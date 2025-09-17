Pedeapsa pregătită de stabor în cazul crimei din Craiova. Bărbatul ucis în luptele de stradă a fost înmormântat astăzi
Adevarul.ro, 17 septembrie 2025 11:30
Apar detalii în legătură cu luptele de stradă soldate sâmbătă cu moartea unei persoane în Craiova.
11:30
Grindeanu, replică după ce Kremlinul a negat orice ingerință în alegerile din România: „Negarea repetată nu schimbă realitatea” # Adevarul.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat la replica Kremlinului privind dosarul instrumentat de Parchetul General pe tema ingerinței ruse în alegerile din România.
11:30
11:15
Consilierul lui Nicușor Dan prezice desființarea unor județe și localități: „Nu avem nevoie”. Burnete: „Computerele cuantice și primarii lui Caragiale nu pot coexista” # Adevarul.ro
Consilierul prezidenţial Radu Burnete consideră că „nu avem nevoie de atâtea județe și localități și straturi administrative într-o lume în care tehnologia a schimbat radical lucrurile” și spune administrația trebuie regândită pentru „epoca cloud”.
11:15
Zelenski anunță salarii mai mari pentru profesori și burse pentru studenți în 2026, în pofida costurilor legate de războiul cu Rusia # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, în pofida costurilor legate de războiul cu Rusia, salarii mai mari pentru profesori și burse pentru studenții ucraineni pentru anul viitor.
11:15
123Credit.ro și Liziera de Lac anunță un parteneriat pentru facilitarea achizițiilor de locuințe în cel mai nou proiect verde de lângă București # Adevarul.ro
Ce se întâmplă când un proiect rezidențial construit în mijlocul naturii se întâlnește cu o platformă digitală care a reinventat modul în care obții un credit ipotecar?
11:00
De ce poziția în timpul somnului are un impact direct asupra sănătății inimii și stomacului # Adevarul.ro
Cei mai mulți dintre noi judecăm odihna nocturnă după durata somnului. Cu toate acestea, studiile confirmă faptul că poziția în care dormi joacă, de asemenea, un rol semnificativ în sănătatea umană, în special pentru stomac și inimă.
10:45
Ce amendă au luat doi adolescenți care au urinat într-un vas cu supă, la un local al celui mai celebru lanț de restaurante din China # Adevarul.ro
Doi adolescenți care au urinat într-o oală cu supă la un celebru restaurant hotpot din China au fost condamnați la plata a 2,2 milioane de yuani (309.000 de dolari) către două companii de catering din China.
10:45
Varșovia, prinsă în capcana Kremlinului. Atacul cu drone rusești a scos la iveală tensiunile politice interne din Polonia # Adevarul.ro
Deși avertismentele privind pericolul extinderii agresiunii ruse către Vest au fost constante în discursul politic de la Varșovia, realitatea a lovit dur pe 10 septembrie, când aproape 20 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei.
10:45
Actorul Michael Keaton comentează sarcastic moartea lui Charlie Kirk: „Ironia că a fost ucis cu o armă e incredibilă” # Adevarul.ro
Michael Keaton a subliniat ironia „incredibilă” a morții lui Charlie Kirk, care a fost ucis de un glonț, după ce și-a dedicat viața contestării controlului armelor.
10:15
Noua colaborare Nikon | RED: Dacă îți dorești producții de amploare atunci noul model Nikon ZR este pentru tine! # Adevarul.ro
Nikon | RED extinde gama de aparate foto Z CINEMA adăugând aparatul foto cinematografic pe cadru întreg Nikon ZR.
10:00
Scandal în SUA: republicanii au aprobat o lege pentru a-i judeca ca adulți pe minorii de 14 şi 15 ani care comit infracţiuni în Washington D.C. # Adevarul.ro
Camera Reprezentanților din Statele Unite, controlată de republicani, a aprobat o lege ce permite judecarea ca adulți a minorilor cu vârste de 14 -15 ani pentru anumite infracțiuni violente comise în Washington D.C.
10:00
Ilie Bolojan şi Sorin Grindeanu, faţă în faţă, într-o ședinţă decisivă pentru soarta Guvernului. Premierul discută cu demisia pe masă # Adevarul.ro
Ilie Bolojan şi Sorin Grindeanu vor sta faţă în faţă, miercuri, în încercarea de a rezolva problemele ce au generat scandalurile din interiorul Guvernului. Ședința este una decisivă pentru soarta Executivului.
