Viktor Orbán: O eră s-a încheiat!
Euractiv.ro, 18 septembrie 2025 08:20
„S-a încheiat aceea epocă în care puteam spune că totul este bine la vest de noi și nu trebuie să facem nimic decât să copiem ceea ce se întâmplă acolo”, a declarat premierul, marți, la deschiderea unui bazin de înot în Szekszárd, județul Tolna.
Uniunea Europeană respinge presiunile SUA de a sista rapid gazul rusesc și menține ținta de independență energetică abia în 2028, mizând pe stabilitate economică și protecția piețelor interne, scrie Gapital.gr (Grecia).
O aeronavă militară C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Române a executat o misiune de evacuare medicală, miercuri, din Israel, a zece copii și 28 de aparținători, cetățeni palestinieni.
Câți oameni sunt implicați în operațiunea din orașul Gaza? Cât va dura? Ce sunt bombele robotizate? # Euractiv.ro
Cât din orașul Gaza este ocupat de armata israeliană? Conform ultimelor declarații ale armatei israeliene, inclusiv cele privind începerea operațiunii terestre, armata lui Benjamin Netanyahu ocupă 40% din orașul Gaza, scrie „Il Corriere della Sera”.
Bruxelles-ul propune să taxeze bunurile importate din Israel în UE și să sancționeze doi miniștri de extremă dreapta, scrie „L'Express” (Franța).
Începând cu 30 septembrie, Statele Unite vor ridica restricțiile privind călătoriile fără viză pentru toți cetățenii maghiari, a anunțat marți, la Budapesta, Péter Szijjártó, informează hirado.hu.
Marți seară, când președintele Trump tocmai sosea în Marea Britanie, niște protestatari au lansat o imagine virtuală, menită să evidențieze relațiile sale cu Epstein, iar pentru miercuri a fost plănuit un marș de protest, scrie „The New York Times”.
Danemarca va investi miliarde în infrastructura Groenlandei pentru a combate ambițiile SUA # Euractiv.ro
Copenhaga va finanța construcția unei noi piste de aterizare în Ittoqqortoormiit și a unui nou port de adâncime în Qaqortoq, scrie „La Razon” (Spania).
Îndoctrinare, antrenament militar forțat, cămine și tabere… Un studiu de la Yale detaliază viețile a mii de copii ucraineni răpiți de la invazia rusească din 2022, scrie „Le Point” (Franța) sub semnătura Juliei Malo.
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că încălcarea de către Rusia a spațiului aerian polonez și românesc săptămâna trecută a făcut parte dintr-o tendință îndelungată din partea președintelui Vladimir Putin de a testa frontiere și de a sabota.
Mai întâi o ovație, apoi imnul național intonat în picioare, cu mâinile pe inimă, de către toți deputații europeni prezenți, moment urmat de un minut de reculegere acompaniat de un cor a cappella.
După recentele incursiuni ale unor drone rusești deasupra Poloniei și României, guvernul polonez a reluat discuțiile cu privire la stabilirea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei pentru a proteja împotriva unor noi intruziuni rusești.
Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, pus pe fugă de o întrebare despre contractele cu presa # Euractiv.ro
Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a fost enervat miercuri de întrebările unui jurnalist care voia să afle de ce liberalii ascund contractele cu presa. Insistențele acestuia l-au făcut pe Ciucu să plece fără să mai răspundă la vreo întrebare.
ÎCCJ: Procesele penale se reiau de la zero dacă judecătorul care a rămas în pronunțare este promovat # Euractiv.ro
Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o nouă decizie în favoarea inculpaților, decizie în urma căreia unele dosare se pot prescrie după o interpretare discutabilă a legii.
Finanțare SUA pentru construcția liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș (România) # Euractiv.ro
Guvernul Statelor Unite ale Americii a aprobat o finanțare nerambursabilă de 130 de milioane de dolari pentru construcția liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș (România).
Marele cartier chinezesc din Craiova a lăsat o pagubă de 11,4 milioane de lei în bugetul de stat # Euractiv.ro
Administratorul firmei care trebuia să construiască „cartierul chinezesc” din Craiova nu a fost găsit nici cu Poliția, după ce instanța i-a imputat peste 11 milioane de lei.
Aproape trei sferturi (74,2%) dintre români au o părere bună despre introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat, potrivit unui sondaj INSCOP publicat miercuri.
