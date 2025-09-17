De la „avocatul diavolului” la „lumina ochilor”: 10 expresii medievale pe care românii le folosesc zilnic
Adevarul.ro, 17 septembrie 2025 01:45
Descoperă originea a 10 expresii medievale încă folosite în română, de la „avocatul diavolului” la „lumina ochilor”, și află poveștile fascinante ascunse în limbajul nostru cotidian.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
02:15
Copiii ucraineni răpiți de Rusia, siliți să muncească în fabrici militare. Ce au descoperit cercetătorii de la Yale # Adevarul.ro
Copiii ucraineni răpiți de Rusia au fost puși la muncă în fabrici pentru a produce drone și alte echipamente militare pentru armata rusă, se arată într-un raport recent al laboratorului de cercetare umanitară al Universității Yale, relatează The Telegraph.
Acum o oră
01:45
De la „avocatul diavolului” la „lumina ochilor”: 10 expresii medievale pe care românii le folosesc zilnic # Adevarul.ro
Descoperă originea a 10 expresii medievale încă folosite în română, de la „avocatul diavolului” la „lumina ochilor”, și află poveștile fascinante ascunse în limbajul nostru cotidian.
Acum 2 ore
01:15
Un regat pentru Dacia. Cum au vrut străinii să unească Principatele Române și să le elibereze de otomani # Adevarul.ro
Unificarea Principatelor Române a fost visul mai multor aventurieri care s-au perindat pe tronul Moldovei. Culmea, cei mai numeroși susținători ai acestui proiect, nu au fost de origine română.
00:30
Cine a fost Sf. Sofia, prăznuită pe 17 septembrie. De ce este considerată ocrotitoarea mamelor și a familiilor # Adevarul.ro
Află cine a fost Sfânta Sofia, prăznuită pe 17 septembrie, de ce este considerată ocrotitoarea mamelor și a familiilor și cum povestea ei de credință și iubire maternă inspiră până astăzi.
00:30
„Sinner, un italian pur-sânge cu accentul lui Adolf Hitler”. Versuri cu tentă nazistă ale unei melodii scandalizează Peninsula # Adevarul.ro
Născut în Tirolul de Sud, jucătorul italian de tenis Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) are parte de o atmosferă veninoasă la el acasă.
00:30
Maghiarii își refac monumentele din Ardeal. Coloana comemorativă a generalului Bem, reclădită după un secol # Adevarul.ro
Comunitatea maghiară din Ardeal își recuperează treptat vestigiile istorice, abandonate în ultimele decenii. Mai multe monumente importante pentru maghiari, ruinate în secolul XX, au fost restaurate. Un obelisc cu semnificație profundă a fost reclădit din temelii.
Acum 4 ore
00:15
17 septembrie: Un sfert de secol fără marele actor Dem Rădulescu. Cum şi-a căpătat porecla „Bibanu´” # Adevarul.ro
Ziua de 17 septembrie marchează nu doar evenimente care au schimbat cursul istoriei, ci şi naşterea sau dispariţia unor personalităţi care şi-au lăsat amprenta asupra domeniilor în care au activat. Printre acestea şi marele actor Dem Rădulescu, de la moartea căruia se împlinesc 25 de ani.
00:15
George Simion cheamă simpatizanții AUR la IPJ Ilfov pentru a-l susține pe Călin Georgescu: „Haideți să ne sprijiniți” # Adevarul.ro
Liderul AUR, George Simion, a invitat simpatizanții să se adune miercuri, de la ora 10:00, la sediul IPJ Ilfov, pentru a-l susține pe Călin Georgescu.
00:00
Avocatul lui Călin Georgescu critică dur rechizitoriul: „Un simulacru care va fi desființat de Justiție” # Adevarul.ro
Lucian Catrinoiu, avocatul lui Călin Georgescu, a calificat rechizitoriul întocmit de Parchetul General drept un „simulacru”.
16 septembrie 2025
23:45
Bursele sociale în 2025. Actele necesare și termenul limită pentru depunerea dosarului. De ce să nu ratezi data limită de depunere # Adevarul.ro
Unitățile de învățământ primesc în această perioadă dosarele pentru beneficiarii de burse sociale. Lista cu actele necesare a fost transmisă părinților. De menționat că nu se adaugă pe listă beneficiarii ai căror părinți nu au depus în termenul-limită dosarele pentru obținerea burselor sociale.
23:30
Premierul Ilie Bolojan a contrazis estimările lui Marcel Ciolacu privind costurile suportate de România din cauza războiului din Ucraina, declarând că cifrele reale sunt mult mai mici.