10:00
Olandezul care a avut grijă de Chivu la Ajax rupe tăcerea: „Fanii nu-l plăceau, nu vorbea cu nimeni. Cu Ibrahimovic , aproape a ajuns la bătaie” # Adevarul.ro
În 2002, Cristian Chivu devenea campion cu Ajax Amsterdam. După 23 de ani, îi înfruntă pe „lăncieri” în Liga Campionilor.
10:00
Departamentului de Justiţie al SUA retrage de pe site-ul oficial un document despre violenţa extremei drepte # Adevarul.ro
Un document despre violenţa extremei drepte radicale din Statele Unite a fost retras de pe site-ul Departamentului de Justiţie american, a constatat marţi AFP.
10:00
Două BMW-uri distruse într-o intersecţie din Constanţa, după ce s-au izbit violent. Patru persoane au fost rănite # Adevarul.ro
Accident grav în Constanța. Patru persoane au fost rănite, noaptea trecută, după ce două BMW-uri s-au ciocnit la intersecția Bulevardului Mamaia cu strada Ion Rațiu din municipiul Constanța. Patru persoane au fost rănite.
09:45
OpenAI a anunțat marți că va lansa o versiune dedicată a ChatGPT, cu controale parentale, pentru utilizatorii sub 18 ani, în contextul în care compania de inteligență artificială este presată să îmbunătățească măsurilor de siguranță pentru adolescenți.
09:45
Baza militară de la Mihail Kogălniceanu, esențială pentru viitorul Ucrainei, spune un fost comandant NATO # Adevarul.ro
România devine un punct nevralgic pe harta de securitate a Europei de Est.
09:30
Revoluție la Benfica, după 2-3 cu Qarabag. Portughezii vor să-l aducă pe antrenorul pe care l-au bătut # Adevarul.ro
Benfica Lisabona și-a dat afară antrenorul.
09:30
Imagini spectaculoase la malul Mării Negre. Zeci de păsări flamingo au poposit pe lacul Nuntaşi # Adevarul.ro
Imagini spectaculoase la malul Mării Negre. Sute de păsări flamingo au poposit în apropiere de litoralul românesc, pe lacul Nuntași.
09:15
Regina Camilla a anunțat că este bolnavă cu câteva ore înainte de sosirea lui Trump în UK. Ar putea fi o strategie pentru a evita să se fotografieze cu liderul SUA # Adevarul.ro
Regina Camilla ar putea rata unele elemente ale vizitei de stat a lui Donald Trump în Marea Britanie, după ce marți familia regală britanică a fost lovită de o nouă criză de sănătate.
09:00
Încălzirea globală provocată de om a cauzat două din trei decese legate de căldură în Europa, vara aceasta # Adevarul.ro
Încălzirea globală generată de activitatea umană a fost responsabilă pentru două din trei decese cauzate de caniculă în Europa, în timpul verii toride din acest an, arată o analiză preliminară a mortalității în 854 de mari orașe.
09:00
Sistemul petrolier rus se confruntă cu dificultăți din cauza atacurilor ucrainene. Zelenski: „Sunt sancțiunile care funcționează cel mai rapid” # Adevarul.ro
Transneft a avertizat producătorii că ar putea fi nevoiți să reducă producția în urma atacurilor cu drone ale Ucrainei asupra porturilor și rafinăriilor critice de export.
08:45
Rusia și Belarus, exerciții cu arme nucleare tactice la Zapad-2025. Putin, în haine militare, a inspectat soldații și echipamentele armatei ruse # Adevarul.ro
Rusia și Belarus au organizat un atac nuclear simulat în cadrul exercițiilor militare comune Zapad-2025, care sunt observate în acest an de delegații din mai multe țări NATO, inclusiv din Statele Unite.
08:30
Patru persoane arestate după ce imagini cu Epstein, Trump și prințul Andrew au fost proiectate pe Castelul Windsor, la sosirea președintelui SUA în Marea Britanie # Adevarul.ro
Patru persoane au fost arestate după ce imagini cu Jeffrey Epstein, prințul Andrew și Donald Trump au fost proiectate pe Castelul Windsor, marți seara, în momentul în care președintele SUA a aterizat în Marea Britanie.
07:45
Tyler Robinson a fost inculpat pentru asasinarea lui Chirlie Kirk. Procurorii au cerut pedeapsa cu moartea. Cum a fost adus tânărul în fața instanței # Adevarul.ro
Procurorii americani au anunţat marţi că Tyler Robinson, presupusul ucigaş al influencerului conservator american Charlie Kirk, a fost inculpat pentru asasinat, precizând că vor solicita condamnarea la moarte în cazul său.