MAE îi informează pe românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța asupra faptului că sindicatele din transporturile urbane și interurbane au lansat un apel la grevă generală în ziua de joi, 18 septembrie.
Friedrich Merz condamnă recentele încălcări de către Rusia ale spațiului aerian românesc și polonez # Euractiv.ro
Încălcarea de către Rusia a spațiului aerian polonez și românesc face parte dintr-o tendință veche de testare a frontierelor și sabotaj din partea lui Vladimir Putin, a declarat miercuri în Bundestag cancelarul german Friedrich Merz.
Guvernul dezminte „știrile" potrivit cărora Ilie Bolojan a demisionat: „Este fake absolut" # Euractiv.ro
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a transmis miercuri dimineață că "zvonul potrivit căruia premierul ar fi demisionat este fake absolut" și "nici măcar nu a venit vorba de așa ceva în ședința Coaliției".
Kremlinul reacționează după acuzațiile Parchetului General privind amestecul Rusiei în România # Euractiv.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru RBC că acuzațiile formulate de Parchetul General din România sunt false și seamănă cu cele în care Rusia a fost acuzată de amestecul în alegerile americane din 2016.
Washingtonul nu a comentat încă decizia, care ar echivala cu retragerea anuală a sutelor de milioane de dolari din sprijinul american acordat Columbiei, scrie „Le Figaro” (Franța).
Președintele american, Donald Trump, a anunțat în cursul nopții de luni spre marți că dă în judecată New York Times pentru defăimare, solicitând cotidianului despăgubiri de 15 miliarde de dolari, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
Washingtonul și Beijingul au ajuns la un acord care prevede transferul TikTok sub controlul SUA, după două zile de discuții. Președintele american, Donald Trump, a salutat compromisul, invocând dorința „tinerilor țării noastre” de a păstra aplicația.
În Grecia, cel mai mare procent de privațiuni materiale și sociale pe grupe de vârstă se observă în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani, scrie ziarul To Vima, potrivit „Trud” (Bulgaria).
Maghiarii din Voivodina, sătui de Vučić și de Orbán, și-au făcut o nouă organizație politică # Euractiv.ro
Se pare că acei maghiari din Voivodina care nu simpatizează nici cu liderul autocrat al Serbiei, Aleksandar Vučić, nici cu Guvernul Orbán, dar nici cu Asociația Maghiară din Voivodina (VMSZ), și-au luat destinul în propriile mâini în această vară.
Doar circa 41% dintre cetățenii R. Moldova consideră că în țara noastră lucrurile merg într-o direcție corectă. Totodată, doar trei formațiuni politice ar accede în Parlament, dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare.
În Ungaria, investițiile americane amortizează efectele acordului tarifar „tragic de rău” # Euractiv.ro
Deși acordul vamal recent încheiat cu SUA este „tragic de rău” din perspectiva UE, Ungaria poate preveni efectele negative ale acestuia prin sosirea investițiilor americane, iar anul acesta am reușit deja să anunțe șapte asemenea investiții.
Mario Draghi: „Prea multă birocrație în UE. Obiectivele industriei auto nu mai sunt realizabile” # Euractiv.ro
Europa se mișcă prea încet, blocată de birocrație și mult în urma principalilor săi concurenți, în special SUA și China. Într-o intervenție, Mario Draghi a explicat că este necesar „să acționăm împreună și că avem nevoie de mai multă rapiditate”.
Bugetul Rusiei pentru 2026 este un buget de război în care trebuie securizate cheltuielile sociale # Euractiv.ro
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a numit proiectul de buget pentru 2026 un buget „de război” și a declarat că cheltuielile sociale, inclusiv sprijinul pentru veteranii din Ucraina, nu trebuie sacrificate, scrie „Reuters”.
Kievul finalizează un sistem de drone kamikaze cu rază lungă de acțiune, rezistente la bruiajul rusesc, cu scopul de a ataca siturile logistice dincolo de liniile de apărare, scrie „L'Express” (Franța).
La granița cu Rusia, ministerul apărării din Lituania a lansat prima din cele nouă școli care vor fi înființate în întreaga țară și care vor învăța copii cu vârste de peste 10 ani și adulți cum să piloteze, să asambleze și să programeze drone.
Zelenski îi cere lui Trump să adopte o „poziție clară” cu privire la încheierea războiului # Euractiv.ro
Președintele Volodimir Zelenski i-a cerut lui Donald Trump o „poziție clară” pentru a pune capăt conflictului din Ucraina, notează agenția italiană de presă ANSA.
