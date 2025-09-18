Viktor Orbán: O eră s-a încheiat!

„S-a încheiat aceea epocă în care puteam spune că totul este bine la vest de noi și nu trebuie să facem nimic decât să copiem ceea ce se întâmplă acolo”, a declarat premierul, marți, la deschiderea unui bazin de înot în Szekszárd, județul Tolna.

