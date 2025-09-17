MAE: Atenționare de călătorie privind greva generală din Franța
Euractiv.ro, 17 septembrie 2025 14:20
MAE îi informează pe românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța asupra faptului că sindicatele din transporturile urbane și interurbane au lansat un apel la grevă generală în ziua de joi, 18 septembrie.
Acum 30 minute
14:20
Acum 4 ore
12:30
Friedrich Merz condamnă recentele încălcări de către Rusia ale spațiului aerian românesc și polonez # Euractiv.ro
Încălcarea de către Rusia a spațiului aerian polonez și românesc face parte dintr-o tendință veche de testare a frontierelor și sabotaj din partea lui Vladimir Putin, a declarat miercuri în Bundestag cancelarul german Friedrich Merz.
12:10
Guvernul dezminte „știrile" potrivit cărora Ilie Bolojan a demisionat: „Este fake absolut" # Euractiv.ro
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a transmis miercuri dimineață că "zvonul potrivit căruia premierul ar fi demisionat este fake absolut" și "nici măcar nu a venit vorba de așa ceva în ședința Coaliției".
10:50
Kremlinul reacționează după acuzațiile Parchetului General privind amestecul Rusiei în România # Euractiv.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru RBC că acuzațiile formulate de Parchetul General din România sunt false și seamănă cu cele în care Rusia a fost acuzată de amestecul în alegerile americane din 2016.
Acum 6 ore
10:10
Washingtonul nu a comentat încă decizia, care ar echivala cu retragerea anuală a sutelor de milioane de dolari din sprijinul american acordat Columbiei, scrie „Le Figaro” (Franța).
10:00
Președintele american, Donald Trump, a anunțat în cursul nopții de luni spre marți că dă în judecată New York Times pentru defăimare, solicitând cotidianului despăgubiri de 15 miliarde de dolari, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
09:50
Washingtonul și Beijingul au ajuns la un acord care prevede transferul TikTok sub controlul SUA, după două zile de discuții. Președintele american, Donald Trump, a salutat compromisul, invocând dorința „tinerilor țării noastre” de a păstra aplicația.
09:40
În Grecia, cel mai mare procent de privațiuni materiale și sociale pe grupe de vârstă se observă în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani, scrie ziarul To Vima, potrivit „Trud” (Bulgaria).
09:30
Maghiarii din Voivodina, sătui de Vučić și de Orbán, și-au făcut o nouă organizație politică # Euractiv.ro
Se pare că acei maghiari din Voivodina care nu simpatizează nici cu liderul autocrat al Serbiei, Aleksandar Vučić, nici cu Guvernul Orbán, dar nici cu Asociația Maghiară din Voivodina (VMSZ), și-au luat destinul în propriile mâini în această vară.
09:20
Doar circa 41% dintre cetățenii R. Moldova consideră că în țara noastră lucrurile merg într-o direcție corectă. Totodată, doar trei formațiuni politice ar accede în Parlament, dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare.
09:10
În Ungaria, investițiile americane amortizează efectele acordului tarifar „tragic de rău” # Euractiv.ro
Deși acordul vamal recent încheiat cu SUA este „tragic de rău” din perspectiva UE, Ungaria poate preveni efectele negative ale acestuia prin sosirea investițiilor americane, iar anul acesta am reușit deja să anunțe șapte asemenea investiții.
09:00
Mario Draghi: „Prea multă birocrație în UE. Obiectivele industriei auto nu mai sunt realizabile” # Euractiv.ro
Europa se mișcă prea încet, blocată de birocrație și mult în urma principalilor săi concurenți, în special SUA și China. Într-o intervenție, Mario Draghi a explicat că este necesar „să acționăm împreună și că avem nevoie de mai multă rapiditate”.
08:50
Bugetul Rusiei pentru 2026 este un buget de război în care trebuie securizate cheltuielile sociale # Euractiv.ro
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a numit proiectul de buget pentru 2026 un buget „de război” și a declarat că cheltuielile sociale, inclusiv sprijinul pentru veteranii din Ucraina, nu trebuie sacrificate, scrie „Reuters”.
08:40
Kievul finalizează un sistem de drone kamikaze cu rază lungă de acțiune, rezistente la bruiajul rusesc, cu scopul de a ataca siturile logistice dincolo de liniile de apărare, scrie „L'Express” (Franța).
Acum 8 ore
08:30
La granița cu Rusia, ministerul apărării din Lituania a lansat prima din cele nouă școli care vor fi înființate în întreaga țară și care vor învăța copii cu vârste de peste 10 ani și adulți cum să piloteze, să asambleze și să programeze drone.