07:30
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, spitalizat. „S-a simţit rău” la câteva zile după ce a fost condamnat la 27 de ani de închisoare # Adevarul.ro
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro a fost internat marţi într-un spital din Brasilia după ce „s-a simţit rău”, la câteva zile după ce a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, a anunţat unul dintre fiii săi pe platforma X.
07:30
„Scopul final al lui Putin este să spargă NATO”, susține analistul britanic Niall Ferguson # Adevarul.ro
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, mizează pe fisurile tot mai vizibile din lumea democratică occidentală și nu pare dispus să renunțe prea curând la agresiunea militară asupra Ucrainei.
07:00
Ursula von der Leyen și Donald Trump au discutat noi măsuri pentru „creşterea presiunii” asupra Rusiei # Adevarul.ro
Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marţi că a discutat cu preşedintele SUA, Donald Trump, cu privire la măsuri suplimentare pentru întărirea sancţiunilor împotriva Rusiei, în vederea încheierii războiului din Ucraina, relatează AFP.
06:45
Asfaltul din paie de grâu sau mucuri de țigară: drumuri sustenabile, rezistente la crăpături și eco-friendly # Adevarul.ro
Descoperă cum asfaltul din paie de grâu și mucuri de țigară creează drumuri sustenabile, rezistente la crăpături și eco-friendly, reducând poluarea și costurile de construcție.
06:45
CCR discută sesizarea președintelui Nicușor Dan cu privire la legea regimului cultelor. Ce reproșează șeful statului # Adevarul.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) discută, miercuri, sesizarea președintelui Nicușor Dan în legătură cu o lege inițiată de deputatul Silviu Vexler referitoare la regimul cultelor.
06:30
Ilie Bolojan: „Dacă ne concentrăm pe problema reducerii de cheltuieli, de primăvara viitoare vom avea efecte de stabilizare” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seara, că începând din primăvara anului viitor în România ar urma să se vadă primele semne de stabilizare a situaţiei financiar-economice, urmând ca în a doua jumătate a anului să apară şi tendinţele de creştere a economiei,
06:15
Va ajunge combinatul siderugic la fier vechi? Controversele privatizării și închiderii fostului colos industrial al Hunedoarei # Adevarul.ro
Autoritățile din Hunedoara nu s-au împăcat cu închiderea combinatului siderurgic din Hunedoara și reclamă că fostul mare complex industrial, în trecut cu 20.000 de salariați, acum cu doar câteva sute, ar putea ajunge la fier vechi.
05:30
România, în căutarea unui plan de țară: „Niciunul nu reușește să depășească ciclurile electorale” # Adevarul.ro
Nicușor Dan a semnalat absența unui plan de țară coerent. Dar ce presupune, concret, un astfel de plan? Cum se conturează și care sunt pașii necesari pentru implementare? Analiștii atrag atenția că, deși politicienii invocă frecvent ideea unui plan de țară, aceasta rămâne adesea un simplu slogan.
05:15
Într-o benzinărie distrusă de pe linia frontului, la câțiva kilometri de așa-numita „linie zero”, o unitate de drone a armatei ucrainene se pregătește pentru o nouă misiune.
05:00
Simptomele infecției cu Candida Auris, ciuperca rezistentă care se răspândește rapid în Europa # Adevarul.ro
Candida Auris, redenumită în 2023 Candidozyma Auris, este o ciupercă rezistentă la medicamente care s-a răspândit rapid în spitalele europene, ECDC solicitând măsuri urgente. Este foarte periculoasă pentru pacienții deja aflați în stare gravă, cei care prezintă și simptome.
04:45
Tripanofobia nu mai e o problemă: plasturii inteligenți monitorizează sănătatea fără ace și fără durere # Adevarul.ro
Tripanofobia nu mai e o problemă: plasturii inteligenți monitorizează sănătatea fără ace, analizează biomarkeri și detectează boli nedureros.
04:15
Viața după plafonare. Ce se va întâmpla cu prețul alimentelor de bază și cu inflația INTERVIU # Adevarul.ro
Prețul alimentelor de bază va fi stabilit, de luna viitoare, fără să se țină seama de plafonarea adaosului comercial. Va crește prețul acestor produse? Va crește inflația? Sunt întrebările la care a răspuns economistul Radu Nechita.
