure, […] Articolul Știri Craiova|Bate Revelionul la ușa Primăriei Craiova. Administrația scoate 100.000 de euro apare prima dată în PRESShub.
18:20
Reacția Ambasadei Rusiei la București referitoare la protestul României în privința intrării unei drone rusești în spațiul nostru aerian este o continuare a stilului obraznic, arogant și nediplomatic cu care ne-a obișnuit Rusia. „Pe 13 septembrie, Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spațiul aerian al țării și s-a […] Articolul Aktual24| Rusia e obraznică în formă continuată cu România apare prima dată în PRESShub.
18:10
Aktual24| Brașov: Afacere imobiliară scandaloasă protejată de administrația Scripcaru. O firmă apropiată oligarhului pro-rus Ilan Șor a provocat revoltă în rândul brașovenilor cu planurile sale de afaceri # PressHub
Brașovenii de la strada Aleea Sânzienelor au ieșit în stradă, în acest week-end, pentru a protesta față de intențiile administrației Scripcaru (George Scripcaru, primar PNL) de a apoba construirea unor blocuri de 10 etaje într-o zonă cu blocuri de 4 etaje. ”Adunarea cetățenească” a fost convocată de 10 consilieri locali din partea USR și Forumului […] Articolul Aktual24| Brașov: Afacere imobiliară scandaloasă protejată de administrația Scripcaru. O firmă apropiată oligarhului pro-rus Ilan Șor a provocat revoltă în rândul brașovenilor cu planurile sale de afaceri apare prima dată în PRESShub.
17:50
Moțiunea simplă de cenzură împotriva Ministrului Educației a picat. Daniel David rămâne în funcție # PressHub
Azi, la ora 16:00 a început ședința plenului Senatului în care se dezbate moțiunea simplă de cenzură împotriva Ministrului Educației. Moțiunea a fost inițiată de opoziție – AUR, Pace Întâi România (format din foști membri SOS și POT) și neafiliați . Ea a eșuat în acumularea unei majorități de voturi. Aceasta poartă numele „În loc […] Articolul Moțiunea simplă de cenzură împotriva Ministrului Educației a picat. Daniel David rămâne în funcție apare prima dată în PRESShub.
16:10
Ucraina a propus să sprijine Polonia în dezvoltarea capacităților de război electronic și a dronelor de interceptare, după incursiunile repetate ale dronelor rusești în spațiul aerian polonez. Kievul are deja experiență în neutralizarea dronelor folosind echipamente mult mai ieftine, în timp ce sistemele de apărare aeriană și avioanele de vânătoare sunt rezervate pentru rachete, notează […] Articolul Cum faci apărarea de drone ieftine mai eficientă? Ucraina și Polonia își unesc forțele apare prima dată în PRESShub.
14:20
Musicalul „My Fair Lady” revine pe scena Teatrului Național de Operetă și Musical „IonDacian” pe 18, 20 și 21 septembrie. Spectacolul de joi începe la ora 19:00, iar cele desâmbătă și duminică de la ora 18:00. Și de această dată, elevii și studenții au bilete cupreț redus, în cadrul campaniei „Back to school”. Biletele pot […] Articolul Musicalul „My Fair Lady”, în regia lui Ion Caramitru, la Teatrul de Operetă apare prima dată în PRESShub.
13:40
Secretarul general al ministerului Justiției și șefa CAB iau apărarea Liei Savonea în disputa cu Camelia Bogdan # PressHub
Secretarul general al ministerului Justiției, judecătorul Bogdan Mateescu, este de părere că motivarea Liei Savonea în cazul Dan Voiculescu – Camelia Bogdan este „o hotărâre excepțională”. În urmă cu șase ani îi cerea demisia din CSM. Mesajele inoportune și apoi șterse ale contului „Liana Arsenie”, numele șefei Curții de Apel București (CAB). După ce critică […] Articolul Secretarul general al ministerului Justiției și șefa CAB iau apărarea Liei Savonea în disputa cu Camelia Bogdan apare prima dată în PRESShub.
12:30
Moțiunea simplă împotriva Ministrului Educației, va fi discutată astăzi. Daniel David, dispus să demisioneze în cazul în care trece: „Eu nu mai am de ce să fiu ministru” # PressHub
Astăzi va intra în dezbatere, la Senat, moțiunea simplă depusă de partidul AUR împotriva Ministrului Educației, Daniel David. Acesta a anunțat că va participa la dezbatere și că ar fi dispus să își dea demisia în eventualitatea succesului moțiunii, deși nu este obligat să o facă, relatează HotNews. Moțiunea a fost anunțată la scurt timp […] Articolul Moțiunea simplă împotriva Ministrului Educației, va fi discutată astăzi. Daniel David, dispus să demisioneze în cazul în care trece: „Eu nu mai am de ce să fiu ministru” apare prima dată în PRESShub.
11:00
Alegerile locale din Renania de Nord-Westfalia: AfD își triplează scorul, CDU rămâne pe primul loc # PressHub
Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) și-a triplat sprijinul în alegerile municipale de duminică din Renania de Nord-Westfalia, cel mai populat land german, potrivit rezultatelor preliminare. AfD a obținut aproape 15% din voturi, față de 5,1% la scrutinul precedent, și s-a clasat pe locul trei. În orașul industrial Gelsenkirchen, candidatul formațiunii pare pregătit […] Articolul Alegerile locale din Renania de Nord-Westfalia: AfD își triplează scorul, CDU rămâne pe primul loc apare prima dată în PRESShub.
09:50
Investigație Reporter de Iași: Rudele lui Pătrășcoiu în conducerea CNI. Compania are un buget anual de 2.5 miliarde de lei # PressHub
În jurul ei s-a creat rețeaua de putere, o țesătură de interese transpartinice, un sistem osificat. Manuela Pătrășcoiu este directorul general al Companiei Naționale de Investiții (CNI). Un mamut cu un buget anual de peste 2,5 miliarde lei, bani publici, cu 370 de angajați și un salariu mediu brut lunar de 25.000 de lei. Lefurile […] Articolul Investigație Reporter de Iași: Rudele lui Pătrășcoiu în conducerea CNI. Compania are un buget anual de 2.5 miliarde de lei apare prima dată în PRESShub.
09:20
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) ar fi urmat să deschidă astăzi ofertele pentru Golăiești – Podul de la Ungheni. Însă, licitația a fost suspendată. O decizie similară a fost luată și în cazul Iași – Golăiești. Merge înainte, deocamdată, sectorul Lețcani – Iași. În schimb, până la finalul lunii septembrie, ar urma să fie […] Articolul Probleme pe tronsonul A8 ieșean. Suspendarea a două licitații din trei apare prima dată în PRESShub.
14 septembrie 2025
21:10
Pentru președinte, demisia lui Ilie Bolojan ar fi un dezastru pe care l-ar contabiliza direct. Una peste alta, Nicușor Dan are mult mai multă nevoie de Bolojan decât invers. Premierul Ilie Bolojan a ajuns să joace reformele și măsurile de redresare financiară cu mandatul pe masă. Era previzibil că opoziția la tăierile privilegiilor, sinecurilor și […] Articolul Plecarea lui Bolojan, eșecul lui Dan apare prima dată în PRESShub.