08:30
Zelenski îi cere lui Trump să adopte o „poziție clară” cu privire la încheierea războiului # Euractiv.ro
Președintele Volodimir Zelenski i-a cerut lui Donald Trump o „poziție clară” pentru a pune capăt conflictului din Ucraina, notează agenția italiană de presă ANSA.
08:10
Cu puțin timp înainte ca acoperișul casei sale să fie smuls, în zorii zile de miercuri, Ala Wesolowska a coborât la parter ca să pregătească micul dejun. Auzind de undeva de sus zgomotul prăbușirii, ea a fugit afară și a văzut un avion militar.
08:00
Spania nu va participa la ediția 2026 a Concursului Muzical Eurovision, dacă va concura și Israelul # Euractiv.ro
Consiliul de Administrație al postului public de radiodifuziune spaniol RTVE a anunțat într-un comunicat că Spania se va retrage din următoarea ediție a Concursului Muzical Eurovision dacă va participa un reprezentant israelian.
08:00
Kallas: „UE intenționează să suspende acordul comercial cu Israelul” din cauza războiului din Gaza # Euractiv.ro
Într-un interviu acordat Euronews, șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a confirmat că Uniunea Europeană intenționează să suspende prevederile comerciale ale Acordului de asociere Israel-UE, informează „Euronews” (Italia).
07:50
Israelul respinge raportul ONU privind genocidul în Gaza și îi consideră antisemiți pe autori # Euractiv.ro
Investigatorii ONU au concluzionat că Israelul a comis un genocid împotriva palestinienilor din Fâșia Gaza. Raportul ONU subliniază că liderii israelieni au orchestrat de aproape doi ani o campanie de genocid în Fâșia Gaza, notează BBC.
07:40
America și Marea Britanie au fost niște piloni ai ordinii mondiale. Lumea s-a schimbat însă... # Euractiv.ro
Președintele Trump se va întâlni cu Regele Charles III și cu premierul Keir Starmer cu ocazia unei vizite în Marea Britanie ce se desfășoară pe fondul unor neînțelegeri și al unei deteriorări la nivel mondial, scrie „The Washington Post” (SUA).
Acum 24 ore
19:00
Florența:România - ținta predilectă a unor campanii ample, hibride, în contextul alegerilor din 2024 # Euractiv.ro
România a fost ținta "predilectă" a unor atacuri hibride ample în contextul scrutinelor din 2024, "actorii ostili urmărind modelarea continuă a opiniei publice", a declarat marți procurorul general Alex Florența.
18:00
Procurorul general, Alex Florența, a anunțat marți că fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru șase infracțiuni.
16:00
Donald Trump și soția sa, Melania, vor începe marți a doua vizită de stat pe teritoriul britanic, premierul Keir Starmer contând pe faptul că familia regală britanică îl „îmblânzi” pe președintele SUA așa cum puțini alții pot face, relatează Reuters.
15:50
Nicușor Dan nu susține o zonă "no-fly" în Ucraina:A face asta înseamnă cumva a te angaja în conflict # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan nu susține propunerea Poloniei de instituire a unei zone "no-fly".
15:50
Senatori USR cer Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD )să sancționeze derapajele rasiste și xenofobe ale senatorului AUR Andrei Dîrlău.
15:40
Scandalul plafonării adaosului comercial la alimentele: Șeful ANAF anunță controale la comercianți # Euractiv.ro
Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat marți că vor fi demarate controale în privința plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază, așa cum a solicitat președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în urmă cu o zi.
15:10
Președintele Nicușor Dan a transmis marți că cercetarea prezentată de procurorul general reprezintă "o dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România din ultimii ani și a influențării substanțiale a alegerilor".
14:50
Proiectul face parte din apelul „Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale”, Componenta 7 – Transformare digitală, Investiția 9 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Ieri
12:40
Prima zi a Comisiei de combatere a violenței domestice: doar 4 deputați s-au „obosit" să participe # Euractiv.ro
Comisia specială a Parlamentului pentru combaterea violenței, numită „România fără violență”, s-a reunit marți în prima ședință. Conducerea ei este asigurată de liberala Alina Gorghiu, iar vicepreședintele sunt de la PSD, AUR, USR și UDMR.
12:00
Procurorul general, Alex Florența, a anunțat marți că fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru șase infracțiuni, printre care instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale.
11:30
Președintele american Donald Trump se va întâlni „probabil” cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski săptămâna viitoare și speră în continuare să negocieze un acord de pace, a declarat, marți, secretarul de stat Marco Rubio, informează News.ro.