23:15
A treia navă venezueleană, distrusă de SUA. Trump: „Nu mai trimite droguri în Statele Unite!” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat marți că Statele Unite au eliminat o a treia navă venezueleană, în cadrul operațiunilor împotriva traficului de droguri.
23:00
Procurorul general al României, despre dosarul lui Călin Georgescu: „Nu am mai întâlnit un asemenea caz în ultimii 35 de ani” # Adevarul.ro
Procurorul general al României a afirmat că dosarul lui Călin Georgescu reprezintă un caz unic, fără precedent în ultimele decenii.
23:00
Cina perfectă pentru slăbit rapid: „E gata în 15 minute, fără gătit”. Tartina gourmet cu hummus de măsline, cremă de avocado și murături # Adevarul.ro
Descoperă tartina gourmet cu hummus de măsline, cremă de avocado și murături – o cină rapidă, sănătoasă, bogată în fibre, proteine și grăsimi sănătoase, gata în doar 15 minute, fără gătit.
22:45
„Eram cu spatele la zid”. Cum explică Bolojan taxele impuse înaintea reducerilor de cheltuieli # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat marți, 16 septembrie, de ce au fost adoptate pachetele de măsuri fiscal-bugetare în această ordine. „Urmau niște evaluări, aveam agențiile de rating și trebuie să recunoaștem, ne-am pierdut credibilitatea în fața lor”, a spus acesta.
22:30
Premierul susține că nu folosește „demisia” ca o formă de presiune în Coaliție pentru a face reformele din adminsitrație. „Mi se pare un act de responsabilitate față de cetățeni să poți să duci un proiect la bun sfârșit”, a spus șeful Guvernului.
22:30
Conflict violent într-un mall din București: bărbat înjunghiat de fostul iubit al partenerei sale # Adevarul.ro
Un conflict izbucnit luni seara într-un complex comercial din Sectorul 6 al Capitalei s-a încheiat cu un bărbat transportat la spital, după ce a fost înjunghiat în zona spatelui.
Acum 6 ore
22:15
Alex Florența răspunde criticilor lui Nicușor Dan: „E adevărat. Parchetul a acționat într-un mod rutinat” # Adevarul.ro
Procurorul General al României, Alex Florența, a reacționat după ce președintele Nicușor Dan s-a declarat nemulțumit de activitatea Parchetului General.
22:15
Mesaj halucinant al judecătoarei urmărite de procurori în dosarul lui Georgescu: „Oamenii-șerpi te vând pe 30 de arginţi” # Adevarul.ro
Adriana Stoicescu, pusă sub supraveghere de procurori timp de patru luni în dosarul lui Călin Georgescu, a postat pe rețelele de socializare un mesaj halucinant în care vorbește despre „oamenii-șerpi” creați de diavol, care, la început „sunt senzaţionali”, „apoi, îţi dau sărutul lui Iuda”.
22:00
AUR a depus denunț penal împotriva Guvernului și AEP, acuzând că „au blocat” organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei # Adevarul.ro
AUR a anunțat marți, 16 septembrie, că a depus denunț penal la Parchetul General împotriva Guvernului şi Autorității Electorale Permanente (AEP), „pentru abuz în serviciu și împiedicarea exercitării drepturilor electorale.”
22:00
Elemente de construcție din cărămidă, descoperite în timpul lucrărilor la Planșeul Unirii. Zona va fi cercetată de arheologi # Adevarul.ro
Elemente de construcție anterioară au fost găsite în timpul lucrărilor la Planşeul Unirii, iar zona a fost delimitată şi protejată, urmând a fi cercetată de arheologi.
21:45
Bolojan susține că anul acesta am plătit dobânzi cât costul Autostrăzii Moldovei: Dacă nu corectăm, nu putem plăti pensii și salarii # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan susține că România trece printr-o perioadă dificilă din cauza crizei bugetare. Diferența pe care România o are între cheltuielile pe care le face și veniturile pe care le încasează de la cetățeni este de aproximativ 30 de miliarde de euro într-un an, susține șeful Guvernului.
21:45
CNA solicită TikTok să șteargă 84 de conturile false care manipulează utilizatorii din România # Adevarul.ro
CNA a anunțat astăzi că a identificat 100 de conturi de TikTok cu un comportament inautentic coordonat, dintre care 84 erau încă active.
21:30
Serviciile de informații ucrainene au vânat o brutală brigadă rusă până în Extremul Orient, la 8.000 km de Kiev # Adevarul.ro
Serviciile de informații ucrainene au efectuat o operațiune specială lângă Vladivostok, în Extremul Orient rus, la 8.000 de kilometri de Kiev, unde e staționată o brigadă rusă cunoscută pentru cruzimea față de civilii și prizonierii de război ucraineni, au declarat surse din cadrul HUR.