Cu puțin timp înainte ca acoperișul casei sale să fie smuls, în zorii zile de miercuri, Ala Wesolowska a coborât la parter ca să pregătească micul dejun. Auzind de undeva de sus zgomotul prăbușirii, ea a fugit afară și a văzut un avion militar.
Spania nu va participa la ediția 2026 a Concursului Muzical Eurovision, dacă va concura și Israelul # Euractiv.ro
Consiliul de Administrație al postului public de radiodifuziune spaniol RTVE a anunțat într-un comunicat că Spania se va retrage din următoarea ediție a Concursului Muzical Eurovision dacă va participa un reprezentant israelian.
Kallas: „UE intenționează să suspende acordul comercial cu Israelul” din cauza războiului din Gaza # Euractiv.ro
Într-un interviu acordat Euronews, șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a confirmat că Uniunea Europeană intenționează să suspende prevederile comerciale ale Acordului de asociere Israel-UE, informează „Euronews” (Italia).
Israelul respinge raportul ONU privind genocidul în Gaza și îi consideră antisemiți pe autori # Euractiv.ro
Investigatorii ONU au concluzionat că Israelul a comis un genocid împotriva palestinienilor din Fâșia Gaza. Raportul ONU subliniază că liderii israelieni au orchestrat de aproape doi ani o campanie de genocid în Fâșia Gaza, notează BBC.
America și Marea Britanie au fost niște piloni ai ordinii mondiale. Lumea s-a schimbat însă... # Euractiv.ro
Președintele Trump se va întâlni cu Regele Charles III și cu premierul Keir Starmer cu ocazia unei vizite în Marea Britanie ce se desfășoară pe fondul unor neînțelegeri și al unei deteriorări la nivel mondial, scrie „The Washington Post” (SUA).
Florența:România - ținta predilectă a unor campanii ample, hibride, în contextul alegerilor din 2024 # Euractiv.ro
România a fost ținta "predilectă" a unor atacuri hibride ample în contextul scrutinelor din 2024, "actorii ostili urmărind modelarea continuă a opiniei publice", a declarat marți procurorul general Alex Florența.
Procurorul general, Alex Florența, a anunțat marți că fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru șase infracțiuni.
Donald Trump și soția sa, Melania, vor începe marți a doua vizită de stat pe teritoriul britanic, premierul Keir Starmer contând pe faptul că familia regală britanică îl „îmblânzi” pe președintele SUA așa cum puțini alții pot face, relatează Reuters.
Nicușor Dan nu susține o zonă "no-fly" în Ucraina:A face asta înseamnă cumva a te angaja în conflict # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan nu susține propunerea Poloniei de instituire a unei zone "no-fly".
Senatori USR cer Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD )să sancționeze derapajele rasiste și xenofobe ale senatorului AUR Andrei Dîrlău.
Scandalul plafonării adaosului comercial la alimentele: Șeful ANAF anunță controale la comercianți # Euractiv.ro
Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat marți că vor fi demarate controale în privința plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază, așa cum a solicitat președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în urmă cu o zi.
Președintele Nicușor Dan a transmis marți că cercetarea prezentată de procurorul general reprezintă "o dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România din ultimii ani și a influențării substanțiale a alegerilor".
Proiectul face parte din apelul „Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale”, Componenta 7 – Transformare digitală, Investiția 9 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Prima zi a Comisiei de combatere a violenței domestice: doar 4 deputați s-au „obosit" să participe # Euractiv.ro
Comisia specială a Parlamentului pentru combaterea violenței, numită „România fără violență”, s-a reunit marți în prima ședință. Conducerea ei este asigurată de liberala Alina Gorghiu, iar vicepreședintele sunt de la PSD, AUR, USR și UDMR.
Procurorul general, Alex Florența, a anunțat marți că fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru șase infracțiuni, printre care instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale.
Președintele american Donald Trump se va întâlni „probabil” cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski săptămâna viitoare și speră în continuare să negocieze un acord de pace, a declarat, marți, secretarul de stat Marco Rubio, informează News.ro.
„Gaza arde”, spune ministrul israelian al apărării, după atacurile nocturne soldate cu 38 de morți # Euractiv.ro
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a anunțat determinarea Israelului de a continua ofensiva în Fâșia Gaza, după intensele atacuri nocturne ale armatei israeliene în apropierea și în orașul Gaza, informează News.ro.
