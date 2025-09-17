Israelul respinge raportul ONU privind genocidul în Gaza și îi consideră antisemiți pe autori
Euractiv.ro, 17 septembrie 2025 07:50
Investigatorii ONU au concluzionat că Israelul a comis un genocid împotriva palestinienilor din Fâșia Gaza. Raportul ONU subliniază că liderii israelieni au orchestrat de aproape doi ani o campanie de genocid în Fâșia Gaza, notează BBC.
• • •
Acum 5 minute
08:30
La granița cu Rusia, ministerul apărării din Lituania a lansat prima din cele nouă școli care vor fi înființate în întreaga țară și care vor învăța copii cu vârste de peste 10 ani și adulți cum să piloteze, să asambleze și să programeze drone.
08:30
Zelenski îi cere lui Trump să adopte o „poziție clară” cu privire la încheierea războiului # Euractiv.ro
Președintele Volodimir Zelenski i-a cerut lui Donald Trump o „poziție clară” pentru a pune capăt conflictului din Ucraina, notează agenția italiană de presă ANSA.
Acum 30 minute
08:10
Cu puțin timp înainte ca acoperișul casei sale să fie smuls, în zorii zile de miercuri, Ala Wesolowska a coborât la parter ca să pregătească micul dejun. Auzind de undeva de sus zgomotul prăbușirii, ea a fugit afară și a văzut un avion militar.
Acum o oră
08:00
Spania nu va participa la ediția 2026 a Concursului Muzical Eurovision, dacă va concura și Israelul # Euractiv.ro
Consiliul de Administrație al postului public de radiodifuziune spaniol RTVE a anunțat într-un comunicat că Spania se va retrage din următoarea ediție a Concursului Muzical Eurovision dacă va participa un reprezentant israelian.
08:00
Kallas: „UE intenționează să suspende acordul comercial cu Israelul” din cauza războiului din Gaza # Euractiv.ro
Într-un interviu acordat Euronews, șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a confirmat că Uniunea Europeană intenționează să suspende prevederile comerciale ale Acordului de asociere Israel-UE, informează „Euronews” (Italia).
07:50
Israelul respinge raportul ONU privind genocidul în Gaza și îi consideră antisemiți pe autori # Euractiv.ro
Investigatorii ONU au concluzionat că Israelul a comis un genocid împotriva palestinienilor din Fâșia Gaza. Raportul ONU subliniază că liderii israelieni au orchestrat de aproape doi ani o campanie de genocid în Fâșia Gaza, notează BBC.
07:40
America și Marea Britanie au fost niște piloni ai ordinii mondiale. Lumea s-a schimbat însă... # Euractiv.ro
Președintele Trump se va întâlni cu Regele Charles III și cu premierul Keir Starmer cu ocazia unei vizite în Marea Britanie ce se desfășoară pe fondul unor neînțelegeri și al unei deteriorări la nivel mondial, scrie „The Washington Post” (SUA).
Acum 24 ore
19:00
Florența:România - ținta predilectă a unor campanii ample, hibride, în contextul alegerilor din 2024 # Euractiv.ro
România a fost ținta "predilectă" a unor atacuri hibride ample în contextul scrutinelor din 2024, "actorii ostili urmărind modelarea continuă a opiniei publice", a declarat marți procurorul general Alex Florența.
18:00
Procurorul general, Alex Florența, a anunțat marți că fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru șase infracțiuni.
16:00
Donald Trump și soția sa, Melania, vor începe marți a doua vizită de stat pe teritoriul britanic, premierul Keir Starmer contând pe faptul că familia regală britanică îl „îmblânzi” pe președintele SUA așa cum puțini alții pot face, relatează Reuters.
15:50
Nicușor Dan nu susține o zonă "no-fly" în Ucraina:A face asta înseamnă cumva a te angaja în conflict # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan nu susține propunerea Poloniei de instituire a unei zone "no-fly".
15:50
Senatori USR cer Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD )să sancționeze derapajele rasiste și xenofobe ale senatorului AUR Andrei Dîrlău.
15:40
Scandalul plafonării adaosului comercial la alimentele: Șeful ANAF anunță controale la comercianți # Euractiv.ro
Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat marți că vor fi demarate controale în privința plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază, așa cum a solicitat președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în urmă cu o zi.
15:10
Președintele Nicușor Dan a transmis marți că cercetarea prezentată de procurorul general reprezintă "o dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România din ultimii ani și a influențării substanțiale a alegerilor".
14:50
Proiectul face parte din apelul „Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale”, Componenta 7 – Transformare digitală, Investiția 9 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
12:40
Prima zi a Comisiei de combatere a violenței domestice: doar 4 deputați s-au „obosit" să participe # Euractiv.ro
Comisia specială a Parlamentului pentru combaterea violenței, numită „România fără violență”, s-a reunit marți în prima ședință. Conducerea ei este asigurată de liberala Alina Gorghiu, iar vicepreședintele sunt de la PSD, AUR, USR și UDMR.