21:15
Fost procuror general, despre infracțiunea de care este acuzat Georgescu: Riscă până la 20 de ani de închisoare # Adevarul.ro
Fostul procuror general al României, Augustin Lazăr, consideră că fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, riscă între 10 și 20 de ani de închisoare în cazul în care va fi găsit vinovat de complicitate la tentativă de lovitură de stat.
20:45
Spania se alătură țărilor care amenință cu boicotarea Eurovisionului dacă Israel participă # Adevarul.ro
Spania amenință cu boicotarea Eurovisionului de anul viitor dacă Israel va participa. Evenimentul este programat la Viena, cu semifinale pe 12 și 14 mai și marea finală pe 16 mai.
20:45
Incident grav în Halkidiki. O fetiţă de cinci ani, aflată în vacanţă într-o staţiune din nordul Greciei, a fost atacată şi rănită de un lup pe care autorităţile încearcă în prezent să îl captureze.
20:30
Metoda sofisticată prin care o grupare introducea droguri în închisori. Plățile, făcute chiar de familiile consumatorilor # Adevarul.ro
Procurorii DIICOT au destructurat o grupare care introducea droguri și substanțe psihoactive în închisorile din România, folosind o metodă ingenioasă.
Acum 8 ore
20:15
„O fâstâceală”. Fostul șef SRI Hellvig critică reacția MApN în incidentul cu drona rusească: „Arată slăbiciune” # Adevarul.ro
Fostul director al Serviciului Român de Informații, Eduard Hellvig, critică reacția și modul în care Ministerul Apărării Naționale (MApN) a comunicat în cazul dronei rusești care a pătruns, în weekend, în spațiul aerian al țării noastre. „Bâlbâiala de la biroul cu steaguri arată slăbiciune politică”
19:45
Ucraina lovește rafinăria rusă din Saratov: „Sancţiunile care funcţionează cel mai rapid”. Rusia, pe punctul de a-şi reduce producţia de petrol # Adevarul.ro
Forțele ucrainene au vizat rafinăria de petrol din Saratov, Rusia, provocând explozii și un incendiu la instalație.
19:45
Tragedie în Neamț: un copil de 6 ani a fost lovit mortal de un șofer în timp ce mergea pe bicicletă # Adevarul.ro
Copilul circula cu bicicleta pe câmp, iar la un moment dat a intrat pe şosea, fiind accidentat.
19:45
Frustrarea lui Andrei Caramitru privind măsurile de austeritate: „Oamenii vor reforme, nu doar să gestionam contabil problema” # Adevarul.ro
Economistul Andrei Caramitru susține că fără patru măsuri de reformă esențiale economia României nu va fi salvată. „Trebuie și reforme, oamenii să înțeleagă ca se schimbă ceva, nu doar gestionam contabil problema”, arată el.
19:30
Adrian Năstase, interviu la televiziunea de stat din China. Cum a fost prezentat la Beijing: „Un vechi prieten al Chinei” # Adevarul.ro
Fostul premier Adrian Năstase a oferit un interviu presei de stat din China, fiind prezentat de jurnalista de la Beijing drept „un vechi prieten al Chinei”.
19:30
Alba-neagra cu școala. O clasă desființată în 25 august a fost reînființată în 15 septembrie. Ce se întâmplă cu elevii alungați # Adevarul.ro
O clasă a IX-a de învățământ profesional desființată de Inspectoratul Școlar din Constanța pe 25 august a fost reînființată în a doua săptămână de școală, ca urmare a unei decizii judecătorești. Un elev a dat în judecată sistemul.
19:30
Ponta recunoaște ce nu a putut oferi în mariajul cu Daciana Sârbu: „Ceea ce merită orice femeie. Cum să nu îți reproșezi așa ceva?” # Adevarul.ro
Fostul premier Victor Ponta a dezvăluit mai multe detalii despre divorțul de Daciana Sârbu, care a avut loc în ianuarie 2025, după un mariaj de 19 ani.
19:15
CTP îl critică pe Nicușor Dan pentru că nu a numit conducerea serviciilor secrete: „Este prioritatea zero în clipa de față” # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu critică faptul că președintele Nicușor Dan nu a numit încă, după aproape patru luni de mandat, conducerea serviciilor secrete. „Este prioritatea zero în clipa de față ca România să aibă niște Servicii de Informații Interne și Externe”, a spus CTP.
