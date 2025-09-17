Tripanofobia nu mai e o problemă: plasturii inteligenți monitorizează sănătatea fără ace și fără durere

21:45

Premierul Ilie Bolojan susține că România trece printr-o perioadă dificilă din cauza crizei bugetare. Diferența pe care România o are între cheltuielile pe care le face și veniturile pe care le încasează de la cetățeni este de aproximativ 30 de miliarde de euro într-un an, susține șeful Guvernului.