12:00
Procurorul general, Alex Florența, a anunțat marți că fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru șase infracțiuni, printre care instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale.
11:30
Președintele american Donald Trump se va întâlni „probabil” cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski săptămâna viitoare și speră în continuare să negocieze un acord de pace, a declarat, marți, secretarul de stat Marco Rubio, informează News.ro.
11:20
„Gaza arde”, spune ministrul israelian al apărării, după atacurile nocturne soldate cu 38 de morți # Euractiv.ro
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a anunțat determinarea Israelului de a continua ofensiva în Fâșia Gaza, după intensele atacuri nocturne ale armatei israeliene în apropierea și în orașul Gaza, informează News.ro.
11:00
Ofițerii de securitate au „neutralizat” o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din centrul Varșoviei, iar doi cetățeni belaruși au fost reținuți, a anunțat luni seara premierul polonez Donald Tusk, informează News.ro.
Ieri
08:30
Duminică, premierul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, le-a cerut liderilor mondiali să „oprească standardele duble” față de statul evreu, în urma atacurilor israeliene de la Doha, scrie „Courrier International” (Franța).
08:20
La prima vedere, în America, asasinarea lui Charlie Kirk a declanșat reacții dezamăgitoare și descurajante, însă mult prea previzibile. Fiecare tabără încearcă să dea vina pe cealaltă adversă pentru climatul de legitimitate al violenței politice.
08:10
Partidul Tisza a devansat FIDESZ cu nouă puncte procentuale în rândul alegătorilor care vor merge la urne cu certitudine, conform unui sondaj de opinie realizat pentru ziarul „Népszava” de Institutul Publicus.
08:00
Drone și roboți cu inteligență artificială: tehnologia Kievului compromite reînarmarea europeană # Euractiv.ro
Pe frontul din Ucraina, războiul nu mai seamănă cu cel început acum trei ani: drone, vehicule autonome și inteligență artificială transformă conflictul într-un laborator global al inovației militare, explică „Il Corriere della Sera” (Italia).
07:40
Agenția Tass relatează că purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a declarat că „NATO este implicată de facto” în conflictul ruso-ucrainean din cauza sprijinului acordat Ucrainei de către țările occidentale.
07:20
Înainte de a spori presiunea asupra lui Vladimir Putin, Donald Trump le cere aliaților săi europeni să înceteze să mai cumpere petrol rusesc și să majoreze taxele vamale pentru produsele chinezești, scrie „Le Monde” (Franța).
07:20
Despre sănătate mintală și provocările tinerilor cu Maria Whittaker&Linn Caldas (Inner Loom) # Euractiv.ro
”Creăm soluții împreună cu tinerii adulți, le testăm în contexte reale și ne asigurăm că fiecare intervenție este încurajatoare, relevantă și ușor de implementat”.
07:10
Drone și rachete rusești reaprind îndoielile cu privire la capacitățile NATO în Europa # Euractiv.ro
Noi incursiuni aeriene rusești în România și tiruri de rachete în Arctica amplifică tensiunile pe flancul estic al Alianței Atlantice, scrie „La Razon” (Spania) sub semnătura lui Rostyslav Averchuk.
15 septembrie 2025
21:40
Ambasadorul Marius-Gabriel Lazurcă, vehicular la șefia SIE, rechemat în țară. Ce spune Nicușor Dan # Euractiv.ro
Marius-Gabriel Lazurcă, vehiculat ca favorit pentru a prelua șefia Serviciului de Informații Externe (SIE), a fost rechemat luni în țară de președintele Nicușor Dan din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Mexic.
21:30
Președintele Nicușor Dan a declarat luni seară, la Antena 3 CNN, că actuala Coaliție și-a asumat niște măsuri fiscale care nu sunt perfecte și că, în opinia sa, "se puteau face altfel".
19:30
Doar unul din cinci adulți români are studii universitare, arată cel mai recent raport OECD. Proporția este la jumătate față de media europeană, iar decalajele sociale și geografice continuă să limiteze accesul la educație.
19:20
Cum faci apărarea de drone ieftine mai eficientă? Ucraina și Polonia își unesc forțele # Euractiv.ro
Ucraina a propus să sprijine Polonia în dezvoltarea capacităților de război electronic și a dronelor de interceptare, după incursiunile repetate ale dronelor rusești în spațiul aerian polonez.
17:10
E sloganul campaniei rețelei Eurodesk, "Time to Move", ajunge la cea de-a 11-a ediție.
14:10
Alegeri europarlamentare 2024: USR și AUR conduc clasamentul manipulării algoritmilor pe Facebook # Euractiv.ro
România din 2024, fiind urmate de PNL și PSD, arată o cercetare realizat de o echipă de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC).