11:20
„Gaza arde”, spune ministrul israelian al apărării, după atacurile nocturne soldate cu 38 de morți # Euractiv.ro
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a anunțat determinarea Israelului de a continua ofensiva în Fâșia Gaza, după intensele atacuri nocturne ale armatei israeliene în apropierea și în orașul Gaza, informează News.ro.
11:00
Ofițerii de securitate au „neutralizat” o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din centrul Varșoviei, iar doi cetățeni belaruși au fost reținuți, a anunțat luni seara premierul polonez Donald Tusk, informează News.ro.
08:30
Duminică, premierul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, le-a cerut liderilor mondiali să „oprească standardele duble” față de statul evreu, în urma atacurilor israeliene de la Doha, scrie „Courrier International” (Franța).
08:20
La prima vedere, în America, asasinarea lui Charlie Kirk a declanșat reacții dezamăgitoare și descurajante, însă mult prea previzibile. Fiecare tabără încearcă să dea vina pe cealaltă adversă pentru climatul de legitimitate al violenței politice.
08:10
Partidul Tisza a devansat FIDESZ cu nouă puncte procentuale în rândul alegătorilor care vor merge la urne cu certitudine, conform unui sondaj de opinie realizat pentru ziarul „Népszava” de Institutul Publicus.
08:00
Drone și roboți cu inteligență artificială: tehnologia Kievului compromite reînarmarea europeană # Euractiv.ro
Pe frontul din Ucraina, războiul nu mai seamănă cu cel început acum trei ani: drone, vehicule autonome și inteligență artificială transformă conflictul într-un laborator global al inovației militare, explică „Il Corriere della Sera” (Italia).
07:40
Agenția Tass relatează că purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a declarat că „NATO este implicată de facto” în conflictul ruso-ucrainean din cauza sprijinului acordat Ucrainei de către țările occidentale.
07:20
Înainte de a spori presiunea asupra lui Vladimir Putin, Donald Trump le cere aliaților săi europeni să înceteze să mai cumpere petrol rusesc și să majoreze taxele vamale pentru produsele chinezești, scrie „Le Monde” (Franța).
07:20
Despre sănătate mintală și provocările tinerilor cu Maria Whittaker&Linn Caldas (Inner Loom) # Euractiv.ro
”Creăm soluții împreună cu tinerii adulți, le testăm în contexte reale și ne asigurăm că fiecare intervenție este încurajatoare, relevantă și ușor de implementat”.
07:10
Drone și rachete rusești reaprind îndoielile cu privire la capacitățile NATO în Europa # Euractiv.ro
Noi incursiuni aeriene rusești în România și tiruri de rachete în Arctica amplifică tensiunile pe flancul estic al Alianței Atlantice, scrie „La Razon” (Spania) sub semnătura lui Rostyslav Averchuk.
15 septembrie 2025
21:40
Ambasadorul Marius-Gabriel Lazurcă, vehicular la șefia SIE, rechemat în țară. Ce spune Nicușor Dan # Euractiv.ro
Marius-Gabriel Lazurcă, vehiculat ca favorit pentru a prelua șefia Serviciului de Informații Externe (SIE), a fost rechemat luni în țară de președintele Nicușor Dan din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Mexic.
21:30
Președintele Nicușor Dan a declarat luni seară, la Antena 3 CNN, că actuala Coaliție și-a asumat niște măsuri fiscale care nu sunt perfecte și că, în opinia sa, "se puteau face altfel".
19:30
Doar unul din cinci adulți români are studii universitare, arată cel mai recent raport OECD. Proporția este la jumătate față de media europeană, iar decalajele sociale și geografice continuă să limiteze accesul la educație.
19:20
Cum faci apărarea de drone ieftine mai eficientă? Ucraina și Polonia își unesc forțele # Euractiv.ro
Ucraina a propus să sprijine Polonia în dezvoltarea capacităților de război electronic și a dronelor de interceptare, după incursiunile repetate ale dronelor rusești în spațiul aerian polonez.
17:10
E sloganul campaniei rețelei Eurodesk, "Time to Move", ajunge la cea de-a 11-a ediție.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
Alegeri europarlamentare 2024: USR și AUR conduc clasamentul manipulării algoritmilor pe Facebook # Euractiv.ro
România din 2024, fiind urmate de PNL și PSD, arată o cercetare realizat de o echipă de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC).
14:00
Declarația a fost făcută de Nicușor Dan după întâlnirea de luni, la Palatul Cotroceni, cu secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OCDE, Mathias Cormann.
13:20
Grindeanu cere implicarea ANAF în scandalul plafonării adaosului comercial la alimentele de baz # Euractiv.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis luni o solicitare către ANAF să verifice respectarea prevederilor legale privitoare la plafonarea adaosului comercial la alimente de bază, după ce Guvernul a decis să nu o mai prelungească.