19:00
Maria Almășan, replică acidă la acuzațiile că ar călători pe banii TVR: „Nu am nicio obligație să mă justific în fața unor proști” # Adevarul.ro
Vedeta TVR Maria Almășan, aflată, zilele acestea, în Turcia, a fost acuzată că s-ar plimba prin lume pe banii televiziunii publice. Aceasta făcut dezvăluiri pentru Click! despre sursa finanțării producției sale de la TVR 2.
18:45
Traian Băsescu, mesaj ironic la adresa ambasadorului rus: „Fugiți la Parchetul General că aveți un OZN” # Adevarul.ro
Fostul președinte Traian Băsescu l-a ironizat luni, 16 septembrie, pe ambasadorul Federației Ruse la București, după ce Călin Georgescu a fost trimis în judecată de procurori, alături de mercenarii din gruparea lui Horațiu Potra.
18:45
Dominic Fritz, replică după atacurile la familie: „Mă doare fix în paișpe de ce crede Realitatea Plus că am făcut în vacanță” # Adevarul.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, a postat un mesaj în care acuză postul Realitatea Plus că lansează atacuri la adresa familiei sale.
18:45
Primarul care și-a micșorat singur salariul și a cerut eliminarea funcției de viceprimar. Ce spun localnicii # Adevarul.ro
Gabriel Rădulescu, primarul comunei Independența, o localitate cu 3000 de locuitori din județul Călărași, a decis să facă economii la buget prin tăierea salariilor din administrație. Afectată a fost inclusiv indemnizația sa.
18:30
Polițiștii au reținut ultimele două persoane implicate în conflictul sângeros din Craiova, soldat cu un mort și mai mulți răniți # Adevarul.ro
Autoritățile au anunțat că au fost prinse și ultimele două persoane implicate în conflictul sângeros de sâmbătă, 13 septembrie, din Craiova. În urma altercației, o persoană a murit, iar mai multe au fost rănite.
18:30
Viktor Orban jubiliează și anunță că cetățenii maghiari pot călători în SUA fără viză: „Să spună cineva că prietenia nu contează” # Adevarul.ro
Statele Unite au restabilit pe deplin statutul Ungariei în programul său de scutire de vize, după ce guvernul maghiar a luat măsuri pentru a remedia vulnerabilitățile în materie de securitate. „Așa cum se cuvine între două popoare prietene”, a spus premierul Viktor Orban.
Acum 12 ore
18:15
Momentul în care un iaht se scufundă după atacul unor balene ucigașe: „Două sau trei lovituri au fost suficiente” # Adevarul.ro
Un iaht s-a scufundat sâmbătă după-amiază în largul coastelor Lisabonei, după ce a fost lovit de balene ucigașe.
18:15
După ce drone rusești au violat spațiile aeriene ale Poloniei și României, Varșovia cere acțiuni NATO și sesizează ONU. Președintele Dan rămâne rezervat față de ideea unei zone de interdicție a zborurilor.
18:15
Walter Zenga a primit interzis în fotbalul românesc. Atac la maniere: „Puțin bun-simț...” # Adevarul.ro
Walter Zenga, 65 de ani, râvnește la postul ocupat acum de Cristian Chivu, 44 de ani, antrenor la Inter Milano.
18:00
Cristina Cioran a slăbit zece kilograme în doar 45 de zile: „Sunt foarte mulțumită de această dietă” # Adevarul.ro
Cristina Cioran a reușit să scape surplusul de greutate după ultima sarcină. Fosta prezentatoare TV mărturisește că a pierdut zece kilograme în decurs de 45 de zile.
18:00
Ipoteză nouă în cazul dronelor rusești din Polonia, care au lovit o clădire: acoperișul ar fi fost distrus de o rachetă lansată de un F-16 polonez # Adevarul.ro
Acoperișul casei avariate în Polonia a fost probabil distrus nu de o dronă doborâtă, ci de o rachetă trasă de un F-16 al cărui sistem de ghidare a cedat.
18:00
Donald Trump, mesaj după moartea lui Robert Redford: „A avut o perioadă în care nu a existat nimeni mai bun decât el” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a declarat că îl considera „grozav” pe regretatul actor și regizor Robert Redford, după ce a aflat despre decesul acestuia.
17:45
A doua schimbare de antrenor de la începutul sezonului: „Rezultatele nu au fost cele așteptate” # Adevarul.ro
După 0-3 cu Dinamo, antrenorul Liviu Ciobotariu a fost pus pe liber de Petrolul Ploiești, locul 14 în Superligă.
17:45
Armata israeliană a atacat marți portul Hodeidah, aflat pe coasta Mării Roșii din Yemen.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.