14:00
Declarația a fost făcută de Nicușor Dan după întâlnirea de luni, la Palatul Cotroceni, cu secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OCDE, Mathias Cormann.
13:20
Grindeanu cere implicarea ANAF în scandalul plafonării adaosului comercial la alimentele de baz # Euractiv.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis luni o solicitare către ANAF să verifice respectarea prevederilor legale privitoare la plafonarea adaosului comercial la alimente de bază, după ce Guvernul a decis să nu o mai prelungească.
11:40
Germania: Partidul lui Merz câștigă alegerile din cel mai mare land, dar AfD își dublează rezultatul # Euractiv.ro
CDU rămâne cel mai puternic partid după alegerile locale de duminică din Renania de Nord-Westfalia, dar AfD, de extremă dreapta, și-a triplat rezultatul din 2020. Verzii au ieșit slăbiți din acest scrutin.
11:10
Gândirea critică, testată prin istorie: „Savanții și războiul” la Muzeul Alexandru Duma # Euractiv.ro
Într-o lume în care avalanșa de informații și conflictele globale pun presiune pe modul în care tinerii gândesc și iau decizii, Muzeul Alexandru Duma deschide porțile unui nou program educativ: „Atelierul de gândire critică – Savanții și războiul”.
10:30
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca lansează, în premieră națională, un fond de tip endowment, mecanism financiar menit să susțină excelența academică și proiectele pe termen lung, informează instituția de învățământ superior.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:10
Noi detalii despre testamentul lui Giorgio Armani: Giorgio Armani Spa, moștenită de Fundația Armani # Euractiv.ro
Fundația Giorgio Armani va păstra proprietatea deplină asupra Giorgio Armani Spa, cu uzufruct acordat lui Pantaleo dell'Orco, cei trei nepoți ai designerului, și surorii sale, Rosanna, potrivit testamentului lui Armani, informează ANSA (Italia).
07:50
Puiul de somn în cabina de pilotaj în timpul zborurilor de croazieră a fost considerat mult timp un subiect tabu, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
07:40
Procesul fostului președinte Jair Bolsonaro (PL) și al altor șapte acuzați de complot împotriva democrației s-a încheiat cu o condamnare justă și legitimă a inculpaților, scrie „Folha Online” (Brazilie).
07:30
Tot ce trebuie înțeles despre urmărirea penală a lui Ekrem Imamoglu, rivalul președintelui Erdogan # Euractiv.ro
Arestarea primarului Istanbulului în martie a scos zeci de mii de oameni în stradă. Aceasta reprezintă un episod dramatic în represiunea guvernului împotriva opoziției, scrie Julien Lemaignen în „Le Monde” (Franța).
07:20
Adunarea Generală a ONU a votat în favoarea soluției cu două state pentru Israel și Palestina # Euractiv.ro
Adunarea Generală a Națiunilor Unite a aprobat vineri o rezoluție neobligatorie în favoarea unei soluții cu două state pentru Israel și Palestina, la câteva ore după ce premierul Netanyahu a respins ideea unui stat palestinian.
07:10
Starmer: Marea Britanie nu va „ceda niciodată steagul” protestatarilor de extremă dreapta # Euractiv.ro
Exclusiv: premierul condamnă atacurile împotriva poliției, intimidarea rasistă a minorităților și folosirea steagului pentru a insufla frică, scrie „The Guardian” (Marea Britanie).
07:00
Dronele ucrainene au vizat rafinăria de petrol Kiriși, una dintre cele mai mari din Rusia, declanșând un incendiu după ce au căzut resturi dintr-o dronă doborâtă, au declarat duminică oficiali ruși, notează „France 24” (Franța).
06:50
Polonia a desfășurat 40.000 de soldați la granița cu Rusia: „Suntem pregătiți de război” # Euractiv.ro
Pe 10 septembrie, a fost încălcată o „linie roșie” care acum, trebuie să trezească Europa. Roiul de drone care a traversat cerul Poloniei cu puțin timp înainte de zorii zilei de miercuri este un semnal de avertizare pentru Varșovia și aliații săi.
06:40
În timp ce Trump vorbește despre posibilitatea unui accident, Polonia denunță o acțiune intenționată, iar Europa își desfășoară forțele aeriene, scrie Thomas Graindorge în „Le Point” (Franța).
06:30
Asasinarea lui Charlie Kirk și urmările sale sunt simptome ale unei democrații fragile # Euractiv.ro
Violența politică în creștere este un „atac asupra experimentului american”, avertizează guvernatorul statului Utah, scrie „Washington Post” (SUA).
14 septembrie 2025
22:10
Ambasadorul Rusiei convocat la MAE după ce o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc # Euractiv.ro
Din dispoziția șefei diplomației, ambasadorul Rusiei la București a fost convocat duminică la sediul Ministerului Afacerilor Externe în legătură cu încălcarea spațiului aerian al României de o dronă rusească în cursul zilei de 13 septembrie 2025.