02:15
Copiii ucraineni răpiți de Rusia, siliți să muncească în fabrici militare. Ce au descoperit cercetătorii de la Yale # Adevarul.ro
Copiii ucraineni răpiți de Rusia au fost puși la muncă în fabrici pentru a produce drone și alte echipamente militare pentru armata rusă, se arată într-un raport recent al laboratorului de cercetare umanitară al Universității Yale, relatează The Telegraph.
01:45
De la „avocatul diavolului” la „lumina ochilor”: 10 expresii medievale pe care românii le folosesc zilnic # Adevarul.ro
Descoperă originea a 10 expresii medievale încă folosite în română, de la „avocatul diavolului” la „lumina ochilor”, și află poveștile fascinante ascunse în limbajul nostru cotidian.
01:15
Un regat pentru Dacia. Cum au vrut străinii să unească Principatele Române și să le elibereze de otomani # Adevarul.ro
Unificarea Principatelor Române a fost visul mai multor aventurieri care s-au perindat pe tronul Moldovei. Culmea, cei mai numeroși susținători ai acestui proiect, nu au fost de origine română.
00:30
Cine a fost Sf. Sofia, prăznuită pe 17 septembrie. De ce este considerată ocrotitoarea mamelor și a familiilor # Adevarul.ro
Află cine a fost Sfânta Sofia, prăznuită pe 17 septembrie, de ce este considerată ocrotitoarea mamelor și a familiilor și cum povestea ei de credință și iubire maternă inspiră până astăzi.
00:30
„Sinner, un italian pur-sânge cu accentul lui Adolf Hitler”. Versuri cu tentă nazistă ale unei melodii scandalizează Peninsula # Adevarul.ro
Născut în Tirolul de Sud, jucătorul italian de tenis Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) are parte de o atmosferă veninoasă la el acasă.
00:30
Maghiarii își refac monumentele din Ardeal. Coloana comemorativă a generalului Bem, reclădită după un secol # Adevarul.ro
Comunitatea maghiară din Ardeal își recuperează treptat vestigiile istorice, abandonate în ultimele decenii. Mai multe monumente importante pentru maghiari, ruinate în secolul XX, au fost restaurate. Un obelisc cu semnificație profundă a fost reclădit din temelii.
00:15
17 septembrie: Un sfert de secol fără marele actor Dem Rădulescu. Cum şi-a căpătat porecla „Bibanu´” # Adevarul.ro
Ziua de 17 septembrie marchează nu doar evenimente care au schimbat cursul istoriei, ci şi naşterea sau dispariţia unor personalităţi care şi-au lăsat amprenta asupra domeniilor în care au activat. Printre acestea şi marele actor Dem Rădulescu, de la moartea căruia se împlinesc 25 de ani.
00:15
George Simion cheamă simpatizanții AUR la IPJ Ilfov pentru a-l susține pe Călin Georgescu: „Haideți să ne sprijiniți” # Adevarul.ro
Liderul AUR, George Simion, a invitat simpatizanții să se adune miercuri, de la ora 10:00, la sediul IPJ Ilfov, pentru a-l susține pe Călin Georgescu.
00:00
Avocatul lui Călin Georgescu critică dur rechizitoriul: „Un simulacru care va fi desființat de Justiție” # Adevarul.ro
Lucian Catrinoiu, avocatul lui Călin Georgescu, a calificat rechizitoriul întocmit de Parchetul General drept un „simulacru”.
16 septembrie 2025
23:45
Bursele sociale în 2025. Actele necesare și termenul limită pentru depunerea dosarului. De ce să nu ratezi data limită de depunere # Adevarul.ro
Unitățile de învățământ primesc în această perioadă dosarele pentru beneficiarii de burse sociale. Lista cu actele necesare a fost transmisă părinților. De menționat că nu se adaugă pe listă beneficiarii ai căror părinți nu au depus în termenul-limită dosarele pentru obținerea burselor sociale.
23:30
Premierul Ilie Bolojan a contrazis estimările lui Marcel Ciolacu privind costurile suportate de România din cauza războiului din Ucraina, declarând că cifrele reale sunt mult mai mici.
23:15
A treia navă venezueleană, distrusă de SUA. Trump: „Nu mai trimite droguri în Statele Unite!” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat marți că Statele Unite au eliminat o a treia navă venezueleană, în cadrul operațiunilor împotriva traficului de droguri.
23:00
Procurorul general al României, despre dosarul lui Călin Georgescu: „Nu am mai întâlnit un asemenea caz în ultimii 35 de ani” # Adevarul.ro
Procurorul general al României a afirmat că dosarul lui Călin Georgescu reprezintă un caz unic, fără precedent în ultimele decenii.
